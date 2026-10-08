Lịch sử đối đầu Inter vs Parma: Nerazzurri giữ thế thượng phong, Chivu tái ngộ đội bóng cũ

Inter vs Parma: Cặp đấu gắn liền với những ngày đăng quang của Nerazzurri

Trước màn so tài giữa Inter vs Parma ở vòng 6 Serie A 2026/27, lịch sử đối đầu giữa hai đội một lần nữa được nhắc lại. Tại Serie A, tính đến trước mùa giải 2024/25, hai đội đã gặp nhau 54 lần, trong đó Inter thắng 22, hòa 16 và thua 16. Sau 4 lần chạm trán tiếp theo, Inter nâng số chiến thắng lên 25, hai bên hòa 17 lần, còn Parma vẫn dừng ở con số 16.

Ưu thế của Inter càng rõ rệt trong giai đoạn gần đây. Đội bóng thành Milan bất bại trong 6 lần gặp Parma gần nhất tại Serie A với 4 chiến thắng và 2 trận hòa, đồng thời thắng cả hai lần đối đầu ở mùa giải trước với cùng tỷ số 2-0.

Cuộc tái đấu diễn ra lúc 23h00 ngày 10/10 (giờ Việt Nam) trên sân Giuseppe Meazza. Trận đấu càng thêm đặc biệt khi HLV Cristian Chivu, người từng dẫn dắt Parma trụ hạng, đối đầu đội bóng cũ với tư cách nhà cầm quân của nhà đương kim vô địch nước Ý.

Parma vs Inter 1994-1995: Thời hoàng kim của đội bóng xứ Emilia

Giai đoạn đầu thập niên 1990 là thời kỳ Parma khiến Inter phải e ngại mỗi khi hành quân đến sân Ennio Tardini. Ngày 13/3/1994, đội bóng xứ Emilia đè bẹp Inter với tỷ số 4-1 nhờ cú đúp của Gianfranco Zola cùng các pha lập công của Faustino Asprilla và Tomas Brolin.

Chỉ một mùa giải sau, Parma tiếp tục thắng Inter với tỷ số 3-0 trên sân nhà. Lần này, Nestor Sensini lập cú đúp, còn Zola ghi thêm một bàn. Đây vẫn là hai chiến thắng sân nhà đậm nhất của Parma trước Inter.

Sân Tardini từ đó trở thành nỗi ám ảnh của Nerazzurri. Tính đến năm 2020, Inter chỉ thắng 5, hòa 6 và thua tới 14 trận trên sân của Parma tại Serie A.

Inter vs Parma 2000: Roberto Baggio và màn chia tay hoàn hảo

Một trong những trận đấu đặc biệt nhất lịch sử đối đầu không diễn ra ở Milan hay Parma, mà trên sân Bentegodi của Verona. Mùa giải 1999/2000, Inter và Parma kết thúc Serie A với số điểm bằng nhau, buộc hai đội phải đá một trận play-off để phân định tấm vé cuối cùng dự Champions League.

Parma khi ấy sở hữu dàn sao hùng hậu với Gianluigi Buffon, Lilian Thuram, Fabio Cannavaro và Hernán Crespo. Tuy nhiên, Roberto Baggio mới là nhân vật chính của trận đấu ngày 23/5/2000. Huyền thoại người Ý mở tỷ số ở phút 35, rồi ghi thêm bàn ở phút 84 sau khi Mario Stanic gỡ hòa cho Parma, trước khi Ivan Zamorano ấn định chiến thắng 3-1.

Cú đúp ấy cũng là màn chia tay hoàn hảo của Baggio, bởi đây là trận đấu cuối cùng của ông trong màu áo Inter. Với các cổ động viên Nerazzurri, cú đúp vào lưới Parma vẫn là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của "Đuôi ngựa thần thánh" tại San Siro.

Parma vs Inter 2008: Ibrahimović định đoạt Scudetto dưới mưa tầm tã

Nếu cần chọn trận đấu kịch tính nhất trong lịch sử đối đầu, đó chắc chắn là cuộc gặp ở vòng cuối Serie A 2007/08 ngày 18/5/2008. Trước giờ bóng lăn, Inter có 82 điểm và chỉ hơn Roma đúng 1 điểm. Trong khi đó, Parma buộc phải giành điểm để tránh suất xuống hạng.

Hiệp một trên sân Tardini khép lại với tỷ số 0-0, khiến nỗi lo mất Scudetto bao trùm phía Inter. HLV Roberto Mancini quyết định tung Zlatan Ibrahimović vào sân ở phút 51, dù tiền đạo người Thụy Điển vừa trở lại sau chấn thương đầu gối. Ibrahimović lập tức tạo khác biệt khi ghi bàn ở phút 62, rồi dứt điểm vô-lê sau đường chuyền của Maicon để nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 79.

Kết quả này giúp Inter giành Scudetto thứ 16 trong lịch sử, còn Parma phải xuống chơi ở Serie B. Đáng chú ý, đây cũng là chức vô địch Serie A đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ của Cristian Chivu, người hiện là HLV trưởng của Inter.

