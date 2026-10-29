Lịch sử đối đầu Levante vs Atletico Madrid: Rossi từng chặn đường vô địch, Griezmann chờ phá dớp Valencia

Levante và Atletico Madrid có lịch sử đối đầu trải dài qua nhiều giai đoạn của bóng đá Tây Ban Nha. Theo dữ liệu 25 cuộc chạm trán được ghi nhận từ năm 2010 đến tháng 1/2026, Atletico Madrid thắng 13 trận, Levante thắng 6 trận và hai đội hòa nhau 6 lần. Đại diện thủ đô ghi 42 bàn, trong khi Levante có 27 pha lập công.

Levante vs Atletico Madrid 2014: Keylor Navas khiến Simeone nhận thất bại 0-2

Ngày 4/5/2014, Atletico Madrid hành quân đến sân Ciutat de València tại vòng 36 La Liga. Đội bóng của Diego Simeone khi đó đang dẫn đầu bảng xếp hạng và tiến gần đến chức vô địch Tây Ban Nha, đồng thời vừa vượt qua Chelsea để giành quyền vào chung kết Champions League.

Trước một đối thủ đang có phong độ rất cao, Levante không được đánh giá ngang bằng về chất lượng đội hình. Tuy nhiên, đội chủ nhà nhập cuộc đầy quyết tâm và nhanh chóng tạo ra bất ngờ.

Phút thứ 6, Filipe Luís vô tình đưa bóng vào lưới nhà sau tình huống đưa bóng vào khu vực cấm địa của Levante. Bàn thua sớm khiến Atletico phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ, trong khi đội chủ nhà có điều kiện triển khai thế trận phòng ngự tập trung.

Trong khung thành Levante, Keylor Navas trở thành nhân vật nổi bật. Thủ môn người Costa Rica liên tục thực hiện những pha cứu thua quan trọng trước các cầu thủ Atletico, giúp đội chủ nhà duy trì lợi thế trong phần lớn thời gian trận đấu.

Sang hiệp hai, Simeone thực hiện những điều chỉnh nhân sự nhằm gia tăng sức mạnh tấn công. Atletico tạo ra một số cơ hội đáng chú ý, nhưng sự xuất sắc của Navas cùng khả năng phòng ngự của Levante khiến đội khách không thể tìm được bàn thắng.

Phút 69, David Barral tận dụng đường chuyền của Víctor Casadesús để ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Bàn thắng này gần như định đoạt trận đấu, trong khi những nỗ lực của Atletico ở thời gian còn lại không mang đến kết quả.

Levante giành chiến thắng 2-0, khiến Atletico phải nhận một thất bại quan trọng trong cuộc đua vô địch La Liga.

Trận đấu đặc biệt gắn với màn trình diễn của Keylor Navas, người góp công lớn giúp Levante giữ sạch lưới trước hàng công sở hữu Diego Costa, David Villa và nhiều cầu thủ chất lượng.

Đáng chú ý, thất bại tại Ciutat de València khiến Atletico đánh mất cơ hội tạo khoảng cách an toàn với các đối thủ cạnh tranh chức vô địch. Tuy nhiên, đội bóng của Simeone cuối cùng vẫn đăng quang La Liga mùa 2013/14 sau trận hòa Barcelona ở vòng đấu cuối cùng.

Với Levante, chiến thắng 2-0 trở thành một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất trong lịch sử đối đầu với Atletico. Đội chủ nhà không chỉ đánh bại đội dẫn đầu bảng xếp hạng mà còn cho thấy khả năng tạo bất ngờ trước những đối thủ mạnh hơn.

Levante vs Atletico Madrid 2016: Giuseppe Rossi ghi bàn phút 90, chấm dứt hy vọng vô địch của đối thủ

Ngày 8/5/2016, Atletico Madrid tiếp tục làm khách tại Ciutat de València trong hoàn cảnh đang cạnh tranh quyết liệt chức vô địch La Liga với Barcelona và Real Madrid. Đội bóng thủ đô vừa vượt qua Bayern Munich để giành quyền vào chung kết Champions League, khiến tinh thần của các cầu thủ đang lên rất cao.

