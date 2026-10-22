Lịch sử đối đầu Napoli vs AS Roma: Đêm Maradona và những trận derby giàu cảm xúc

Napoli vs AS Roma: Cuộc cạnh tranh lâu đời tại Serie A

Napoli và AS Roma là hai câu lạc bộ giàu truyền thống của bóng đá Italia. Những cuộc đối đầu giữa hai đội thường mang ý nghĩa lớn bởi cả hai đều có những giai đoạn cạnh tranh suất tham dự Champions League và các vị trí dẫn đầu Serie A.

Theo dữ liệu lịch sử đối đầu Napoli và AS Roma, trong 32 lần gặp nhau được ghi nhận từ năm 2010 đến 2026, Napoli thắng 15 trận, AS Roma thắng 9 và hai đội hòa nhau 8 lần.

Những kết quả gần đây cũng cho thấy Napoli duy trì lợi thế nhất định. Tuy nhiên, nhiều cuộc chạm trán kết thúc với cách biệt rất nhỏ, phản ánh sự cân bằng giữa hai đội bóng có nhiều cầu thủ chất lượng.

Napoli 4-0 AS Roma ngày 29/11/2020: Chiến thắng dành cho Maradona

Ngày 29/11/2020 là một trong những cuộc đối đầu đặc biệt nhất giữa Napoli và AS Roma.

Trận đấu diễn ra chỉ ít ngày sau khi huyền thoại Diego Maradona qua đời. Trong bầu không khí xúc động tại Naples, đội chủ nhà bước vào trận đấu với quyết tâm giành chiến thắng để tưởng nhớ biểu tượng vĩ đại của câu lạc bộ.

Lorenzo Insigne mở tỷ số ở phút 30 bằng một pha đá phạt đẹp mắt. Sau bàn thắng, đội trưởng Napoli mang chiếc áo số 10 có tên Maradona ra để tri ân huyền thoại người Argentina.

Bàn mở tỷ số giúp Napoli thi đấu tự tin hơn. Sang hiệp hai, Fabian Ruiz nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 64 trước khi Dries Mertens tiếp tục lập công ở phút 81.

Đến phút 86, Matteo Politano ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0, khép lại một đêm thi đấu giàu cảm xúc của Napoli.

Đây không đơn thuần là chiến thắng đậm trước một đối thủ lớn tại Serie A. Với người hâm mộ Napoli, trận đấu còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, khi đội bóng dành tặng bốn bàn thắng để tưởng nhớ Maradona.

Pha ăn mừng của Insigne và màn trình diễn thuyết phục của Napoli biến cuộc đối đầu này thành một trong những ký ức khó quên của câu lạc bộ trong thế kỷ XXI.

Napoli 2-1 AS Roma ngày 30/1/2023: Osimhen tạo dấu ấn trong mùa vô địch

Ngày 30/1/2023 theo giờ Việt Nam, Napoli tiếp đón AS Roma tại Serie A trong giai đoạn đội bóng thành Naples đang tiến gần chức vô địch.

Victor Osimhen đưa Napoli vượt lên dẫn trước bằng một pha dứt điểm ấn tượng trong hiệp một. Bàn thắng tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc của tiền đạo Nigeria trong mùa giải 2022/23.

AS Roma không dễ dàng chấp nhận thất bại. Đội bóng thủ đô duy trì sức ép và tìm được bàn gỡ trong hiệp hai, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Tuy nhiên, Napoli vẫn có được khoảnh khắc quyết định khi Giovanni Simeone ghi bàn ở những phút cuối, ấn định chiến thắng 2-1.

Kết quả này giúp Napoli tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng và duy trì hành trình tiến đến chức vô địch Serie A sau nhiều năm chờ đợi.

AS Roma 2-0 Napoli ngày 24/12/2023: Đội bóng thủ đô giành chiến thắng quan trọng

Cuộc đối đầu diễn ra cuối tháng 12/2023 chứng kiến AS Roma đánh bại Napoli với tỷ số 2-0 trên sân Olimpico.

Sau những kết quả không thuận lợi trước đối thủ trong các mùa giải gần đó, Roma đã tìm được chiến thắng quan trọng bằng lối chơi có tổ chức và khả năng tận dụng thời cơ tốt hơn.

Lorenzo Pellegrini và Romelu Lukaku là những người ghi bàn giúp Roma giành chiến thắng, trong trận đấu Napoli gặp nhiều khó khăn để duy trì thế trận.

Kết quả này có ý nghĩa lớn với đội bóng thủ đô khi họ vượt qua một đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại Serie A.

Đây cũng là minh chứng cho thấy Napoli không phải lúc nào cũng duy trì được ưu thế trong các cuộc đối đầu Roma, đặc biệt khi phải thi đấu trên sân Olimpico.

AS Roma 0-1 Napoli ngày 1/12/2025: Đội khách giành chiến thắng tối thiểu

Ngày 1/12/2025 theo giờ Việt Nam, Napoli tiếp tục có kết quả tích cực trước AS Roma khi giành chiến thắng 1-0.

Khác với những cuộc đối đầu nhiều bàn thắng trong quá khứ, trận đấu này diễn ra chặt chẽ hơn khi hai đội ưu tiên sự chắc chắn và hạn chế sai lầm trong phòng ngự.

Napoli tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn quyết định, sau đó bảo vệ thành công lợi thế trước sức ép từ đội chủ nhà.

Chiến thắng tối thiểu giúp đội bóng thành Naples nối dài chuỗi kết quả thuận lợi trong các cuộc đối đầu trực tiếp với Roma.

Napoli 2-2 AS Roma ngày 16/2/2026: Hai đội tiếp tục chia điểm

Lần gặp gần nhất trước mùa giải 2026/27 diễn ra ngày 16/2/2026, khi Napoli và AS Roma hòa nhau 2-2.

Bốn bàn thắng cho thấy khả năng tấn công của cả hai đội, nhưng cũng phản ánh sự thiếu chắc chắn trong những thời điểm quan trọng của hàng phòng ngự.

Napoli có lợi thế sân nhà, trong khi Roma cho thấy khả năng duy trì sức cạnh tranh trước đối thủ mạnh.

Kết quả hòa tiếp tục nối dài những cuộc đối đầu giằng co giữa hai đội, đồng thời khẳng định khoảng cách chuyên môn không quá lớn trong các lần chạm trán gần đây.

Nhận định Napoli vs AS Roma: McTominay đối đầu Malen

Bước vào cuộc tái đấu tại Serie A 2026/27, Napoli đang đứng thứ 9 với 10 điểm sau 7 vòng đấu. Đội bóng thành Naples chưa đạt được sự ổn định như kỳ vọng, dù sở hữu những cầu thủ có khả năng tạo khác biệt như Kevin De Bruyne, Scott McTominay và Rasmus Hojlund.

AS Roma đang có thành tích tích cực hơn với 17 điểm sau 7 trận và đứng trong nhóm đầu bảng xếp hạng. Những cầu thủ như Donyell Malen, Matias Soulé và Lorenzo Pellegrini có thể mang đến nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự Napoli.

Tuy nhiên, thành tích đối đầu cùng lợi thế sân nhà vẫn giúp Napoli có cơ sở để hướng tới một kết quả tích cực.

Dự đoán tỷ số Napoli vs AS Roma

Napoli có lợi thế về lịch sử đối đầu và sân nhà, trong khi Roma sở hữu phong độ tốt hơn ở giai đoạn đầu mùa giải. Trận đấu có thể diễn ra cân bằng.

Tỷ số tham khảo: Napoli 1-1 AS Roma.