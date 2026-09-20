Lịch sử đối đầu Nice vs Lille: Hai trận mùa trước và bài toán khác biệt ở Allianz Riviera

Nice 2-0 Lille tháng 10/2025: Allianz Riviera gọi tên chủ nhà

Ngày 29/10/2025, Nice tiếp Lille và giành chiến thắng 2-0.

Đây là một trong những kết quả đáng chú ý bởi Nice kiểm soát được đối thủ vốn có khả năng tổ chức rất tốt ở tuyến giữa.

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Ở lượt về ngày 18/4/2026, hai đội hòa 0-0.

Sau chiến thắng 2-0 của Nice ở lượt đi, Lille đã giữ sạch lưới nhưng cũng không tìm được bàn thắng. Hai cuộc gặp mùa trước vì thế chỉ có tổng cộng 2 bàn.

Nhận định Nice vs Lille: Chủ nhà tìm chiến thắng đầu tiên

Nice bước vào vòng đấu thứ năm trong tình trạng đáng lo khi chưa tạo được sự ổn định.

Hệ thống ba trung vệ giúp họ có thêm phương án triển khai bóng, nhưng hiệu quả ở khu vực cuối sân vẫn là vấn đề.

Jonathan Clauss và Niels Nkounkou có thể dâng cao từ hai biên, trong khi Elye Wahi cần nhận được nhiều hỗ trợ hơn.

Lille ổn định hơn nhờ khả năng thay đổi nhịp độ. Nabil Bentaleb và Ngal'ayel Mukau giữ cân bằng ở giữa sân để Hakon Haraldsson, Dilane Bakwa hay Ethan Mbappe tìm khoảng trống phía trên.

Tình hình lực lượng

Nice thiếu Antoine Mendy, Moïse Bombito, Morgan Sanson và Laurent Abergel.

Lille không có Hamza Igamane.

Đội hình dự kiến

Nice: Yehvann Diouf; Mohamed Abdelmonem, Youssouf Ndayishimiye, Junior Mandza; Jonathan Clauss, Axel Witsel, Djibril Coulibaly, Niels Nkounkou; Gauthier Hein, Mohammed Amoura; Elye Wahi.

Lille: Berke Özer; Tiago Santos, Nathan Ngoy, Alexsandro Ribeiro, Romain Perraud; Nabil Bentaleb, Ngal'ayel Mukau; Berke Önal, Hakon Haraldsson, Dilane Bakwa; Ayase Ueda.