Trái ngược với Atletico, Levante khi đó đã chắc chắn xuống hạng. Đội chủ nhà không còn nhiều mục tiêu về thứ hạng, nhưng vẫn quyết tâm tạo ra một kết quả tích cực trước đối thủ đang đua vô địch.

Atletico khởi đầu thuận lợi khi Fernando Torres ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 2. Sau đường chuyền của Koke, tiền đạo người Tây Ban Nha tận dụng cơ hội để đưa bóng qua thủ môn Diego Mariño, giúp đội khách vượt lên dẫn trước 1-0.

Tuy nhiên, Levante nhanh chóng cho thấy họ không dễ dàng chấp nhận thất bại. Phút 30, Víctor Casadesús đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1, khiến Atletico phải làm lại từ đầu trong phần lớn thời gian còn lại.

Sang hiệp hai, đội bóng của Simeone tăng cường sức ép nhằm tìm kiếm chiến thắng. Antoine Griezmann cùng các đồng đội có những cơ hội đáng chú ý, nhưng không thể xuyên thủng hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà.

Khi trận đấu bước vào phút 90, Levante tổ chức một tình huống phản công nguy hiểm. Giuseppe Rossi xuất hiện đúng lúc để ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1, khiến Atletico rơi vào thế bất lợi khi không còn nhiều thời gian.

Đội khách không thể tìm được bàn gỡ hòa, chấp nhận thất bại 1-2 ngay trên sân của đội bóng đã xuống hạng.

Bàn thắng của Rossi mang ý nghĩa đặc biệt bởi nó chấm dứt hy vọng vô địch La Liga của Atletico mùa 2015/16. Với kết quả này, đội bóng thủ đô không còn khả năng vượt qua Barcelona dù mùa giải vẫn còn một vòng đấu.

Đây cũng là lần thứ hai trong vòng ba mùa giải, Levante đánh bại Atletico tại Ciutat de València ở một thời điểm nhạy cảm của cuộc đua vô địch. Sân đấu tại Valencia vì thế trở thành địa điểm không mang lại nhiều ký ức đẹp cho đoàn quân của Simeone.

Với Levante, chiến thắng trước một trong những đội bóng mạnh nhất Tây Ban Nha là lời chia tay đáng nhớ với La Liga. Dù không thể tránh xuống hạng, đội chủ nhà vẫn tạo ra một kết quả có ảnh hưởng lớn đến cuộc đua vô địch.

Levante vs Atletico Madrid 2017: Griezmann và Gameiro lập cú đúp trong chiến thắng 5-0

Ngày 25/11/2017, Atletico Madrid trở lại sân Ciutat de València tại vòng 13 La Liga. Sau những thất bại đáng tiếc trong các mùa giải trước, đội bóng của Diego Simeone bước vào trận đấu với quyết tâm thay đổi thành tích khi làm khách trước Levante.

Atletico nhanh chóng tạo ra lợi thế khi được hưởng bàn thắng từ tình huống Róber Pier phản lưới nhà ở phút thứ 5. Bàn mở tỷ số giúp đội khách tự tin triển khai lối chơi, trong khi Levante phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ.

Phút 29, Kevin Gameiro tận dụng tình huống tấn công để ghi bàn nhân đôi cách biệt. Tiền đạo người Pháp tiếp tục cho thấy khả năng chọn vị trí và dứt điểm hiệu quả, giúp Atletico bước vào giờ nghỉ với lợi thế 2-0.

Sang hiệp hai, đội khách không giảm sức ép. Phút 59, Gameiro hoàn tất cú đúp sau đường chuyền của Antoine Griezmann, nâng tỷ số lên 3-0 và gần như định đoạt trận đấu.

Chỉ 6 phút sau, Griezmann trực tiếp ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0. Khi Levante chưa kịp tổ chức lại hàng phòng ngự, ngôi sao người Pháp tiếp tục lập công ở phút 68, hoàn tất cú đúp và đưa Atletico dẫn trước năm bàn.

Đội bóng thủ đô bảo vệ thành công lợi thế trong thời gian còn lại, giành chiến thắng 5-0 ngay tại Ciutat de València.

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Đây là chiến thắng có cách biệt lớn nhất của Atletico trước Levante trong giai đoạn hiện đại. Gameiro và Griezmann cùng ghi hai bàn, cho thấy sự hiệu quả của cặp tiền đạo người Pháp trên hàng công đội bóng thủ đô.

