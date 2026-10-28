Lịch sử đối đầu Liverpool vs Chelsea: Gerrard ám ảnh năm 2014, Van Dijk chờ viết tiếp ký ức Wembley

Lịch sử đối đầu Liverpool vs Chelsea: Hơn hai thập kỷ với những trận cầu không thể quên

Liverpool và Chelsea là một trong những cặp đấu nhiều duyên nợ của bóng đá Anh. Hai đội từng liên tục gặp nhau tại Ngoại hạng Anh, Champions League, FA Cup và Cúp Liên đoàn, tạo nên những cuộc đối đầu gắn với nhiều thế hệ cầu thủ nổi tiếng.

Theo dữ liệu lịch sử đối đầu Chelsea vs Liverpool trên Báo Lâm Đồng, trong 43 lần gặp được ghi nhận từ năm 2010 đến tháng 5/2026, Liverpool thắng 14 trận, Chelsea thắng 12 và hai đội hòa nhau 17 lần.

Liverpool ghi tổng cộng 57 bàn thắng, trong khi Chelsea có 48 pha lập công. Khoảng cách không quá lớn phản ánh sự cân bằng giữa hai đội trong nhiều mùa giải gần đây.

Tuy nhiên, lịch sử đối đầu giữa Liverpool và Chelsea còn kéo dài từ trước năm 2010, với những trận đấu đã trở thành một phần ký ức của Champions League. Đáng chú ý nhất là bán kết năm 2005, khi Luis Garcia ghi bàn quyết định giúp Liverpool vượt qua Chelsea trên hành trình tiến đến chức vô địch châu Âu.

Trước cuộc tái đấu tại vòng 4 Carabao Cup ngày 29/10/2026, lịch sử một lần nữa được nhắc lại. Anfield từng chứng kiến nhiều khoảnh khắc thăng hoa của Liverpool, nhưng cũng là nơi Chelsea tạo nên một trong những chiến thắng gây tiếc nuối nhất với đội bóng vùng Merseyside.

Liverpool vs Chelsea Champions League 2005: Luis Garcia ghi bàn gây tranh cãi tại Anfield

Ngày 3/5/2005, Liverpool tiếp đón Chelsea tại Anfield trong trận bán kết lượt về Champions League. Trận lượt đi tại Stamford Bridge khép lại với tỷ số hòa 0-0, khiến mọi thứ được quyết định trong 90 phút tại Liverpool.

Khi đó, Chelsea của Jose Mourinho vừa khẳng định sức mạnh tại Ngoại hạng Anh, còn Liverpool dưới thời Rafael Benitez đang theo đuổi hành trình đầy bất ngờ ở đấu trường châu Âu.

Bước ngoặt đến rất sớm, khi Luis Garcia ghi bàn đưa Liverpool vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, pha lập công này trở thành tâm điểm tranh cãi bởi không có hình ảnh thật sự rõ ràng cho thấy bóng đã hoàn toàn vượt qua vạch vôi trước khi được công nhận.

Chelsea phản ứng mạnh với quyết định của trọng tài, nhưng tỷ số 1-0 vẫn được giữ đến hết trận. Liverpool giành quyền vào chung kết Champions League với tổng tỷ số 1-0 sau hai lượt.

Bàn thắng của Garcia sau đó được nhắc đến với tên gọi "bàn thắng ma", trở thành một trong những tình huống nổi tiếng nhất lịch sử Champions League.

Chiến thắng trước Chelsea cũng mở đường để Liverpool tiến đến trận chung kết tại Istanbul, nơi họ tạo nên màn ngược dòng kinh điển trước AC Milan và giành chức vô địch châu Âu năm 2005.

Đối với Liverpool, Luis Garcia là một trong những nhân vật quan trọng nhất của hành trình ấy. Còn với Chelsea, thất bại tại Anfield vẫn là ký ức khó quên trong thời kỳ đầu Jose Mourinho dẫn dắt đội bóng.

