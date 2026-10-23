Lịch sử đối đầu Lens vs Paris FC: Thauvin góp mặt trong chiến thắng 5-0, ký ức loạt luân lưu năm 2019 trở lại

Trước cuộc tái đấu ngày 24/10/2026 tại Stade Bollaert-Delelis, Lens và Paris FC một lần nữa được nhắc đến qua những cuộc chạm trán mang nhiều ý nghĩa. Hai đội từng là đối thủ tại Ligue 2, cạnh tranh quyết liệt cho cơ hội thăng hạng trước khi tái ngộ ở sân chơi cao nhất nước Pháp.

Paris FC vs Lens 2019: Cuộc đấu luân lưu đầy cảm xúc tại Ligue 2

Ngày 21/5/2019, Paris FC và Lens gặp nhau trong trận play-off thăng hạng Ligue 2. Đây là một trong những cuộc đối đầu có ý nghĩa quan trọng nhất giữa hai câu lạc bộ trong những năm gần đây.

Hai đội thi đấu thận trọng bởi một sai lầm có thể khiến cơ hội thăng hạng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau thời gian thi đấu chính thức và hiệp phụ, trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1, buộc hai bên phải bước vào loạt sút luân lưu.

Lens thể hiện bản lĩnh tốt hơn và giành chiến thắng 5-4 trên chấm 11m, qua đó tiếp tục hành trình tranh suất lên chơi ở giải đấu cao nhất nước Pháp.

Kết quả này mang ý nghĩa đặc biệt đối với Lens. Trong một trận đấu mà khoảng cách về trình độ không quá lớn, đội bóng miền Bắc đã vượt qua áp lực để giành quyền đi tiếp.

Paris FC vs Lens 2019: Chiến thắng 2-0 hiếm hoi của đội bóng thủ đô

Trước cuộc đấu play-off, Paris FC từng giành chiến thắng 2-0 trước Lens vào ngày 3/3/2019. Đây là một trong những kết quả đáng nhớ nhất của đại diện thủ đô khi đối đầu đối thủ miền Bắc.

Paris FC tận dụng tốt lợi thế sân nhà và duy trì sự chắc chắn trong khâu phòng ngự. Lens không thể xuyên thủng hệ thống phòng ngự đội chủ nhà và phải nhận thất bại với cách biệt hai bàn.

Chiến thắng này cho thấy Paris FC từng đủ khả năng cạnh tranh sòng phẳng với Lens trong giai đoạn cả hai cùng thi đấu tại Ligue 2.

Tuy nhiên, ở các lần chạm trán tiếp theo, Lens dần lấy lại ưu thế nhờ sự ổn định và chất lượng đội hình ngày càng cải thiện.

Lens vs Paris FC 2025: Baidoo ghi bàn quyết định trong chiến thắng 2-1

Ngày 19/10/2025, Lens tiếp đón Paris FC tại Ligue 1 và giành chiến thắng 2-1 sau trận đấu có nhiều thời điểm căng thẳng.

Odsonne Edouard mở tỷ số cho Lens ở phút 17, nhưng Pierre Lees-Melou nhanh chóng gỡ hòa cho Paris FC. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số 1-1, khiến cuộc đối đầu tiếp tục diễn ra giằng co trong hiệp hai.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 64 khi Samson Baidoo ghi bàn quyết định giúp Lens giành trọn ba điểm. Adrien Thomasson tạo dấu ấn lớn với hai đường kiến tạo trong trận đấu này.

Chiến thắng cho thấy Lens có khả năng vượt qua những đối thủ chơi kỷ luật và không dễ bị khuất phục. Đội bóng miền Bắc kiểm soát tốt nhịp độ sau bàn nâng tỷ số và bảo vệ thành công lợi thế.

Paris FC vs Lens 2026: Thauvin ghi bàn, đội khách thắng đậm 5-0

Lần gặp gần nhất diễn ra ngày 14/2/2026 và kết thúc với chiến thắng 5-0 dành cho Lens ngay trên sân Paris FC. Đây là kết quả cách biệt nhất của cặp đấu trong những mùa giải gần đây.

Wesley Said lập cú đúp trong hiệp một, giúp Lens sớm tạo ra lợi thế lớn. Sang hiệp hai, Florian Thauvin tiếp tục ghi bàn từ chấm phạt đền trước khi Rayan Fofana lập thêm hai bàn ở những phút cuối.

Năm bàn thắng đến từ những cầu thủ có khả năng di chuyển linh hoạt và tận dụng cơ hội tốt. Lens không chỉ áp đảo về kết quả mà còn cho thấy sự hiệu quả ở những thời điểm quan trọng.

Với Paris FC, thất bại 0-5 là ký ức khó quên. Đội bóng thủ đô đã không thể ngăn cản những đợt tấn công của Lens và phải nhận một trong những trận thua nặng nề nhất trước đối thủ này.

Nhận định Lens vs Paris FC: Thauvin đối đầu Sinayoko

Lens bước vào vòng 8 Ligue 1 với vị trí thứ 8, giành 10 điểm sau 7 trận. Đội bóng miền Bắc đã ghi 14 bàn, nằm trong nhóm có hàng công hiệu quả nhất giải đấu. Florian Thauvin tiếp tục là nhân tố đáng chú ý với 3 pha lập công.

Paris FC đang gây bất ngờ khi đứng thứ 3 với 14 điểm. Lassine Sinayoko trở thành điểm sáng nổi bật trên hàng công với 6 bàn thắng, trong khi đội bóng thủ đô chỉ nhận 7 bàn thua sau 7 vòng.

Lịch sử gần đây đang ủng hộ Lens, đặc biệt sau chiến thắng 5-0 hồi tháng 2. Tuy nhiên, vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng cho thấy Paris FC đã có những bước tiến đáng kể và không còn dễ bị áp đảo như trước.

Cuộc tái đấu tại Stade Bollaert-Delelis vì thế mang ý nghĩa nhiều hơn ba điểm. Lens muốn duy trì ưu thế truyền thống, còn Paris FC có cơ hội chứng minh thất bại nặng nề đầu năm chỉ là một ký ức đã thuộc về quá khứ.