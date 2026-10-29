Lịch sử đối đầu Hull City vs Ipswich: Windass từng lập cú đúp, Hutchinson gieo sầu và Matusiwa định đoạt cuộc chiến

Hull City vs Ipswich 2007: Dean Windass lập cú đúp, chủ nhà vẫn thua đậm 2-5

Ngày 6/3/2007, Hull City tiếp đón Ipswich tại vòng 33 Championship. Đội chủ sân KC Stadium khi đó đang gặp khó khăn trong cuộc đua trụ hạng, trong khi Ipswich cũng chưa đạt được sự ổn định và cần điểm để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Hull nhập cuộc quyết tâm và có bàn mở tỷ số ở phút 22 nhờ công Dean Windass. Bàn thắng giúp đội chủ nhà tạo ra lợi thế, đồng thời khiến các khán đài trở nên sôi động khi Hull đứng trước cơ hội giành điểm quan trọng.

Tuy nhiên, Ipswich nhanh chóng đáp trả. Chỉ 2 phút sau, Francis Jeffers ghi bàn gỡ hòa 1-1, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Đến phút 41, Jaime Peters tiếp tục lập công, giúp đội khách vượt lên dẫn trước 2-1 khi hiệp một khép lại.

Sang hiệp hai, Ipswich duy trì sự hiệu quả trong những tình huống tấn công. Phút 49, Alan Lee ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1, khiến Hull City phải đẩy cao đội hình tìm kiếm cơ hội rút ngắn cách biệt.

Tuy nhiên, hàng phòng ngự đội chủ nhà tiếp tục bộc lộ những khoảng trống. Phút 62, Jason de Vos ghi bàn thứ tư cho Ipswich, trước khi Danny Haynes tiếp tục lập công ở phút 81 để nâng cách biệt lên bốn bàn.

Hull City có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 83 khi Dean Windass thực hiện thành công quả phạt đền, hoàn tất cú đúp cá nhân. Dù vậy, chừng đó không đủ để thay đổi kết quả, khi Ipswich giành chiến thắng chung cuộc 5-2.

Đây là một trong những cuộc đối đầu có nhiều bàn thắng nhất giữa hai đội trong giai đoạn hiện đại. Ipswich ghi tới 5 bàn nhờ 5 cầu thủ khác nhau, cho thấy khả năng tận dụng cơ hội vượt trội trong một trận đấu mà Hull từng là đội mở tỷ số.

Với Dean Windass, cú đúp cá nhân không thể giúp Hull tránh thất bại. Tiền đạo kỳ cựu trở thành nhân vật nổi bật bên phía đội chủ nhà, nhưng những hạn chế trong phòng ngự khiến mọi nỗ lực của anh không mang lại kết quả.

Chiến thắng 5-2 cũng là dấu mốc đáng nhớ với Ipswich dưới thời HLV Jim Magilton. Đội bóng vùng Suffolk thể hiện khả năng phản ứng nhanh sau bàn thua sớm, trước khi tạo ra một trong những chiến thắng sân khách ấn tượng nhất trước Hull City.

Ipswich vs Hull City 2018: Harry Wilson và Jarrod Bowen tạo chiến thắng 3-0 tại Portman Road

Ngày 13/3/2018, Hull City hành quân đến sân Portman Road tại Championship. Đây là giai đoạn đội bóng vùng Yorkshire đang tìm kiếm sự ổn định, trong khi Ipswich được thi đấu trên sân nhà và đặt mục tiêu giành điểm để cải thiện vị trí.

Hull City nhập cuộc tích cực và sớm tạo ra sự khác biệt nhờ khả năng tổ chức tấn công hiệu quả. Phút 18, Markus Henriksen ghi bàn mở tỷ số sau đường kiến tạo của Jackson Irvine, giúp đội khách vượt lên dẫn trước 1-0.

Bàn thắng sớm tạo điều kiện để Hull triển khai lối chơi thuận lợi hơn. Đội khách duy trì sức ép và tìm cách khai thác khoảng trống phía sau hàng tiền vệ Ipswich, trong khi đội chủ nhà gặp khó khăn trong việc tổ chức các pha phản công.

Đến phút 40, Harry Wilson tiếp tục ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 sau đường kiến tạo của Ola Aina. Cầu thủ trẻ người Xứ Wales khi đó đang thi đấu cho Hull theo dạng cho mượn từ Liverpool và nhanh chóng cho thấy khả năng tạo khác biệt trên hàng công.

