Lịch sử đối đầu Lào vs Brunei: Từ màn rượt đuổi 4-3 đến cú đáp trả của Brunei

Lào từng thắng 4-1, 4-2, 4-3 và 3-2, trước khi Brunei đáp trả bằng chiến thắng 1-0 trong lần gặp gần nhất năm 2022. Cuộc tái ngộ tại FIFA ASEAN Cup 2026 vì thế mở ra một chương mới giữa hai đội bóng đã nhiều lần chạm trán ở các sân chơi khu vực.

Lào vs Brunei mở màn FIFA ASEAN Cup 2026

Lào và Brunei gặp nhau lúc 16h00 ngày 24/9/2026 trên sân Mong Kok, Hong Kong, trong trận mở màn bảng A Challenge Division FIFA ASEAN Cup 2026. Hai đội nằm cùng bảng với chủ nhà Hong Kong (Trung Quốc), mỗi đội chỉ thi đấu hai trận vòng bảng và đội đứng đầu sẽ giành quyền vào chung kết Challenge Division. Đây còn là trận đấu mở màn cho kỳ FIFA ASEAN Cup đầu tiên, khiến cuộc đối đầu quen thuộc của bóng đá Đông Nam Á mang thêm ý nghĩa lịch sử.

Lịch thi đấu, kết quả và bảng xếp hạng của toàn giải được cập nhật tại trang FIFA ASEAN Cup 2026 của Báo Lâm Đồng. Những thông tin bóng đá trong nước và quốc tế mới nhất cũng có thể theo dõi tại chuyên mục Bóng đá Báo Lâm Đồng.

Lào và Brunei thực tế đã gặp nhau từ nhiều thập kỷ trước, vì vậy số cuộc đối đầu vượt quá ngưỡng 6 trận. Kho dữ liệu hiện tại của Báo Lâm Đồng chỉ bao quát 4 cuộc gặp gần đây từ năm 2014 đến 2022, trong đó Lào thắng 3 và Brunei thắng 1. Với những trận cũ hơn, cần ghép thêm dữ liệu lịch sử để nhìn rõ các cột mốc quan trọng của cặp đấu.

Brunei 2-3 Lào năm 1993: Một trong những cuộc đối đầu đầu tiên

Một trong những cuộc chạm trán sớm nhất được các kho dữ liệu quốc tế ghi nhận diễn ra tại SEA Games 1993 ở Singapore. Brunei và Lào khi đó cùng góp mặt ở vòng bảng, trong bối cảnh bóng đá nam SEA Games vẫn dành cho cấp đội tuyển quốc gia thay vì giới hạn độ tuổi như những kỳ sau này.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-2 dành cho Lào. Brunei ghi được hai bàn nhưng không thể giữ lại điểm số, còn Lào có một trong những chiến thắng đáng chú ý ở giai đoạn đầu hội nhập sâu hơn với các giải đấu khu vực.

Kết quả 3-2 cũng sớm tạo nên một nét đặc trưng cho cặp đấu. Khoảng cách giữa hai đội không phải lúc nào cũng quá lớn, nhưng Lào thường là đội biết cách giành phần thắng trong những trận có thế trận giằng co.

Brunei 1-4 Lào năm 2006: Lào áp đảo ở vòng loại AFF Championship

Ngày 18/11/2006, hai đội gặp nhau tại vòng loại AFF Championship 2007 ở Bacolod, Philippines. Đây là giải đấu dành cho nhóm đội tuyển có thứ hạng thấp hơn trong khu vực nhằm xác định những tấm vé cuối cùng dự vòng chung kết Đông Nam Á.

Lào giành chiến thắng 4-1, tạo nên một trong những tỷ số cách biệt nhất trong lịch sử đối đầu Brunei. Kết quả này được cả AFF, 11v11 và RSSSF ghi nhận trong dữ liệu vòng loại của giải đấu.

