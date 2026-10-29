Lịch sử đối đầu Hortaleza vs Sevilla: Alhambra viết chuyện cổ tích, đội bóng nghiệp dư thách thức nhà vô địch 5 Cúp Nhà vua

Trước cuộc so tài tại vòng 1 Cúp Nhà vua 2026/27, Sporting Hortaleza và Sevilla chưa từng gặp nhau trong một trận đấu chính thức. Hai đội có sự khác biệt rất lớn về vị thế, khi Sevilla đang thi đấu tại La Liga và từng 5 lần vô địch Cúp Nhà vua, còn Hortaleza là đại diện của giải Primera Autonómica Madrid, thuộc hệ thống bóng đá nghiệp dư.

Hortaleza vs Sevilla 2026: Cuộc gặp đầu tiên trong lịch sử hai đội

Theo thông tin từ trang chính thức của Sevilla, đội bóng xứ Andalusia chưa từng đối đầu Sporting Hortaleza trước mùa giải 2026/27. Điều này khiến cuộc gặp tại Cúp Nhà vua trở thành một dấu mốc đặc biệt đối với cả hai câu lạc bộ, dù ý nghĩa của trận đấu với mỗi bên có sự khác biệt rất lớn.

Sevilla được thành lập năm 1890 và là một trong những câu lạc bộ giàu truyền thống của Tây Ban Nha. Đội bóng từng giành chức vô địch La Liga mùa 1945/46, có 5 danh hiệu Cúp Nhà vua và đặc biệt thành công tại đấu trường châu Âu với 7 lần vô địch UEFA Europa League.

Trong khi đó, Sporting Hortaleza được thành lập năm 1964 và chủ yếu thi đấu ở các giải thuộc hệ thống bóng đá khu vực Madrid. So với những sân vận động lớn và lịch thi đấu chuyên nghiệp quen thuộc của Sevilla, môi trường thi đấu của Hortaleza có sự khác biệt đáng kể về quy mô và điều kiện tổ chức.

Khoảng cách về đẳng cấp khiến hai đội gần như không có cơ hội gặp nhau ở các giải vô địch quốc gia. Sevilla thường xuyên cạnh tranh với những đối thủ hàng đầu Tây Ban Nha, trong khi Hortaleza phải trải qua các vòng đấu khu vực để tìm kiếm cơ hội góp mặt tại Cúp Nhà vua.

Chính thể thức loại trực tiếp đã tạo ra cuộc đối đầu đặc biệt này. Với Hortaleza, việc có thể chạm trán một câu lạc bộ từng nhiều lần vô địch châu Âu là thành tựu đáng nhớ. Còn Sevilla bước vào trận đấu với mục tiêu giành vé đi tiếp, đồng thời tránh một kết quả bất ngờ trước đối thủ có trình độ thấp hơn nhiều.

Hortaleza vs Atlético Unión Güímar ngày 27/9/2026: Alhambra ghi bàn mở đầu hành trình lịch sử

Trước khi có cơ hội đối đầu Sevilla, Hortaleza phải vượt qua Atlético Unión Güímar ở vòng sơ loại Cúp Nhà vua. Trận lượt đi diễn ra ngày 27/9/2026 tại Madrid, nơi đội chủ nhà đứng trước nhiệm vụ tạo lợi thế trước chuyến làm khách ở lượt về.

Cuộc đối đầu diễn ra tương đối cân bằng trong hiệp một. Hortaleza nỗ lực tổ chức tấn công nhưng chưa thể phá vỡ hàng phòng ngự đối phương, trong khi Güímar cũng có những thời điểm tạo ra sức ép để tìm kiếm bàn thắng trên sân khách.

Sang hiệp hai, thế trận tiếp tục giằng co khi cả hai đội đều chưa thể tận dụng những cơ hội được tạo ra. Phải đến phút 80, bước ngoặt mới xuất hiện khi Hortaleza được hưởng một quả phạt đền.