Liverpool vs Chelsea năm 2014: Cú trượt chân của Gerrard thay đổi cuộc đua vô địch

Ngày 27/4/2014, Liverpool tiếp đón Chelsea tại Anfield trong trận đấu có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Đội bóng của Brendan Rodgers bước vào cuộc đối đầu với chuỗi 11 chiến thắng liên tiếp. Với Luis Suarez, Daniel Sturridge và Steven Gerrard, Liverpool đang tiến rất gần đến chức vô địch quốc gia đầu tiên trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, Chelsea của Jose Mourinho lựa chọn cách tiếp cận đầy thực dụng. Đội khách tổ chức phòng ngự chặt chẽ, hạn chế khoảng trống và chờ cơ hội từ những sai lầm của đối phương.

Bước ngoặt xuất hiện ở cuối hiệp một. Steven Gerrard trượt chân trong tình huống kiểm soát bóng ở giữa sân, tạo điều kiện để Demba Ba thoát xuống và ghi bàn mở tỷ số cho Chelsea.

Bị dẫn trước, Liverpool buộc phải dâng cao đội hình để tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, những nỗ lực tấn công không mang lại hiệu quả, trong khi Chelsea tiếp tục duy trì hệ thống phòng ngự chắc chắn.

Đến thời gian bù giờ, Willian ghi thêm bàn thắng từ một pha phản công, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng thành London.

Thất bại này khiến Liverpool đánh mất quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch. Manchester City sau đó tận dụng cơ hội để vượt lên và giành chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2013/14.

Cú trượt chân của Gerrard trở thành một trong những khoảnh khắc ám ảnh nhất lịch sử Liverpool. Trong khi đó, Chelsea ghi dấu chiến thắng mang tính bước ngoặt dù không trực tiếp giành chức vô địch mùa giải ấy.

Liverpool vs Chelsea năm 2020: Anfield chứng kiến trận cầu 8 bàn trước lễ nâng cúp

Ngày 22/7/2020, Liverpool tiếp đón Chelsea trong trận sân nhà cuối cùng của mùa giải Ngoại hạng Anh 2019/20. Đây là thời điểm đội bóng của Jurgen Klopp đã giành chức vô địch quốc gia sau 30 năm chờ đợi.

Liverpool nhập cuộc đầy hưng phấn và nhanh chóng tạo ra lợi thế. Naby Keita mở tỷ số bằng cú sút xa đẹp mắt ở phút 23, trước khi Trent Alexander-Arnold nhân đôi cách biệt bằng một pha đá phạt trực tiếp.

Georginio Wijnaldum ghi thêm bàn thắng thứ ba, giúp Liverpool dẫn 3-0. Tuy nhiên, Olivier Giroud rút ngắn tỷ số cho Chelsea ở cuối hiệp một, mở ra một trận đấu hấp dẫn hơn dự kiến.

Sang hiệp hai, Roberto Firmino nâng tỷ số lên 4-1, tưởng như đã kết thúc mọi hy vọng của đội khách. Tuy nhiên, Chelsea không bỏ cuộc.

Tammy Abraham và Christian Pulisic lần lượt ghi bàn, giúp Chelsea rút ngắn khoảng cách xuống còn 3-4. Trong những phút cuối, đội bóng thành London đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng không thể hoàn tất màn ngược dòng.

Đến phút 84, Alex Oxlade-Chamberlain ghi bàn ấn định chiến thắng 5-3 cho Liverpool. Trận đấu khép lại với tám bàn thắng, trở thành một trong những cuộc chạm trán giàu cảm xúc nhất giữa hai đội tại Ngoại hạng Anh.

Sau chiến thắng, Liverpool chính thức nâng cao chiếc cúp vô địch ngay tại Anfield. Kết quả trước Chelsea vì thế không chỉ mang ý nghĩa ba điểm mà còn trở thành một phần của ngày hội lịch sử đối với người hâm mộ The Reds.

