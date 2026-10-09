Lịch sử đối đầu Lens vs Lyon: Lens chờ nối dài ưu thế, Lyon quyết đòi nợ trận thua 0-4

Lens vs Lyon: Cuộc đối đầu giàu truyền thống của bóng đá Pháp

Trước màn so tài giữa Lens vs Lyon tại Stade Bollaert-Delelis, lịch sử đối đầu giữa hai đội một lần nữa được nhắc lại. Đây là cặp đấu quen thuộc của bóng đá Pháp. Hai đội đã chạm trán rất nhiều lần ở Ligue 1 và các đấu trường cúp quốc nội.

Lyon từng có giai đoạn thống trị khi giành 7 chức vô địch Ligue 1 liên tiếp. Tuy nhiên, những năm gần đây, cán cân đã dịch chuyển. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Lens thắng 2, hòa 2 và chỉ thua 1.

Nếu quá khứ gần gọi tên Lens, hiện tại lại mở ra một câu chuyện đáng chờ đợi hơn nhiều. Lens cần chiến thắng để thoát khỏi nhóm cuối bảng, trong khi Lyon muốn tiếp tục bám đuổi ngôi đầu và rửa hận cho trận thua đậm ở mùa trước.

Lyon vs Lens 2002: Trận “chung kết” trao ngôi vô địch Ligue 1 đầu tiên cho Lyon

Lần chạm trán nổi tiếng nhất giữa hai đội diễn ra ở vòng cuối Ligue 1 mùa 2001/02 trên sân Gerland. Trước trận, Lens dẫn đầu bảng xếp hạng và chỉ hơn Lyon 1 điểm. Đội nào thắng sẽ lên ngôi vô địch.

Trận đấu được ví như một trận chung kết thực thụ. Lyon thể hiện bản lĩnh vượt trội và thắng 3-1, qua đó vượt lên giành chức vô địch Ligue 1 đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ.

Chiến thắng này mở ra kỷ nguyên vàng của Lyon với 7 chức vô địch liên tiếp. Với Lens, đó là nỗi đau lớn khi họ đánh mất danh hiệu ngay ở trận đấu cuối cùng, chỉ 4 năm sau lần vô địch Ligue 1 duy nhất vào năm 1998.

Lens vs Lyon giai đoạn 2000: Lyon áp đặt sức mạnh

Sau trận đấu năm 2002, Lyon bước vào thời kỳ thống trị bóng đá Pháp. Những cuộc đối đầu với Lens trong giai đoạn này phần lớn nghiêng về đội bóng của Jean-Michel Aulas nhờ chất lượng đội hình vượt trội.

Trong khi đó, Lens trải qua quãng thời gian thăng trầm, thậm chí nhiều lần phải xuống chơi ở giải hạng dưới. Khoảng cách giữa hai đội vì thế ngày càng lớn, và các cuộc chạm trán cũng thưa dần.

Lens vs Lyon những năm gần đây: Lens trỗi dậy

Kể từ khi trở lại Ligue 1 năm 2020, Lens dần trở thành một thế lực mới của bóng đá Pháp. Đỉnh cao là mùa 2022/23, khi đội bóng vùng Pas-de-Calais cạnh tranh ngôi vô địch đến những vòng cuối và giành vé dự Champions League.

Sự trỗi dậy đó cũng phản ánh rõ trong các lần gặp Lyon. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Lens thắng 2, hòa 2 và chỉ để thua 1 trận. Lyon không còn giữ được ưu thế tuyệt đối như trước, và mỗi trận đấu giữa hai đội đều diễn ra rất cân bằng.

Lyon vs Lens tháng 5/2026: Lens thắng đậm 4-0 trên sân khách

Lần chạm trán gần nhất giữa hai đội diễn ra vào tháng 5/2026. Lens hành quân đến sân của Lyon và tạo nên một trong những kết quả gây chú ý nhất mùa giải khi thắng đậm 4-0.

Đội khách không chỉ thắng mà còn giữ sạch lưới, cho thấy sự vượt trội rõ ràng trong ngày hôm đó. Với Lyon, đây là thất bại nặng nề ngay trên sân nhà.

Trận thắng này giúp Lens có thêm cơ sở để tự tin trước cuộc tái đấu. Ngược lại, Lyon sẽ bước vào trận với quyết tâm đòi lại thể diện.

Chỉ số sức mạnh Lens vs Lyon

Xét về các thông số chuyên môn tổng thể, Lens và Lyon duy trì sự cân bằng đáng kinh ngạc. Lens đạt chỉ số sức mạnh 89 điểm, xếp thứ 69 thế giới và đứng thứ 4 tại Pháp. Nhờ lợi thế sân nhà, xác suất giành chiến thắng của Lens được hệ thống máy tính tính toán ở mức 43%.