Alfredo Alhambra thực hiện thành công, ghi bàn thắng duy nhất giúp Hortaleza giành chiến thắng 1-0. Kết quả này mang lại lợi thế quan trọng cho đại diện thành Madrid trước trận lượt về trên sân của Güímar.

Dù chỉ có cách biệt một bàn, chiến thắng này mang ý nghĩa lớn đối với Hortaleza. Đội bóng không sở hữu nhiều cầu thủ nổi tiếng nhưng vẫn biết cách bảo vệ thế trận và tận dụng cơ hội quyết định để giành lợi thế.

Alhambra cũng bắt đầu trở thành nhân vật đáng chú ý trong hành trình Cúp Nhà vua của Hortaleza. Bàn thắng ở lượt đi không chỉ giúp đội chủ nhà giành chiến thắng mà còn tạo nền tảng cho một cuộc đối đầu đầy kịch tính sau đó.

Atlético Unión Güímar vs Hortaleza ngày 11/10/2026: Alhambra ghi bàn hiệp phụ đưa đội bóng nghiệp dư gặp Sevilla

Trận lượt về giữa Atlético Unión Güímar và Hortaleza diễn ra ngày 11/10/2026 tại Tenerife, trong bối cảnh đại diện thành Madrid đang nắm lợi thế một bàn từ lượt đi. Tuy nhiên, mọi chuyện nhanh chóng trở nên khó khăn khi Güímar nhập cuộc quyết tâm và liên tục tạo ra những tình huống nguy hiểm.

Phút 18, Said Derfoufi ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà, đưa tổng tỷ số hai lượt trận trở lại thế cân bằng. Đến phút 32, chính Derfoufi tiếp tục lập công, nâng tỷ số lên 2-0 cho Güímar và khiến Hortaleza rơi vào thế bất lợi.

Sang hiệp hai, Hortaleza tìm lại hy vọng khi Alfredo Alhambra ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 47. Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau, Denzel Gómez lập công nâng tỷ số lên 3-1 cho Güímar, buộc đội khách phải tiếp tục tìm kiếm bàn thắng nếu muốn giữ cơ hội đi tiếp.

Phút 72, Ayman El Moudden ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống 2-3. Kết quả này khiến tổng tỷ số hai lượt trận trở lại thế cân bằng 3-3, đưa cuộc đối đầu vào hiệp phụ.

Khi trận đấu bước sang phút 104, Hortaleza được hưởng quả phạt đền. Alfredo Alhambra tiếp tục thể hiện sự bình tĩnh khi thực hiện thành công, gỡ hòa 3-3 ở trận lượt về và giúp đội khách vượt lên dẫn 4-3 sau hai lượt trận.

Kết quả này đưa Hortaleza vào vòng 1 Cúp Nhà vua, nơi Sevilla đang chờ đợi. Đáng chú ý, Alhambra ghi 3 trong tổng số 4 bàn thắng của Hortaleza ở vòng sơ loại, bao gồm cả bàn quyết định trên chấm phạt đền trong hiệp phụ.

Với đội bóng thành Madrid, đây là một trong những chiến thắng có ý nghĩa quan trọng nhất trong hành trình thi đấu tại Cúp Nhà vua. Từ chỗ bị dẫn 1-3 ở trận lượt về, Hortaleza đã từng bước tìm lại cơ hội, trước khi hoàn tất cuộc vượt khó để giành quyền gặp đối thủ mạnh hơn nhiều.

Las Rozas vs Sevilla 2024: Iheanacho lập cú đúp, Sevilla từng vượt qua một đội bóng nhỏ thành Madrid

Dù chưa từng gặp Hortaleza, Sevilla có kinh nghiệm đối đầu những đại diện hạng thấp thuộc khu vực Madrid tại Cúp Nhà vua. Một trong những trận đấu đáng chú ý diễn ra ngày 30/10/2024, khi đội bóng xứ Andalusia làm khách trước Las Rozas ở vòng đầu tiên.

