Lịch sử đối đầu Norwich vs Southampton: Ký ức hòa 4-4, cú đúp của Makama và món nợ tại Carrow Road

Norwich vs Southampton: Những cuộc đối đầu không thiếu bất ngờ

Norwich City và Southampton là hai cái tên quen thuộc của bóng đá Anh, từng nhiều lần gặp nhau tại Premier League, Championship và các giải đấu cúp quốc nội. Không có sự áp đảo tuyệt đối kéo dài trong những mùa giải gần đây, thành tích đối đầu giữa hai đội thường xuyên chứng kiến những bước ngoặt bất ngờ.

Trong 5 lần chạm trán gần nhất tính đến trước cuộc gặp tháng 10/2026, Southampton nhỉnh hơn với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và 1 thất bại. Tuy nhiên, Norwich cũng từng đánh bại đối thủ ngay tại Carrow Road, cho thấy lợi thế sân nhà có thể đóng vai trò quan trọng.

Đáng chú ý, những cuộc gặp gần đây đã xuất hiện cả trận hòa 8 bàn, chiến thắng cách biệt 3-0 lẫn các kết quả được quyết định bởi một khoảnh khắc. Điều đó khiến màn tái ngộ tại vòng 10 Championship 2026/27 trở nên khó lường hơn nhiều so với chênh lệch thứ hạng.

Southampton vs Norwich năm 2023: Trận hòa 4-4 với bàn thắng phút 90+7

Ngày 12/8/2023, Southampton tiếp đón Norwich tại Championship trong một trận đấu được xem là một trong những cuộc chạm trán hấp dẫn nhất giữa hai câu lạc bộ những năm gần đây.

Norwich sớm vượt lên ở phút thứ 7 nhờ bàn thắng của Josh Sargent. Tuy nhiên, đội chủ nhà nhanh chóng phản ứng khi Jan Bednarek gỡ hòa, trước khi Adam Armstrong thực hiện thành công quả phạt đền giúp Southampton dẫn ngược 2-1.

Thế trận tiếp tục đảo chiều khi Gabriel Sara và Jonathan Rowe lần lượt lập công, đưa Norwich bước vào giờ nghỉ với lợi thế 3-2. Sang hiệp hai, Ché Adams ghi bàn gỡ hòa 3-3, mở ra cuộc rượt đuổi mới.

Phút 84, Christian Fassnacht đưa Norwich vượt lên dẫn 4-3. Tưởng như đội khách sẽ ra về với chiến thắng, Adam Armstrong lại thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 90+7, ấn định tỷ số hòa 4-4.

Tám bàn thắng cùng hàng loạt lần thay đổi đội dẫn trước khiến cuộc đối đầu tại St Mary's trở thành một trong những trận đấu đáng nhớ nhất của hai đội trong giai đoạn gần đây. Riêng Adam Armstrong để lại dấu ấn bằng cú đúp từ chấm phạt đền, trong đó có bàn thắng cứu Southampton khỏi thất bại ở những giây cuối.

Norwich vs Southampton năm 2025: Southampton thắng 3-0 tại Cúp Liên đoàn Anh

Ngày 26/8/2025, Norwich và Southampton gặp nhau tại vòng hai Cúp Liên đoàn Anh. Sau những màn so tài căng thẳng ở Championship, đội khách đã tạo ra một chiến thắng thuyết phục ngay trên sân Carrow Road.

Southampton trải qua khoảng thời gian đầu trận không dễ dàng khi Norwich kiểm soát được một số thời điểm quan trọng. Tuy nhiên, Cameron Archer giúp đội khách vượt lên bằng pha dứt điểm đẹp mắt ở phút 41.

Bước sang hiệp hai, Ryan Fraser nhân đôi cách biệt, trước khi Kuryu Matsuki ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0. Norwich không thể tận dụng những cơ hội trong giai đoạn đầu và phải trả giá trước khả năng dứt điểm hiệu quả của Southampton.

Chiến thắng này giúp Southampton giành quyền đi tiếp tại Cúp Liên đoàn Anh. Với Norwich, thất bại ngay trên sân nhà tiếp tục cho thấy những khó khăn khi đối thủ kiểm soát tốt khu vực giữa sân và tận dụng được khoảng trống ở hàng phòng ngự.

Norwich vs Southampton tháng 12/2025: Makama lập cú đúp giúp chủ nhà thắng 2-1

Ngày 13/12/2025, Norwich có màn trả món nợ đáng nhớ trước Southampton tại Championship. Trận đấu trên sân Carrow Road diễn ra với nhiều tình huống gây tranh cãi, nhưng cuối cùng đội chủ nhà vẫn giành chiến thắng 2-1.