Inter vs Parma Coppa Italia 2023: Acerbi giải cứu Nerazzurri

Lần gần nhất hai đội gặp nhau ở đấu trường cúp là tại vòng 1/8 Coppa Italia ngày 10/1/2023. Khi ấy, Parma đang chơi ở Serie B nhưng vẫn khiến Inter của HLV Simone Inzaghi chật vật suốt 120 phút trên sân nhà. Stanko Jurić đưa đội khách vượt lên dẫn trước ở phút 38 bằng một pha dứt điểm đẹp mắt.

Inter chỉ thoát thua khi Lautaro Martínez gỡ hòa ở phút 88, buộc hai đội phải bước vào hiệp phụ. Ở phút 110, Francesco Acerbi đánh đầu vồng qua thủ thành Gianluigi Buffon, mang về chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà.

Trận đấu còn đặc biệt bởi Buffon, khi đó đã gần 45 tuổi, có lần thứ 50 thi đấu tại San Siro. Thủ thành huyền thoại người Ý từng có pha cứu thua xuất sắc trước Edin Džeko ngay đầu hiệp phụ.

Parma vs Inter 2025: Chivu khiến đội bóng tương lai ôm hận

Ngày 5/4/2025, Parma của HLV Cristian Chivu tiếp đón Inter trên sân Tardini. Đội khách nhập cuộc như vũ bão và dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp một nhờ các bàn thắng của Matteo Darmian ở phút 15 và Marcus Thuram ở phút 45.

Tuy nhiên, Parma đã có màn lội ngược dòng ấn tượng sau giờ nghỉ. Adrián Bernabé rút ngắn tỷ số ở phút 61, trước khi Ondrejka gỡ hòa 2-2 chỉ 9 phút sau đó. Đội chủ nhà thậm chí còn suýt có bàn thắng thứ ba khi Pellegrino bỏ lỡ cơ hội ngon ăn trong thời gian bù giờ.

Trận hòa mang về một điểm quý giá cho Parma trong cuộc chiến trụ hạng, đồng thời khiến Inter hụt hơi trong cuộc đua vô địch. Chỉ vài tháng sau, chính Chivu được bổ nhiệm làm HLV trưởng của Inter.

Inter vs Parma 2025/26: Chivu đăng quang trước đội bóng cũ

Mùa giải 2025/26 chứng kiến Inter thắng cả hai lượt trận trước Parma với cùng tỷ số 2-0. Ở lượt đi trên sân Tardini ngày 7/1/2026, Federico Dimarco mở tỷ số ở phút 42 sau khi VAR công nhận bàn thắng ban đầu bị thổi việt vị. Marcus Thuram ấn định chiến thắng ở phút 90+8, giúp Inter củng cố ngôi đầu bảng.

Lượt về tại Giuseppe Meazza ngày 3/5/2026 còn đặc biệt hơn. Trước trận, Inter chỉ cần một trận hòa là chắc chắn vô địch, và họ đã giành chiến thắng thuyết phục để có Scudetto thứ 21 trong lịch sử. Đây là lần thứ hai Inter đăng quang trong trận gặp Parma, sau lần đầu tiên vào năm 2008.

Với Cristian Chivu, đó là chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân ở cấp độ chuyên nghiệp. Thú vị ở chỗ, cả chức vô địch Serie A đầu tiên với tư cách cầu thủ lẫn HLV của ông đều đến trong những trận gặp Parma.

Nhận định Inter vs Parma: Nerazzurri coi chừng đòn phản công

Inter đang có khởi đầu đầy tích cực ở mùa giải mới. Sau 5 vòng đấu, đoàn quân của HLV Cristian Chivu vẫn bất bại với 4 chiến thắng và 1 trận hòa, giành 13 điểm. Đáng chú ý hơn cả là hiệu suất tấn công khi Inter đã ghi tới 15 bàn, trung bình 3 bàn mỗi trận.

Sức mạnh của Nerazzurri càng được thể hiện rõ khi thi đấu trên sân nhà. Khả năng kiểm soát tuyến giữa, tổ chức tấn công đa dạng và liên tục tạo sức ép từ hai biên giúp Inter phá vỡ nhiều hệ thống phòng ngự khác nhau. Lautaro Martínez vẫn là nhân tố đặc biệt quan trọng trên hàng công nhờ khả năng di chuyển, dứt điểm và tạo khác biệt ở những thời điểm quyết định.

Ở vòng đấu gần nhất, Inter hòa Roma 2-2 trong một trận đấu cho thấy cả điểm mạnh lẫn hạn chế của họ. Khả năng phản ứng khi bị dẫn bàn là tín hiệu tích cực, song việc đã để thủng lưới 8 bàn sau 5 vòng là con số khá cao với một đội bóng đặt mục tiêu bảo vệ ngôi vương. HLV Chivu vì thế cần cải thiện sự chắc chắn ở hàng thủ, đặc biệt trước những tình huống chuyển trạng thái nhanh của đối phương.

