Lịch sử đối đầu Newcastle vs Aston Villa: Ký ức 5-1, màn trả đũa 4-1 và cuộc chiến tại St James' Park

Newcastle và Aston Villa là hai câu lạc bộ có truyền thống lâu đời tại bóng đá Anh. Trong 30 lần đối đầu được ghi nhận từ năm 2010 đến đầu năm 2026, Newcastle giành 13 chiến thắng, Aston Villa thắng 7 trận và hai đội hòa 10 lần.

Newcastle vs Aston Villa năm 2023: Chiến thắng tưng bừng 5-1

Ngày 12/8/2023, Newcastle tiếp đón Aston Villa trên sân St James' Park trong trận mở màn Ngoại hạng Anh mùa giải 2023/24. Đội chủ nhà tạo nên màn trình diễn ấn tượng khi giành chiến thắng 5-1 trước đối thủ được đánh giá có nhiều tham vọng.

Alexander Isak ghi dấu ấn với cú đúp, còn Sandro Tonali cũng có bàn thắng trong ngày ra mắt chính thức tại Premier League. Những pha phối hợp tốc độ cao cùng khả năng tận dụng cơ hội giúp Newcastle liên tục xuyên thủng hàng phòng ngự Aston Villa.

Chiến thắng trở thành lời khẳng định mạnh mẽ của đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh ở giai đoạn đầu mùa giải, đồng thời mang đến một trong những kết quả đáng nhớ nhất trong lịch sử đối đầu gần đây.

Newcastle vs Aston Villa năm 2024: Chiến thắng 3-0 trong ngày Boxing Day

Ngày 26/12/2024, Newcastle tiếp tục tận dụng lợi thế sân nhà để đánh bại Aston Villa 3-0. Trận đấu diễn ra trong dịp Boxing Day, thời điểm lịch thi đấu Ngoại hạng Anh thường rất dày đặc.

Newcastle thể hiện sự hiệu quả trong các tình huống tấn công và kiểm soát tốt lợi thế. Aston Villa gặp khó khăn khi phải đối phó với sức ép liên tục của đội chủ nhà, qua đó không thể tạo nên cuộc lội ngược dòng.

Kết quả này giúp Newcastle tiếp tục củng cố thành tích đối đầu thuận lợi tại St James' Park, nơi họ thường xuyên có những màn trình diễn tốt trước đại diện Birmingham.

Aston Villa vs Newcastle năm 2025: Màn trả đũa 4-1

Ngày 19/4/2025, Aston Villa tạo ra một trong những chiến thắng ấn tượng nhất khi đánh bại Newcastle 4-1 trên sân Villa Park. Đây là màn đáp trả mạnh mẽ sau những thất bại nặng nề trước đối thủ ở các mùa giải trước.

Đội chủ nhà phát huy hiệu quả khả năng tổ chức tấn công dưới sự dẫn dắt của Unai Emery. Bốn bàn thắng cho thấy Aston Villa hoàn toàn có thể tạo ra sức ép lớn trước Newcastle khi kiểm soát tốt khu vực giữa sân và tận dụng những khoảng trống phía sau hàng phòng ngự.

Chiến thắng cũng chứng minh Aston Villa đã trưởng thành đáng kể, đủ khả năng cạnh tranh với các đối thủ mạnh trong cuộc đua giành vị trí tại nhóm đầu Ngoại hạng Anh.

Newcastle vs Aston Villa năm 2026: Đội khách thắng 2-0

Ngày 25/1/2026, Aston Villa tiếp tục tạo ra kết quả đáng chú ý bằng chiến thắng 2-0 ngay tại St James' Park. Đây là lời đáp trả trực tiếp đối với những lần Newcastle từng giành chiến thắng cách biệt trên sân nhà.

Aston Villa thi đấu hiệu quả và duy trì sự chắc chắn cần thiết để bảo vệ lợi thế. Newcastle dù được thi đấu trước khán giả nhà nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối thủ, qua đó phải nhận thất bại đáng tiếc.

Aston Villa vs Newcastle tại FA Cup 2026: Chích chòe thắng 3-1

Ngày 14/2/2026, hai đội tiếp tục chạm trán ở FA Cup. Lần này, Newcastle giành chiến thắng 3-1 ngay trên sân Villa Park để giành quyền đi tiếp.

Chiến thắng mang ý nghĩa quan trọng với Newcastle, bởi đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh đã vượt qua đối thủ từng đánh bại mình tại Ngoại hạng Anh chưa đầy một tháng trước. Kết quả cũng cho thấy sự khó đoán trong những cuộc đối đầu gần đây giữa hai câu lạc bộ.

Nhận định Newcastle vs Aston Villa: Lợi thế sân nhà chưa đủ

Newcastle thường chơi với cường độ cao tại St James' Park, tận dụng khả năng pressing cùng tốc độ của các cầu thủ tấn công để gây sức ép. Tuy nhiên, những thất bại gần đây trước Aston Villa cho thấy đội chủ nhà cần đặc biệt cảnh giác với các tình huống phòng ngự chuyển tiếp.

Aston Villa dưới thời Unai Emery sở hữu lối chơi có tổ chức và khả năng khai thác khoảng trống tốt. Cuộc tái đấu tại Ngoại hạng Anh 2026/27 vì thế được chờ đợi sẽ tiếp tục mang đến màn đấu trí hấp dẫn giữa hai đội bóng có nhiều tham vọng.