Lịch sử đối đầu Manchester City vs AEK Athens: Haaland chờ mở trang sử mới, đại diện Hy Lạp từng hạ Brighton

Trước trận đấu thuộc lượt thứ ba vòng phân hạng Champions League 2026/27, Manchester City và AEK Athens chưa từng gặp nhau trong một trận đấu chính thức tại đấu trường châu Âu.

Manchester City vs AEK Athens tại Champions League 2026: Cuộc gặp đầu tiên trong lịch sử

Trước mùa giải 2026/27, Manchester City và AEK Athens chưa có trận đấu trực tiếp nào được ghi nhận tại các cúp châu Âu. Điều này đồng nghĩa hai đội chưa có thống kê thắng, hòa, thua hoặc bàn thắng đối đầu để so sánh.

Tuy nhiên, cả hai đều sở hữu những dấu mốc riêng tại đấu trường châu lục. Manchester City đã trở thành một trong những tên tuổi lớn của bóng đá châu Âu, nổi bật với chức vô địch Champions League mùa giải 2022/23.

Trong khi đó, AEK Athens là câu lạc bộ giàu truyền thống của Hy Lạp, từng nhiều lần góp mặt tại các giải đấu do UEFA tổ chức. Dù không có thành tích nổi bật như Manchester City, AEK vẫn sở hữu kinh nghiệm thi đấu quốc tế và từng gây khó khăn cho những đối thủ mạnh hơn.

Cuộc gặp đầu tiên tại Etihad tạo ra sự đối lập rõ ràng về vị thế. Manchester City được đánh giá cao nhờ chất lượng đội hình và lợi thế sân nhà, còn AEK Athens phải tìm cách tận dụng những cơ hội hiếm hoi để tạo nên bất ngờ.

AEK Athens vs Brighton năm 2023: Chiến thắng 3-2 đáng nhớ trên đất Anh

Dù chưa từng gặp Manchester City, AEK Athens đã có kinh nghiệm đối đầu với các câu lạc bộ Anh tại đấu trường châu Âu. Một trong những trận đấu đáng nhớ nhất diễn ra ngày 21/9/2023, khi đại diện Hy Lạp làm khách trước Brighton tại vòng bảng Europa League.

Brighton được đánh giá cao nhờ lợi thế sân nhà và lối chơi tấn công dưới thời HLV Roberto De Zerbi. Tuy nhiên, AEK Athens đã khiến đối thủ bất ngờ bằng khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả.

Ngay phút 11, Djibril Sidibe ghi bàn đưa AEK vượt lên dẫn trước. Brighton sau đó gỡ hòa nhờ pha lập công của Joao Pedro, nhưng Mijat Gacinovic tiếp tục giúp đội khách tái lập lợi thế trước giờ nghỉ.

Trong hiệp hai, Joao Pedro một lần nữa ghi bàn, đưa trận đấu về thế cân bằng 2-2. Khi hai đội đang hướng đến kết quả hòa, Ezequiel Ponce xuất hiện đúng lúc để ghi bàn ở phút 84, ấn định chiến thắng 3-2 cho AEK Athens.

Đây là kết quả rất đáng chú ý khi đại diện Hy Lạp đánh bại một đội bóng Ngoại hạng Anh ngay trên sân đối phương. Chiến thắng phản ánh khả năng tận dụng cơ hội và tinh thần thi đấu của AEK trong những trận đấu có tương quan lực lượng chênh lệch.

Tuy nhiên, Manchester City là thử thách khác biệt so với Brighton năm 2023. AEK cần duy trì sự chắc chắn trong phòng ngự nếu muốn tiếp tục tạo ra bất ngờ trên đất Anh.

Manchester City từng gặp các đại diện Hy Lạp tại đấu trường châu Âu

Dù chưa đối đầu AEK Athens, Manchester City không xa lạ với những câu lạc bộ đến từ Hy Lạp.

Một dấu mốc đáng chú ý diễn ra tại Europa League mùa giải 2010/11, khi Man City gặp Aris Thessaloniki ở vòng 1/16. Trận lượt đi trên đất Hy Lạp khép lại với tỷ số hòa 0-0, khiến đại diện Ngoại hạng Anh phải tìm kiếm chiến thắng trong trận lượt về.

