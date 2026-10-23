Lịch sử đối đầu Lazio vs Parma: Pedro từng cứu chủ nhà phút 84, ký ức trận thua 1-3 vẫn còn

Trước cuộc tái đấu giữa Lazio và Parma ở vòng 8 Serie A 2026/27, lịch sử đối đầu đang mang đến nhiều cơ sở để đội chủ sân Olimpico tự tin. Lazio từng duy trì chuỗi chiến thắng dài trước đối thủ, nhưng những lần gặp gần đây lại trở nên khó khăn hơn.

Lazio vs Parma 2019: Chiến thắng 4-1 khẳng định sức mạnh đội bóng thủ đô

Ngày 17/3/2019, Lazio tiếp đón Parma tại sân Olimpico và tạo nên một trong những chiến thắng đậm nhất trước đối thủ trong giai đoạn gần đây.

Đội bóng thủ đô thi đấu áp đảo ngay từ hiệp một. Adam Marusic mở tỷ số, Luis Alberto ghi hai bàn và Senad Lulic tiếp tục lập công, giúp Lazio dẫn trước tới 4-0 chỉ sau 45 phút.

Parma chỉ có thể ghi bàn danh dự trong hiệp hai nhờ Mattia Sprocati. Khoảng cách quá lớn khiến đội khách không còn cơ hội thay đổi kết quả.

Chiến thắng 4-1 phản ánh sức mạnh tấn công của Lazio khi những cầu thủ tuyến giữa có thể trực tiếp tham gia ghi bàn. Luis Alberto đặc biệt nổi bật với khả năng điều tiết thế trận, di chuyển và dứt điểm.

Đây cũng là một trong những trận đấu đặt nền móng cho chuỗi kết quả thuận lợi của Lazio mỗi khi gặp Parma trong những mùa giải tiếp theo.

Lazio vs Parma 2021: Bàn thắng muộn giúp chủ nhà thắng 1-0

Ngày 12/5/2021, Lazio tiếp tục giành chiến thắng trước Parma tại Serie A, nhưng lần này đội bóng thủ đô phải trải qua một trận đấu khó khăn hơn nhiều.

Hai đội duy trì tỷ số hòa 0-0 trong phần lớn thời gian. Parma tổ chức phòng ngự chặt chẽ, hạn chế những khoảng trống trong vòng cấm và khiến Lazio không thể sớm tìm được bàn thắng.

Phải đến phút bù giờ, Ciro Immobile mới ghi bàn quyết định giúp Lazio thắng 1-0. Pha lập công muộn cho thấy khả năng chớp thời cơ của tiền đạo người Ý, đồng thời khiến Parma đánh rơi một điểm trong hoàn cảnh đáng tiếc.

Trận thắng này tiếp tục khẳng định bản lĩnh của Lazio trước đối thủ, đặc biệt ở những thời điểm trận đấu tưởng như sẽ khép lại với kết quả hòa.

Parma vs Lazio 2024: Man và Del Prato tạo nên chiến thắng 3-1

Ngày 1/12/2024, Parma chấm dứt chuỗi kết quả không tốt trước Lazio bằng chiến thắng 3-1 tại sân Ennio Tardini. Đây là một trong những bất ngờ đáng chú ý của cặp đấu trong những năm gần đây.

Dennis Man mở tỷ số ngay phút thứ 6, giúp Parma sớm chiếm lợi thế. Sang hiệp hai, Anas Haj Mohamed ghi thêm bàn thắng thứ hai, khiến Lazio phải đẩy cao đội hình tìm kiếm cơ hội.

Valentin Castellanos rút ngắn tỷ số cho đội khách, nhưng Parma vẫn duy trì sự tập trung. Trong thời gian bù giờ, Enrico Del Prato ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1, khiến những nỗ lực của Lazio không thể mang lại kết quả.

Parma tận dụng tốt lợi thế sân nhà và khai thác những khoảng trống khi đối thủ dâng cao đội hình. Đối với Lazio, thất bại này trở thành lời cảnh báo rằng thành tích đối đầu vượt trội không đồng nghĩa với một chiến thắng chắc chắn.

Lazio vs Parma 2025: Pedro lập cú đúp trong màn ngược dòng hòa 2-2

Ngày 28/4/2025, Lazio và Parma tiếp tục tạo nên trận đấu giàu cảm xúc tại Olimpico. Đội khách bất ngờ dẫn trước hai bàn và tưởng như có thể giành chiến thắng thứ hai liên tiếp trước đối thủ.

