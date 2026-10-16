Lịch sử đối đầu Nottingham Forest vs Arsenal: Awoniyi từng khiến Pháo thủ mất chức vô địch

Nottingham Forest và Arsenal là hai câu lạc bộ giàu truyền thống của bóng đá Anh. Trong 12 lần đối đầu được ghi nhận từ năm 2016 đến tháng 1/2026, Arsenal giành 7 chiến thắng, Nottingham Forest thắng 3 trận và hai đội hòa 2 lần. Pháo thủ ghi tổng cộng 26 bàn, còn đội chủ sân City Ground có 8 pha lập công.

Nottingham Forest vs Arsenal năm 2018: Cú sốc 4-2 loại nhà đương kim vô địch FA Cup

Ngày 7/1/2018, Nottingham Forest tiếp đón Arsenal ở vòng ba FA Cup. Khi đó, Pháo thủ đang là nhà đương kim vô địch giải đấu, còn Forest thi đấu tại Championship và được đánh giá thấp hơn đáng kể.

Tuy nhiên, đội chủ nhà tạo ra một trong những bất ngờ lớn nhất mùa giải khi giành chiến thắng 4-2. Eric Lichaj trở thành nhân vật nổi bật với cú đúp trong hiệp một, liên tục khiến hàng phòng ngự Arsenal phải chống đỡ.

Per Mertesacker và Danny Welbeck ghi bàn cho Pháo thủ, nhưng những nỗ lực của đội khách không đủ để ngăn Nottingham Forest tạo ra cú sốc. Ben Brereton và Kieran Dowell lần lượt ghi bàn từ chấm phạt đền để giúp đội chủ nhà bảo vệ chiến thắng.

Thất bại khiến Arsenal lần đầu tiên bị loại ở vòng ba FA Cup dưới thời Arsène Wenger. Với Nottingham Forest, đây là một trong những chiến thắng đáng nhớ nhất trước đối thủ thành London trong giai đoạn hiện đại.

Kết quả cũng cho thấy City Ground có thể trở thành thử thách lớn với Arsenal, ngay cả khi hai đội tồn tại khoảng cách đáng kể về chất lượng đội hình.

Nottingham Forest vs Arsenal năm 2022: Lewis Grabban tiếp tục gieo sầu tại FA Cup

Ngày 9/1/2022, hai đội tái ngộ tại vòng ba FA Cup. Arsenal một lần nữa được đánh giá cao hơn, nhưng Nottingham Forest tiếp tục tạo nên bất ngờ bằng chiến thắng 1-0.

Trận đấu diễn ra với thế trận chặt chẽ khi Forest duy trì sự tập trung và hạn chế khoảng trống trước khung thành. Arsenal kiểm soát bóng nhiều nhưng gặp khó khăn trong việc tạo ra những cơ hội thực sự rõ rệt.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 83, khi Lewis Grabban ghi bàn thắng duy nhất giúp đội chủ nhà vượt lên. Arsenal nỗ lực tìm bàn gỡ trong thời gian còn lại nhưng không thể thay đổi kết quả.

Chiến thắng giúp Nottingham Forest lần thứ hai trong vòng bốn năm loại Arsenal khỏi FA Cup. Đáng chú ý, cả hai lần đều diễn ra ngay tại City Ground, khiến sân vận động này trở thành một trong những địa điểm gắn với ký ức buồn của Pháo thủ.

Arsenal vs Nottingham Forest năm 2022: Chiến thắng hủy diệt 5-0 tại Emirates

Ngày 30/10/2022, Arsenal tạo ra màn đáp trả mạnh mẽ khi đánh bại Nottingham Forest 5-0 tại Ngoại hạng Anh. Đây là một trong những chiến thắng có cách biệt lớn nhất của Pháo thủ trước đối thủ trong giai đoạn gần đây.

Gabriel Martinelli mở tỷ số trong hiệp một, trước khi Reiss Nelson trở thành nhân vật nổi bật với cú đúp sau giờ nghỉ. Thomas Partey và Martin Ødegaard ghi thêm hai bàn để hoàn tất chiến thắng 5-0.

Trận đấu cho thấy Arsenal có thể tạo ra sức ép lớn như thế nào khi hàng công hoạt động hiệu quả. Nottingham Forest gần như không thể chống đỡ trước những pha phối hợp tốc độ cao cùng khả năng kiểm soát bóng của đội chủ nhà.

Chiến thắng không chỉ giúp Arsenal giành trọn 3 điểm mà còn mang ý nghĩa quan trọng trong hành trình cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2022/23.

Nottingham Forest vs Arsenal năm 2023: Awoniyi khiến Pháo thủ mất chức vô địch

Ngày 20/5/2023, Nottingham Forest tiếp đón Arsenal tại City Ground trong trận đấu thuộc giai đoạn cuối Ngoại hạng Anh mùa giải 2022/23. Đây là cuộc chạm trán mang ý nghĩa đặc biệt với cả hai câu lạc bộ.