Đáng chú ý, Atletico đã chấm dứt quãng thời gian hơn 10 năm không giành được chiến thắng tại Ciutat de València. Từ những thất bại ảnh hưởng đến cuộc đua vô địch năm 2014 và 2016, đội bóng của Simeone cuối cùng cũng có một trận đấu vượt trội tại sân đấu này.

Với Levante, thất bại 0-5 là một trong những kết quả đáng quên nhất trong lịch sử đối đầu. Đội chủ nhà không thể ngăn cản những pha phối hợp giữa Griezmann và Gameiro, đặc biệt trong giai đoạn đầu hiệp hai.

Atletico Madrid vs Levante 2021: Morales và De Frutos khiến đội đầu bảng thua 0-2

Ngày 20/2/2021, Atletico Madrid tiếp Levante tại vòng 24 La Liga trong bối cảnh đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Đoàn quân của Diego Simeone sở hữu lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch, nhưng đã bắt đầu gặp khó khăn khi phải duy trì sự ổn định trước lịch thi đấu dày đặc.

Đáng chú ý, hai đội vừa hòa nhau 1-1 tại Ciutat de València chỉ ba ngày trước đó. Atletico vì vậy đặt mục tiêu giành chiến thắng trên sân nhà để khẳng định ưu thế, trong khi Levante tiếp tục lựa chọn cách chơi phòng ngự tập trung và chờ đợi cơ hội phản công.

Dù Atletico kiểm soát bóng nhiều hơn, Levante lại thể hiện sự hiệu quả trong những tình huống tấn công. Phút 30, José Luis Morales thực hiện cú dứt điểm đưa bóng chạm cầu thủ đối phương trước khi đi vào lưới, giúp đội khách vượt lên dẫn trước 1-0.

Bị dẫn bàn ngay trên sân nhà, Atletico tăng cường sức ép và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Luis Suárez có tình huống sút phạt đưa bóng trúng cột dọc, trong khi João Félix nhiều lần thử sức thủ môn Dani Cárdenas.

Tuy nhiên, Cárdenas trở thành điểm tựa quan trọng của Levante. Thủ môn trẻ liên tục thực hiện những pha cứu thua xuất sắc, khiến đội bóng của Simeone không thể tìm được bàn gỡ dù tạo ra tới 28 tình huống dứt điểm.

Khi trận đấu bước vào thời gian bù giờ, Atletico tiếp tục đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Thủ môn Jan Oblak cũng tham gia một tình huống tấn công, để lại khoảng trống lớn phía sau.

Levante tận dụng cơ hội bằng một pha phản công nhanh. Jorge de Frutos dứt điểm vào khung thành bỏ trống ở phút 90+5, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội khách.

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Đây là thất bại sân nhà đầu tiên của Atletico tại La Liga mùa 2020/21, khiến cuộc đua vô địch trở nên căng thẳng hơn. Levante không chỉ đánh bại đội đầu bảng mà còn làm được điều đó ngay tại sân Metropolitano.

Morales ghi bàn mở tỷ số, nhưng thủ môn Cárdenas mới là một trong những nhân vật nổi bật nhất với hàng loạt pha cứu thua quan trọng. Nếu không có màn trình diễn của anh, Levante khó có thể bảo vệ lợi thế trước sức ép liên tục của Atletico.

Chiến thắng 2-0 cũng là một dấu mốc đặc biệt khi Levante lần đầu đánh bại Atletico trên sân khách tại La Liga. Đối với Simeone, đây tiếp tục là lời nhắc nhở rằng Levante luôn có khả năng tạo ra bất ngờ ngay cả khi hai đội đang ở những vị trí rất khác nhau trên bảng xếp hạng.

Atletico Madrid vs Levante 2022: Gonzalo Melero ghi bàn duy nhất, đội cuối bảng gây bất ngờ

Ngày 16/2/2022, Atletico Madrid tiếp Levante tại Metropolitano trong khuôn khổ La Liga. Đội chủ nhà bước vào trận đấu với mục tiêu giành chiến thắng để cải thiện vị trí trong nhóm cạnh tranh suất dự Champions League, trong khi Levante đang đứng cuối bảng xếp hạng.

