Lịch sử đối đầu Juventus vs Atalanta: Từ cú sốc 0-3 tới màn phục hận tại Bergamo

Juventus vs Atalanta: 38 trận Serie A và ưu thế truyền thống của Bianconeri

Theo dữ liệu trong nội dung nguồn, Juventus thắng 22 trong 38 lần đối đầu Atalanta tại Serie A và chỉ thua 3.

Tuy nhiên, những kết quả gần đây lại tạo ra một bức tranh cân bằng hơn.

Juventus 1-1 Atalanta tháng 9/2025: Không bên nào bứt lên

Ngày 27/9/2025, Juventus tiếp Atalanta và hai đội hòa 1-1.

Đây là trận đấu thể hiện khá rõ sự khó chịu của Atalanta mỗi khi phải làm khách trước Juventus trong giai đoạn gần đây.

Atalanta 3-0 Juventus tại Coppa Italia: Cú sốc lớn cho Bianconeri

Ngày 5/2/2026, Atalanta tạo ra một trong những chiến thắng đáng nhớ nhất trước Juventus khi thắng 3-0 tại Coppa Italia.

Một trận đấu loại trực tiếp với cách biệt ba bàn cho thấy La Dea đủ khả năng trừng phạt Juventus nếu đối thủ mất kiểm soát.

Atalanta 0-1 Juventus tháng 4/2026: Boga giúp Juventus trả nợ

Chỉ hơn hai tháng sau, Juventus trở lại Bergamo và thắng 1-0 tại Serie A.

Jérémie Boga ghi bàn quyết định phút 48, giúp Bianconeri lấy lại niềm vui sau thất bại nặng nề ở cúp quốc gia.

Nhận định Juventus vs Atalanta

Juventus vừa thắng NEC 5-0 tại Europa League, phản ứng mạnh sau thất bại 2-3 trước Sassuolo.

Atalanta mới có 6 điểm sau 4 vòng Serie A và vừa thua Cagliari 1-2.

Lịch sử xa nghiêng về Juventus, nhưng ba cuộc gặp gần đây đã cho thấy Atalanta đủ khả năng tạo ra những trận đấu rất khó lường.

Tình hình lực lượng

Juventus thiếu Ekhator, Cabal, Boga, Yidiz, Thuram và Locatelli.

Atalanta không có Isak Hien và Sulemana.

Đội hình dự kiến

Juventus: Guglielmo Vicario; Zeki Çelik, Jhon Lucumí, Gleison Bremer, Pierre Kalulu; Douglas Luiz, Teun Koopmeiners; Kerim Alajbegović, Nicolás González, Francisco Conceição; Randal Kolo Muani.

Atalanta: Marco Carnesecchi; Raoul Bellanova, Odilon Kossounou, Giorgio Scalvini, Sead Kolašinac; Lazar Samardžić, Gianluca Gaetano, Éderson; Charles De Ketelaere, Gianluca Scamacca, Jonathan Rowe.