Nottingham Forest cần điểm để bảo đảm mục tiêu trụ hạng, còn Arsenal buộc phải chiến thắng để tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh chức vô địch với Manchester City.

Bước ngoặt xuất hiện ngay phút 19, khi Taiwo Awoniyi ghi bàn đưa đội chủ nhà vượt lên. Từ đường chuyền của Morgan Gibbs-White, tiền đạo người Nigeria tận dụng cơ hội để đánh bại hàng phòng ngự Arsenal.

Pháo thủ nỗ lực tìm bàn gỡ trong phần còn lại của trận đấu, nhưng Nottingham Forest duy trì sự tập trung và bảo vệ thành công lợi thế 1-0.

Khi tiếng còi kết thúc vang lên, sân City Ground bùng nổ trong niềm vui. Chiến thắng giúp Nottingham Forest chính thức trụ hạng, đồng thời khiến Arsenal không còn cơ hội bắt kịp Manchester City.

Kết quả này cũng đồng nghĩa Manchester City chính thức trở thành nhà vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2022/23 mà không cần ra sân ở vòng đấu đó.

Với Arsenal, thất bại tại City Ground trở thành một trong những ký ức cay đắng nhất của mùa giải. Sau nhiều tháng cạnh tranh quyết liệt ở nhóm đầu, Pháo thủ phải chứng kiến hy vọng vô địch khép lại bởi bàn thắng của Awoniyi.

Arsenal vs Nottingham Forest năm 2025: Chiến thắng 3-0 của Pháo thủ

Ngày 13/9/2025, Arsenal tiếp đón Nottingham Forest tại Emirates và giành chiến thắng 3-0. Đây là kết quả quan trọng giúp đội bóng thành London tiếp tục duy trì ưu thế trong những lần chạm trán trên sân nhà.

Arsenal kiểm soát tốt thế trận và tận dụng được những cơ hội tạo ra. Nottingham Forest gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công, đồng thời không thể duy trì được sự chắc chắn trước sức ép của đội chủ nhà.

Ba bàn thắng tiếp tục khẳng định sự khác biệt về chất lượng đội hình giữa hai đội. Tuy nhiên, chiến thắng tại Emirates chưa đủ giúp Arsenal xóa bỏ những khó khăn thường xuyên xuất hiện mỗi khi phải thi đấu tại City Ground.

Nottingham Forest vs Arsenal năm 2026: Trận hòa 0-0 tiếp tục khiến Pháo thủ gặp khó

Ngày 17/1/2026, Nottingham Forest tiếp đón Arsenal tại Ngoại hạng Anh và cầm hòa đối thủ với tỷ số 0-0. Đây là lần thứ hai liên tiếp cuộc đối đầu giữa hai đội tại City Ground khép lại mà không có bàn thắng, sau trận hòa tương tự vào tháng 2/2025.

Arsenal tiếp tục gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Nottingham Forest duy trì hệ thống phòng ngự tập trung, hạn chế khoảng trống và không để đội khách tận dụng thành công những cơ hội có được.

Kết quả cho thấy City Ground vẫn là thử thách đáng kể đối với Pháo thủ. Sau chiến thắng 2-1 tại đây vào tháng 1/2024, Arsenal đã trải qua hai chuyến làm khách liên tiếp không thể ghi bàn trước Nottingham Forest.

Nhận định Nottingham Forest vs Arsenal: City Ground tiếp tục thử thách Pháo thủ

Nottingham Forest bước vào cuộc tái đấu với phong độ thiếu ổn định và áp lực cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Đội chủ nhà cần phát huy khả năng phòng ngự có tổ chức, đồng thời tận dụng những tình huống chuyển trạng thái để gây khó khăn cho Arsenal.

Arsenal được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình và khả năng kiểm soát trận đấu dưới thời Mikel Arteta. Những cầu thủ như Bukayo Saka, Martin Ødegaard và Declan Rice có thể tạo ra khác biệt, nhưng Pháo thủ cần cải thiện hiệu quả dứt điểm sau hai trận hòa không bàn thắng tại City Ground.

Cuộc tái đấu tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 tiếp tục mang ý nghĩa quan trọng với cả hai đội. Arsenal cần duy trì sức cạnh tranh ở nhóm đầu, còn Nottingham Forest tìm kiếm cơ hội giành điểm trước một đối thủ mạnh.

Đặc biệt, ký ức năm 2023 vẫn là một phần không thể thiếu khi nhắc đến những cuộc đối đầu giữa hai câu lạc bộ. Nếu Arsenal từng thất bại tại City Ground và chính thức hết hy vọng vô địch, Nottingham Forest lại xem đó là một trong những chiến thắng quan trọng nhất trên hành trình trụ hạng.