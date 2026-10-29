Lịch sử đối đầu Nice vs Rennes: Ben Arfa từng gieo sầu, Szymański viết chiến thắng 4-0

Nice và Rennes là hai đối thủ quen thuộc tại Ligue 1, với hàng chục cuộc chạm trán trải dài qua nhiều mùa giải. Trong 50 trận được cơ sở dữ liệu Soccerbase thống kê, Nice thắng 19, Rennes thắng 15 và hai đội hòa nhau 16 lần. Thành tích này cho thấy sự cạnh tranh khá cân bằng, dù mỗi đội đều có những giai đoạn chiếm ưu thế rõ rệt.

Rennes vs Nice 2015: Hatem Ben Arfa ghi bàn trong chiến thắng 4-1

Ngày 18/10/2015, Nice làm khách trước Rennes tại vòng 10 Ligue 1. Đây là giai đoạn đội bóng miền Nam nước Pháp sở hữu Hatem Ben Arfa, cầu thủ nổi tiếng với kỹ thuật cá nhân và khả năng tạo ra những pha xử lý bất ngờ. Trong khi đó, Rennes được thi đấu trên sân nhà và đặt mục tiêu giành điểm để duy trì vị trí trên bảng xếp hạng.

Nice nhập cuộc thuận lợi khi Mathieu Bodmer ghi bàn mở tỷ số ở phút 14. Bàn thắng sớm giúp đội khách tự tin kiểm soát thế trận, đồng thời buộc Rennes phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, hàng phòng ngự đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn trước những pha phối hợp tốc độ của đối thủ.

Bước sang hiệp hai, Hatem Ben Arfa tạo ra dấu ấn quan trọng. Phút 53, tiền vệ người Pháp ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0, khiến Rennes rơi vào thế bất lợi. Đến phút 75, Mahamane Traoré tiếp tục lập công, trước khi Saïd Benrahma ghi bàn thứ tư cho Nice ở phút 80.

Rennes chỉ có bàn danh dự nhờ công Kamil Grosicki ở phút 88, chấp nhận thất bại 1-4 ngay trên sân nhà.

Đây là một trong những chiến thắng đậm đáng nhớ của Nice trước Rennes trong giai đoạn hiện đại. Hàng công đội khách không phụ thuộc vào một chân sút duy nhất, khi cả Bodmer, Ben Arfa, Traoré và Benrahma đều ghi tên mình lên bảng tỷ số.

Trận đấu cũng phản ánh sức mạnh của Nice trong mùa giải Ben Arfa thi đấu nổi bật tại Ligue 1. Khả năng tạo đột biến của ngôi sao người Pháp giúp đội bóng miền Nam thường xuyên gây khó khăn cho những đối thủ có tổ chức phòng ngự tốt.

Với Rennes, thất bại 1-4 trở thành một trong những kết quả đáng quên trước Nice trên sân nhà, đặc biệt khi họ không thể ngăn đối thủ ghi liên tiếp ba bàn trong hiệp hai.

Nice vs Rennes 2023: Laborde ghi bàn vào lưới đội bóng cũ

Ngày 6/5/2023, Nice tiếp Rennes tại vòng 34 Ligue 1. Cuộc đối đầu diễn ra trong bối cảnh Rennes đang cạnh tranh suất dự cúp châu Âu, trong khi Nice cũng muốn giành chiến thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Điểm đáng chú ý của trận đấu là sự hiện diện của Gaëtan Laborde, tiền đạo từng thi đấu cho Rennes trước khi chuyển sang Nice. Việc gặp lại đội bóng cũ khiến chân sút người Pháp trở thành một trong những nhân vật được quan tâm nhất trước giờ bóng lăn.

Hiệp một diễn ra khá cân bằng khi Rennes tạo ra một số tình huống đáng chú ý nhưng không thể tận dụng thành công. Sau giờ nghỉ, Nice bắt đầu tăng tốc và nhanh chóng tạo ra bước ngoặt.

Phút 50, Laborde ghi bàn mở tỷ số sau đường kiến tạo của Badredine Bouanani. Bàn thắng vào lưới đội bóng cũ giúp Nice có lợi thế, đồng thời buộc Rennes phải thay đổi cách tiếp cận trận đấu.