Lyon nhỉnh hơn đôi chút với 90 điểm, đứng thứ 61 thế giới và xếp thứ 3 tại Pháp. Dù vậy, do phải làm khách, tỷ lệ thắng của Lyon chỉ dừng ở mức 33%. Khả năng hai đội chia điểm được ghi nhận là 24%.

Những con số này cho thấy đây sẽ là trận đấu giằng co đến từng phút, nơi chỉ một chi tiết nhỏ cũng có thể định đoạt kết quả.

Nhận định Lens vs Lyon: Lyon coi chừng cái bẫy Bollaert

Lens đang trải qua giai đoạn khởi đầu tương đối chật vật khi chỉ xếp thứ 15 trên bảng xếp hạng. Hai thất bại liên tiếp tại Ligue 1 trước Monaco và Lorient là lời cảnh báo rõ ràng, đặc biệt về sự tập trung ở hàng phòng ngự.

Dù vậy, Lens vẫn cho thấy khả năng thi đấu tốt ở đấu trường châu Âu với các chiến thắng trước St. Liege và Slavia Prague. Khi được chơi tại Bollaert-Delelis, trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, đội chủ nhà luôn là đối thủ rất khó chịu.

Ở chiều ngược lại, Lyon đang thăng hoa khi xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng. Đội khách bất bại trong 5 trận gần nhất nhờ hàng công bùng nổ và biến hóa linh hoạt. Chiến thắng 4-0 trước Rennes và 2-1 trước Anderlecht tại Europa League cho thấy Lyon đủ tự tin để chủ động dâng cao áp đặt lối chơi ngay trên sân đối phương.

Lens có lợi thế sân nhà và tâm lý tốt từ trận thắng gần nhất. Lyon lại có phong độ và sự ổn định. Trận đấu vì thế hứa hẹn diễn ra theo thế trận đôi công hấp dẫn.

Phong độ và lịch sử đối đầu Lens vs Lyon

Lens thi đấu thiếu ổn định với 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại trong 5 trận gần nhất. Đội bóng vùng Pas-de-Calais thắng St. Liege 2-0, Slavia Prague 3-2, nhưng thua Monaco 1-2 và Lorient 0-1 tại Ligue 1.

Lyon bất bại trong 5 trận gần nhất, với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Đáng chú ý là các trận thắng 4-0 trước Rennes, 2-1 trước Anderlecht và 3-1 trước Auxerre.

Lịch sử đối đầu gần đây nghiêng nhẹ về Lens. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Lens thắng 2, hòa 2 và chỉ thua 1. Trận gần nhất, Lens thắng Lyon 4-0 ngay trên sân khách.

Thống kê đáng chú ý trước trận Lens vs Lyon

Lens bất bại trong 4/5 lần gặp Lyon gần nhất.

Lyon giành chức vô địch Ligue 1 đầu tiên năm 2002 sau khi thắng Lens 3-1 ở trận đấu quyết định vòng cuối.

Lens thắng Lyon 4-0 trên sân khách vào tháng 5/2026, giữ sạch lưới trong lần chạm trán gần nhất.

Lyon bất bại trong 5 trận gần nhất, trong khi Lens để thua 2 trận Ligue 1 liên tiếp.

Lens vs Lyon: Bollaert chờ chương mới của cặp đấu kinh điển

Từ trận “chung kết” năm 2002 đến chiến thắng 4-0 tháng 5/2026, Lens vs Lyon luôn là cặp đấu mang nhiều câu chuyện. Quá khứ xa gọi tên Lyon, nhưng những năm gần đây Lens đã cho thấy họ không còn đứng sau đối thủ.

Lyon được đánh giá cao hơn về phong độ hiện tại. Tuy nhiên, Lens có sân nhà, tâm lý từ trận thắng đậm gần nhất và động lực phải thoát khỏi nhóm cuối bảng. Nếu đội chủ nhà khắc phục được sự thiếu tập trung nơi hàng thủ, Lyon hoàn toàn có thể phải trải qua một buổi tối khó khăn.

Dự đoán tỷ số Lens vs Lyon

Lens có lợi thế sân nhà cùng thành tích đối đầu gần nhất rất ấn tượng trước Lyon. Lyon lại sở hữu phong độ bùng nổ và vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Một kết quả hòa nhiều bàn thắng phản ánh đúng tương quan lực lượng giữa hai đội ở thời điểm hiện tại.

Dự đoán tỷ số: Lens 2-2 Lyon.