Chiến thắng 4-1 cho thấy khả năng tấn công của Lào khi gặp một đối thủ có xu hướng để lộ nhiều khoảng trống trong hệ thống phòng ngự. Đây cũng là giai đoạn đội bóng xứ Triệu Voi thường chơi khá cởi mở trước những đối thủ ngang tầm, thay vì chỉ tập trung phòng ngự như khi gặp các đội mạnh hàng đầu Đông Nam Á.

Brunei 2-4 Lào năm 2014: Soukaphone Vongchiengkham lập hat-trick

Ngày 14/10/2014 tại vòng loại AFF Suzuki Cup, Lào tiếp tục tạo ra một trong những màn trình diễn tấn công đáng nhớ nhất trước Brunei. Trận đấu diễn ra tại Vientiane và khép lại với tỷ số 4-2 nghiêng về đội chủ nhà.

Soukaphone Vongchiengkham trở thành nhân vật nổi bật khi ghi ba bàn cho Lào, trong đó hai pha lập công xuất hiện rất sớm. Khampheng Sayavutthi ghi bàn còn lại, giúp Lào duy trì lợi thế dù Brunei vẫn tìm được hai bàn thắng trong trận đấu. Biên bản chính thức của AFF xác nhận tỷ số 4-2 cùng hat-trick của Soukaphone.

Đây là cột mốc đáng chú ý bởi Soukaphone sau đó trở thành một trong những cầu thủ quen thuộc nhất của bóng đá Lào trong nhiều năm. Trận thắng này đồng thời mở đầu cho chuỗi đối đầu gần đây mà dữ liệu Báo Lâm Đồng đang lưu trữ, trước khi hai đội tạo ra một màn rượt đuổi còn kịch tính hơn vào năm 2016.

Lào 4-3 Brunei năm 2016: Màn rượt đuổi 7 bàn ở Phnom Penh

Ngày 21/10/2016 tại vòng loại AFF Championship, Lào và Brunei tạo nên trận đấu nhiều bàn thắng nhất giữa hai đội trong giai đoạn hiện đại. Hai đội gặp nhau tại RSN Stadium ở Phnom Penh và kết thúc 90 phút với tỷ số 4-3 dành cho Lào.

Brunei vượt lên nhờ Adi Said ở phút 36, nhưng Soukaphone Vongchiengkham đưa trận đấu về thế cân bằng trước giờ nghỉ. Sang hiệp hai, Phatthana Syvilay trở thành nhân vật chính khi ghi liên tiếp ba bàn ở các phút 51, 57 và 76, trong đó có một bàn từ chấm phạt đền. Brunei vẫn bám đuổi bằng các pha lập công của Faiq Bolkiah và Razimie Ramlli, nhưng bàn thắng ở phút bù giờ chỉ giúp họ rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4.

Trận đấu cho thấy rõ đặc điểm của cặp Lào vs Brunei trong giai đoạn này: cả hai đều có thể tạo ra cơ hội, nhưng cấu trúc phòng ngự dễ bị phá vỡ khi thế trận trở nên cởi mở. Với riêng Lào, cú hat-trick của Phatthana giúp họ tiếp tục duy trì ưu thế đối đầu trước Brunei.

Lào 3-2 Brunei năm 2016: Giành hạng ba AFC Solidarity Cup

Chưa đầy một tháng sau trận cầu 7 bàn ở Phnom Penh, hai đội tiếp tục gặp nhau tại Malaysia. Lần này, cuộc đối đầu có ý nghĩa đặc biệt hơn khi đó là trận tranh hạng ba AFC Solidarity Cup 2016, giải đấu lần đầu tiên được Liên đoàn Bóng đá châu Á tổ chức.

Lào mở tỷ số từ rất sớm nhờ Keoviengphet Liththideth, nhưng Shah Razen Said gỡ hòa cho Brunei rồi tiếp tục ghi thêm một bàn trong hiệp hai. Sitthideth Khanthavong giúp Lào có bàn thứ hai, trước khi Xaisongkham Champathong lập công ở phút 82 để ấn định chiến thắng 3-2.

