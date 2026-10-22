Lịch sử đối đầu Ipswich vs Nottingham Forest: Elanga từng gieo ác mộng tại Portman Road

Ipswich vs Nottingham Forest: Từ Championship đến Ngoại hạng Anh

Ipswich và Nottingham Forest là hai câu lạc bộ có truyền thống lâu đời tại bóng đá Anh. Trước khi gặp nhau tại Ngoại hạng Anh, hai đội từng nhiều lần đối đầu ở Championship, tạo nên những cuộc cạnh tranh đáng chú ý trong cuộc đua giành vị trí cao trên bảng xếp hạng.

Những năm gần đây, Nottingham Forest có thành tích đối đầu thuận lợi hơn. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất trước mùa giải 2026/27 theo dữ liệu được cung cấp, Ipswich không giành chiến thắng, hòa 2 và thua 3.

Đáng chú ý, những cuộc gặp ở mùa giải 2024/25 từng chứng kiến nhiều diễn biến đáng nhớ, từ chiến thắng tối thiểu của Forest đến màn phân định bằng loạt sút luân lưu tại FA Cup và trận đấu có sáu bàn thắng trên sân Portman Road.

Ipswich 4-2 Nottingham Forest ngày 2/12/2017: Ký ức chiến thắng của đội chủ nhà

Trong số những lần chạm trán ở Championship, chiến thắng 4-2 của Ipswich trước Nottingham Forest ngày 2/12/2017 là một trong những kết quả đáng nhớ.

Khi ấy, Ipswich tận dụng tốt lợi thế Portman Road để triển khai lối chơi tấn công chủ động. Đội chủ nhà ghi tới bốn bàn thắng, khiến hàng phòng ngự Forest gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì sự chắc chắn.

Dù Nottingham Forest cũng có hai bàn thắng, đại diện vùng East Midlands vẫn không thể tránh thất bại trước khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn của Ipswich.

Trận đấu này cho thấy Portman Road từng là nơi Ipswich có thể tạo ra sức ép đáng kể lên Forest, điều đội bóng chủ nhà muốn tái hiện trong cuộc đối đầu sắp tới.

Nottingham Forest 1-0 Ipswich ngày 30/11/2024: Chiến thắng tối thiểu tại City Ground

Sau nhiều năm không gặp nhau tại giải đấu cao nhất nước Anh, Ipswich và Nottingham Forest tái đấu ngày 30/11/2024 ở Ngoại hạng Anh.

Khác với những cuộc đối đầu nhiều bàn thắng tại Championship, trận đấu này diễn ra tương đối chặt chẽ. Forest chủ động tận dụng lợi thế sân nhà, trong khi Ipswich tìm cách hạn chế khoảng trống và chờ cơ hội từ những pha chuyển đổi trạng thái.

Sau 90 phút, Nottingham Forest giành chiến thắng 1-0, tạo lợi thế quan trọng về mặt tâm lý trước những cuộc đối đầu tiếp theo giữa hai đội trong cùng mùa giải.

Kết quả này cũng phản ánh sự khác biệt về khả năng tận dụng cơ hội. Ipswich có thể gây khó khăn trong nhiều thời điểm, nhưng Forest biết cách biến lợi thế nhỏ thành ba điểm.

Nottingham Forest 1-1 Ipswich ngày 3/3/2025: Matz Sels tỏa sáng tại FA Cup

Cuộc chạm trán tại vòng 5 FA Cup ngày 3/3/2025 mang đến một trong những kịch bản căng thẳng nhất lịch sử đối đầu giữa hai đội.

Sau hiệp một không có bàn thắng, Ipswich bất ngờ vượt lên ở phút 54 nhờ pha đánh đầu của George Hirst. Bàn thắng khiến Nottingham Forest phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ.

Phút 69, Ryan Yates ghi bàn quân bình tỷ số 1-1, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Hai đội tiếp tục tạo ra những cơ hội trong thời gian còn lại nhưng không thể ghi thêm bàn thắng, buộc cuộc đối đầu phải bước vào hiệp phụ và sau đó là loạt sút luân lưu.

Tại đây, thủ môn Matz Sels trở thành người hùng của Nottingham Forest khi cản phá cú sút quyết định của Jack Taylor. Forest giành chiến thắng 5-4 trên chấm luân lưu, qua đó giành quyền vào tứ kết FA Cup.

Kết quả này cho thấy sự khác biệt về bản lĩnh trong thời điểm quyết định, đồng thời để lại tiếc nuối lớn cho Ipswich sau một trận đấu họ từng vượt lên dẫn trước.

Ipswich 2-4 Nottingham Forest ngày 15/3/2025: Elanga lập cú đúp trong sáu phút

Chỉ 12 ngày sau cuộc đối đầu tại FA Cup, Ipswich và Nottingham Forest tiếp tục gặp nhau tại Ngoại hạng Anh ngày 15/3/2025. Lần này, trận đấu trên sân Portman Road chứng kiến màn trình diễn tấn công ấn tượng của đội khách.

Nikola Milenkovic mở tỷ số ở phút 35 trước khi Anthony Elanga liên tiếp ghi hai bàn ở phút 37 và 41. Ba pha lập công chỉ trong sáu phút giúp Forest dẫn trước 3-0 ngay trong hiệp một, đẩy Ipswich vào tình thế vô cùng khó khăn.

Sang hiệp hai, Jens Cajuste rút ngắn tỷ số xuống 1-3 cho Ipswich ở phút 82. Tuy nhiên, Jota Silva nhanh chóng tái lập cách biệt ba bàn cho Forest, trước khi George Hirst ghi bàn ấn định kết quả 2-4 trong thời gian bù giờ.

Chiến thắng này có ý nghĩa đặc biệt với Nottingham Forest trong cuộc đua giành suất dự Champions League. Đội bóng vùng East Midlands củng cố vị trí trong nhóm đầu Ngoại hạng Anh, còn Ipswich tiếp tục gặp khó trong cuộc chiến trụ hạng.

Elanga trở thành nhân vật nổi bật nhất nhờ cú đúp trong hiệp một, góp phần tạo nên chiến thắng thuyết phục ngay trên sân khách.

Nhận định Ipswich vs Nottingham Forest: Chủ nhà tìm lại ký ức chiến thắng

Ở cuộc tái đấu mùa giải 2026/27, Ipswich có lợi thế sân nhà và đang cho thấy khả năng tạo ra khó khăn trước những đối thủ mạnh. Dù vừa thua Man City 2-3, đội bóng của Gary O'Neil vẫn thể hiện khả năng phản công đáng chú ý.

Nottingham Forest sở hữu những cầu thủ như Morgan Gibbs-White, Dan Ndoye và Liam Delap, nhưng đang gặp vấn đề về hiệu quả ghi bàn. Trong 5 trận Ngoại hạng Anh gần nhất theo dữ liệu được cung cấp, Forest chỉ thắng 1, hòa 1 và thua 3.

Lịch sử đối đầu gần đây nghiêng về Forest, nhưng Ipswich có cơ sở để hy vọng vào kết quả tích cực nếu tận dụng tốt lợi thế Portman Road.

Dự đoán tỷ số Ipswich vs Nottingham Forest

Ipswich đang có khả năng tạo ra cơ hội trên sân nhà, trong khi Nottingham Forest cần cải thiện hiệu quả ở những tình huống quyết định. Trận đấu có thể diễn ra tương đối cân bằng.

Tỷ số tham khảo: Ipswich 1-1 Nottingham Forest.