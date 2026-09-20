Lịch sử đối đầu Inter Miami vs San Diego: Messi mở chương đầu tiên cho cặp đấu mới

Inter Miami vs San Diego: Lần đầu tiên gặp nhau

Khác hoàn toàn những cặp đấu còn lại, Inter Miami và San Diego chưa có một chuỗi lịch sử để nhìn lại.

Theo dữ liệu nguồn, trận đấu này đánh dấu lần đầu hai đội gặp nhau tại MLS.

Vì vậy, không tồn tại những tỷ số cũ hay món nợ đối đầu để tham khảo. Chính điều đó khiến màn so tài trở thành điểm khởi đầu cho lịch sử của cặp đấu.

Messi đứng trước cơ hội trở thành nhân vật đầu tiên của lịch sử đối đầu

Inter Miami bước vào trận đấu với sức mạnh lớn nhất nằm ở hàng công.

Đội bóng áo hồng đã ghi 61 bàn sau 25 trận MLS. Lionel Messi có 19 bàn cùng 13 kiến tạo, Luis Suárez đóng góp 12 bàn và 8 đường chuyền thành bàn.

Messi còn vừa chạm cột mốc 100 bàn cho Inter Miami trong chiến thắng trước Cruz Azul.

Nếu tiếp tục ghi bàn ở trận gặp San Diego, ngôi sao Argentina có thể trở thành một trong những cái tên đầu tiên được ghi vào lịch sử của cặp đấu mới này.

Nhận định Inter Miami vs San Diego: Hàng công Miami gặp hàng thủ đang chịu áp lực

Inter Miami đứng thứ hai miền Đông với 45 điểm sau 25 trận.

Phong độ MLS gần đây chưa hoàn hảo khi họ hòa Atlanta United, Chicago Fire và Nashville, nhưng sức tấn công vẫn là điểm tựa lớn.

San Diego đứng thứ chín miền Tây với 30 điểm và vừa trải qua ba thất bại liên tiếp.

Đáng lo nhất là trận thua Philadelphia Union 0-5, kết quả phơi bày nhiều khoảng trống trong hệ thống phòng ngự.

Anders Dreyer và Marcus Ingvartsen vẫn mang tới nguy hiểm cho San Diego, nên Inter Miami cũng không thể chỉ tập trung tấn công.

Tình hình lực lượng

Inter Miami thiếu Santiago Morales và Tadeo Allende.

San Diego có Gabriel Pirani và Marcus Ingvartsen gặp vấn đề chấn thương.

Đội hình dự kiến

Inter Miami: St. Clair; Caicedo, Falcon, Casemiro, Mura; Galarza, Bright, De Paul; Berterame, Suarez, Messi.

San Diego: Ferree; Verhoeven, Duah, Murphy, Sargeant; Alvarado, Tverskov, Valakari; Dreyer, Pellegrino, Achouri.

Inter Miami vs San Diego mở chương mới

Không có quá khứ để Inter Miami dựa vào, cũng không có một chiến thắng cũ để San Diego lấy làm điểm tựa.

90 phút sắp tới chính là mốc đầu tiên.

Với Messi ở một phía và một San Diego đang tìm cách đứng dậy sau chuỗi kết quả khó khăn ở phía còn lại, cuộc đấu đầu tiên giữa hai CLB có đủ câu chuyện để trở thành nền móng cho những lần gặp tiếp theo.