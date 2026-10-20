Lịch sử đối đầu Napoli vs Bodo/Glimt: De Bruyne gặp đội bóng từng gieo ác mộng cho Roma

Cuộc chạm trán giữa Napoli và Bodo/Glimt lúc 2h00 ngày 21/10 tại Champions League 2026/27 sẽ đánh dấu lần đầu tiên hai đội gặp nhau ở đấu trường châu Âu.

Napoli vs Bodo/Glimt tại Champions League 2026: Lần đầu hai đội chạm trán

Trước mùa giải 2026/27, Napoli và Bodo/Glimt chưa từng gặp nhau trong các trận đấu chính thức thuộc hệ thống giải đấu của UEFA. Hai đội vì thế không có số liệu thắng, hòa, thua hay bàn thắng đối đầu để làm cơ sở so sánh.

Đây là cuộc đối đầu giữa hai đại diện có xuất phát điểm khác biệt. Napoli là một trong những câu lạc bộ giàu truyền thống của bóng đá Italy, từng nhiều lần góp mặt tại Champions League và sở hữu kinh nghiệm thi đấu trước các đội bóng hàng đầu châu Âu.

Trong khi đó, Bodo/Glimt có hành trình phát triển đáng chú ý trong những năm gần đây. Từ một đội bóng không quá nổi bật trên bản đồ bóng đá châu Âu, đại diện Na Uy từng bước tạo dựng danh tiếng nhờ lối chơi tốc độ, khả năng phối hợp tập thể và những chiến thắng trước các đối thủ lớn.

Việc lần đầu gặp Napoli mở ra thêm một chương mới trong hành trình của Bodo/Glimt. Đội bóng Na Uy có cơ hội nối dài những kỷ niệm đáng nhớ trước các đại diện Serie A, còn Napoli phải tìm cách tránh đi vào vết xe đổ của những đối thủ đồng hương.

Bodo/Glimt vs AS Roma năm 2021: Chiến thắng 6-1 gây chấn động bóng đá Italy

Một trong những trận đấu nổi tiếng nhất của Bodo/Glimt trước các đại diện Italy diễn ra ngày 21/10/2021, khi họ tiếp đón AS Roma tại vòng bảng Europa Conference League.

Roma khi đó được dẫn dắt bởi HLV Jose Mourinho và sở hữu đội hình có nhiều cầu thủ chất lượng. Tuy nhiên, chuyến làm khách tại Na Uy lại trở thành một trong những thất bại đáng quên nhất của đội bóng thủ đô Italy.

Bodo/Glimt giành chiến thắng với tỷ số 6-1 sau màn trình diễn tấn công đầy ấn tượng. Erik Botheim và Ola Solbakken mỗi người ghi 2 bàn, trong khi Patrick Berg cùng Amahl Pellegrino cũng góp tên lên bảng tỷ số. Bàn thắng duy nhất của Roma thuộc về Carles Perez.

Điều đáng chú ý là Bodo/Glimt không chỉ tận dụng tốt cơ hội mà còn liên tục gây khó khăn cho hàng phòng ngự đối phương bằng những pha phối hợp nhanh, di chuyển linh hoạt và chuyển trạng thái hiệu quả.

Chiến thắng này đưa tên tuổi Bodo/Glimt đến gần hơn với người hâm mộ bóng đá châu Âu. Đồng thời, nó trở thành lời cảnh báo dành cho những đội bóng Italy có ý định đánh giá thấp đại diện Na Uy.

Bodo/Glimt vs Lazio năm 2025: Saltnes lập cú đúp, đại diện Na Uy vào bán kết Europa League

Sau chiến thắng trước AS Roma, Bodo/Glimt tiếp tục tạo dấu ấn trước một đại diện khác của Serie A là Lazio tại tứ kết Europa League mùa giải 2024/25.

Ở trận lượt đi ngày 10/4/2025, đội bóng Na Uy tận dụng lợi thế sân nhà để đánh bại Lazio 2-0. Tiền vệ Ulrik Saltnes trở thành nhân vật nổi bật nhất với cú đúp trong hiệp hai, mang về lợi thế quan trọng trước chuyến hành quân đến Rome.

