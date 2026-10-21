Lịch sử đối đầu Juventus vs Rennes: Spalletti chờ mở chương mới cùng Bà đầm già tại Europa League

Juventus vs Rennes: Cuộc chạm trán chưa có nhiều dấu ấn lịch sử

Juventus và Rennes bước vào trận đấu lúc 23h45 ngày 22/10/2026 (giờ Việt Nam) tại Allianz Stadium. Dù đều từng góp mặt tại các giải đấu châu Âu, hai đội chưa có cuộc đối đầu nào được xác nhận trong dữ liệu lịch sử hiện có trên Báo Lâm Đồng.

Sự khác biệt giữa Juventus và Rennes nằm ở bề dày thành tích cùng kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Đại diện Italia từng nhiều lần tiến sâu tại các giải đấu châu Âu, trong khi Rennes đang từng bước xây dựng vị thế thông qua những mùa giải tham dự Europa League.

Juventus có lợi thế sân nhà và được đánh giá cao hơn về kinh nghiệm. Tuy nhiên, Rennes đang sở hữu phong độ tương đối ổn định, khiến cuộc chạm trán đầu tiên được ghi nhận giữa hai đội hứa hẹn không dễ dàng với Bà đầm già.

Juventus tại Europa League 2026/27: Khởi đầu bằng hai chiến thắng

Juventus bước vào mùa giải châu Âu với sự tự tin sau hai kết quả thuận lợi. Đội bóng thành Turin mở màn bằng chiến thắng 5-0 trước NEC Nijmegen, trước khi đánh bại Celta Vigo 2-1 trên sân khách.

Hai chiến thắng giúp Juventus có 6 điểm, ghi 7 bàn và chỉ nhận một bàn thua sau hai lượt trận. Đây là nền tảng quan trọng để đoàn quân của Luciano Spalletti hướng đến vị trí cao tại vòng phân hạng.

Dẫu vậy, thất bại 0-3 trước Lazio tại Serie A ngày 18/10 đặt ra những vấn đề về khả năng phòng ngự. Juventus cần nhanh chóng cải thiện sự tập trung khi đối đầu Rennes, đội bóng có thể khai thác khoảng trống bằng những tình huống chuyển trạng thái tốc độ cao.

Rennes tại Europa League: Bản lĩnh của đại diện Ligue 1

Rennes cũng khởi đầu đấu trường châu Âu bằng những kết quả tích cực. Đại diện Pháp cầm hòa Sturm Graz 0-0 trên sân khách, trước khi giành chiến thắng 2-1 trước OFI Crete.

Bốn điểm sau hai lượt trận giúp Rennes tiếp tục duy trì khả năng cạnh tranh. Dưới sự dẫn dắt của Franck Haise, đội bóng Pháp chú trọng khả năng tổ chức phòng ngự và tận dụng tốc độ trong các đợt phản công.

Điểm đáng chú ý là Rennes không nhất thiết phải kiểm soát bóng vượt trội để tạo ra cơ hội. Khả năng duy trì cự ly đội hình và chuyển trạng thái nhanh có thể giúp đại diện Ligue 1 gây khó khăn cho Juventus.

Nhận định Juventus vs Rennes: Lợi thế nghiêng về Spalletti

Juventus được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình, kinh nghiệm thi đấu quốc tế cùng điểm tựa Allianz Stadium. Hai chiến thắng đầu tiên ở Europa League cũng mang đến lợi thế tâm lý cho đội bóng Italia.

Rennes lại có sự ổn định và khả năng phòng ngự tương đối tốt. Nếu giữ được sự tập trung, đội khách hoàn toàn có thể khiến Juventus gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành.

Theo dữ liệu được cung cấp, Juventus thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Rennes thắng 2 và thua 3, cho thấy cả hai đều còn những vấn đề về sự ổn định.

Juventus vs Rennes: Bà đầm già có thể tạo dấu mốc mới?

Dù Juventus sở hữu bề dày thành tích vượt trội, Rennes không phải đối thủ có thể xem nhẹ. Lần chạm trán tại Europa League sẽ là cơ hội để hai đội xây dựng một câu chuyện đối đầu mới, nơi kinh nghiệm của đại diện Italia được đặt cạnh tinh thần cạnh tranh của bóng đá Pháp.

Nếu phát huy tốt khả năng kiểm soát tuyến giữa và tận dụng cơ hội, Juventus có nhiều cơ sở hướng đến chiến thắng thứ ba liên tiếp tại vòng phân hạng.

Nhận định tỷ số: Juventus 3-1 Rennes.