Tương tự Hortaleza, Las Rozas bước vào trận đấu với tư cách đội bóng bị đánh giá thấp hơn. Đại diện Madrid khi đó thi đấu ở Tercera Federación và phải đối mặt với đối thủ có chất lượng nhân sự vượt trội đến từ La Liga.

Tuy nhiên, Sevilla không có một trận đấu dễ dàng ngay từ đầu. Las Rozas tổ chức phòng ngự tập trung và khiến đội khách gặp khó trong việc tạo ra khoảng trống trước khung thành.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 40 khi Luis Méndez phản lưới nhà, giúp Sevilla vượt lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng này làm thay đổi cục diện khi đội khách có thể triển khai thế trận thuận lợi hơn trong hiệp hai.

Phút 61, Kelechi Iheanacho ghi bàn nhân đôi cách biệt. Đến phút 79, tiền đạo người Nigeria hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 3-0 cho Sevilla.

Chiến thắng này là một kinh nghiệm đáng chú ý trước cuộc gặp Hortaleza. Sevilla từng phải kiên nhẫn trước một đội bóng nhỏ của Madrid, nhưng cuối cùng vẫn tận dụng được lợi thế về chất lượng đội hình và khả năng dứt điểm để giành vé đi tiếp.

Tuy nhiên, trận gặp Las Rozas cũng cho thấy những đối thủ hạng thấp không phải lúc nào cũng dễ dàng bị đánh bại trong khoảng thời gian đầu. Nếu Sevilla không sớm tìm được bàn thắng trước Hortaleza, đại diện La Liga có thể tiếp tục phải đối diện với một hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ.

Hortaleza vs Sevilla 2026: Cuộc gặp lịch sử tại sân Estadio Municipal El Val

Sau hành trình vượt qua Güímar, Hortaleza đứng trước trận đấu lớn với Sevilla tại Estadio Municipal El Val. Địa điểm này nằm ở Alcalá de Henares, thay vì sân nhà quen thuộc của đội bóng thành Madrid. Việc chuyển sân là một trong những điểm đáng chú ý trước cuộc đối đầu.

Trên phương diện chuyên môn, Hortaleza có thể gặp nhiều khó khăn khi phải đối đầu với những cầu thủ có kỹ thuật và kinh nghiệm thi đấu vượt trội. Những sai lầm nhỏ trong phòng ngự, đặc biệt khi xử lý bóng dưới sức ép, có thể khiến đội chủ nhà phải trả giá.

Dù vậy, đại diện thành Madrid vẫn có điểm tựa từ tinh thần thi đấu sau vòng sơ loại. Hai trận trước Güímar cho thấy Hortaleza không dễ dàng bỏ cuộc, ngay cả khi rơi vào thế bất lợi. Khả năng tận dụng những tình huống cố định của Alhambra cũng là chi tiết mà Sevilla cần lưu ý.

Ở phía đối diện, Sevilla bước vào Cúp Nhà vua với mục tiêu tiếp tục khẳng định vị thế của một câu lạc bộ giàu truyền thống. Đội bóng đã từng 5 lần vô địch giải đấu, trong đó hai chức vô địch gần nhất đến vào các năm 2007 và 2010.

Nếu Sevilla kiểm soát tốt nhịp độ và tận dụng những cơ hội được tạo ra, đội khách có nhiều khả năng giành chiến thắng. Tuy nhiên, với Hortaleza, cuộc gặp không chỉ được đánh giá bằng kết quả cuối cùng. Việc có thể thi đấu trước một đối thủ lớn đã là dấu mốc đáng nhớ trong lịch sử câu lạc bộ.

Nhận định Hortaleza vs Sevilla: Alhambra đối diện thử thách lớn nhất

Hortaleza bước vào trận đấu với tinh thần tích cực sau khi vượt qua Güímar ở vòng sơ loại. Đội bóng của HLV Jorge Mendoza cho thấy khả năng duy trì quyết tâm trong những thời điểm khó khăn, nhưng khoảng cách về chất lượng nhân sự so với Sevilla vẫn là vấn đề lớn.