Trận lượt về diễn ra căng thẳng hơn nhiều. Lazio giành chiến thắng 3-1 sau hiệp phụ, khiến tổng tỷ số sau hai lượt trận được cân bằng 3-3 và buộc hai đội phải phân định thắng thua bằng loạt luân lưu.

Bodo/Glimt cuối cùng giành chiến thắng 3-2 trên chấm luân lưu để tiến vào bán kết. Đây là lần đầu tiên một câu lạc bộ Na Uy góp mặt ở vòng bán kết của một giải đấu cấp câu lạc bộ nam thuộc UEFA.

Thành tích ấy tiếp tục khẳng định Bodo/Glimt không còn đơn thuần là hiện tượng nhất thời. Đại diện Na Uy đã có kinh nghiệm đối đầu với các đội bóng Italy và biết cách duy trì sự cạnh tranh trong những trận đấu có tính chất quan trọng.

Nhận định Napoli vs Bodo/Glimt: De Bruyne đối mặt thử thách từ đại diện Na Uy

Napoli bước vào lượt trận thứ ba Champions League sau hai thất bại trước Arsenal và Villarreal. Đội bóng của HLV Massimiliano Allegri chưa giành được điểm nào, vì vậy trận tiếp đón Bodo/Glimt mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành quyền đi tiếp.

Kevin De Bruyne được kỳ vọng tạo ra khác biệt bằng khả năng chuyền bóng và điều tiết lối chơi. Bên cạnh đó, Scott McTominay cùng Rasmus Hojlund có thể mang đến những phương án tấn công đáng chú ý cho đội chủ sân Diego Armando Maradona.

Bodo/Glimt lại có sự tự tin sau những kết quả tích cực gần đây, đặc biệt là chiến thắng trước Borussia Dortmund. Đại diện Na Uy nhiều khả năng tiếp tục phát huy khả năng chuyển trạng thái nhanh, tận dụng những khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương.

Napoli có lợi thế sân nhà, nhưng lịch sử những lần Bodo/Glimt gặp các đại diện Serie A cho thấy đội bóng Italy không thể chủ quan.

Phong độ Napoli vs Bodo/Glimt trước cuộc đối đầu đầu tiên

Theo thống kê 5 trận gần nhất trước cuộc chạm trán, Napoli giành 2 chiến thắng, hòa 1 và nhận 2 thất bại. Những kết quả này phản ánh sự thiếu ổn định của đại diện Serie A trong giai đoạn đầu mùa giải.

Bodo/Glimt có phong độ tốt hơn với 4 chiến thắng và 1 thất bại. Khả năng tấn công cùng sự tự tin trong những trận đấu lớn đang trở thành điểm tựa của đội bóng Na Uy.

Lịch sử đối đầu trực tiếp hiện chưa ghi nhận trận đấu nào giữa hai đội. Vì vậy, những kết quả Bodo/Glimt từng giành được trước Roma và Lazio chỉ mang giá trị tham khảo về kinh nghiệm, không phản ánh trực tiếp tương quan sức mạnh với Napoli.

Napoli vs Bodo/Glimt: Ai sẽ viết nên lịch sử tại Champions League?

Cuộc đối đầu trên sân Diego Armando Maradona không chỉ mang ý nghĩa điểm số mà còn đánh dấu lần đầu hai đội gặp nhau trong lịch sử.

Với Napoli, đây là cơ hội tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại Champions League mùa giải 2026/27, đồng thời khẳng định vị thế trước một đối thủ đến từ Na Uy.

Bodo/Glimt lại có cơ hội tiếp tục viết thêm câu chuyện đáng nhớ trước bóng đá Italy. Sau Roma và Lazio, đội bóng Bắc Âu giờ hướng đến thử thách mang tên Napoli.

Napoli được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà và kinh nghiệm, nhưng nếu Bodo/Glimt tiếp tục duy trì tốc độ cùng khả năng phối hợp đã làm nên tên tuổi, cuộc đối đầu đầu tiên giữa hai đội hoàn toàn có thể trở thành một trận đấu khó khăn với đại diện Serie A.