Jacob Ondrejka mở tỷ số rất sớm, rồi tiếp tục ghi bàn thứ hai trong hiệp hai, đưa Parma dẫn 2-0. Với lợi thế lớn, đội khách chủ động bảo vệ thành quả và chờ đợi những tình huống phản công.

Tuy nhiên, Lazio không chấp nhận thất bại. Pedro được kỳ vọng tạo nên sự khác biệt và tiền đạo người Tây Ban Nha đã đáp lại bằng hai bàn thắng chỉ trong ít phút cuối trận.

Phút 79, Pedro rút ngắn cách biệt xuống 1-2. Đến phút 84, anh tiếp tục ghi bàn quân bình tỷ số 2-2, giúp Lazio giữ lại một điểm sau khi đã đứng trước nguy cơ thất bại.

Màn trình diễn của Pedro trở thành điểm nhấn lớn nhất trận đấu. Kinh nghiệm, khả năng di chuyển và sự chính xác trong những thời điểm quyết định giúp Lazio thoát khỏi một kết quả đáng thất vọng.

Parma vs Lazio 2025: Chiến thắng tối thiểu 1-0 trên sân khách

Ngày 13/12/2025, Lazio hành quân đến sân Ennio Tardini và giành chiến thắng 1-0 trước Parma.

Sau những trận đấu chứng kiến nhiều bàn thắng ở mùa giải trước, cuộc gặp lần này diễn ra chặt chẽ hơn. Lazio tập trung vào việc duy trì cấu trúc đội hình, hạn chế khả năng phản công của Parma và tận dụng cơ hội để tạo khác biệt.

Chiến thắng giúp đội bóng thủ đô tiếp tục duy trì ưu thế lịch sử, đồng thời cho thấy khả năng giành kết quả tích cực ngay cả khi không tạo ra một màn trình diễn tấn công quá bùng nổ.

Với Parma, thất bại tối thiểu là kết quả đáng tiếc trong bối cảnh họ cần tích lũy điểm số để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Lazio vs Parma 2026: Hai đội chia điểm 1-1 tại Olimpico

Lần chạm trán gần nhất diễn ra ngày 4/4/2026 tại sân Olimpico và kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Parma tiếp tục chứng minh khả năng gây khó khăn cho Lazio bằng lối chơi tập trung và kỷ luật. Đội khách tạo được lợi thế trong hiệp một, buộc Lazio phải điều chỉnh để tìm kiếm bàn gỡ.

Dù không thể giành chiến thắng, kết quả hòa vẫn cho thấy Parma đã cải thiện đáng kể thành tích trong những chuyến làm khách gần đây tại Rome.

Hai trận liên tiếp tại Olimpico kết thúc với tỷ số hòa 2-2 và 1-1 cũng phản ánh sự thay đổi rõ rệt. Lazio vẫn nhỉnh hơn về lịch sử, nhưng Parma không còn dễ dàng để đội bóng thủ đô giành trọn ba điểm.

Nhận định Lazio vs Parma: Đội chủ nhà có lợi thế lớn

Lazio bước vào vòng 8 Serie A với vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, giành 19 điểm sau 7 trận. Đội bóng thủ đô đang duy trì chuỗi ba chiến thắng liên tiếp, trong đó có thắng lợi 3-0 ngay trên sân Juventus. Davide Frattesi là một trong những cầu thủ ghi bàn nổi bật với 3 pha lập công.

Parma đứng thứ 16 với 4 điểm sau 6 trận, đồng thời sở hữu hàng công có hiệu suất khá thấp. Đội khách mới ghi 4 bàn và đang gặp khó khi phải thi đấu xa nhà, nơi họ chưa giành được kết quả tốt trong những vòng đầu mùa.

Phong độ hiện tại cùng lợi thế sân Olimpico khiến Lazio được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, ký ức trận thua 1-3 năm 2024 và hai trận hòa gần nhất trên sân nhà vẫn là lời nhắc rằng Parma có khả năng tạo khó khăn nếu tổ chức phòng ngự hiệu quả.

Từ những chiến thắng thời Ciro Immobile đến màn tỏa sáng của Pedro, Lazio từng sở hữu nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trước Parma. Cuộc tái đấu sẽ là cơ hội để đội bóng thủ đô khẳng định vị thế trong cuộc đua ở nhóm đầu Serie A.