Xét về chất lượng đội hình, Atletico được đánh giá cao hơn đáng kể. Simeone khi đó sở hữu nhiều cầu thủ tấn công có khả năng tạo khác biệt như Luis Suárez, João Félix, Ángel Correa và Matheus Cunha.

Tuy nhiên, Levante cho thấy họ không dễ dàng bị đánh bại. Đội khách tổ chức phòng ngự tập trung, đồng thời tìm cách đưa bóng lên nhanh khi có cơ hội. Cách tiếp cận này khiến Atletico gặp nhiều khó khăn trong việc tạo ra những tình huống dứt điểm rõ rệt.

Hiệp một khép lại với tỷ số 0-0, dù đội chủ nhà cố gắng kiểm soát thế trận. Bước sang hiệp hai, Levante tiếp tục duy trì sự tập trung và bất ngờ tìm được bàn thắng.

Phút 54, Gonzalo Melero ghi bàn mở tỷ số cho đội khách, khiến sân Metropolitano rơi vào im lặng. Bàn thắng buộc Atletico phải thay đổi cách tiếp cận, đồng thời tăng cường nhân sự trên hàng công để tìm kiếm cơ hội gỡ hòa.

Simeone lần lượt sử dụng João Félix, Luis Suárez và một số cầu thủ tấn công nhằm tạo thêm sức ép. Tuy nhiên, Levante vẫn đứng vững trong khoảng thời gian còn lại và giành chiến thắng 1-0 ngay trên sân đối phương.

Levante

Kết quả này trở thành một trong những bất ngờ lớn của La Liga mùa 2021/22. Đội bóng đang đứng cuối bảng lại đánh bại một đối thủ sở hữu nhiều ngôi sao và đang cạnh tranh suất dự Champions League.

Melero trở thành người hùng của Levante với bàn thắng duy nhất, trong khi hàng phòng ngự đội khách có màn trình diễn tập trung để bảo vệ lợi thế. Với Atletico, thất bại này tiếp tục cho thấy những khó khăn mỗi khi chạm trán Levante, bất kể vị trí của hai đội trên bảng xếp hạng.

Chiến thắng năm 2022 cũng nối dài chuỗi kết quả đáng chú ý của Levante trước Atletico trong giai đoạn 2021-2022, khi đại diện Valencia nhiều lần khiến đội bóng của Simeone đánh rơi điểm số.

Atletico Madrid vs Levante 2025: Griezmann lập cú đúp, tạo khác biệt sau khi vào sân

Ngày 8/11/2025, Atletico Madrid tiếp Levante tại vòng 12 La Liga. Đội bóng thủ đô có lợi thế sân nhà và được đánh giá cao hơn, nhưng Levante vẫn cho thấy sự khó chịu trong khoảng thời gian đầu trận.

Atletico sớm có bàn mở tỷ số ở phút 12 sau tình huống Adrián de la Fuente phản lưới nhà. Bàn thắng giúp đội chủ nhà tạo lợi thế, nhưng Levante không mất nhiều thời gian để tìm được lời đáp trả.

Phút 21, Manu Sánchez ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Levante sau đường kiến tạo của Jon Ander Olasagasti. Kết quả này khiến trận đấu trở lại thế cân bằng, trong khi Atletico phải tiếp tục tìm kiếm phương án phá vỡ hệ thống phòng ngự đối thủ.

Hiệp một khép lại với tỷ số 1-1. Bước sang hiệp hai, Simeone thực hiện những điều chỉnh quan trọng trên hàng công, trong đó Antoine Griezmann được tung vào sân nhằm gia tăng khả năng tạo đột biến.

Sự thay đổi nhanh chóng phát huy hiệu quả. Phút 61, Griezmann ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1, giúp Atletico vượt lên dẫn trước lần thứ hai. Sau bàn thắng, đội chủ nhà tiếp tục duy trì sức ép để tìm kiếm cơ hội gia tăng cách biệt.

Đến phút 80, Griezmann một lần nữa ghi tên mình lên bảng tỷ số, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 3-1. Levante cố gắng tìm bàn rút ngắn cách biệt, nhưng không thể thay đổi kết quả.

Atletico giành chiến thắng 3-1, qua đó có thêm 3 điểm quan trọng trong cuộc đua tại La Liga.