Sang hiệp hai, Hull không mất nhiều thời gian để định đoạt trận đấu. Phút 47, Jarrod Bowen tận dụng cơ hội sau đường chuyền của Henriksen để ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0, gần như khép lại hy vọng giành điểm của Ipswich.

Trong khoảng thời gian còn lại, đội chủ nhà cố gắng tìm kiếm bàn thắng nhưng không thể tạo ra sự khác biệt. Hull bảo vệ thành công lợi thế và giành chiến thắng 3-0 ngay tại Portman Road.

Trận đấu này đáng nhớ bởi cả ba cầu thủ ghi bàn đều đóng vai trò quan trọng trên hàng công Hull. Henriksen mở đường cho chiến thắng, Wilson tạo cách biệt trước giờ nghỉ, còn Bowen hoàn tất màn trình diễn hiệu quả ngay đầu hiệp hai.

Đặc biệt, Harry Wilson và Jarrod Bowen sau đó đều phát triển sự nghiệp tại Ngoại hạng Anh. Việc hai cầu thủ cùng ghi bàn trong một trận đấu trước Ipswich trở thành dấu mốc đáng chú ý khi nhìn lại giai đoạn Hull sở hữu nhiều nhân tố tấn công chất lượng.

Với Ipswich, thất bại 0-3 ngay trên sân nhà phản ánh những khó khăn trong khả năng duy trì sự chắc chắn trước đối thủ tổ chức tấn công có tốc độ. Đội bóng vùng Suffolk phải chấp nhận một kết quả đáng thất vọng dù được chơi tại Portman Road.

Ipswich vs Hull City 2023: Burns, Chaplin và Harness đưa đội chủ nhà lên đầu Championship

Ngày 3/10/2023, Ipswich tiếp Hull City tại vòng 10 Championship. Đây là giai đoạn đội bóng của HLV Kieran McKenna đang có phong độ rất cao sau khi giành quyền thăng hạng từ League One, trong khi Hull cũng sở hữu chuỗi kết quả tích cực.

Trước cuộc đối đầu, Ipswich đang cạnh tranh quyết liệt vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Đội chủ nhà cần một chiến thắng để tiếp tục gây sức ép lên Leicester City, còn Hull muốn duy trì thành tích bất bại và cải thiện vị trí trong nhóm cạnh tranh suất thăng hạng.

Ipswich nhập cuộc quyết tâm và chỉ mất 5 phút để mở tỷ số. Sau đường chuyền của Leif Davis, Wes Burns tung cú dứt điểm chính xác, giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 1-0.

Bàn thắng sớm giúp Ipswich triển khai lối chơi tự tin hơn. Các cầu thủ của McKenna liên tục phối hợp ở tốc độ cao, trong khi Hull gặp khó khăn khi phải đối phó với những tình huống chuyển hướng tấn công từ hai hành lang.

Phút 41, Conor Chaplin ghi bàn nhân đôi cách biệt bằng cú sút đẹp mắt sau một pha phối hợp của đội chủ nhà. Bàn thắng giúp Ipswich bước vào giờ nghỉ với lợi thế 2-0, đồng thời khiến Hull phải thay đổi cách tiếp cận trận đấu.

Sang hiệp hai, đội khách cố gắng tăng cường sức ép để tìm bàn rút ngắn cách biệt. Tuy nhiên, Ipswich tiếp tục duy trì khả năng tổ chức tấn công hiệu quả và không để đối thủ tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt.

Đến phút 65, Marcus Harness ghi bàn thứ ba cho Ipswich sau đường kiến tạo của George Hirst, gần như định đoạt trận đấu. Hull nỗ lực tìm bàn danh dự trong thời gian còn lại nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đội chủ nhà.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-0 dành cho Ipswich, qua đó giúp đội bóng vùng Suffolk trở lại vị trí dẫn đầu Championship ở thời điểm đó.

Đây là một trong những chiến thắng ấn tượng nhất của Ipswich trong mùa giải 2023/24. Đội bóng của McKenna ghi ba bàn nhờ ba cầu thủ khác nhau, đồng thời giữ sạch lưới trước một Hull City vốn đang sở hữu phong độ tích cực.

