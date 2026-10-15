Lịch sử đối đầu Fulham vs Hull City: Ký ức thảm bại 0-6 và màn cứu thua khó tin ở FA Cup

Fulham vs Hull City: Những cuộc đối đầu từ Premier League đến FA Cup

Fulham và Hull City từng nhiều lần gặp nhau tại Premier League, Championship và FA Cup. Khác với những cặp đấu có sự chênh lệch lớn về truyền thống, lịch sử giữa hai đội ghi nhận khá nhiều kết quả bất ngờ.

Hull từng đánh bại Fulham với tỷ số 6-0 tại Ngoại hạng Anh năm 2013. Tuy nhiên, đại diện London cũng có những chiến thắng ấn tượng, đáng chú ý là trận thắng 4-1 ở FA Cup năm 2017.

Trong 5 lần chạm trán gần nhất trước cuộc tái đấu ngày 17/10/2026, Fulham thắng 4 trận và Hull thắng 1. Đội bóng thành London cũng toàn thắng 4 cuộc gặp gần đây nhất, ghi 6 bàn và không để thủng lưới.

Đây là điểm tựa lịch sử quan trọng với Fulham, nhưng những lần đối đầu trước đó cho thấy Hull có thể tạo nên bất ngờ ngay cả khi bị đánh giá thấp hơn.

Hull City vs Fulham năm 2008: Geovanni và Caleb Folan tạo nên chiến thắng lịch sử

Ngày 16/8/2008, Hull City tiếp đón Fulham trong trận đấu đầu tiên của câu lạc bộ tại giải vô địch quốc gia cao nhất nước Anh.

Đó là thời khắc đặc biệt với đội bóng vùng Yorkshire. Sau nhiều năm thi đấu ở các hạng dưới, Hull cuối cùng cũng có cơ hội xuất hiện trên sân khấu Premier League.

Tuy nhiên, màn ra mắt không diễn ra thuận lợi. Fulham vượt lên ngay phút thứ 8 nhờ cú đánh đầu của Seol Ki-hyeon, khiến đội chủ nhà đối diện nguy cơ thất bại trong trận đấu lịch sử.

Geovanni trở thành người hùng đầu tiên của Hull tại Premier League khi ghi bàn gỡ hòa bằng cú sút từ ngoài vòng cấm ở phút 22. Bàn thắng giúp các cầu thủ Hull lấy lại sự tự tin và bắt đầu tạo ra thế trận cân bằng hơn.

Bước ngoặt xuất hiện ở những phút cuối. Craig Fagan tận dụng sai lầm của hàng thủ Fulham trước khi kiến tạo để Caleb Folan ghi bàn quyết định, ấn định chiến thắng 2-1.

Hull giành 3 điểm đầu tiên ngay trong trận ra mắt Premier League. Đây vẫn là một trong những ký ức đáng nhớ nhất của câu lạc bộ khi nhắc đến lịch sử đối đầu Fulham.

Hull City vs Fulham năm 2013: Sáu bàn thắng trong một hiệp đấu

Ngày 28/12/2013, Hull City tiếp đón Fulham tại KC Stadium trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh mùa 2013/14.

Không nhiều người dự đoán được một chiến thắng với cách biệt lớn đến vậy, đặc biệt khi hiệp một khép lại mà không đội nào ghi bàn.

Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi hoàn toàn sau giờ nghỉ. Ahmed Elmohamady mở tỷ số ở phút 49, trước khi Robert Koren nhân đôi cách biệt ở phút 60.

Chỉ ba phút sau, George Boyd nâng tỷ số lên 3-0. Tom Huddlestone tiếp tục lập công ở phút 67, đưa trận đấu vượt khỏi tầm kiểm soát của Fulham.

Matty Fryatt ghi bàn thứ năm ở phút 74, trước khi Koren hoàn tất cú đúp ở phút 84, ấn định chiến thắng 6-0 cho Hull.

Điều đáng chú ý là cả sáu bàn thắng đều xuất hiện trong hiệp hai. Fulham hoàn toàn sụp đổ trước những đợt tấn công liên tiếp của đối thủ.

Cho đến nay, đây vẫn là trận đấu có cách biệt lớn nhất trong những cuộc đối đầu giữa Hull City và Fulham được ghi nhận ở Premier League.

Fulham vs Hull City năm 2014: Đánh rơi lợi thế hai bàn trong cuộc chiến trụ hạng

Ngày 26/4/2014, Fulham tiếp đón Hull City tại Craven Cottage trong hoàn cảnh đang phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng.

Đội chủ nhà rất cần một chiến thắng để cải thiện vị trí, đặc biệt khi mùa giải chỉ còn ít vòng đấu.

Sau hiệp một không có bàn thắng, Fulham khởi đầu hiệp hai đầy hứng khởi. Ashkan Dejagah mở tỷ số ở phút 55, trước khi Fernando Amorebieta nhân đôi cách biệt chỉ ba phút sau đó.

Dẫn trước 2-0, Fulham tưởng chừng đã nắm chắc 3 điểm. Tuy nhiên, Hull không chấp nhận thất bại và bắt đầu đẩy cao đội hình trong khoảng thời gian cuối trận.

Nikica Jelavic rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 75. Đến phút 87, Shane Long ghi bàn gỡ hòa 2-2, khiến sân Craven Cottage chìm trong thất vọng.

Kết quả này khiến Fulham bỏ lỡ cơ hội quý giá để thoát khỏi nhóm nguy hiểm. Cuối mùa giải, đội bóng thành London phải xuống hạng.

Trận hòa 2-2 trở thành một trong những ký ức đáng tiếc nhất của Fulham trước Hull, bởi họ đã ở rất gần chiến thắng trong một cuộc đấu mang ý nghĩa sống còn.