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Griezmann trở thành nhân vật nổi bật nhất trận đấu khi ghi hai bàn sau khi được tung vào sân trong hiệp hai. Khả năng tận dụng cơ hội của ngôi sao người Pháp giúp Atletico thay đổi thế trận sau 45 phút đầu tiên khá khó khăn.

Với Levante, thất bại để lại nhiều tiếc nuối bởi đội khách từng gỡ hòa và duy trì sự cân bằng trong phần lớn hiệp một. Tuy nhiên, sự khác biệt về chiều sâu đội hình khiến họ không thể đứng vững khi Atletico tăng cường sức tấn công.

Chiến thắng này cũng đánh dấu một kết quả tích cực của Simeone trước Levante sau những cuộc đối đầu khó khăn ở các mùa giải trước.

Levante vs Atletico Madrid 2026: Oblak giữ sạch lưới, hai đội chia điểm tại Valencia

Lần gặp gần nhất giữa Levante và Atletico Madrid diễn ra ngày 31/1/2026 theo giờ địa phương, trên sân Ciutat de València. Đội khách bước vào trận đấu với mục tiêu giành chiến thắng để tiếp tục cạnh tranh ở nhóm đầu La Liga, trong khi Levante cần điểm để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Trái với chiến thắng 3-1 của Atletico ở lượt đi, cuộc đối đầu lần này diễn ra chặt chẽ hơn. Levante chủ động duy trì hệ thống phòng ngự tập trung, hạn chế khoảng trống giữa các tuyến và cố gắng ngăn đối thủ tiếp cận khung thành.

Atletico kiểm soát bóng nhiều hơn trong một số thời điểm nhưng gặp khó khăn trước sự tổ chức của đội chủ nhà. Các phương án tấn công chưa tạo ra đủ khác biệt, khiến hai đội bước vào giờ nghỉ mà không có bàn thắng.

Sang hiệp hai, Simeone thực hiện những điều chỉnh nhân sự để tăng cường sức tấn công. Álex Baena và Marc Pubill được sử dụng, trong khi Julián Álvarez cũng có cơ hội đáng chú ý nhưng không thể đánh bại thủ môn Levante.

Ở chiều ngược lại, đội chủ nhà có những tình huống lên bóng nguy hiểm. Thủ môn Jan Oblak phải thực hiện pha cứu thua trước cú đánh đầu của Adrián de la Fuente, giúp Atletico tránh bàn thua ở giai đoạn cuối.

Dù cả hai đội tiếp tục tìm kiếm cơ hội, tỷ số 0-0 được giữ nguyên đến hết trận.

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Kết quả này tiếp tục cho thấy sân Ciutat de València không phải địa điểm dễ dàng với Atletico. Sau những chiến thắng đáng nhớ của Levante trong quá khứ, đội chủ nhà một lần nữa khiến đoàn quân của Simeone phải chia điểm.

Với Levante, trận hòa 0-0 mang ý nghĩa tích cực khi họ giữ sạch lưới trước đối thủ sở hữu nhiều cầu thủ tấn công chất lượng. Trong khi đó, Atletico phải chấp nhận kết quả không như kỳ vọng dù được đánh giá cao hơn.

Đây cũng là lần đối đầu gần nhất trước cuộc tái đấu tháng 10/2026, khi Levante tiếp tục có lợi thế sân nhà và hy vọng tạo ra một kết quả tích cực.

Nhận định Levante vs Atletico Madrid: Julián Álvarez đối diện thử thách từ chủ nhà

Levante bước vào vòng 11 La Liga 2026/27 với 10 điểm sau 10 trận, tạm đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng. Đội chủ nhà ghi 16 bàn nhưng đã để thủng lưới 19 lần, cho thấy những hạn chế trong khả năng duy trì sự chắc chắn. Dù vậy, Levante vẫn có những thời điểm thi đấu tích cực, đặc biệt khi được chơi trên sân Ciutat de València.

Atletico Madrid đang sở hữu phong độ tốt hơn với 25 điểm sau 10 vòng đấu, đứng thứ hai và tiếp tục cạnh tranh vị trí dẫn đầu. Đội bóng của Simeone ghi 20 bàn, nhận 8 bàn thua và đang duy trì khả năng kiểm soát trận đấu khá hiệu quả. Julián Álvarez cùng những cầu thủ tấn công được kỳ vọng tạo ra khác biệt trước một đối thủ có hàng phòng ngự chưa thật sự ổn định.

