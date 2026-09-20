Lịch sử đối đầu Marseille vs PSG: Từ đêm Velodrome 1-0 tới thất bại 0-5

Marseille 1-0 PSG tháng 9/2025: Velodrome mở hội

Tháng 9/2025, Marseille đánh bại PSG 1-0 trên sân nhà.

Chiến thắng có ý nghĩa lớn bởi đó là lần đầu Marseille đánh bại PSG tại Velodrome ở Ligue 1 sau một quãng thời gian dài.

Nó cũng chứng minh sức ép từ khán đài Velodrome có thể thay đổi cục diện Le Classique.

PSG 5-0 Marseille tháng 2/2026: Màn trả lời dữ dội

Nếu lượt đi thuộc về Marseille thì lần tái đấu ngày 8/2/2026 lại trở thành một trong những thất bại nặng nề nhất của họ trước đối thủ.

PSG thắng 5-0 tại Parc des Princes.

Hai kết quả 1-0 rồi 5-0 chỉ trong cùng một mùa giải cho thấy Le Classique có thể thay đổi rất nhanh tùy vào trạng thái và cách nhập cuộc của hai đội.

Nhận định Marseille vs PSG: Velodrome lại thử thách nhà vô địch

Marseille chỉ có 3 điểm sau 4 vòng Ligue 1 và đang đứng thứ 13.

Hàng công vẫn có Amine Gouiri, Igor Paixão và Timothy Weah, nhưng hệ thống phòng ngự đã để lộ quá nhiều khoảng trống.

PSG cũng khởi đầu chậm nhưng vừa thắng Brest 1-0 tại Ligue 1 rồi đánh bại Slovan Bratislava 6-1 ở Champions League.

Ferran Torres đặc biệt đáng chú ý với khả năng ghi bàn, còn Ousmane Dembélé tiếp tục tạo ra cơ hội cho các đồng đội.

Marseille sẽ cần tận dụng không khí Velodrome như trận thắng 1-0 mùa trước, đồng thời tránh kịch bản hàng thủ bị kéo giãn giống thất bại 0-5.

Tình hình lực lượng

Marseille thiếu Geoffrey Kondogbia và Tochukwu Nnadi.

PSG không có Achraf Hakimi.

Đội hình dự kiến

Marseille: Lange; Emerson, Aguerd, Egan-Riley, Weah; Hojbjerg, Abdelli; Paixao, Gomes, Harit; Gouiri.

PSG: Safonov; Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Dembele, Ferran, Kvaratskhelia.