Chiến thắng giúp Lào giành vị trí thứ ba chung cuộc tại AFC Solidarity Cup. Đây là một trong những kết quả quốc tế đáng chú ý của đội bóng xứ Triệu Voi trong giai đoạn này, đồng thời là lần thứ hai chỉ trong chưa đầy một tháng họ vượt qua Brunei bằng cách biệt đúng một bàn.

Lào 3-2 Brunei tháng 3/2022: Kịch bản quen thuộc trở lại

Ngày 27/3/2022, hai đội tái ngộ trong một trận giao hữu tại New Laos National Stadium. Sau quãng thời gian hơn 5 năm không gặp nhau, lịch sử một lần nữa lặp lại khi Lào giành chiến thắng với tỷ số 3-2. Kết quả này cũng được kho dữ liệu của Báo Lâm Đồng ghi nhận trong chuỗi đối đầu gần đây.

Một lần nữa, Brunei ghi được hai bàn nhưng không thể giành điểm. Các trận 3-2 xuất hiện nhiều lần trong lịch sử cặp đấu cho thấy khi tương quan lực lượng không quá cách biệt, hai đội thường tạo ra thế trận nhiều khoảng trống và cơ hội ở cả hai đầu sân.

Tuy nhiên, đây cũng là chiến thắng cuối cùng của Lào trước Brunei tính đến trước FIFA ASEAN Cup 2026. Chỉ 6 tháng sau, Brunei tạo ra kết quả hoàn toàn khác trên sân nhà.

Brunei 1-0 Lào tháng 9/2022: Nazirudin Ismail chấm dứt chuỗi thất bại

Ngày 27/9/2022 tại Bandar Seri Begawan, Brunei đánh bại Lào 1-0 trong trận giao hữu quốc tế. Nazirudin Ismail ghi bàn duy nhất ở phút 26, mang về chiến thắng có ý nghĩa lớn về tinh thần cho đội chủ nhà trước chiến dịch vòng loại AFF Mitsubishi Electric Cup.

Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á khi đó mô tả chiến thắng này là cú hích tâm lý đáng kể đối với Brunei dưới thời HLV Mario Rivera. Sau nhiều lần liên tiếp để Lào chiếm ưu thế, Brunei cuối cùng cũng tìm được cách giữ sạch lưới và bảo vệ lợi thế cho tới hết trận.

Đây cũng là cuộc gặp gần nhất giữa hai đội được trang lịch sử đối đầu của Báo Lâm Đồng ghi nhận. Trong 4 trận gần nhất thuộc phạm vi dữ liệu của trang này, Lào thắng các trận 4-2, 4-3 và 3-2, còn Brunei thắng trận còn lại với tỷ số 1-0.

Bạn đọc có thể tra cứu trực tiếp các tỷ số, ngày thi đấu và địa điểm tại trang lịch sử đối đầu Brunei vs Lào của Báo Lâm Đồng.

Những dấu mốc đáng chú ý trong lịch sử Lào vs Brunei

Nếu nhìn vào các cuộc chạm trán nổi bật, Lào là đội để lại dấu ấn nhiều hơn. Đội bóng xứ Triệu Voi từng thắng 3-2 ở SEA Games 1993, 4-1 tại vòng loại AFF Championship 2007, 4-2 ở vòng loại AFF Cup 2014, 4-3 tại vòng loại năm 2016 và 3-2 trong trận tranh hạng ba AFC Solidarity Cup cùng năm.

Điểm đáng chú ý là nhiều chiến thắng của Lào xuất hiện trong những trận có tỷ số rất sít sao. Các kết quả 3-2 và 4-3 phản ánh một cặp đấu thường không thiếu cơ hội khi hai bên cùng chủ động chơi bóng, nhưng cũng dễ để lộ khoảng trống ở tuyến dưới. Brunei phải chờ tới trận giao hữu tháng 9/2022 mới tạo ra một trong những chiến thắng đáng chú ý nhất của họ trước đối thủ trong giai đoạn gần đây.

