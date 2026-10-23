Lịch sử đối đầu Inter Milan vs Fiorentina: Lautaro từng lập cú đúp ở chung kết Cúp Ý, Fiorentina gây sốc 3-0

Trước cuộc gặp giữa Inter Milan và Fiorentina ở vòng 8 Serie A 2026/27, lịch sử đối đầu đang mang đến sự tương phản đáng chú ý. Inter sở hữu thành tích vượt trội trong những mùa giải gần đây, nhưng đội bóng áo tím không ít lần tạo ra bất ngờ trước đối thủ giàu danh tiếng.

Inter vs Fiorentina 2023: Bonaventura tạo nên cú sốc 1-0 tại San Siro

Ngày 1/4/2023, Fiorentina hành quân đến San Siro và tạo nên bất ngờ khi đánh bại Inter 1-0 tại Serie A.

Đội chủ nhà bước vào trận đấu với lực lượng được đánh giá cao hơn, nhưng không thể tận dụng các cơ hội để ghi bàn. Fiorentina tổ chức phòng ngự tập trung, đồng thời chờ đợi thời điểm thích hợp để tạo ra khác biệt.

Phút 53, Giacomo Bonaventura ghi bàn thắng duy nhất, giúp đội khách giành trọn ba điểm. Đây là kết quả quan trọng với Fiorentina, đặc biệt khi Inter đang cần điểm trong cuộc cạnh tranh ở nhóm đầu bảng.

Chiến thắng cũng cho thấy Fiorentina có thể gây khó khăn cho Inter bằng sự chắc chắn và khả năng tận dụng cơ hội, thay vì phải áp đảo đối thủ trong phần lớn thời gian thi đấu.

Fiorentina vs Inter 2023: Lautaro lập cú đúp đưa Nerazzurri vô địch Coppa Italia

Ngày 24/5/2023, Inter và Fiorentina gặp nhau trong trận chung kết Cúp Quốc gia Ý tại sân Olimpico. Đây là một trong những cuộc chạm trán quan trọng nhất lịch sử gần đây giữa hai câu lạc bộ.

Fiorentina khởi đầu đầy hứng khởi khi Nicolas Gonzalez mở tỷ số ngay phút thứ 3. Bàn thắng sớm khiến Inter phải đẩy cao đội hình, nhưng đoàn quân của HLV Simone Inzaghi nhanh chóng tìm được câu trả lời.

Lautaro Martinez ghi bàn gỡ hòa ở phút 29, trước khi hoàn tất cú đúp chỉ tám phút sau đó. Tiền đạo người Argentina trở thành nhân vật quyết định, giúp Inter dẫn ngược 2-1 ngay trong hiệp một.

Sang hiệp hai, Fiorentina nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thành công. Inter bảo vệ chiến thắng và giành chức vô địch Coppa Italia lần thứ 9 trong lịch sử câu lạc bộ.

Đặc biệt, bàn thắng đầu tiên của Lautaro trong trận chung kết cũng là pha lập công thứ 100 của anh cho Inter. Cú đúp tại Olimpico vì thế trở thành cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp tiền đạo người Argentina.

Inter vs Fiorentina 2023: Thuram và Lautaro dẫn dắt chiến thắng 4-0

Ngày 3/9/2023, Inter tiếp đón Fiorentina tại San Siro và tạo nên một trong những chiến thắng đậm nhất của họ trước đối thủ trong những năm gần đây.

Marcus Thuram mở tỷ số trong hiệp một, trước khi Lautaro Martinez ghi bàn nâng cách biệt ở đầu hiệp hai. Hakan Calhanoglu tiếp tục lập công từ chấm phạt đền, rồi Lautaro hoàn tất cú đúp để ấn định chiến thắng 4-0.

Trận đấu cho thấy sự ăn ý ngày càng rõ rệt giữa Thuram và Lautaro trên hàng công Inter. Một người sở hữu tốc độ và khả năng di chuyển rộng, người còn lại nổi bật ở khả năng chọn vị trí và dứt điểm.

Fiorentina không thể ngăn cản các đợt tấn công liên tục của đội chủ nhà và phải nhận thất bại nặng nề. Đây là trận đấu đánh dấu sức mạnh tấn công của Inter trong mùa giải họ hướng đến chức vô địch Serie A.