Đến phút 72, Terem Moffi tiếp tục lập công, nâng tỷ số lên 2-0 cho Nice. Rennes không chấp nhận thất bại dễ dàng và tìm được bàn rút ngắn cách biệt ở phút 78 nhờ cú sút đẹp mắt của Benjamin Bourigeaud.

Trong những phút cuối, đội khách đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, Nice bảo vệ thành công lợi thế và giành chiến thắng 2-1 tại Allianz Riviera.

Chiến thắng này đặc biệt đáng nhớ với Laborde khi anh trở thành người mở đường cho kết quả thuận lợi của Nice trước đội bóng từng gắn bó. Terem Moffi cũng để lại dấu ấn quan trọng bằng bàn thắng thứ hai, giúp đội chủ nhà vượt qua giai đoạn khó khăn sau khi Rennes rút ngắn cách biệt.

Với Rennes, thất bại ảnh hưởng đến cuộc cạnh tranh vị trí dự cúp châu Âu. Đội bóng vùng Brittany có thời điểm kiểm soát tốt thế trận nhưng không thể duy trì sự chắc chắn sau giờ nghỉ.

Nice vs Rennes 2025: Guessand, Diop và Laborde tạo chiến thắng 3-2

Ngày 3/1/2025, Nice tiếp đón Rennes tại Allianz Riviera trong trận đấu mở đầu năm mới. Hai đội bước vào cuộc đối đầu với những mục tiêu khác nhau, nhưng đều cần một kết quả tích cực để tạo đà cho giai đoạn tiếp theo của mùa giải.

Nice sớm tạo lợi thế khi Evann Guessand ghi bàn mở tỷ số ở phút 12. Tiền đạo đội chủ nhà tận dụng cơ hội trong vòng cấm, khiến Rennes phải rơi vào thế rượt đuổi ngay từ đầu.

Phút 27, Arnaud Kalimuendo ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Rennes. Tuy nhiên, đội khách không giữ được thế cân bằng quá lâu. Chỉ 7 phút sau, Sofiane Diop đưa Nice vượt lên dẫn trước lần thứ hai, trước khi Gaëtan Laborde ghi bàn ở phút 45+5, giúp đội chủ nhà bước vào giờ nghỉ với lợi thế 3-1.

Sang hiệp hai, Rennes tiếp tục cho thấy quyết tâm trở lại trận đấu. Phút 49, Adrien Truffert ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3, khiến khoảng thời gian còn lại trở nên căng thẳng khi đội khách liên tục tìm kiếm cơ hội gỡ hòa.

Dù vậy, Nice vẫn bảo vệ được lợi thế đến hết trận, giành chiến thắng 3-2. Kết quả này giúp đội bóng miền Nam nước Pháp khởi đầu năm 2025 thuận lợi, đồng thời khiến Rennes tiếp tục gặp khó khăn trong những chuyến làm khách.

Điểm đặc biệt của trận đấu là cả năm bàn thắng đều được ghi bởi những cầu thủ khác nhau. Guessand, Diop và Laborde lần lượt lập công cho Nice, trong khi Kalimuendo cùng Truffert là những người thắp lên hy vọng cho Rennes.

Hai đội tạo ra một cuộc rượt đuổi hấp dẫn, nhưng sự khác biệt nằm ở khả năng tận dụng những cơ hội trong hiệp một. Nice ghi tới ba bàn trước giờ nghỉ, tạo khoảng cách đủ lớn để bảo vệ chiến thắng dù Rennes thi đấu tốt hơn trong hiệp hai.

Trận thắng 3-2 cũng là một trong những cuộc đối đầu nhiều bàn thắng nhất giữa Nice và Rennes trong những mùa giải gần đây.

Rennes vs Nice 2025: Diop và Clauss lập công, Nice thắng 2-1 tại Roazhon Park

Ngày 26/10/2025, hai đội gặp lại nhau trong khuôn khổ vòng 9 Ligue 1. Rennes có lợi thế sân nhà và đặt mục tiêu đòi lại món nợ từ thất bại 2-3 hồi đầu năm, trong khi Nice muốn tiếp tục duy trì thành tích tốt trước đối thủ.