Kho dữ liệu Báo Lâm Đồng hiện chỉ thống kê 4 cuộc gặp từ năm 2014 trở lại đây, với cán cân Lào thắng 3, Brunei thắng 1. Vì vậy, trang này phù hợp để tra cứu nhóm trận gần nhất, còn phần lịch sử dài hơn cần kết hợp thêm dữ liệu từ AFF, AFC và các kho thống kê quốc tế.

Nhận định Lào vs Brunei: Bài toán ổn định quan trọng hơn quá khứ

Lào bước vào FIFA ASEAN Cup 2026 sau giai đoạn có kết quả không thuận lợi. Trong 5 trận gần nhất được Báo Lâm Đồng thống kê, đội bóng xứ Triệu Voi thắng 1 và thua 4, trong đó hàng phòng ngự phải chịu nhiều sức ép ở AFF Cup 2026.

Điểm tích cực nằm ở khả năng triển khai bóng của nhóm cầu thủ như Damoth Thongkhamsavath và Bounphachan Bounkong. Khi kiểm soát được khu vực trung tuyến, Lào có thể đưa bóng ra hai biên khá nhanh và tạo điều kiện cho những cầu thủ trẻ tăng tốc, nhưng sự cân bằng khi mất bóng vẫn là vấn đề cần cải thiện. Nếu cả hai hậu vệ biên cùng dâng cao, khoảng trống phía sau dễ khiến đội bóng xứ Triệu Voi rơi vào thế phải chống phản công.

Thông tin kết quả và phong độ của đội bóng này có thể theo dõi thêm tại trang đội tuyển Lào trên Báo Lâm Đồng. Dữ liệu hiện tại cho thấy Lào vẫn phải tìm lại sự ổn định sau một giai đoạn nhận nhiều bàn thua.

Brunei chờ cơ hội từ Hakeme Yazid Said và những cầu thủ DPMM FC

Brunei thậm chí bước vào trận đấu với chuỗi kết quả khó khăn hơn. Theo dữ liệu Báo Lâm Đồng, đội tuyển này thua cả 5 trận gần nhất, chỉ ghi 2 bàn và nhận 20 bàn thua; riêng hai trận vòng loại AFF Cup 2026 trước Timor-Leste, Brunei lần lượt thua 0-3 và 1-3.

Đội hình Brunei có nhiều cầu thủ thuộc DPMM FC, giúp họ sở hữu một nhóm nhân sự đã quen chơi cùng nhau. Haimie Abdullah Nyaring đem lại kinh nghiệm trong khung thành, Azwan Ali Rahman có khả năng kết nối tuyến giữa, còn Hakeme Yazid Said là một trong những cầu thủ đáng chú ý nhất ở phía trên.

Vấn đề lớn nằm ở khả năng thoát pressing và đưa bóng qua tuyến giữa một cách ổn định. Khi gặp sức ép, Brunei thường phải chuyển sang bóng dài khá sớm, khiến tiền đạo dễ rơi vào tình trạng bị cô lập và đội hình khó dâng lên đồng bộ. Thông tin về kết quả và phong độ gần đây của đội được cập nhật tại trang đội tuyển Brunei trên Báo Lâm Đồng.

Lào cần tránh biến trận đấu thành màn đôi công thiếu kiểm soát

Quá khứ cho thấy Lào thường có kết quả thuận lợi khi gặp Brunei, nhưng chính những tỷ số 4-3 và 3-2 cũng phản ánh mặt còn lại của vấn đề. Đội bóng xứ Triệu Voi nhiều lần phải trả giá vì để đối thủ có quá nhiều khoảng trống chuyển trạng thái, ngay cả trong những trận mà họ kiểm soát tốt hơn về thế trận.

