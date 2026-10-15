Lịch sử đối đầu Manchester City vs Ipswich: Haaland ghi 3 bàn, ký ức Ipswich thắng cả hai lượt

Manchester City vs Ipswich: Quá khứ không hoàn toàn thuộc về Man City

Manchester City và Ipswich có lịch sử đối đầu kéo dài nhiều thập kỷ, từ các giải vô địch Anh trước kỷ nguyên Premier League đến những cuộc chạm trán trong các giải đấu cúp.

Theo kho dữ liệu lịch sử của Ipswich, hai đội từng gặp nhau 61 lần tính đến trước mùa giải 2026/27. Ipswich thắng 25 trận, Man City thắng 22 và hai đội hòa 14 lần.

Những con số cho thấy Ipswich từng là đối thủ đáng gờm của đại diện Manchester trong quá khứ. Tuy nhiên, cán cân đã thay đổi rõ rệt trong những năm gần đây khi Man City trở thành một trong những đội bóng mạnh nhất bóng đá Anh.

Đặc biệt, hai cuộc gặp tại Ngoại hạng Anh mùa 2024/25 đều kết thúc với chiến thắng dành cho Man City. Đội chủ sân Etihad ghi tổng cộng 10 bàn, chỉ để thủng lưới một lần trước Ipswich.

Dẫu vậy, trước khi Erling Haaland và Phil Foden tạo ra những chiến thắng áp đảo, Ipswich từng có giai đoạn khiến Man City phải trải qua nhiều thất bại đáng nhớ.

Manchester City vs Ipswich năm 2000: Marcus Stewart lập cú đúp tại Maine Road

Ngày 25/11/2000, Man City tiếp đón Ipswich trên sân Maine Road trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh mùa 2000/01.

Đây là thời điểm cả hai cùng trở lại giải đấu cao nhất nước Anh, nhưng Ipswich dưới sự dẫn dắt của HLV George Burley gây ấn tượng mạnh hơn.

Marcus Stewart mở tỷ số cho đội khách từ phút thứ 9, trước khi Hermann Hreidarsson nhân đôi cách biệt ở phút 32. Sang hiệp hai, Stewart tiếp tục ghi bàn, giúp Ipswich dẫn trước 3-0.

Man City nỗ lực trở lại bằng hai bàn thắng của Paulo Wanchope và Steve Howey. Tuy nhiên, đội chủ nhà không thể tìm được bàn gỡ hòa và chấp nhận thất bại 2-3.

Chiến thắng tại Maine Road là một trong những kết quả đáng nhớ của Ipswich ở mùa giải họ tạo nên bất ngờ lớn tại Premier League.

Ipswich vs Manchester City năm 2001: Matt Holland và Martijn Reuser ngược dòng thắng 2-1

Ngày 7/5/2001, hai đội tái đấu tại Portman Road trong giai đoạn cuối mùa giải Ngoại hạng Anh.

Man City là đội vượt lên trước nhờ bàn thắng của Shaun Goater ở phút 74. Trong hoàn cảnh đang cần điểm cho cuộc chiến trụ hạng, bàn mở tỷ số mang đến hy vọng cho đội khách.

Tuy nhiên, Ipswich chỉ mất bốn phút để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Matt Holland lập công ở phút 78, trước khi Martijn Reuser ghi bàn quyết định ở phút 85.

Thất bại 1-2 khiến Man City tiếp tục chìm sâu trong khó khăn. Đội bóng này cuối cùng xuống hạng, còn Ipswich kết thúc mùa giải ở vị trí thứ năm và giành quyền tham dự cúp châu Âu.

Đây là thời kỳ hoàn toàn trái ngược với vị thế của hai câu lạc bộ ngày nay. Ipswich khi đó là hiện tượng của Premier League, còn Man City vẫn đang tìm kiếm sự ổn định sau khi trở lại hạng đấu cao nhất.

Ipswich vs Manchester City năm 2002: Shaun Goater lập cú đúp tại FA Cup

Ngày 27/1/2002, Ipswich tiếp đón Man City ở vòng bốn FA Cup. Đây là thời điểm hai câu lạc bộ thi đấu ở những hạng đấu khác nhau.

Ipswich vẫn góp mặt tại Premier League, trong khi Man City đang chơi ở giải hạng Nhất dưới sự dẫn dắt của HLV Kevin Keegan. Tuy nhiên, đội khách tạo nên bất ngờ khi giành chiến thắng 4-1 ngay tại Portman Road.

