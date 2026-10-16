Lịch sử đối đầu Leeds vs MU: Từ cú sốc FA Cup của Beckford đến chiến thắng 2-1 tại Old Trafford

Leeds United và Manchester United là hai câu lạc bộ có mối kình địch lâu đời, thường được nhắc đến với tên gọi derby Hoa hồng. Những cuộc đối đầu giữa hai đội không chỉ mang ý nghĩa điểm số mà còn gắn với niềm tự hào của người hâm mộ vùng Yorkshire và Lancashire.

Manchester United vs Leeds năm 2010: Jermaine Beckford tạo cú sốc tại FA Cup

Ngày 3/1/2010, Leeds United hành quân đến Old Trafford trong khuôn khổ vòng ba FA Cup. Khi đó, MU đang được dẫn dắt bởi Sir Alex Ferguson, còn Leeds phải thi đấu ở League One, giải hạng ba của bóng đá Anh.

Khoảng cách về đẳng cấp khiến đội chủ nhà được đánh giá vượt trội. Tuy nhiên, Leeds tạo nên bất ngờ lớn khi Jermaine Beckford ghi bàn ở phút 19, đưa đội khách vượt lên dẫn trước.

MU nỗ lực tìm bàn gỡ trong phần còn lại của trận đấu nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Leeds. Chiến thắng 1-0 giúp đội khách loại Quỷ đỏ ngay tại Old Trafford, tạo nên một trong những cú sốc đáng nhớ của FA Cup.

Với người hâm mộ Leeds, bàn thắng của Beckford trở thành biểu tượng cho tinh thần chiến đấu trước đối thủ truyền kiếp. Đây cũng là một trong những trận đấu khiến MU phải nhận nhiều chỉ trích dưới thời Ferguson.

Manchester United vs Leeds năm 2020: Quỷ đỏ thắng tưng bừng 6-2

Ngày 20/12/2020, hai đội tái ngộ tại Ngoại hạng Anh sau nhiều năm không gặp nhau ở giải đấu cao nhất. MU tận dụng lợi thế sân nhà để giành chiến thắng 6-2 trong trận đấu có tới tám bàn thắng.

Scott McTominay trở thành tâm điểm với hai bàn thắng chỉ trong ba phút đầu tiên. Bruno Fernandes cũng lập cú đúp, trước khi Victor Lindelöf và Daniel James góp tên lên bảng tỷ số.

Leeds của HLV Marcelo Bielsa vẫn duy trì lối chơi tấn công mạnh mẽ, nhưng việc đẩy cao đội hình khiến họ liên tục để lộ khoảng trống. MU tận dụng những tình huống chuyển trạng thái để tạo ra cách biệt lớn.

Chiến thắng 6-2 không chỉ giúp Quỷ đỏ giành trọn 3 điểm mà còn tạo nên một trong những cuộc đối đầu có nhiều bàn thắng nhất giữa hai đội trong giai đoạn hiện đại.

Manchester United vs Leeds năm 2021: Bruno Fernandes lập hat-trick

Ngày 14/8/2021, MU tiếp đón Leeds ở trận mở màn Ngoại hạng Anh mùa giải 2021/22. Đội chủ nhà tiếp tục khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng 5-1 trước đối thủ nhiều duyên nợ.

Bruno Fernandes trở thành nhân vật nổi bật với cú hat-trick. Mason Greenwood và Fred ghi thêm hai bàn, còn Paul Pogba để lại dấu ấn đặc biệt với bốn đường kiến tạo.

Leeds từng gỡ hòa 1-1 ở đầu hiệp hai, nhưng những phút tiếp theo chứng kiến sự bùng nổ của hàng công MU. Khả năng tăng tốc, phối hợp và tận dụng khoảng trống giúp Quỷ đỏ nhanh chóng biến trận đấu thành chiến thắng cách biệt.

Kết quả này tiếp tục kéo dài chuỗi thành tích ấn tượng của MU trước Leeds tại Old Trafford, nơi đội khách thường xuyên gặp khó khăn trong việc duy trì sự chắc chắn.