Với đội hình trẻ hiện tại, Lào có lý do để chủ động cầm bóng và tìm cách áp đặt nhịp độ. Tuy nhiên, việc duy trì một tiền vệ ở vị trí đủ thấp để bảo vệ khu vực trước hai trung vệ sẽ rất quan trọng khi các hậu vệ biên dâng cao, bởi Hakeme Yazid Said cùng những cầu thủ tốc độ của Brunei có thể khai thác khoảng trống phía sau.

Brunei ngược lại không nhất thiết phải đẩy cao đội hình. Một khối phòng ngự thấp, giữ khoảng cách chặt giữa hàng tiền vệ và hàng thủ rồi chờ thời điểm chuyển trạng thái phù hợp hơn với những gì họ đang có. Chiến thắng 1-0 năm 2022 cũng là ví dụ gần nhất cho thấy Brunei có thể gây khó khăn cho Lào nếu bảo vệ được cấu trúc phòng ngự và tận dụng tốt một cơ hội cụ thể.

Tình hình lực lượng Lào vs Brunei

Theo thông tin trước trận được cung cấp, hai đội không ghi nhận trường hợp vắng mặt đáng chú ý. Lào mang tới giải một tập thể khá trẻ với Damoth Thongkhamsavath, Bounphachan Bounkong, Roman Angot và Kydavone Souvanny là những gương mặt đáng chú ý, trong khi Brunei vẫn dựa nhiều vào nhóm cầu thủ có kinh nghiệm và lực lượng đến từ DPMM FC.

Việc mỗi đội chỉ có hai trận vòng bảng tại Challenge Division khiến khả năng xoay tua không lớn như những giải đấu dài ngày. Một kết quả không thuận lợi ngay trận mở màn sẽ tạo áp lực rất lớn trước lượt đấu còn lại với Hong Kong (Trung Quốc), bởi chỉ đội đứng đầu bảng mới được vào chung kết.

Đội hình dự kiến Lào vs Brunei

Lào: Souksamone Vethita; Phoutthavong Sangvilay, Phahayxay Keomany, Seng Manilay, Phoulaung Vinnavong; Khonesavanh Keonuchanh, Damoth Thongkhamsavath, Chansamone Phetsomphone; Roman Angot, Bounphachan Bounkong, Kydavone Souvanny.

Brunei: Haimie Abdullah Nyaring; Azrin Yusra, Nurikhwan Othman, Wafi Aminuddin, Azhari Yusra; Danish Wafiq, Hanif Farhan Azman, Azwan Ali Rahman; Haziq Kasyful, Abdul Hariz Herman, Hakeme Yazid Said.

Lào vs Brunei: Từ những trận rượt đuổi đến chương mới tại Hong Kong

Lịch sử Lào vs Brunei chứa nhiều hơn những con số thắng thua đơn thuần. Hai đội đã tạo ra những trận đấu 3-2, 4-2 và đặc biệt là màn rượt đuổi 4-3 năm 2016, trước khi Lào tiếp tục thắng 3-2 ở trận tranh hạng ba AFC Solidarity Cup. Đến năm 2022, Brunei mới tạo ra cú đáp trả đáng chú ý bằng chiến thắng 1-0 trên sân nhà.

Bốn năm sau lần gặp gần nhất, hai đội bước vào một bối cảnh hoàn toàn mới khi cùng góp mặt tại kỳ FIFA ASEAN Cup đầu tiên. Lào mang theo ưu thế từ phần lớn những cuộc đối đầu trước đây, nhưng phong độ gần đây cho thấy đội bóng xứ Triệu Voi chưa có sự ổn định cần thiết, trong khi Brunei cũng phải tìm cách thoát khỏi chuỗi kết quả khó khăn.

Cuộc gặp tại Mong Kok vì thế không chỉ là trận mở màn bảng A Challenge Division. Đây còn là chương tiếp theo của một cặp đấu đã nhiều lần tạo ra những tỷ số kịch tính, nơi quá khứ nghiêng về Lào nhưng lần chạm trán gần nhất lại thuộc về Brunei.