Chelsea vs Liverpool chung kết Cúp Liên đoàn 2022: Kelleher chiến thắng Kepa sau loạt luân lưu

Ngày 27/2/2022, Chelsea và Liverpool gặp nhau tại Wembley trong trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh. Đây là một trong những cuộc đối đầu căng thẳng nhất giữa hai đội ở đấu trường cúp.

Hai đội tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn trong thời gian thi đấu chính thức. Chelsea có những tình huống dứt điểm nguy hiểm, còn Liverpool liên tục gây sức ép nhờ các ngôi sao tấn công.

Sau 120 phút, tỷ số vẫn là 0-0, buộc hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua.

Kịch tính được đẩy lên cao khi cả 10 cầu thủ đầu tiên của mỗi bên đều thực hiện thành công. Thủ môn Caoimhin Kelleher sau đó tiếp tục ghi bàn từ chấm 11 m, trong khi Kepa Arrizabalaga, người được Chelsea tung vào sân để chuẩn bị cho loạt luân lưu, lại sút bóng vọt xà.

Liverpool giành chiến thắng 11-10 trong loạt sút luân lưu, qua đó đăng quang Cúp Liên đoàn Anh. Đây là một trong những trận chung kết đáng nhớ nhất của cặp đấu, khi hai thủ môn trở thành những người quyết định kết quả cuối cùng.

Chelsea vs Liverpool chung kết FA Cup 2022: Tsimikas mang về cú đúp danh hiệu

Chưa đầy ba tháng sau trận chung kết Cúp Liên đoàn, Chelsea và Liverpool tiếp tục gặp nhau tại Wembley vào ngày 14/5/2022 để tranh chức vô địch FA Cup.

Kịch bản một lần nữa diễn ra vô cùng cân bằng. Hai đội đều có những cơ hội đáng chú ý, nhưng không thể ghi bàn trong 90 phút chính thức và hai hiệp phụ.

Liverpool có những thời điểm tiến gần đến bàn thắng, trong khi Chelsea cũng tạo ra không ít tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, sự xuất sắc của hai thủ môn cùng những pha bỏ lỡ khiến trận đấu tiếp tục phải phân định bằng loạt sút luân lưu.

Lần này, Kostas Tsimikas trở thành người hùng khi thực hiện thành công lượt sút quyết định, giúp Liverpool thắng 6-5.

Chiến thắng mang về chức vô địch FA Cup đầu tiên cho Liverpool kể từ năm 2006, đồng thời giúp đội bóng của Jurgen Klopp hoàn tất cú đúp danh hiệu quốc nội mùa giải 2021/22.

Với Chelsea, đây là thất bại thứ hai liên tiếp trước Liverpool trong một trận chung kết chỉ trong vòng ba tháng. Hai đội không thể phân định thắng thua sau tổng cộng 240 phút thi đấu, nhưng Liverpool đều là đội bản lĩnh hơn ở thời điểm quyết định.

Chelsea vs Liverpool chung kết Carabao Cup 2024: Van Dijk ghi bàn phút 118

Ngày 25/2/2024, Liverpool và Chelsea một lần nữa gặp nhau tại Wembley trong trận chung kết Carabao Cup. Đây là trận đấu gắn với nhiều cảm xúc khi Jurgen Klopp đã thông báo sẽ rời Liverpool vào cuối mùa giải.

Liverpool bước vào trận với nhiều khó khăn về lực lượng. Những cầu thủ quan trọng như Mohamed Salah, Darwin Nunez và Diogo Jota không thể góp mặt, khiến Klopp phải sử dụng nhiều gương mặt trẻ.

Dù vậy, Liverpool vẫn thi đấu đầy nỗ lực trước Chelsea. Hai đội tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn trong thời gian chính thức, buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ.

Khi tất cả bắt đầu nghĩ đến một loạt luân lưu khác, Virgil van Dijk trở thành người tạo ra khác biệt. Phút 118, trung vệ người Hà Lan bật cao đánh đầu từ quả đá phạt góc của Kostas Tsimikas, đưa bóng vào lưới Chelsea.