Trận đấu diễn ra với thế trận giằng co trong khoảng thời gian đầu. Rennes cố gắng tổ chức tấn công và tìm kiếm khoảng trống, nhưng Nice mới là đội tận dụng cơ hội hiệu quả hơn.

Phút 38, Sofiane Diop ghi bàn mở tỷ số cho đội khách. Bàn thắng khiến Rennes phải đẩy cao đội hình, nhưng khi hiệp một bước vào thời gian bù giờ, Jonathan Clauss tiếp tục lập công ở phút 45+1, giúp Nice nâng cách biệt lên hai bàn.

Sau giờ nghỉ, Rennes tăng cường sức ép nhằm tìm kiếm bàn thắng. Phút 67, Abdelhamid Aït Boudlal ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp chuyên nghiệp của cầu thủ trẻ này, khiến cuộc đối đầu trở nên hấp dẫn hơn ở giai đoạn cuối.

Rennes liên tục nỗ lực tìm bàn gỡ và tạo ra những tình huống nguy hiểm, nhưng Nice vẫn bảo vệ thành công lợi thế. Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-1 dành cho đội khách.

Kết quả này đánh dấu chiến thắng thứ hai liên tiếp của Nice trước Rennes trong năm 2025. Sofiane Diop tiếp tục trở thành nhân vật nổi bật khi ghi bàn ở cả hai cuộc đối đầu, trong khi Clauss tạo ra khác biệt bằng pha lập công quan trọng ngay trước giờ nghỉ.

Với Rennes, trận thua để lại nhiều tiếc nuối bởi đội chủ nhà đã chơi tích cực hơn trong hiệp hai. Tuy nhiên, việc để thủng lưới hai lần trước khi bước vào giờ nghỉ khiến họ phải trả giá dù đã tạo ra sức ép đáng kể ở thời gian còn lại.

Nice vs Rennes 2026: Szymański và Lepaul mở đường cho chiến thắng 4-0

Lần gặp gần nhất giữa hai đội diễn ra ngày 8/3/2026 tại Allianz Riviera. Nice bước vào trận đấu với lợi thế sân nhà và từng thắng Rennes ở cả hai lần chạm trán trước đó. Tuy nhiên, đại diện vùng Brittany lần này tạo nên một màn trình diễn hoàn toàn khác.

Ngay phút 13, Estéban Lepaul ghi bàn mở tỷ số cho Rennes. Bàn thắng sớm giúp đội khách giành quyền chủ động và khiến Nice phải thay đổi kế hoạch thi đấu.

Chỉ 7 phút sau, Sebastian Szymański tiếp tục lập công, nâng tỷ số lên 2-0. Hai bàn thắng trong khoảng thời gian đầu trận giúp Rennes tạo ra lợi thế lớn, trong khi Nice gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức lại hệ thống phòng ngự.

Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà cố gắng đẩy cao đội hình tìm bàn rút ngắn cách biệt. Tuy nhiên, những nỗ lực của Nice không mang lại kết quả, trong khi Rennes tiếp tục tận dụng tốt các khoảng trống.

Phút 74, Ludovic Blas ghi bàn thứ ba, gần như định đoạt trận đấu. Đến phút 90+2, Nordin Mukiele tiếp tục lập công, ấn định chiến thắng 4-0 cho Rennes ngay tại Allianz Riviera.

Đây là một trong những chiến thắng đậm nhất của Rennes trước Nice trong giai đoạn gần đây. Đội khách không chỉ ghi bốn bàn mà còn giữ sạch lưới, cho thấy sự hiệu quả ở cả hai mặt trận tấn công và phòng ngự.

Đáng chú ý, cả Lepaul, Szymański, Blas và Mukiele đều góp mặt trên bảng tỷ số. Rennes không phụ thuộc vào một chân sút duy nhất, mà tạo ra khác biệt nhờ khả năng tấn công từ nhiều vị trí.