Fulham vs Hull City năm 2017: Ryan Sessegnon tỏa sáng, thủ môn Bettinelli cứu hai quả 11m

Ngày 29/1/2017, Fulham tiếp đón Hull City ở vòng bốn FA Cup. Khi đó, Fulham đang chơi tại Championship, còn Hull góp mặt ở Premier League.

Sự chênh lệch về hạng đấu khiến Hull được đánh giá cao hơn, nhưng diễn biến trên sân lại hoàn toàn khác.

Sone Aluko mở tỷ số cho Fulham trong hiệp một. Evandro gỡ hòa cho Hull sau giờ nghỉ, nhưng đội khách không thể duy trì thế trận cân bằng.

Chris Martin đưa Fulham vượt lên, trước khi tài năng trẻ Ryan Sessegnon và tiền vệ Stefan Johansen lần lượt lập công, nâng tỷ số lên 4-1.

Sessegnon khi ấy mới 16 tuổi, nhưng đã có màn trình diễn nổi bật với khả năng di chuyển và hỗ trợ tấn công từ hành lang trái.

Tuy nhiên, câu chuyện đáng nhớ nhất lại xuất hiện ở những phút cuối trận. Thủ môn Marcus Bettinelli liên tiếp cản phá hai quả phạt đền của Abel Hernandez, khiến Hull không thể rút ngắn cách biệt.

Fulham giành chiến thắng 4-1 và loại một đại diện Premier League khỏi FA Cup. Đây là một trong những trận đấu đặc biệt nhất lịch sử đối đầu giữa hai câu lạc bộ.

Fulham vs Hull City năm 2021: Mitrovic và Fabio Carvalho ghi dấu ấn

Ngày 21/8/2021, Fulham tiếp đón Hull City tại Championship trong hành trình tìm kiếm tấm vé trở lại Premier League.

Đội chủ nhà sớm chiếm ưu thế nhờ khả năng phối hợp giữa các cầu thủ tấn công. Aleksandar Mitrovic mở tỷ số bằng pha đánh đầu ở phút 22.

Chỉ 12 phút sau, Fabio Carvalho nhân đôi cách biệt, đưa Fulham dẫn trước 2-0.

Đây là giai đoạn Carvalho bắt đầu gây chú ý nhờ kỹ thuật, khả năng di chuyển giữa các tuyến và những tình huống xâm nhập vòng cấm.

Hull cố gắng tổ chức phản công nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ đội chủ nhà. Fulham bảo vệ thành công lợi thế và giành chiến thắng.

Kết quả này góp phần khẳng định sức mạnh của Fulham trong mùa giải họ hướng tới mục tiêu thăng hạng.

Hull City vs Fulham năm 2023: Kurzawa và Dan James đưa Fulham đi tiếp tại FA Cup

Ngày 7/1/2023, Hull City và Fulham tái ngộ ở vòng ba FA Cup. Đây là lần gần nhất hai đội gặp nhau trước cuộc đối đầu năm 2026.

Fulham khi đó đang chơi tại Premier League, còn Hull thi đấu ở Championship. Dù có sự chênh lệch về hạng đấu, đội chủ nhà vẫn tạo ra một số cơ hội nguy hiểm ngay từ đầu.

Tuy nhiên, Fulham là đội tận dụng cơ hội tốt hơn. Layvin Kurzawa mở tỷ số ở phút 37 sau một tình huống bóng xuất hiện trước khung thành Hull.

Trong hiệp hai, Hull cố gắng tìm bàn gỡ nhưng không thể vượt qua hệ thống phòng ngự của đội khách.

Ở những giây cuối cùng, Dan James tận dụng cơ hội phản công để ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0.

Fulham giành quyền vào vòng bốn FA Cup, đồng thời kéo dài chuỗi kết quả tích cực trước Hull.

Đây cũng là minh chứng cho việc cán cân đối đầu đã thay đổi đáng kể so với giai đoạn Hull từng thắng Fulham 6-0 hồi năm 2013.

Nhận định Fulham vs Hull City: Cuộc tái ngộ sau nhiều năm

Fulham và Hull City gặp lại nhau tại Premier League ngày 17/10/2026 trong hoàn cảnh cả hai đều cần những điểm số quan trọng.

Theo dữ liệu phong độ được cung cấp, Fulham thắng 1, hòa 2 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Đội bóng thành London có những kết quả tích cực trước các đối thủ mạnh nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc duy trì sự ổn định.

Hull cũng chưa đạt trạng thái tốt nhất với 3 trận hòa và 2 thất bại trong 5 cuộc đấu vừa qua. Tuy nhiên, đội bóng này cho thấy khả năng cạnh tranh khi cầm hòa Everton và Chelsea.

Điểm mạnh của Fulham nằm ở khả năng tổ chức tấn công và sự linh hoạt khi chuyển trạng thái. Trong khi đó, Hull thường ưu tiên duy trì cự ly đội hình, hạn chế khoảng trống trước khi khai thác những tình huống phản công.

Cuộc đối đầu này có thể không xuất hiện thế trận một chiều. Fulham sở hữu lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu gần đây, nhưng Hull từng nhiều lần chứng minh họ có thể gây bất ngờ.

Dự đoán tỷ số Fulham vs Hull City

Fulham được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lợi thế Craven Cottage và thành tích toàn thắng 4 cuộc đối đầu gần nhất.

Hull có khả năng tạo ra khó khăn nếu duy trì sự tập trung và tổ chức phòng ngự hiệu quả. Tuy nhiên, đội chủ nhà vẫn sở hữu nhiều cơ sở để hướng tới chiến thắng.

Dự đoán tỷ số: Fulham 1-0 Hull City.