Wes Burns tạo ra lợi thế từ rất sớm, trong khi Conor Chaplin tiếp tục chứng minh khả năng ghi bàn quan trọng. Marcus Harness khép lại chiến thắng bằng pha lập công trong hiệp hai, cho thấy Ipswich có nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương.

Với Hull, thất bại 0-3 chấm dứt chuỗi 8 trận bất bại tại Championship. Đội bóng vùng Yorkshire không thể duy trì sự chắc chắn như những vòng trước và phải chấp nhận thất bại trước một đối thủ đang có phong độ rất cao.

Hull City vs Ipswich 2024: Hutchinson lập cú đúp, Noah Ohio cứu chủ nhà trong trận hòa 3-3

Ngày 27/4/2024, Hull City tiếp Ipswich tại vòng 45 Championship. Đây là cuộc đối đầu có ý nghĩa đặc biệt khi cả hai đội đều đang cạnh tranh những mục tiêu quan trọng ở giai đoạn cuối mùa giải.

Ipswich bước vào trận đấu với cơ hội vươn lên trong cuộc đua giành vé thăng hạng trực tiếp lên Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Hull City cũng cần điểm để duy trì hy vọng góp mặt ở vòng play-off.

Đội khách nhập cuộc thuận lợi khi George Hirst ghi bàn mở tỷ số ở phút 19. Bàn thắng giúp Ipswich tạo lợi thế, nhưng Hull nhanh chóng cho thấy quyết tâm khi tổ chức những tình huống tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

Phút 40, Ozan Tufan ghi bàn đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 1-1 sau đường chuyền của Jean Michaël Seri. Tuy nhiên, khi hiệp một bước vào thời gian bù giờ, Omari Hutchinson bất ngờ tỏa sáng bằng cú dứt điểm đẹp mắt, giúp Ipswich lần thứ hai vượt lên dẫn trước.

Sang hiệp hai, Hull không chấp nhận thất bại và tiếp tục gia tăng sức ép. Phút 56, Liam Delap ghi bàn gỡ hòa 2-2 sau đường kiến tạo của Fábio Carvalho, khiến trận đấu một lần nữa trở lại thế cân bằng.

Tuy nhiên, Ipswich tiếp tục cho thấy khả năng tạo khác biệt trên hàng công. Phút 67, Hutchinson thực hiện cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm, hoàn tất cú đúp và đưa đội khách vượt lên dẫn trước 3-2.

Khi trận đấu bước vào những phút cuối, Hull đối diện nguy cơ đánh rơi điểm số ngay trên sân nhà. Tuy nhiên, phút 87, Noah Ohio xuất hiện đúng lúc để ghi bàn gỡ hòa 3-3, giúp đội chủ sân MKM Stadium tránh thất bại.

Đây là một trong những cuộc đối đầu hấp dẫn nhất giữa Hull và Ipswich trong nhiều mùa giải. Đội khách ba lần vượt lên dẫn trước, nhưng Hull cũng ba lần tìm được bàn gỡ hòa, cho thấy tinh thần thi đấu bền bỉ của đội chủ nhà.

Omari Hutchinson trở thành nhân vật nổi bật với cú đúp, trong khi Noah Ohio ghi bàn thắng đặc biệt quan trọng ở những phút cuối. Hai cầu thủ trẻ tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ trong một trận đấu có ảnh hưởng đến cuộc cạnh tranh suất thăng hạng.

Với Ipswich, trận hòa 3-3 khiến đội bóng bỏ lỡ cơ hội cải thiện đáng kể vị trí trong cuộc đua thăng hạng trực tiếp. Trong khi đó, Hull City giữ lại một điểm quan trọng, đồng thời duy trì hy vọng cạnh tranh suất play-off.

Đây cũng là lần gần nhất Hull City ghi bàn vào lưới Ipswich tính đến trước cuộc tái đấu tháng 10/2026. Sau trận hòa này, đội bóng vùng Yorkshire trải qua ba cuộc đối đầu liên tiếp không thể ghi bàn trước đối thủ.

Hull City vs Ipswich 2025: Akpom và Núñez tạo chiến thắng 2-0 tại MKM Stadium

Ngày 25/11/2025, Hull City tiếp Ipswich tại vòng 17 Championship. Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội đang tìm kiếm điểm số để cải thiện vị trí, trong khi Ipswich muốn tiếp tục duy trì đà tiến bộ sau những kết quả tích cực trên sân khách.

