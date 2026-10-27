Lịch sử đối đầu Manacor vs Villarreal: Tàu ngầm vàng lần đầu đến Na Capellera, chủ nhà chờ viết kỳ tích

Manacor vs Villarreal: Lần đầu đối đầu tại Cúp Nhà vua Tây Ban Nha

Trước trận đấu lúc 03h00 ngày 28/10/2026 theo giờ Việt Nam, lịch sử đối đầu giữa Manacor và Villarreal vẫn là một trang giấy trắng. Hai câu lạc bộ chưa từng gặp nhau trong một trận đấu chính thức được ghi nhận, khiến cuộc so tài tại vòng một Copa del Rey 2026/27 trở thành dấu mốc mới.

Trận đấu diễn ra trên sân Na Capellera, nơi Manacor có cơ hội tiếp đón một trong những đại diện quen thuộc của LaLiga. Đây là thử thách lớn với đội bóng xứ Mallorca, nhưng cũng mang đến dịp hiếm hoi để họ đối đầu những cầu thủ thường xuyên thi đấu ở cấp độ cao nhất bóng đá Tây Ban Nha.

Khoảng cách giữa hai đội thể hiện rõ qua hệ thống giải đấu. Manacor đang thi đấu tại Tercera Federación, cấp độ thứ năm của bóng đá Tây Ban Nha, trong khi Villarreal là đội bóng có kinh nghiệm tại LaLiga và các giải đấu châu Âu.

Dù chưa có lịch sử đối đầu trực tiếp, Manacor từng trải qua những cuộc chạm trán với các đối thủ mạnh hơn tại Cúp Nhà vua. Những trận đấu trước FC Andorra năm 2022 và Las Palmas năm 2023 phần nào cho thấy khó khăn mà đội chủ nhà có thể gặp phải khi tiếp đón Villarreal.

Manacor vs FC Andorra năm 2022: Chủ nhà thua 1-3 dù Nico Rubio ghi bàn

Ngày 12/11/2022, Manacor tiếp đón FC Andorra ở vòng một Cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Đây là cơ hội để đội bóng xứ Mallorca thử sức trước đối thủ đang thi đấu ở cấp độ cao hơn, đồng thời tìm kiếm một kết quả đáng nhớ trên sân Na Capellera.

Manacor nhập cuộc với quyết tâm lớn, nhưng FC Andorra dần thể hiện sự vượt trội trong khả năng tổ chức tấn công. Phút 35, Pau Casadesús ghi bàn mở tỷ số, đưa đội khách vượt lên trước khi hiệp một khép lại.

Bước sang hiệp hai, Andorra tiếp tục gia tăng sức ép. Phút 50, Marc Fernández nâng tỷ số lên 2-0 sau đường kiến tạo của Diego Pampín. Chỉ 5 phút sau, Jacobo González ghi thêm bàn thắng thứ ba, khiến Manacor rơi vào tình thế rất khó khăn.

Dù bị dẫn 0-3, đội chủ nhà không từ bỏ hy vọng. Phút 60, Nico Rubio ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3, mang đến khoảnh khắc đáng nhớ cho các cổ động viên trên sân Na Capellera.

Tuy nhiên, khoảng thời gian còn lại không đủ để Manacor tạo nên cuộc ngược dòng. Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-1 dành cho FC Andorra, đội bóng đã tận dụng tốt hơn những cơ hội và duy trì sức ép trong phần lớn thời gian.

Thất bại này cho thấy những khó khăn Manacor phải đối mặt khi gặp đối thủ sở hữu tốc độ xử lý bóng và kinh nghiệm thi đấu nhỉnh hơn. Dù vậy, bàn thắng của Nico Rubio vẫn chứng minh đội bóng xứ Mallorca có thể tạo ra cơ hội ngay cả khi bị đặt vào thế bất lợi.

Manacor vs Las Palmas năm 2023: Giữ sạch lưới một hiệp trước khi thua 0-3

Ngày 31/10/2023, Manacor tiếp tục có cơ hội đối đầu một đại diện mạnh của bóng đá Tây Ban Nha khi tiếp đón Las Palmas tại vòng một Copa del Rey. Đây là thử thách lớn hơn so với cuộc gặp FC Andorra một năm trước, bởi Las Palmas đang thi đấu tại LaLiga.

Khác với trận đấu năm 2022, Manacor tổ chức phòng ngự tập trung ngay từ đầu. Đội chủ nhà chủ động thu hẹp khoảng trống trước vòng cấm, hạn chế những tình huống phối hợp của đối phương và nỗ lực giữ thế trận cân bằng.

Sự kiên trì giúp Manacor đứng vững trong suốt hiệp một. Dù Las Palmas cầm bóng nhiều và liên tục tìm cách tiếp cận khung thành, đội bóng xứ Mallorca vẫn bảo vệ được tỷ số 0-0 khi hai đội bước vào giờ nghỉ.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 68 khi Julián Araujo ghi bàn mở tỷ số cho Las Palmas. Bàn thua khiến Manacor phải thay đổi cách tiếp cận, đồng thời tạo điều kiện để đội khách khai thác thêm khoảng trống.

Chỉ 8 phút sau, Alberto Moleiro tiếp tục lập công nâng tỷ số lên 2-0. Khi trận đấu bước vào những phút cuối, Pau Ferrer ghi thêm bàn thắng ở phút 86, ấn định chiến thắng 3-0 cho Las Palmas.

Dù thất bại, Manacor đã có 45 phút đầu tiên tương đối thành công khi đối đầu một đội bóng LaLiga. Tuy nhiên, ba bàn thua trong hiệp hai cho thấy sự khác biệt lớn về thể lực, chất lượng đội hình và khả năng duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu.

