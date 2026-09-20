Lịch sử đối đầu Man City vs Sunderland: Từ chiến thắng 3-0 tới trận hòa chặn chuỗi 8 trận

Man City vs Sunderland: Lịch sử nghiêng về đội bóng áo xanh trong giai đoạn gần đây

Hai đội từng gặp nhau rất nhiều lần tại bóng đá Anh nên việc liệt kê toàn bộ không còn nhiều giá trị cho bối cảnh hiện tại.

Điểm đáng chú ý hơn là trước năm 2026, Man City từng thắng Sunderland 8 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Chuỗi đó chỉ dừng lại khi Sunderland cầm hòa đối thủ 0-0 ngày 1/1/2026.

Man City 3-0 Sunderland tháng 12/2025: Etihad vẫn là thử thách lớn

Tháng 12/2025, Sunderland hành quân tới Etihad và nhận thất bại 0-3.

Trận đấu một lần nữa cho thấy sự khác biệt lớn khi Man City có điều kiện kiểm soát bóng và liên tục ép đối thủ về phần sân nhà.

Đây cũng là kết quả Sunderland cần đặc biệt lưu ý trước lần trở lại Etihad.

Sunderland 0-0 Man City tháng 1/2026: Chuỗi thắng bị chặn đứng

Chỉ chưa đầy một tháng sau, Sunderland cho thấy bộ mặt hoàn toàn khác.

Trên sân nhà, họ giữ sạch lưới và cầm hòa Man City 0-0, qua đó chấm dứt chuỗi 8 thất bại liên tiếp trước đối thủ trên mọi đấu trường.

Nếu trận 0-3 cho thấy sức ép Man City có thể tạo ra, trận 0-0 lại chứng minh Sunderland vẫn có khả năng làm chậm đối thủ bằng một cấu trúc phòng ngự kỷ luật.

Nhận định Man City vs Sunderland: Haaland lại đứng trước khối phòng ngự thấp

Man City bước vào vòng 5 với 12 điểm tuyệt đối sau 4 trận.

Đội bóng vừa thắng MU 1-0 tại Old Trafford dù phải chơi thiếu người sau chiếc thẻ đỏ của Phil Foden. Erling Haaland tiếp tục là nhân vật quyết định.

Sunderland mới có 4 điểm. Họ thắng Fulham, hòa Brentford nhưng vừa thua Arsenal 0-2.

Đội khách nhiều khả năng không pressing quá cao tại Etihad mà ưu tiên giữ đội hình thấp, khóa trung lộ và hạn chế khoảng trống dành cho Haaland.

Man City vì thế cần kiên nhẫn hơn thay vì chỉ tìm cách đưa bóng thật nhanh vào vòng cấm.

Tình hình lực lượng

Man City: Phil Foden vắng mặt; Jérémy Doku gặp vấn đề chấn thương.

Sunderland: Reinildo bị treo giò; Omar Alderete, Habib Diarra và Romaine Mundle chấn thương.

Đội hình dự kiến

Man City: Donnarumma; Gvardiol, Dias, Guehi, Nunes; Anderson, Semenyo, Fernandez; Cherki, Ndiaye, Haaland.

Sunderland: Roefs; Mukiele, Danso, Ballard, Methalie; Xhaka, Sadiki; Meunier, Le Fee, Angulo; Brobbey.