Bàn thắng muộn giúp Liverpool giành chiến thắng 1-0 và đăng quang Carabao Cup lần thứ 10 trong lịch sử. Đây là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Van Dijk trong màu áo The Reds.

Nếu Luis Garcia từng đưa Liverpool vượt qua Chelsea tại Champions League 2005, Van Dijk tiếp tục nối dài những ký ức đẹp trước đối thủ thành London bằng một pha đánh đầu quyết định tại Wembley gần hai thập kỷ sau đó.

Liverpool vs Chelsea năm 2026: Gravenberch và Enzo Fernandez chia điểm tại Anfield

Ngày 9/5/2026, Liverpool tiếp đón Chelsea tại Ngoại hạng Anh trong cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội trước trận Carabao Cup tháng 10.

Liverpool khởi đầu thuận lợi khi Ryan Gravenberch ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ sáu. Tiền vệ người Hà Lan tung cú dứt điểm kỹ thuật, giúp đội chủ nhà nhanh chóng giành lợi thế.

Tuy nhiên, Chelsea không mất quá nhiều thời gian để tìm được bàn gỡ. Phút 35, Enzo Fernandez ghi bàn từ một tình huống đá phạt, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Hai đội tiếp tục tìm kiếm cơ hội trong hiệp hai nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Tỷ số 1-1 được giữ đến hết trận, khiến Liverpool và Chelsea tiếp tục cho thấy sự cân bằng trong những cuộc đối đầu trực tiếp.

Đáng chú ý, Liverpool không thắng Chelsea trong ba lần gặp gần nhất trước trận đấu tại Carabao Cup 2026, với một trận hòa và hai thất bại. Đây là thống kê đáng lưu tâm khi The Reds tiếp tục được thi đấu trên sân Anfield.

Nhận định Liverpool vs Chelsea: Van Dijk và Isak trước thử thách từ đội bóng London

Liverpool bước vào cuộc đối đầu tại vòng 4 Carabao Cup sau chiến thắng 2-0 trước Brighton. Được trở lại Anfield, đội bóng vùng Merseyside có lợi thế đáng kể về sân bãi và khả năng tổ chức tấn công.

Alexander Isak cùng các cầu thủ trẻ trên hàng công được kỳ vọng tạo ra khác biệt, trong khi Virgil van Dijk tiếp tục đóng vai trò quan trọng ở hệ thống phòng ngự. Tuy nhiên, Liverpool cần hạn chế những khoảng trống khi dâng cao đội hình.

Chelsea hành quân đến Anfield sau thất bại 0-2 trước Tottenham. Dù phong độ chưa ổn định, đội bóng thành London vẫn sở hữu những cầu thủ đủ khả năng tạo đột biến, đặc biệt ở các tình huống chuyển trạng thái nhanh.

Lịch sử đối đầu giữa Liverpool và Chelsea cho thấy những trận đấu cúp thường diễn ra căng thẳng và khó lường. Liverpool từng nhiều lần đánh bại Chelsea tại Wembley, nhưng đội khách cũng có những chiến thắng quan trọng ngay tại Anfield.

Với lợi thế sân nhà cùng tinh thần tích cực sau chiến thắng trước Brighton, Liverpool có cơ sở để hướng đến kết quả thuận lợi. Tuy nhiên, Chelsea vẫn có khả năng gây khó khăn nếu giữ được sự chắc chắn và tận dụng tốt những cơ hội tạo ra.

Từ bàn thắng gây tranh cãi của Luis Garcia đến khoảnh khắc quyết định của Van Dijk, Liverpool và Chelsea luôn tạo nên những câu chuyện đáng nhớ. Cuộc gặp tại Carabao Cup 2026 tiếp tục mở ra cơ hội để một thế hệ cầu thủ mới viết thêm dấu mốc cho cặp đấu này.