Hull có lợi thế sân nhà và bước vào trận đấu với mục tiêu kéo dài chuỗi bất bại tại MKM Stadium. Tuy nhiên, Ipswich cho thấy khả năng tổ chức phòng ngự tập trung, đồng thời chờ đợi cơ hội để tạo ra khác biệt trong hiệp hai.

Hiệp một diễn ra khá cân bằng khi hai đội đều không thể tìm được bàn thắng. Ipswich chưa tạo ra nhiều tình huống dứt điểm rõ rệt, trong khi Hull cũng gặp khó khăn trong việc vượt qua hàng phòng ngự đội khách.

Sau giờ nghỉ, HLV Kieran McKenna thực hiện những điều chỉnh nhân sự nhằm tăng cường sức tấn công. Đáng chú ý, Jaden Philogene và Chuba Akpom được sử dụng để tạo thêm sự đột biến trên hàng công.

Những sự thay đổi nhanh chóng phát huy hiệu quả. Phút 69, Philogene thực hiện đường tạt bóng tạo điều kiện để Marcelino Núñez đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho Ipswich.

Chỉ 4 phút sau, Chuba Akpom tiếp tục lập công, nâng tỷ số lên 2-0. Hai bàn thắng liên tiếp khiến Hull rơi vào thế bất lợi, trong khi Ipswich có điều kiện duy trì sự chắc chắn ở khoảng thời gian còn lại.

Đội chủ nhà cố gắng tổ chức tấn công để tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt, nhưng không thể vượt qua hệ thống phòng ngự của Ipswich. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 dành cho đội khách.

Đây là chiến thắng đặc biệt với Philogene và Akpom khi cả hai đều từng có thời gian thi đấu cho Hull City. Philogene góp công bằng đường kiến tạo mở tỷ số, còn Akpom trực tiếp ghi bàn vào lưới đội bóng cũ.

Hai cầu thủ trở thành nhân vật nổi bật trong chiến thắng của Ipswich, đồng thời cho thấy hiệu quả từ những điều chỉnh nhân sự của McKenna. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn của hiệp hai, đội khách đã tạo ra khác biệt đủ lớn để giành trọn 3 điểm.

Với Hull, thất bại 0-2 khiến đội bóng không thể nối dài chuỗi trận bất bại trên sân nhà. Hàng công thiếu hiệu quả, trong khi hai bàn thua liên tiếp ở hiệp hai cho thấy những hạn chế khi phải đối phó với các cầu thủ giàu tốc độ của Ipswich.

Ipswich vs Hull City 2026: Azor Matusiwa ghi bàn duy nhất, đưa đội chủ nhà vào nhóm đầu Championship

Lần gặp gần nhất giữa hai đội diễn ra ngày 3/3/2026 trên sân Portman Road. Ipswich bước vào trận đấu với mục tiêu giành chiến thắng để tiếp tục cạnh tranh suất thăng hạng trực tiếp lên Ngoại hạng Anh, trong khi Hull cũng đang góp mặt trong nhóm đội có khả năng cạnh tranh vị trí cao.

Khác với trận hòa 3-3 năm 2024, cuộc đối đầu lần này diễn ra chặt chẽ hơn. Ipswich chủ động kiểm soát thế trận nhưng gặp nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự tập trung của Hull City.

Hiệp một khép lại với tỷ số 0-0 khi đội chủ nhà không thể tận dụng những cơ hội được tạo ra. Trong khi đó, Hull duy trì sự tập trung và cố gắng ngăn Ipswich tiếp cận khung thành bằng những tình huống phối hợp ở khu vực trung lộ.

Sang hiệp hai, Ipswich tiếp tục gia tăng sức ép. HLV Kieran McKenna tìm cách cải thiện khả năng kiểm soát bóng và tạo ra nhiều cơ hội hơn, nhưng Hull vẫn đứng vững trong phần lớn thời gian trận đấu.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 71 khi Azor Matusiwa nhận bóng từ Leif Davis và thực hiện cú sút xa đẹp mắt. Bóng chạm mặt dưới xà ngang trước khi đi vào lưới, giúp Ipswich vượt lên dẫn trước 1-0.