Leeds vs Manchester United năm 2022: Màn rượt đuổi sáu bàn thắng tại Elland Road

Ngày 20/2/2022, Leeds tiếp đón MU tại Elland Road trong một trận đấu có nhiều diễn biến kịch tính. Quỷ đỏ vượt lên dẫn 2-0 nhờ công Harry Maguire và Bruno Fernandes, nhưng đội chủ nhà không dễ dàng chấp nhận thất bại.

Rodrigo và Raphinha ghi hai bàn liên tiếp chỉ trong ít phút đầu hiệp hai, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 2-2. Sân Elland Road bùng nổ khi Leeds tưởng như đã tạo nên màn lội ngược dòng đáng nhớ.

Tuy nhiên, MU tiếp tục thể hiện bản lĩnh ở những thời điểm quyết định. Fred ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2, trước khi Anthony Elanga ấn định chiến thắng 4-2.

Đây là một trong những trận đấu giàu cảm xúc nhất giữa hai đội trong những năm gần đây, khi cả Leeds và MU đều có những thời điểm khiến đối thủ phải chống đỡ vất vả.

Manchester United vs Leeds năm 2023: Quỷ đỏ thoát thua sau khi bị dẫn hai bàn

Ngày 8/2/2023, Leeds hành quân đến Old Trafford và tạo nên bất ngờ khi vượt lên dẫn trước 2-0. Wilfried Gnonto mở tỷ số ngay trong những phút đầu tiên, trước khi bàn phản lưới nhà của Raphaël Varane giúp đội khách nhân đôi lợi thế.

MU bị đẩy vào thế khó và phải tăng cường sức ép trong hiệp hai. Marcus Rashford ghi bàn rút ngắn tỷ số, trước khi Jadon Sancho lập công giúp Quỷ đỏ gỡ hòa 2-2.

Trận hòa khiến Leeds bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng đầu tiên tại Old Trafford ở Ngoại hạng Anh sau nhiều năm. Dù vậy, màn trình diễn của đội khách tiếp tục cho thấy những cuộc derby Hoa hồng luôn tiềm ẩn bất ngờ.

Manchester United vs Leeds năm 2026: Đội khách thắng 2-1 tại Old Trafford

Ngày 13/4/2026, Leeds tạo nên kết quả đáng chú ý khi đánh bại MU 2-1 ngay trên sân Old Trafford trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh.

Đây là chiến thắng mang ý nghĩa lớn với đội bóng vùng Yorkshire, bởi họ từng trải qua nhiều thất bại nặng nề mỗi khi hành quân đến sân của Quỷ đỏ. Sau những trận thua 2-6 năm 2020 và 1-5 năm 2021, Leeds cuối cùng cũng có thêm một kết quả để người hâm mộ tự hào.

Chiến thắng cũng tạo ra điểm nhấn mới trong lịch sử derby Hoa hồng. MU vẫn có thành tích đối đầu nhỉnh hơn trong nhiều giai đoạn, nhưng Leeds cho thấy họ không còn dễ dàng bị khuất phục như trước.

Nhận định Leeds vs MU: Elland Road chờ cuộc derby mới

Leeds bước vào cuộc tái đấu với lợi thế sân nhà và sự tự tin từ chiến thắng tại Old Trafford hồi tháng 4. Khả năng tổ chức phòng ngự và duy trì cường độ tranh chấp sẽ đóng vai trò quan trọng nếu đội chủ nhà muốn tiếp tục gây khó khăn cho MU.

Quỷ đỏ sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tạo khác biệt, nhưng những kết quả gần đây cho thấy họ cần cải thiện khả năng kiểm soát trận đấu trước các đối thủ chơi giàu năng lượng. Cuộc tái đấu ngày 18/10 vì thế không chỉ là trận đấu giành điểm tại Ngoại hạng Anh mà còn là cơ hội để hai đội tiếp tục viết thêm câu chuyện cho derby Hoa hồng.