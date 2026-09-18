Lịch sử đối đầu Newcastle vs Hull: Loạt luân lưu 2016 và ký ức Hull thắng tại St James' Park

Newcastle vs Hull tái ngộ sau một thập kỷ

Hai đội gặp nhau lúc 21h00 ngày 19/9 ở vòng 5 Premier League 2026/27. Đây là lần đầu họ tái đấu sau nhiều năm, khi Hull trở lại giải đấu cao nhất nước Anh.

Hai CLB đã gặp nhau 25 lần ở các giải chính thức; Newcastle thắng 12, Hull thắng 7 và có 6 trận hòa.

Newcastle 2-3 Hull năm 2013

Ngày 21/9/2013, Hull tạo ra một trong những chiến thắng đáng nhớ nhất tại St James' Park khi đánh bại Newcastle 3-2.

Đội khách không bị cuốn theo sức ép của sân đấu vùng Đông Bắc và tận dụng tốt những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự chủ nhà.

Hull 1-4 Newcastle năm 2014

Newcastle đáp trả mạnh mẽ ở trận lượt về ngày 1/3/2014 với chiến thắng 4-1 trên sân Hull.

Đây là một trong những chiến thắng cách biệt nhất của Newcastle trước đối thủ trong kỷ nguyên Premier League.

Newcastle 2-2 Hull tháng 9/2014

Một mùa giải sau, Hull tiếp tục khiến Newcastle mất điểm tại St James' Park.

Hai đội hòa 2-2 trong trận đấu mà Hull cho thấy họ không cần kiểm soát thế trận để tạo ra khó khăn cho đội chủ nhà.

Hull 0-3 Newcastle tháng 1/2015

Newcastle thắng đậm 3-0 trong lần trở lại sân Hull vào đầu năm 2015.

Đó cũng là lần cuối hai đội gặp nhau tại Premier League trước quãng thời gian dài Hull vắng mặt ở giải đấu.

Hull 1-1 Newcastle năm 2016: Hull đi tiếp sau luân lưu

Cuộc chạm trán gần nhất diễn ra tại League Cup tháng 11/2016.

Hai đội hòa 1-1 sau 120 phút trước khi Hull thắng 3-1 trong loạt luân lưu để giành quyền đi tiếp.

Nhận định Newcastle vs Hull: Một cặp đấu cũ trong hoàn cảnh mới

Newcastle bước vào trận với sức ép phải phản ứng sau thất bại 1-4 trước Leeds. Hull lại gây bất ngờ khi duy trì thành tích bất bại trong bốn vòng đầu Premier League.

Nhìn lại lịch sử, Newcastle có nhiều chiến thắng hơn, nhưng Hull từng thắng ngay tại St James' Park và cũng là đội giành phần thắng trong lần chạm trán gần nhất nếu tính loạt luân lưu.

Sau gần 10 năm, cặp đấu cũ trở lại với một nghịch lý thú vị: Newcastle sở hữu vị thế lớn hơn, còn Hull mới là đội bước vào trận đấu với chuỗi bất bại.