Đây là bài học quan trọng trước cuộc gặp Villarreal năm 2026. Manacor từng chứng minh họ có thể ngăn cản một đội bóng mạnh trong một khoảng thời gian, nhưng việc giữ được thế trận ấy suốt 90 phút là thử thách hoàn toàn khác.

Manacor vs Villarreal năm 2026: Tàu ngầm vàng mở chương mới tại Na Capellera

Ba năm sau thất bại trước Las Palmas, Manacor tiếp tục đón một đại diện LaLiga đến Na Capellera. Lần này, đối thủ là Villarreal, đội bóng có chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu quốc tế vượt trội.

Manacor bước vào mùa giải 2026/27 với khởi đầu tích cực tại Tercera Federación. Đội bóng từng toàn thắng 5 vòng đấu đầu tiên, giành 15 điểm và thể hiện hiệu suất ghi bàn đáng chú ý trước những đối thủ cùng cấp độ.

Tuy nhiên, phong độ tại giải hạng dưới không thể trở thành thước đo trực tiếp khi đối đầu Villarreal. Những trận đấu trước FC Andorra và Las Palmas cho thấy Manacor thường gặp khó khăn khi phải chống đỡ sức ép liên tục từ đối thủ có nền tảng kỹ thuật tốt hơn.

Ở phía đối diện, Villarreal sở hữu những cầu thủ tấn công đáng chú ý như Georges Mikautadze, Alberto Moleiro và Ilias Akhomach. Đội bóng áo vàng có nhiều phương án triển khai bóng, từ những pha phối hợp ở trung lộ đến khả năng khai thác khoảng trống ở hai hành lang.

Đáng chú ý, Moleiro từng ghi bàn vào lưới Manacor trong chiến thắng 3-0 của Las Palmas tại Copa del Rey năm 2023. Khi khoác áo Villarreal, tiền vệ này đứng trước cơ hội tiếp tục tạo dấu ấn trước đối thủ quen thuộc.

Đây là chi tiết kết nối đáng chú ý giữa quá khứ và hiện tại. Nếu Manacor từng không thể ngăn cản Moleiro trong màu áo Las Palmas, họ giờ phải tìm cách hạn chế cầu thủ này khi anh trở thành một phần của hàng công Villarreal.

Với đội khách, cuộc đối đầu còn mang ý nghĩa mở đầu hành trình tại Copa del Rey 2026/27. Villarreal được đánh giá vượt trội, nhưng thể thức loại trực tiếp chỉ trong một trận luôn đòi hỏi sự tập trung, đặc biệt khi phải làm khách trên sân một đối thủ không có nhiều áp lực về kết quả.

Manacor có thể không sở hữu những ngôi sao nổi tiếng, nhưng lợi thế sân nhà và tâm lý thi đấu thoải mái là những điểm tựa đáng chú ý. Nếu giữ được tỷ số cân bằng trong thời gian dài, đội bóng xứ Mallorca có cơ hội biến cuộc đối đầu đầu tiên thành một trận đấu đáng nhớ.

Nhận định Manacor vs Villarreal: Chủ nhà khó vượt qua khoảng cách đẳng cấp

Manacor từng thắng cả 5 trận đầu mùa tại Tercera Federación, nhưng những kết quả tích cực trước các đối thủ cùng hạng chưa đủ bảo đảm khả năng cạnh tranh với Villarreal. Đội chủ nhà nhiều khả năng phải ưu tiên phòng ngự, giữ cự ly giữa các tuyến và tận dụng cơ hội từ những pha chuyển trạng thái.

Villarreal có ưu thế về chất lượng cá nhân, tốc độ xử lý bóng và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Trong 5 trận gần nhất theo dữ liệu trước trận được cung cấp, đội khách thắng 2, hòa 1 và thua 2, ghi 9 bàn và nhận 7 bàn thua.

Tàu ngầm vàng được đánh giá cao hơn rõ rệt, dù Manacor có thể tạo ra khó khăn nếu tổ chức phòng ngự tốt như hiệp một trận gặp Las Palmas năm 2023.

Tình hình lực lượng Manacor vs Villarreal

Manacor: Không ghi nhận trường hợp vắng mặt đáng chú ý theo dữ liệu được cung cấp.

Villarreal: Carlos Romero được liệt kê gặp vấn đề chấn thương trong thông tin trước trận. Khả năng ra sân cần được đối chiếu với danh sách đăng ký chính thức.

Đội hình dự kiến Manacor vs Villarreal

Manacor: Gómez, Sergio Barroso, Llorenç Garau, Chato, Víctor Barber, Miguel Llompart, Jaume Martí, Sito Riera, C. Carosso, Pau Sureda, Kike Sánchez.

Villarreal: Rubén Gómez, Santiago Mouriño, Logan Costa, A. Freeman, Sergi Cardona, Pape Gueye, N. Saliba, Ilias Akhomach, Alberto Moleiro, C. Macià, Georges Mikautadze.

Dự đoán tỷ số Manacor vs Villarreal

Manacor có lợi thế sân nhà và tinh thần thi đấu tích cực, nhưng kinh nghiệm từ những thất bại trước FC Andorra và Las Palmas cho thấy đội bóng vẫn gặp nhiều khó khăn khi đối đầu các đối thủ có trình độ cao hơn.

Villarreal sở hữu nhiều phương án tấn công và có khả năng tạo ra sự khác biệt ngay cả khi xoay tua đội hình. Nếu tận dụng tốt cơ hội, Tàu ngầm vàng đủ sức giành chiến thắng để tiến vào vòng tiếp theo.

Dự đoán tỷ số: Manacor 1-3 Villarreal.