Parma khởi đầu mùa giải khó khăn hơn khi mới có 4 điểm sau 5 trận, với 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 3 thất bại. Đội khách mới ghi được 4 bàn, trong khi hàng phòng ngự đã 7 lần phải vào lưới nhặt bóng. Dẫu vậy, chiến thắng 2-1 trước Genoa ở vòng gần nhất có thể trở thành cú hích quan trọng về tinh thần trước chuyến hành quân đến Milan.

Trước một Inter có chất lượng đội hình vượt trội, Parma nhiều khả năng sẽ không chọn lối chơi đôi công. Đội khách có thể chủ động lùi sâu, duy trì cự ly đội hình chặt chẽ và chờ cơ hội phản công. Tuy nhiên, nếu để thủng lưới sớm, Parma sẽ buộc phải dâng cao, và khi đó khoảng trống dành cho các chân sút Inter càng xuất hiện nhiều hơn.

Tình hình lực lượng Inter vs Parma

Inter chỉ vắng John Stones vì chấn thương. Đây là cơ sở để HLV Cristian Chivu duy trì bộ khung quen thuộc, đặc biệt ở tuyến giữa với bộ ba Nicolò Barella, Hakan Çalhanoğlu và Piotr Zieliński.

Parma phải thi đấu mà không có Adrián Bernabé và Hans Nicolussi Caviglia vì chấn thương. Sự vắng mặt của Bernabé, người từng ghi bàn vào lưới Inter mùa 2024/25, khiến tuyến giữa đội khách thiếu đi một nhân tố có khả năng tạo đột biến.

Phong độ và lịch sử đối đầu Inter vs Parma

Inter có 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại trong 5 trận gần nhất, ghi 15 bàn và để thủng lưới 8 lần. Nhà đương kim vô địch tấn công rất hiệu quả, nhưng hàng thủ vẫn chưa thực sự chắc chắn.

Parma có 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 3 thất bại trong 5 trận gần nhất, ghi 4 bàn và để thủng lưới 7 lần. Đội khách đang gặp khó ở cả hai đầu sân, dù vừa có chiến thắng quan trọng trước Genoa.

Lịch sử đối đầu gần đây nghiêng hẳn về Inter. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất trên mọi đấu trường, Inter thắng 4 và hòa 1, trong đó có hai chiến thắng cùng tỷ số 2-0 ở mùa giải trước.

Đội hình dự kiến Inter vs Parma

Inter có thể tiếp tục sử dụng sơ đồ 3-5-2 với Josep Martínez trong khung thành. Bộ ba trung vệ gồm Yann Bisseck, Manuel Akanji và Alessandro Bastoni. Tuyến giữa là Andy Diouf, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoğlu, Piotr Zieliński và Federico Dimarco, còn Marcus Thuram đá cặp cùng Lautaro Martínez trên hàng công.

Parma nhiều khả năng giao khung thành cho Edoardo Corvi. Hàng thủ gồm Diego Carlos, Mariano Troilo, Dominik Drobnim và Enrico Delprato. Tuyến giữa có sự góp mặt của Mandela Keita, Vincent Sierro, Emanuele Valeri và Simone Lontani, trong khi El Bilal Touré đá cặp cùng José David Romero trên hàng công.

Inter vs Parma: Chivu chờ thêm một chiến thắng trước đội bóng cũ

Từ cú đúp của Baggio năm 2000, cú đúp của Ibrahimović năm 2008 cho đến ngày đăng quang Scudetto thứ 21 năm 2026, Parma luôn xuất hiện ở những khoảnh khắc lớn trong lịch sử Inter. Quá khứ gần vì thế gọi tên Nerazzurri với chuỗi bất bại kéo dài và hai chiến thắng sạch lưới liên tiếp.

Tuy nhiên, Parma vẫn là đội bóng từng khiến Inter đánh rơi chiến thắng khi dẫn trước 2-0, và hàng thủ đội chủ nhà ở thời điểm này chưa thực sự chắc chắn. Nếu chơi kỷ luật và tận dụng tốt các pha phản công, đội khách hoàn toàn có thể khiến nhà đương kim vô địch trải qua một trận đấu khó chịu tại San Siro.

Dự đoán tỷ số Inter vs Parma

Inter có lợi thế rõ ràng về chất lượng đội hình, phong độ, lợi thế sân nhà cùng thành tích đối đầu vượt trội. Họ cũng đang sở hữu hàng công ghi trung bình 3 bàn mỗi trận.

Parma có thể gây ra một số khó khăn bằng cách phòng ngự số đông và tận dụng phản công, nhưng đứng vững trong suốt 90 phút tại Giuseppe Meazza là nhiệm vụ không đơn giản. Nếu Inter tận dụng tốt cơ hội, Lautaro Martínez cùng các đồng đội đủ khả năng tạo ra cách biệt an toàn.

Dự đoán tỷ số: Inter 3-1 Parma.