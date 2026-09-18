Lịch sử đối đầu Monaco vs Lens: Từ đại thắng 6-0 đến món nợ 1-4 tại Louis-II

Monaco vs Lens và những trận đấu khó quên

Monaco tiếp Lens lúc 22h00 ngày 19/9 ở vòng 5 Ligue 1. Chủ nhà bước vào trận với trạng thái ổn định hơn, còn Lens vừa có thay đổi trên băng ghế huấn luyện.

Monaco 6-0 Lens năm 2014

Một trong những tỷ số nổi bật nhất của cặp đấu xuất hiện năm 2014 khi Monaco thắng Lens tới 6-0.

Đây vẫn là minh chứng cho khả năng trận đấu giữa hai đội có thể nhanh chóng trở nên một chiều khi một bên đánh mất cấu trúc.

Lens 2-2 Monaco tại Cúp quốc gia Pháp năm 2024

Hai đội hòa 2-2 sau thời gian thi đấu chính thức tại vòng 64 đội Cúp quốc gia.

Monaco sau đó thắng 6-5 trong loạt luân lưu để giành vé đi tiếp.

Lens 4-0 Monaco tháng 5/2025

Lens tạo ra màn trả đũa mạnh mẽ khi thắng Monaco 4-0.

Đây là một trong những thất bại nặng nhất của đội bóng Công quốc trong chuỗi đối đầu gần đây.

Monaco 1-4 Lens ngày 8/11/2025

Chỉ vài tháng sau, Lens tiếp tục khiến Monaco choáng váng, lần này ngay tại Stade Louis-II với chiến thắng 4-1.

Ký ức này chính là “món nợ” lớn nhất của Monaco trước trận đấu mùa 2026/27.

Lens 2-3 Monaco ngày 21/2/2026

Monaco cuối cùng đáp trả trong một trận đấu giàu kịch tính. Lens dẫn trước hai bàn nhưng để Monaco ngược dòng thắng 3-2.

Nhận định Monaco vs Lens: Louis-II chờ màn đáp trả

Monaco hiện có nhiều phương án kiểm soát trung tuyến hơn, trong khi Paris Brunner mang đến sức trẻ ở phía trên.

Lens lại bước vào trận sau biến động trên ghế huấn luyện. Đó là yếu tố khiến cách nhập cuộc của đội khách khó đoán.

Điểm đặc biệt của cặp đấu này là những tỷ số lớn xuất hiện khá thường xuyên: 6-0, 4-0, 1-4 rồi 3-2. Với Monaco, mục tiêu không chỉ là điểm số mà còn là xóa đi ký ức thất bại nặng nề ngay tại Louis-II mùa trước.