Trong lịch sử đối đầu Atletico Madrid vs Levante, đội bóng thủ đô chiếm ưu thế về số trận thắng. Tuy nhiên, những thất bại năm 2014, 2016 và 2021 cho thấy Levante đủ khả năng tạo bất ngờ nếu tận dụng tốt lợi thế sân nhà.

Với chất lượng đội hình và phong độ hiện tại, Atletico được đánh giá cao hơn. Dù vậy, đoàn quân của Simeone cần tránh sự chủ quan, bởi Levante từng nhiều lần khiến họ đánh rơi những điểm số quan trọng.

Dự đoán số bàn thắng Levante vs Atletico Madrid

Trong 5 trận La Liga gần nhất, Levante ghi 9 bàn và nhận 10 bàn thua, trung bình 3,8 bàn thắng xuất hiện mỗi trận. Hàng công đội chủ nhà có khả năng tận dụng cơ hội, nhưng hệ thống phòng ngự vẫn để lộ nhiều khoảng trống.

Atletico Madrid ghi 7 bàn và chỉ nhận 2 bàn thua trong 5 trận chính thức gần nhất theo số liệu được cung cấp. Đội bóng thủ đô đang duy trì sự cân bằng tốt giữa tấn công và phòng ngự.

Năm cuộc đối đầu chính thức gần nhất giữa hai đội xuất hiện tổng cộng 11 bàn thắng, trung bình 2,2 bàn mỗi trận. Với khả năng tổ chức phòng ngự của Atletico cùng lợi thế sân nhà của Levante, màn so tài có thể diễn ra giằng co nhưng vẫn xuất hiện những cơ hội rõ rệt.

Dự đoán số bàn thắng: 2-3 bàn.

Tình hình lực lượng Levante vs Atletico Madrid

Levante dự kiến thiếu Enzo Bardeli vì chấn thương. Adrián de la Fuente và Roger Brugué cần được đánh giá thêm về thể trạng, trong khi Hugo Sotelo đã trở lại danh sách đăng ký ở vòng gần nhất theo thông tin được cung cấp.

Atletico Madrid có một số trường hợp chưa chắc chắn ra sân, gồm Johnny Cardoso, Koke và Cristian Romero. Đội khách cần kiểm tra tình hình lực lượng trước trận để lựa chọn phương án phù hợp.

Phong độ và lịch sử đối đầu Levante vs Atletico Madrid

Levante thắng 1, hòa 2 và thua 2 trong 5 trận La Liga gần nhất, ghi 9 bàn và nhận 10 bàn thua. Đội chủ nhà đang gặp khó khăn trong việc duy trì sự chắc chắn, nhưng vẫn có khả năng tạo ra những trận đấu giàu bàn thắng.

Atletico Madrid thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận chính thức gần đây, ghi 7 bàn và nhận 2 bàn thua theo dữ liệu được cung cấp. Đoàn quân của Simeone đang sở hữu trạng thái thi đấu tích cực hơn đối thủ.

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Atletico thắng 2, Levante thắng 1 và hai đội hòa nhau 2 trận. Đại diện thủ đô ghi 7 bàn, trong khi Levante có 4 pha lập công. Cuộc chạm trán gần nhất ngày 31/1/2026 kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Dự đoán tỷ số Levante vs Atletico Madrid

Atletico Madrid sở hữu lực lượng chất lượng hơn, phong độ ổn định và khả năng tổ chức phòng ngự hiệu quả. Tuy nhiên, Levante từng nhiều lần gây khó khăn cho đối thủ ngay tại Ciutat de València, khiến chuyến làm khách sắp tới không hứa hẹn dễ dàng.

Nếu duy trì được sự chắc chắn và tận dụng tốt những cơ hội được tạo ra, Atletico có nhiều khả năng giành trọn 3 điểm. Dù vậy, Levante vẫn đủ sức tìm kiếm bàn thắng nhờ lợi thế sân nhà và khả năng phản công.

Dự đoán tỷ số: Levante 1-2 Atletico Madrid.