Southampton nhập cuộc tốt hơn trong hiệp một và có cơ hội mở tỷ số trên chấm phạt đền. Tuy nhiên, Adam Armstrong không thể đánh bại thủ môn Vladan Kovačević, khiến đội khách bỏ lỡ thời cơ tạo lợi thế.

Ngay đầu hiệp hai, Jovon Makama ghi bàn mở tỷ số cho Norwich ở phút 48. Ryan Manning nhanh chóng gỡ hòa 1-1, nhưng chỉ ít phút sau, Makama tiếp tục lập công để đưa đội chủ nhà vượt lên lần thứ hai.

Bàn thắng quyết định của Makama gây tranh cãi khi bóng dường như đã chạm tay tiền đạo Norwich trước khi đi vào lưới. Dù vậy, tỷ số 2-1 được giữ nguyên đến hết trận, giúp Norwich giành chiến thắng quan trọng trong cuộc đua cải thiện thứ hạng.

Đây là một trong những cuộc đối đầu mà Norwich thể hiện rõ tinh thần thi đấu quyết liệt. Makama trở thành nhân vật nổi bật với cú đúp, còn Southampton phải tiếc nuối vì những cơ hội không được tận dụng.

Southampton vs Norwich tháng 3/2026: Finn Azaz định đoạt trận đấu

Ngày 18/3/2026, hai đội tái ngộ tại sân St Mary's trong một cuộc đối đầu có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc đua giành vị trí trong nhóm play-off Championship.

Southampton nhanh chóng tạo ra khác biệt khi Finn Azaz ghi bàn ở phút 24. Tình huống phối hợp với Cyle Larin giúp tiền vệ này có cơ hội xâm nhập vòng cấm và tung cú dứt điểm chính xác.

Norwich nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ trong thời gian còn lại, nhưng thủ môn Daniel Peretz cùng hàng phòng ngự Southampton đã bảo vệ thành công lợi thế. Chiến thắng 1-0 giúp đội chủ nhà giành trọn 3 điểm và cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Đây cũng là minh chứng cho sự thay đổi đáng kể giữa hai cuộc gặp trong cùng mùa giải. Nếu Norwich từng thắng 2-1 tại Carrow Road, Southampton đã đáp trả bằng chiến thắng tối thiểu tại St Mary's.

Nhận định Norwich vs Southampton: Carrow Road liệu có tiếp tục tạo khác biệt?

Norwich bước vào cuộc tái ngộ với phong độ thiếu ổn định. Đội chủ nhà chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất theo dữ liệu được cung cấp, đồng thời để lộ nhiều vấn đề ở khả năng phòng ngự.

Thất bại 1-4 trước Leicester và trận thua 1-2 trước Birmingham cho thấy Norwich gặp khó khi phải chống đỡ những đợt tấn công tốc độ. Dù vậy, chiến thắng 3-1 trước QPR phản ánh khả năng tạo bất ngờ nếu đội bóng khai thác tốt khoảng trống của đối phương.

Southampton có phong độ nhỉnh hơn với 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Những kết quả như thắng Leicester 3-0 và Charlton 5-1 cho thấy khả năng ghi bàn hiệu quả của đội khách.

Điều Norwich cần làm là hạn chế khoảng trống ở khu vực giữa sân, nơi Southampton có thể tổ chức những pha phối hợp nhanh và đưa bóng vào vòng cấm. Ngược lại, Southampton phải cảnh giác trước khả năng phản công của đội chủ nhà, nhất là khi Carrow Road từng chứng kiến những kết quả bất ngờ.

Dự đoán số bàn thắng Norwich vs Southampton

Những trận đối đầu gần đây giữa hai đội đã xuất hiện nhiều kịch bản khác nhau, từ trận hòa 4-4 năm 2023 đến các chiến thắng 1-0 và 2-1 trong mùa giải 2025/26.

Southampton đang có hiệu suất tấn công tốt hơn, trong khi Norwich thường xuyên để lộ khoảng trống phòng ngự. Nếu đội khách duy trì được sự sắc bén, trận đấu có thể xuất hiện nhiều cơ hội ghi bàn.

Dự đoán: 3-4 bàn thắng.

Dự đoán tỷ số Norwich vs Southampton

Southampton nhỉnh hơn về phong độ và chất lượng tổ chức tấn công, nhưng lịch sử cho thấy Norwich không phải đối thủ dễ bị khuất phục trên sân Carrow Road.

Nếu tận dụng được lợi thế tấn công và hạn chế những tình huống phản công, Southampton có cơ sở để giành kết quả thuận lợi trước Norwich.

Dự đoán tỷ số: Norwich 1-3 Southampton.