Trở lại sân nhà ngày 24/2/2011, Manchester City giành chiến thắng 3-0. Edin Dzeko ghi cú đúp trong hiệp một, trước khi Yaya Toure ấn định kết quả ở hiệp hai.

Hai kết quả này cho thấy Manchester City từng trải qua những trận đấu không dễ dàng trước đại diện Hy Lạp, nhưng vẫn biết cách tạo ra khác biệt nhờ chất lượng đội hình và lợi thế sân nhà.

AEK Athens có thể rút ra những kinh nghiệm từ các cuộc đối đầu như vậy, đặc biệt trong việc tổ chức phòng ngự và hạn chế khoảng trống trước những cầu thủ tấn công chất lượng.

Nhận định Manchester City vs AEK Athens: Haaland và thử thách tại Etihad

Manchester City bước vào trận đấu sau chiến thắng 2-0 trước Porto và thất bại 2-4 trước PSG tại Champions League. Đội bóng của HLV Enzo Maresca đã ghi 4 bàn nhưng cũng nhận 4 bàn thua sau hai lượt trận.

Erling Haaland tiếp tục là nhân vật nhận được nhiều sự chú ý trên hàng công. Tuy nhiên, khả năng ra sân của tiền đạo người Na Uy cần được đánh giá theo tình trạng thể lực trước trận, sau khi anh gặp vấn đề ở chân trong trận đấu gần đây.

AEK Athens khởi đầu Champions League bằng chiến thắng 1-0 trước LASK, trước khi nhận thất bại 1-3 trước Shakhtar Donetsk. Đại diện Hy Lạp có thể lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, tập trung phòng ngự và chờ đợi thời cơ phản công.

Luka Jovic là một trong những cái tên đáng chú ý của AEK trên hàng công. Dù vậy, việc đối đầu với hàng phòng ngự Manchester City tại Etihad sẽ là thử thách không nhỏ.

Phong độ và lịch sử đối đầu Manchester City vs AEK Athens

Trong 5 trận gần nhất theo dữ liệu trước cuộc chạm trán, Manchester City giành 4 chiến thắng và nhận 1 thất bại. Đội bóng Anh ghi được 18 bàn, trung bình 3,6 bàn mỗi trận.

AEK Athens có 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại trong cùng giai đoạn, ghi 15 bàn và nhận 6 bàn thua. Khả năng tấn công của đại diện Hy Lạp tương đối tích cực, nhưng đối thủ sắp tới có chất lượng cao hơn đáng kể.

Lịch sử đối đầu trực tiếp giữa Manchester City và AEK Athens chưa ghi nhận trận đấu nào. Vì vậy, những kết quả gần đây và kinh nghiệm thi đấu tại cúp châu Âu là cơ sở chính để đánh giá tương quan giữa hai đội.

Manchester City vs AEK Athens: Cuộc đối đầu đầu tiên có gọi tên Haaland?

Trận đấu tại Etihad mở ra chương đầu tiên trong lịch sử đối đầu giữa Manchester City và AEK Athens. Hai đội chưa có những ký ức thắng thua trực tiếp, nhưng đều bước vào trận đấu với mục tiêu cải thiện thành tích tại Champions League.

Manchester City có lợi thế về chất lượng đội hình, khả năng kiểm soát bóng và kinh nghiệm thi đấu ở những trận đấu lớn. Trong khi đó, AEK Athens có thể tìm kiếm cơ hội bằng lối chơi kỷ luật và những pha chuyển trạng thái nhanh.

Chiến thắng trước Brighton năm 2023 là lời nhắc rằng AEK từng tạo ra bất ngờ trên đất Anh. Tuy nhiên, đại diện Hy Lạp sẽ cần một màn trình diễn chắc chắn hơn nhiều nếu muốn làm khó đội chủ sân Etihad.

Manchester City vẫn là đội được đánh giá cao hơn, nhưng điều đáng chờ đợi là liệu Haaland cùng các đồng đội có thể ghi dấu chiến thắng đầu tiên trước AEK Athens hay đại diện Hy Lạp sẽ tiếp tục tạo nên một câu chuyện bất ngờ tại đấu trường châu Âu.