Bàn thắng này có ý nghĩa đặc biệt với Matusiwa bởi tiền vệ người Hà Lan chưa ghi bàn trong 30 lần ra sân trước đó cho Ipswich. Pha lập công đến đúng thời điểm đội chủ nhà cần một khoảnh khắc tạo khác biệt để phá vỡ thế bế tắc.

Sau bàn thua, Hull cố gắng tìm kiếm cơ hội gỡ hòa, nhưng Ipswich tiếp tục kiểm soát tốt thế trận. Đội chủ nhà còn có cơ hội nhân đôi cách biệt khi Jack Clarke thực hiện cú dứt điểm nguy hiểm, nhưng thủ môn Ivor Pandur đã có pha cứu thua quan trọng.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 1-0 dành cho Ipswich, giúp đội bóng vùng Suffolk vươn lên vị trí thứ ba tại Championship ở thời điểm đó.

Matusiwa trở thành người hùng với bàn thắng duy nhất, trong khi hệ thống phòng ngự Ipswich tiếp tục giữ sạch lưới trước Hull. Đây là chiến thắng thứ ba liên tiếp của đội bóng vùng Suffolk trước đối thủ, sau các kết quả 3-0 và 2-0 ở những lần gặp trước.

Với Hull City, thất bại để lại nhiều tiếc nuối bởi đội khách đã duy trì sự chắc chắn trong phần lớn thời gian trận đấu. Tuy nhiên, một khoảnh khắc xuất sắc của Matusiwa đủ để khiến họ phải nhận thất bại trên sân Portman Road.

Chiến thắng này cũng tiếp tục khẳng định ưu thế của Ipswich trong giai đoạn gần đây, khi đội bóng không chỉ giành kết quả tốt hơn mà còn duy trì khả năng phòng ngự rất hiệu quả trước Hull City.

Nhận định Hull City vs Ipswich: Belloumi tìm cách chấm dứt chuỗi trận không thắng

Hull City bước vào vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026/27 trong bối cảnh chưa tìm lại được sự ổn định. Đội bóng của HLV Sergej Jakirović đang trải qua chuỗi 7 trận không thắng trên mọi đấu trường, trong đó hàng công gặp khó khăn trong việc tận dụng cơ hội. Lợi thế sân MKM Stadium cùng khả năng tạo đột biến của Mohamed Belloumi và Oli McBurnie có thể giúp Hull tạo ra sức ép trước đối thủ.

Ipswich cũng chưa đạt được sự ổn định tuyệt đối, nhưng đội khách có hiệu suất ghi bàn tốt hơn và sở hữu những cầu thủ tấn công đáng chú ý. Julio Enciso, Abdul Fatawu cùng Jaden Philogene được kỳ vọng tạo ra khác biệt nhờ tốc độ và khả năng phối hợp ở hai hành lang cánh.

Lịch sử đối đầu gần đây tiếp tục mang đến lợi thế tinh thần cho Ipswich. Đội bóng vùng Suffolk thắng 4 và hòa 1 trong 5 lần gặp Hull gần nhất, đồng thời giữ sạch lưới ở cả ba cuộc đối đầu vừa qua.

Hull có lợi thế sân nhà và quyết tâm chấm dứt chuỗi trận không thắng, nhưng Ipswich sở hữu những phương án phản công nguy hiểm. Nếu duy trì được sự hiệu quả như những lần gặp trước, đội khách có nhiều cơ sở để hướng đến một kết quả tích cực.

Dự đoán số bàn thắng Hull City vs Ipswich

Trong 5 trận gần nhất theo dữ liệu được cung cấp, Hull City ghi 5 bàn và nhận 7 bàn thua, trung bình 1 bàn thắng và 1,4 bàn thua mỗi trận. Hàng công đội chủ nhà chưa cho thấy sự ổn định, trong khi hàng phòng ngự vẫn để lộ những khoảng trống ở các tình huống chuyển trạng thái.

Ipswich ghi 8 bàn và nhận 8 bàn thua trong 5 trận gần đây, đạt trung bình 1,6 bàn thắng và 1,6 bàn thua mỗi trận. Đội khách có hiệu suất tấn công tốt hơn Hull, nhưng khả năng phòng ngự chưa thực sự mang đến sự yên tâm.

Năm cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội xuất hiện tổng cộng 13 bàn thắng, trung bình 2,6 bàn mỗi trận. Trong đó, Ipswich ghi 10 bàn và Hull chỉ có 3 pha lập công, đều xuất hiện ở trận hòa 3-3 hồi tháng 4/2024.