Chiến thắng 4-0 còn mang ý nghĩa đặc biệt khi Rennes từng thua Nice hai lần trong năm 2025. Sau những thất bại sát nút, đội bóng vùng Brittany đã có màn đáp trả thuyết phục, qua đó tạo lợi thế tinh thần trước cuộc tái đấu vào tháng 10/2026.

Nhận định Nice vs Rennes: Szymański chờ tiếp nối màn trình diễn tại Allianz Riviera

Rennes bước vào vòng 9 Ligue 1 2026/27 với 16 điểm sau 8 trận và đang cạnh tranh ở nhóm đầu bảng. Đội khách vừa đánh bại Strasbourg 3-0, trong đó Sebastian Szymański lập cú đúp. Phong độ tấn công tích cực giúp Rennes có cơ sở tự tin khi trở lại Allianz Riviera, nơi họ từng thắng 4-0 hồi tháng 3.

Nice cũng đang có những dấu hiệu cải thiện với 3 chiến thắng trong 5 trận Ligue 1 gần nhất theo dữ liệu cập nhật của Báo Lâm Đồng trước cuộc đối đầu Nice vs Rennes. Đội chủ nhà có lợi thế sân bãi và khả năng phản công, nhưng cần cải thiện sự tập trung khi đối đầu hàng công đang duy trì hiệu suất ghi bàn tốt.

Lịch sử gần đây cho thấy hai đội thường tạo ra những trận đấu khó lường. Nice thắng Rennes 3-2 và 2-1 trong năm 2025, nhưng sau đó phải nhận thất bại 0-4 đầu năm 2026. Với phong độ hiện tại, Rennes được đánh giá nhỉnh hơn, dù khó kỳ vọng một trận đấu dễ dàng như lần gặp trước.

Dự đoán số bàn thắng Nice vs Rennes

Trong 5 trận Ligue 1 gần nhất, Nice ghi 7 bàn và thủng lưới 6 lần. Đáng chú ý, đội chủ nhà đều ghi hai bàn trong những chiến thắng trước Lille, Strasbourg và Brest, cho thấy khả năng tận dụng cơ hội đang được cải thiện.

Rennes ghi 14 bàn trong 5 trận chính thức gần nhất, nhưng cũng để thủng lưới 8 lần. Hàng công đội khách duy trì hiệu suất đáng chú ý, trong khi hệ thống phòng ngự vẫn có những thời điểm thiếu chắc chắn.

Năm cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội có tổng cộng 16 bàn thắng, trung bình 3,2 bàn mỗi trận. Với phong độ ghi bàn của Rennes cùng lợi thế sân nhà của Nice, trận đấu tới có cơ sở xuất hiện bàn thắng từ cả hai phía.

Dự đoán số bàn thắng: Khoảng 3 bàn.

Phong độ và lịch sử đối đầu Nice vs Rennes

Nice thắng 3 trong 5 trận Ligue 1 gần nhất, ghi 7 bàn và để thủng lưới 6 lần. Đội chủ sân Allianz Riviera đang cho thấy khả năng tấn công tích cực hơn so với giai đoạn trước.

Rennes thắng 3 trong 5 trận chính thức gần đây, ghi 14 bàn và thủng lưới 8 lần. Đội khách đang sở hữu nhiều phương án tấn công và vừa có chiến thắng 3-0 trước Strasbourg.

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Rennes thắng 3 và Nice thắng 2. Hai đội ghi tổng cộng 16 bàn, trong đó Rennes có 10 pha lập công và Nice ghi 6 bàn.

Dự đoán tỷ số Nice vs Rennes

Nice có lợi thế sân nhà và khả năng phản công đáng chú ý, nhưng Rennes nhỉnh hơn về phong độ và hiệu suất ghi bàn. Szymański cùng các đồng đội đủ sức gây khó khăn cho hàng phòng ngự đội chủ nhà nếu tiếp tục duy trì khả năng phối hợp như những trận gần đây.

Lịch sử đối đầu cho thấy Nice không dễ bị đánh bại tại Allianz Riviera, nhưng chiến thắng 4-0 hồi tháng 3/2026 là cơ sở để Rennes tự tin hướng đến thêm một kết quả tích cực.

Dự đoán tỷ số: Nice 1-2 Rennes.