Eyal Berkovic mở tỷ số bằng cú vô-lê đẹp mắt trước khi Shaun Goater nhân đôi cách biệt. Marcus Bent giúp Ipswich rút ngắn tỷ số xuống 1-2, nhưng Goater tiếp tục lập công và Darren Huckerby ghi bàn cuối trận.

Đây là màn trả món nợ ấn tượng của Man City sau khi thua Ipswich trong cả hai cuộc đối đầu tại Premier League mùa trước. Chiến thắng cũng khẳng định khả năng tấn công của đội bóng do Kevin Keegan dẫn dắt trong hành trình giành quyền trở lại giải đấu cao nhất nước Anh.

Manchester City vs Ipswich năm 2024: Erling Haaland lập hat-trick trong chiến thắng 4-1

Ngày 24/8/2024, Man City và Ipswich gặp lại nhau tại Ngoại hạng Anh sau hơn hai thập kỷ không đối đầu ở giải đấu này. Ipswich gây bất ngờ khi Sammie Szmodics mở tỷ số ngay phút thứ 7. Bàn thắng giúp đội khách có khởi đầu đầy hứa hẹn tại Etihad.

Tuy nhiên, phản ứng của Man City diễn ra rất nhanh. Erling Haaland gỡ hòa ở phút 12, trước khi Kevin De Bruyne đưa đội chủ nhà vượt lên chỉ hai phút sau đó.

Đến phút 16, Haaland tiếp tục lập công, giúp Man City dẫn 3-1. Tiền đạo người Na Uy hoàn tất cú hat-trick ở phút 88, ấn định chiến thắng 4-1.

Điểm đáng chú ý là Man City chỉ cần hơn ba phút để ghi liên tiếp ba bàn, qua đó đảo ngược hoàn toàn tình thế sau khi bị dẫn trước. Chiến thắng cho thấy sự chênh lệch lớn giữa một nhà vô địch Premier League và đội bóng vừa giành quyền thăng hạng.

Ipswich vs Manchester City năm 2025: Phil Foden dẫn đầu chiến thắng 6-0

Ngày 19/1/2025, Ipswich tiếp đón Man City tại Portman Road với hy vọng tạo ra bất ngờ trước đội bóng của Pep Guardiola. Tuy nhiên, đội khách nhanh chóng chiếm ưu thế. Phil Foden mở tỷ số ở phút 27, trước khi Mateo Kovacic nhân đôi cách biệt chỉ ba phút sau đó. Foden hoàn tất cú đúp ở phút 42, giúp Man City dẫn 3-0 ngay trong hiệp một.

Sang hiệp hai, Jeremy Doku, Erling Haaland và James McAtee lần lượt lập công, khép lại chiến thắng 6-0. Đây là một trong những chiến thắng sân khách đậm nhất lịch sử Man City tại Premier League. Kết quả cũng cho thấy khả năng tạo sức ép liên tục của đội bóng thành Manchester khi hàng công hoạt động hiệu quả.

Sau hai cuộc gặp mùa 2024/25, Man City đã ghi 10 bàn vào lưới Ipswich, trong đó Haaland đóng góp 4 pha lập công.

Nhận định Manchester City vs Ipswich: Etihad chờ thêm một chiến thắng

Man City bước vào mùa giải 2026/27 với tham vọng tiếp tục cạnh tranh ngôi vô địch Ngoại hạng Anh. Theo dữ liệu sau 6 vòng được cung cấp, đội bóng của Enzo Maresca toàn thắng, ghi 16 bàn và chỉ nhận 5 bàn thua.

Erling Haaland vẫn là tâm điểm trên hàng công. Bên cạnh tiền đạo người Na Uy, Rayan Cherki cùng những cầu thủ giàu tốc độ có thể tạo ra nhiều phương án tấn công khác nhau.

Ipswich sở hữu 9 điểm sau 6 trận và đang cố gắng khẳng định vị thế trong lần trở lại Premier League. Tuy nhiên, việc đã để thủng lưới 12 bàn là vấn đề đáng lo trước chuyến làm khách tới Etihad.

Hai trận gần nhất giữa các đội cho thấy Man City có thể khai thác hiệu quả khoảng trống phía sau hàng phòng ngự Ipswich. Nếu đội khách không duy trì được sự tập trung, họ có nguy cơ tiếp tục đối diện sức ép lớn.

Dự đoán tỷ số Manchester City vs Ipswich

Man City sở hữu lợi thế sân nhà, chất lượng đội hình và lịch sử đối đầu gần đây vượt trội. Ipswich từng tạo ra bất ngờ trong quá khứ, nhưng khoảng cách về thực lực hiện tại khiến nhiệm vụ giành điểm trở nên khó khăn.

Dự đoán tỷ số: Manchester City 3-0 Ipswich.