Với những hạn chế phòng ngự hiện tại của cả hai đội, trận đấu sắp tới có thể diễn ra cởi mở hơn so với hai cuộc gặp gần nhất.

Dự đoán số bàn thắng: 3-4 bàn.

Tình hình lực lượng Hull City vs Ipswich

Hull City dự kiến thiếu Jack Butland, Charlie Hughes, Matt Targett, Nobel Mendy, Darko Gyabi, Eliot Matazo và Ilyas Ansah vì chấn thương theo danh sách lực lượng được cung cấp. Những sự vắng mặt này có thể ảnh hưởng đến khả năng tổ chức phòng ngự và lựa chọn nhân sự của đội chủ nhà.

Ipswich dự kiến không có Jack Taylor và Saša Lukić vì chấn thương. Đội khách vẫn có những cầu thủ tấn công giàu tốc độ, nhưng cần kiểm tra tình hình lực lượng trước giờ thi đấu.

Phong độ và lịch sử đối đầu Hull City vs Ipswich

Hull City hòa 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất, ghi 5 bàn và nhận 7 bàn thua theo thống kê tham khảo. Đội bóng vùng Yorkshire chưa thể tìm lại cảm giác chiến thắng và đang chịu áp lực phải cải thiện kết quả.

Ipswich thắng 1, hòa 1 và thua 3 trong 5 trận gần đây, ghi 8 bàn và nhận 8 bàn thua. Đội khách chưa đạt được sự ổn định, nhưng vẫn có khả năng tận dụng những cơ hội trên hàng công.

Trong 5 cuộc chạm trán gần nhất, Ipswich thắng 4 và hòa 1, ghi 10 bàn và chỉ nhận 3 bàn thua. Hull City chưa thể đánh bại đối thủ kể từ chiến thắng 3-0 hồi tháng 11/2020 tại League One.

Hull City vs Ipswich tại Ngoại hạng Anh 2026/27: Từ cuộc rượt đuổi 6 bàn đến màn tái đấu ở sân chơi cao nhất

Sau nhiều mùa giải gặp nhau tại Championship và League One, Hull City và Ipswich có cơ hội tiếp tục cuộc cạnh tranh tại Ngoại hạng Anh 2026/27. Những trận đấu trong quá khứ cho thấy hai đội từng trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, từ những chiến thắng đậm của Hull đến sự vươn lên mạnh mẽ của Ipswich.

Nếu giai đoạn trước từng ghi dấu Dean Windass, Harry Wilson và Jarrod Bowen, những cuộc gặp gần đây lại gắn với Omari Hutchinson, Chuba Akpom và Azor Matusiwa. Các cầu thủ này đã tạo ra những khoảnh khắc quan trọng, góp phần thay đổi cục diện và để lại dấu ấn trong lịch sử đối đầu.

Trận hòa 3-3 năm 2024 là minh chứng rõ ràng cho sự khó lường của cặp đấu. Ipswich ba lần vượt lên dẫn trước nhưng đều không thể bảo vệ lợi thế, trong khi Hull cho thấy khả năng trở lại mạnh mẽ ngay cả khi phải rượt đuổi tỷ số đến những phút cuối.

Tuy nhiên, sau trận hòa đó, Ipswich đã giành ba chiến thắng liên tiếp mà không để thủng lưới. Thành tích này giúp đội khách có lợi thế tinh thần, nhưng Hull vẫn có cơ hội thay đổi kết quả khi được thi đấu trên sân nhà.

Dự đoán tỷ số Hull City vs Ipswich

Hull City có lợi thế sân nhà và động lực chấm dứt chuỗi trận không thắng, nhưng Ipswich đang sở hữu thành tích đối đầu vượt trội. Đội khách cũng có hàng công ghi bàn hiệu quả hơn trong những trận gần đây, dù khả năng phòng ngự vẫn còn nhiều hạn chế.

Nếu Hull tận dụng tốt những cơ hội từ Belloumi và McBurnie, đội chủ nhà đủ khả năng gây khó khăn cho Ipswich. Tuy nhiên, với những hạn chế hiện tại của cả hai bên, khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa là kịch bản có cơ sở.

Dự đoán tỷ số: Hull City 2-2 Ipswich.