Fiorentina vs Inter 2025: Kean ghi dấu trong chiến thắng 3-0

Ngày 6/2/2025, Fiorentina tạo nên cú sốc lớn khi đánh bại Inter 3-0 tại sân Artemio Franchi. Đây là trận đấu mà đội bóng áo tím tận dụng rất tốt những sai lầm của đối phương.

Luca Ranieri mở tỷ số trong hiệp hai, trước khi Moise Kean ghi thêm hai bàn để hoàn tất chiến thắng. Tiền đạo người Ý trở thành tâm điểm với khả năng di chuyển và dứt điểm hiệu quả.

Inter không thể tìm được bàn thắng dù sở hữu nhiều cầu thủ tấn công chất lượng. Hàng phòng ngự Nerazzurri cũng liên tục gặp khó trước những pha lên bóng tốc độ của Fiorentina.

Kết quả này mang ý nghĩa đặc biệt bởi Inter đang là một trong những đội bóng mạnh nhất Serie A. Fiorentina chứng minh rằng ngay cả những đối thủ sở hữu hệ thống chiến thuật ổn định cũng có thể bị đánh bại khi mất khả năng kiểm soát thế trận.

Inter vs Fiorentina 2025: Calhanoglu lập cú đúp trong chiến thắng 3-0

Ngày 29/10/2025, Inter tiếp tục có màn đáp trả mạnh mẽ khi đánh bại Fiorentina 3-0 tại San Siro.

Sau hiệp một không có bàn thắng, Hakan Calhanoglu mở tỷ số ở phút 66. Petar Sucic nhân đôi cách biệt chỉ năm phút sau đó, trước khi Calhanoglu hoàn tất cú đúp bằng quả phạt đền ở phút 88.

Chiến thắng cho thấy Inter không chỉ phụ thuộc vào những tiền đạo như Lautaro hay Thuram. Khả năng ghi bàn từ tuyến giữa của Calhanoglu và Sucic mang đến nhiều phương án tấn công cho đội bóng thành Milan.

Với Fiorentina, đây là một trận đấu khó khăn khác tại San Siro, nơi họ thường phải chịu sức ép lớn từ đội chủ nhà.

Fiorentina vs Inter 2026: Hai đội chia điểm 1-1

Lần chạm trán gần nhất diễn ra ngày 22/3/2026 và kết thúc với tỷ số hòa 1-1 tại sân Artemio Franchi.

Inter không thể nối dài chuỗi chiến thắng trước đối thủ, trong khi Fiorentina giành được một điểm quan trọng. Trận đấu một lần nữa cho thấy cặp đấu này không phải lúc nào cũng diễn ra theo thế trận áp đảo dành cho Nerazzurri.

Sau những chiến thắng cách biệt và các màn rượt đuổi trước đó, kết quả hòa 1-1 tiếp tục bổ sung một chương mới vào lịch sử đối đầu giàu biến động giữa hai câu lạc bộ.

Nhận định Inter vs Fiorentina: Lautaro và Thuram thử thách hàng thủ đội khách

Inter bước vào vòng 8 Serie A với vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng, giành 19 điểm sau 7 trận. Nerazzurri đã ghi 21 bàn, sở hữu hàng công hiệu quả nhất giải đấu. Marcus Thuram và Lautaro Martinez đều có 4 bàn thắng, tiếp tục là những nhân tố quan trọng trong hệ thống tấn công.

Fiorentina lại đang trải qua giai đoạn khó khăn khi đứng thứ 18 với 4 điểm. Đội bóng áo tím đã nhận 17 bàn thua, trong khi Franco Mastantuono là cầu thủ ghi bàn nổi bật với 3 pha lập công.

Inter có lợi thế rõ ràng về phong độ, chất lượng đội hình và sân nhà. Tuy nhiên, thất bại 0-3 năm 2025 vẫn là lời cảnh báo rằng Fiorentina có thể tạo nên bất ngờ nếu tận dụng tốt những khoảng trống phía sau hàng thủ.

Từ cú đúp của Lautaro tại chung kết Coppa Italia đến chiến thắng gây sốc của Fiorentina, lịch sử cho thấy đây là cặp đấu luôn có những khoảnh khắc đáng nhớ. Cuộc tái đấu tại San Siro sẽ là cơ hội để Inter củng cố ngôi đầu, đồng thời giúp Fiorentina tìm kiếm bước ngoặt sau khởi đầu khó khăn.