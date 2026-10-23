Lịch sử đối đầu Liverpool vs Brighton: Trossard từng lập hat-trick ở Anfield, Mitoma gieo sầu cho The Kop

Trước màn so tài tại Anfield ở vòng 8 Ngoại hạng Anh 2026/27, Liverpool và Brighton đang tạo nên một trong những cặp đấu đáng chờ đợi nhờ khả năng tấn công của cả hai đội. Quá khứ cũng cho thấy đây hiếm khi là cuộc đối đầu dễ dàng dành cho The Kop.

Liverpool vs Brighton 2022: Trossard lập hat-trick trong trận hòa 3-3

Ngày 1/10/2022, Liverpool tiếp đón Brighton tại Anfield trong trận đấu đầu tiên của đội khách dưới thời HLV Roberto De Zerbi. Không nhiều người nghĩ rằng Brighton có thể tạo nên một trong những màn trình diễn tấn công đáng nhớ nhất của mình trên sân đối thủ.

Leandro Trossard khiến hàng thủ Liverpool choáng váng với hai bàn thắng chỉ sau 18 phút. Roberto Firmino sau đó lập cú đúp để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng, trước khi pha phản lưới của Adam Webster giúp đội chủ nhà dẫn ngược 3-2.

Tuy nhiên, Trossard vẫn chưa dừng lại. Phút 83, cầu thủ người Bỉ hoàn tất cú hat-trick, ấn định tỷ số hòa 3-3 và khiến khán đài Anfield phải chứng kiến Liverpool đánh rơi chiến thắng.

Đây là trận đấu cho thấy Brighton không ngại chơi tấn công trước những đối thủ lớn. Họ sở hữu sự tự tin trong cách triển khai bóng và đủ chất lượng để tận dụng khoảng trống phía sau hàng phòng ngự Liverpool.

Brighton vs Liverpool 2023: Mitoma loại nhà vô địch FA Cup ở phút bù giờ

Ngày 29/1/2023, Brighton tiếp tục tạo nên một dấu ấn đáng nhớ khi đánh bại Liverpool 2-1 ở vòng 4 FA Cup. Chiến thắng này đặc biệt bởi The Kop bước vào giải với tư cách đương kim vô địch.

Harvey Elliott đưa Liverpool vượt lên trong hiệp một, nhưng Lewis Dunk nhanh chóng gỡ hòa cho đội chủ sân Amex. Hai đội duy trì thế trận giằng co trong phần lớn thời gian còn lại, trước khi Kaoru Mitoma tạo nên khoảnh khắc quyết định.

Ở phút bù giờ, cầu thủ người Nhật Bản xử lý bóng đầy khéo léo trong vòng cấm rồi dứt điểm chính xác, mang về chiến thắng 2-1 cho Brighton. Liverpool không còn thời gian để sửa chữa sai lầm và phải dừng bước ngay từ vòng 4.

Bàn thắng của Mitoma trở thành một trong những khoảnh khắc tiêu biểu cho sự tiến bộ của Brighton. Đội bóng này không chỉ tổ chức phòng ngự tốt mà còn sở hữu những cầu thủ đủ khả năng quyết định trận đấu bằng kỹ thuật cá nhân.

Liverpool vs Brighton 2024: Salah giúp The Kop ngược dòng 2-1

Ngày 31/3/2024, Liverpool tiếp đón Brighton trong cuộc đua vô địch Premier League. Đội khách sớm tạo nên bất ngờ khi Danny Welbeck ghi bàn ngay đầu trận, buộc đoàn quân của HLV Jurgen Klopp phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ.

Luis Diaz đưa trận đấu về thế cân bằng trước khi Mohamed Salah ghi bàn quyết định trong hiệp hai. Liverpool giành chiến thắng 2-1 sau một trận đấu phải đối mặt với sức ép không nhỏ từ đối thủ.

Salah một lần nữa chứng minh vai trò quan trọng trong những thời điểm Liverpool cần người tạo khác biệt. Chiến thắng cũng cho thấy The Kop có khả năng xoay chuyển tình thế ngay cả khi Brighton mở tỷ số trước.

Brighton vs Liverpool 2025: Hinshelwood khiến nhà vô địch thất bại 2-3

Ngày 19/5/2025, Brighton và Liverpool tạo nên màn rượt đuổi 5 bàn hấp dẫn trên sân Amex. Liverpool khi đó đã đăng quang Premier League nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn trước lối chơi giàu năng lượng của đội chủ nhà.

Harvey Elliott đưa Liverpool dẫn trước, Yasin Ayari gỡ hòa, rồi Dominik Szoboszlai giúp The Kop bước vào giờ nghỉ với lợi thế 2-1. Sang hiệp hai, Kaoru Mitoma tiếp tục ghi dấu ấn bằng bàn thắng quân bình tỷ số.

Bước ngoặt xảy ra khi Jack Hinshelwood được tung vào sân ở những phút cuối. Chỉ ít lâu sau khi xuất hiện, cầu thủ trẻ này ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2, khiến Liverpool phải nhận thất bại dù đã hai lần vượt lên.

Kết quả cho thấy Brighton có thể duy trì sức ép đến cuối trận và luôn sẵn sàng trừng phạt sai sót của những đối thủ giàu danh tiếng.

Brighton vs Liverpool 2026: Welbeck lập cú đúp hạ gục The Kop

Lần gặp gần nhất tại Premier League diễn ra ngày 21/3/2026 và tiếp tục khép lại với chiến thắng dành cho Brighton. Danny Welbeck trở thành nhân vật chính khi lập cú đúp giúp đội chủ sân Amex thắng Liverpool 2-1.

Milos Kerkez ghi bàn gỡ hòa cho đội khách trong hiệp một, nhưng hàng thủ Liverpool không thể ngăn Welbeck lập công lần thứ hai. Brighton bảo vệ thành công lợi thế và giành trọn ba điểm.

Kết quả này nối dài những ký ức không vui của Liverpool tại Amex, nơi Brighton từng nhiều lần tận dụng lợi thế sân nhà để đánh bại đội bóng vùng Merseyside.

Nhận định Liverpool vs Brighton: Isak và Wirtz đối đầu hàng công thăng hoa

Liverpool đang dần lấy lại sự ổn định sau giai đoạn đầu mùa khó khăn. Ba chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, cùng 12 bàn thắng được ghi, cho thấy hàng công đội chủ sân Anfield bắt đầu tìm được sự gắn kết. Alexander Isak đã có 5 bàn tại Premier League, trong khi Florian Wirtz ngày càng đóng vai trò quan trọng ở những tình huống sáng tạo.

Brighton lại bước vào trận đấu với vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, sở hữu 16 điểm sau 7 vòng và ghi tới 23 bàn thắng. Chiến thắng 5-0 trước Crystal Palace là minh chứng mới nhất cho sức mạnh tấn công của đội bóng do Fabian Hurzeler dẫn dắt.

Anfield vẫn là điểm tựa quan trọng của Liverpool, nhưng lịch sử cho thấy Brighton không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Từ Trossard, Mitoma đến Welbeck, những ngôi sao của Chim mòng biển đã nhiều lần viết nên các chương đáng nhớ trong cặp đấu này.

Cuộc tái đấu sắp tới sẽ là màn kiểm chứng khả năng phòng ngự của Liverpool trước một Brighton đang sở hữu hàng công giàu sức sống.