Đại diện La Liga cũng chưa có phong độ thực sự tốt khi chỉ thắng 1, hòa 1 và thua 3 trong 5 trận gần nhất theo thống kê được cung cấp. Sevilla ghi 8 bàn nhưng nhận tới 10 bàn thua, cho thấy hệ thống phòng ngự vẫn chưa duy trì được sự ổn định.

Dù vậy, trong cuộc đối đầu Hortaleza vs Sevilla tại Cúp Nhà vua, đội khách vẫn được đánh giá cao hơn nhờ kinh nghiệm và khả năng tổ chức tấn công. Hortaleza có thể gây khó khăn bằng lối chơi phòng ngự số đông, nhưng việc chống đỡ sức ép liên tục trong suốt 90 phút sẽ là nhiệm vụ rất khó khăn.

Dự đoán số bàn thắng Hortaleza vs Sevilla

Hortaleza ghi 4 bàn và nhận 3 bàn thua trong hai trận vòng sơ loại trước Güímar. Trong khi đó, Sevilla ghi 8 bàn và để thủng lưới 10 lần trong 5 trận gần nhất, trung bình 1,6 bàn thắng và 2 bàn thua mỗi trận.

Dù thống kê phòng ngự của Sevilla chưa thực sự tích cực, sự khác biệt về trình độ giữa hai đội có thể giúp đại diện La Liga tạo ra nhiều cơ hội hơn. Hortaleza vẫn có khả năng tìm kiếm bàn thắng nếu tận dụng tốt những tình huống phản công, nhưng khó duy trì sức ép tấn công liên tục.

Dự đoán số bàn thắng: 4-5 bàn.

Tình hình lực lượng Hortaleza vs Sevilla

Hortaleza chưa ghi nhận trường hợp vắng mặt đáng chú ý theo thông tin lực lượng được cung cấp. Đội bóng thành Madrid có thể sử dụng đội hình mạnh nhất cho trận đấu đặc biệt tại Cúp Nhà vua.

Sevilla dự kiến không có Miguel Sierra do chấn thương. Đội khách có thể thực hiện một số điều chỉnh nhân sự, nhưng vẫn được đánh giá cao hơn đáng kể về chất lượng đội hình.

Phong độ và lịch sử đối đầu Hortaleza vs Sevilla

Hortaleza thắng 1 và hòa 1 trong hai trận vòng sơ loại Cúp Nhà vua, ghi 4 bàn và nhận 3 bàn thua. Kết quả này giúp đại diện thành Madrid vượt qua Güímar với tổng tỷ số 4-3.

Sevilla thắng 1, hòa 1 và thua 3 trong 5 trận gần nhất, ghi 8 bàn và để thủng lưới 10 lần. Đội bóng xứ Andalusia đang cần cải thiện sự ổn định, đặc biệt ở khả năng tổ chức phòng ngự.

Lịch sử đối đầu giữa Hortaleza và Sevilla chưa ghi nhận cuộc gặp chính thức nào. Trận đấu ngày 30/10/2026 vì vậy sẽ là lần đầu tiên hai câu lạc bộ chạm trán.

Dự đoán tỷ số Hortaleza vs Sevilla

Hortaleza đã tạo nên một hành trình đáng nhớ tại vòng sơ loại, nhưng Sevilla vẫn nắm ưu thế rõ ràng về đẳng cấp và kinh nghiệm thi đấu. Nếu duy trì được sự tập trung và tận dụng tốt các cơ hội, đội khách có nhiều khả năng giành chiến thắng với cách biệt lớn.

Đại diện thành Madrid có thể tạo ra một số thời điểm khó khăn cho đối thủ, nhưng chất lượng đội hình vượt trội nhiều khả năng sẽ giúp Sevilla giành quyền đi tiếp.

Dự đoán tỷ số: Hortaleza 1-4 Sevilla.