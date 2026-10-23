Lịch sử đối đầu Hull City vs Brentford: Benrahma từng hai lần lập hat-trick, chủ nhà ôm hận với tỷ số 1-5

Trước cuộc tái đấu ngày 25/10/2026 tại MKM Stadium, Hull City và Brentford cùng nhìn lại những cuộc chạm trán đáng nhớ khi hai câu lạc bộ còn thi đấu tại Championship. Đây là cặp đấu từng khá cân bằng, nhưng những trận đấu cuối cùng trước khi Brentford thăng hạng lại chứng kiến sự áp đảo của đội bóng London.

Hull City vs Brentford 2017: Chủ nhà thắng nghẹt thở 3-2

Ngày 9/12/2017, Hull City tiếp đón Brentford trong khuôn khổ Championship và giành chiến thắng 3-2 sau một trận đấu nhiều biến động.

Đây là thời điểm hai đội cùng gặp những thử thách trong cuộc đua tại giải hạng Nhất Anh. Hull City cần điểm để cải thiện vị trí, trong khi Brentford vẫn theo đuổi lối chơi kiểm soát và tổ chức tấn công.

Năm bàn thắng xuất hiện trong trận đấu cho thấy sự quyết liệt của cả hai bên. Hull City tận dụng tốt lợi thế sân nhà và bảo vệ được chiến thắng trong hoàn cảnh Brentford liên tục tìm cách gây sức ép.

Kết quả này là một trong những dấu ấn đáng nhớ của Hull City trước đối thủ London, đặc biệt khi những cuộc đối đầu sau đó ngày càng trở nên khó khăn.

Hull City vs Brentford 2018: Chiến thắng 2-0 khẳng định lợi thế sân nhà

Ngày 15/12/2018, Hull City tiếp tục giành chiến thắng trước Brentford tại Championship. Lần này, đội chủ nhà thắng 2-0 trong trận đấu cho thấy sự cải thiện rõ rệt ở khả năng tổ chức phòng ngự.

Hull City không chỉ ghi hai bàn mà còn giữ sạch lưới, hạn chế những cơ hội nguy hiểm của đối phương. Đây là kết quả quan trọng trong giai đoạn đội bóng đang tìm kiếm sự ổn định tại giải hạng Nhất Anh.

Với Brentford, thất bại cho thấy việc triển khai lối chơi tấn công trước Hull City trên sân khách vẫn là thử thách lớn. Tuy nhiên, đội bóng London đã có màn đáp trả rất mạnh mẽ chỉ hơn hai tháng sau đó.

Brentford vs Hull City 2019: Benrahma tỏa sáng trong chiến thắng 5-1

Ngày 23/2/2019, Brentford tiếp đón Hull City tại Griffin Park và tạo nên chiến thắng 5-1. Đây là trận đấu đánh dấu sự vượt trội của đội chủ nhà trên mặt trận tấn công.

Said Benrahma trở thành tâm điểm với một cú hat-trick. Khả năng rê bóng, di chuyển và dứt điểm của tiền vệ người Algeria khiến hàng phòng ngự Hull City gặp rất nhiều khó khăn.

Chiến thắng 5-1 không chỉ giúp Brentford giành trọn ba điểm mà còn khẳng định chất lượng của đội hình đang được xây dựng dưới thời Thomas Frank. Những cầu thủ có kỹ thuật và tốc độ trở thành nền tảng cho lối chơi tấn công hiệu quả của đội bóng.

Với Hull City, đây là lời cảnh báo về những khoảng trống trong hàng phòng ngự, đặc biệt khi phải đối đầu các cầu thủ có khả năng tạo đột biến như Benrahma.

Hull City vs Brentford 2020: Benrahma lại lập hat-trick trong trận thắng 5-1

Ngày 1/2/2020, Brentford một lần nữa đánh bại Hull City với tỷ số 5-1, nhưng lần này chiến thắng diễn ra ngay trên sân đối phương. Đây cũng là lần gặp chính thức gần nhất giữa hai câu lạc bộ trước mùa giải 2026/27.

Said Benrahma tiếp tục trở thành nỗi ám ảnh với hàng phòng ngự Hull City khi lập hat-trick thứ hai trước đối thủ chỉ trong vòng chưa đầy một năm.

Cầu thủ người Algeria mở tỷ số ở phút 12, trước khi Brentford nhân đôi cách biệt nhờ pha phản lưới của Reece Burke. Hull City có bàn rút ngắn tỷ số sau sai lầm của thủ môn David Raya, nhưng đội chủ nhà không thể tận dụng cơ hội để thay đổi cục diện.

Sang hiệp hai, Ollie Watkins ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1, còn Benrahma hoàn tất cú hat-trick bằng hai pha lập công tiếp theo. Brentford rời sân với chiến thắng cách biệt, khép lại giai đoạn đối đầu tại Championship bằng một màn trình diễn ấn tượng.

Trận đấu này cũng trở thành cột mốc đáng nhớ trong hành trình phát triển của Brentford trước khi câu lạc bộ vươn lên Premier League.

Nhận định Hull City vs Brentford: Chủ nhà tìm cách xóa ký ức buồn

Hull City đang đứng thứ 9 tại Ngoại hạng Anh với 9 điểm sau 7 trận. Dù chưa thắng trong 5 vòng gần nhất, đội chủ sân MKM vẫn có điểm tựa từ hàng phòng ngự khi mới nhận 2 bàn thua trong 3 trận sân nhà. Mohamed Belloumi là cầu thủ nổi bật trên hàng công với 3 bàn thắng.

Brentford xếp thứ 6 với 10 điểm, sở hữu hàng công đã ghi 13 bàn từ đầu mùa. Kevin Schade đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội với 3 pha lập công, trong khi Brentford đã ghi bàn ở cả 7 trận Premier League gần nhất.

Lịch sử từng nghiêng về Hull City trong một số giai đoạn, nhưng hai trận thua 1-5 liên tiếp vẫn là ký ức khó quên. Trận tái đấu tại MKM Stadium sẽ là cơ hội để đội chủ nhà chứng minh rằng khoảng cách giữa hai câu lạc bộ đã thay đổi so với thời điểm năm 2020.