Lịch sử đối đầu Freiburg vs Bayern Munich: Cú sốc loại Hùm xám khỏi Cúp Đức và màn ngược dòng 3-2 phút 90+9

Trước cuộc so tài ngày 25/10/2026 tại Europa-Park Stadion, Freiburg và Bayern Munich tiếp tục mang đến một cặp đấu giàu câu chuyện tại Bundesliga. Dù Bayern sở hữu thành tích đối đầu vượt trội trong nhiều thập kỷ, Freiburg vẫn từng tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ trước đội bóng giàu thành tích nhất nước Đức.

Bayern Munich vs Freiburg 2022: Hùm xám thắng đậm 5-0

Ngày 16/10/2022, Bayern Munich tiếp đón Freiburg tại Allianz Arena trong trận đấu được chờ đợi khi đội khách đang duy trì phong độ tốt.

Tuy nhiên, Bayern nhanh chóng thể hiện đẳng cấp của đội bóng hàng đầu Bundesliga. Hùm xám kiểm soát thế trận, tổ chức tấn công liên tục và giành chiến thắng cách biệt 5-0.

Kết quả này cho thấy khoảng cách về chiều sâu đội hình giữa hai câu lạc bộ, đặc biệt khi Bayern phát huy hiệu quả các phương án tấn công. Freiburg không thể duy trì hệ thống phòng ngự trước sức ép lớn từ đội chủ nhà.

Thất bại nặng nề ấy cũng tạo động lực để Freiburg tìm kiếm một kết quả khác khi hai đội tái ngộ ở Cúp Quốc gia Đức chỉ vài tháng sau.

Bayern Munich vs Freiburg 2023: Höler ghi bàn phút 90+5 tạo cú sốc tại Allianz Arena

Ngày 4/4/2023, Freiburg tạo nên một trong những chiến thắng đáng nhớ nhất lịch sử câu lạc bộ khi đánh bại Bayern Munich 2-1 ngay tại Allianz Arena ở tứ kết Cúp Quốc gia Đức.

Dayot Upamecano đưa Bayern vượt lên bằng một pha đánh đầu trong hiệp một, nhưng Nicolas Höfler nhanh chóng gỡ hòa bằng cú sút từ ngoài vòng cấm. Tỷ số 1-1 được duy trì đến cuối trận, khi nhiều người nghĩ rằng hai đội sẽ phải bước vào hiệp phụ.

Bước ngoặt xuất hiện trong thời gian bù giờ khi Bayern để bóng chạm tay trong vòng cấm. Lucas Höler thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 90+5, ấn định chiến thắng 2-1 và đưa Freiburg vào bán kết.

Kết quả này đặc biệt bởi Freiburg từng có thành tích rất khiêm tốn trên sân Bayern. Chiến thắng cũng chứng minh rằng một đội bóng tổ chức tốt hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ vượt trội về danh tiếng.

Freiburg vs Bayern Munich 2024: Trận hòa 2-2 đầy căng thẳng

Ngày 1/3/2024, Freiburg tiếp đón Bayern tại Bundesliga và giành được một điểm sau trận hòa 2-2. Đây là cuộc đối đầu cho thấy sự kiên cường của đội chủ sân Europa-Park Stadion.

Freiburg chủ động gây sức ép trong những giai đoạn nhất định, trong khi Bayern vẫn sở hữu khả năng tạo đột biến nhờ chất lượng kỹ thuật của các cầu thủ tấn công.

Bốn bàn thắng xuất hiện trong trận đấu phản ánh sự quyết liệt của cả hai bên. Freiburg không bị khuất phục dù phải đối đầu đội bóng được đánh giá cao hơn, còn Bayern không thể hoàn tất mục tiêu giành trọn ba điểm.

Trận hòa này là một trong những minh chứng rằng sân nhà có thể trở thành điểm tựa quan trọng của Freiburg trước Hùm xám.

Bayern Munich vs Freiburg 2025: Olise dẫn dắt màn ngược dòng thắng 6-2

Ngày 22/11/2025, Bayern Munich và Freiburg tạo nên trận đấu có tới tám bàn thắng tại Allianz Arena. Điều bất ngờ là Freiburg khởi đầu tốt hơn và nhanh chóng dẫn trước 2-0.

Yuito Suzuki và Johan Manzambi ghi hai bàn cho đội khách chỉ sau 17 phút, khiến Bayern rơi vào tình thế khó khăn. Tuy nhiên, Hùm xám không mất nhiều thời gian để chứng minh bản lĩnh.

Lennart Karl rút ngắn cách biệt trước khi Michael Olise gỡ hòa 2-2 ngay trước giờ nghỉ. Sang hiệp hai, Dayot Upamecano, Harry Kane, Nicolas Jackson và Olise tiếp tục ghi bàn, giúp Bayern hoàn tất chiến thắng 6-2.

Từ chỗ bị dẫn hai bàn, Bayern ghi liên tiếp sáu bàn để lật ngược thế trận. Olise trở thành nhân vật nổi bật trong màn trình diễn cho thấy khả năng bùng nổ của hàng công đội bóng xứ Bavaria.

Freiburg vs Bayern Munich 2026: Karl ghi bàn phút 90+9 hoàn tất màn ngược dòng 3-2

Lần gặp gần nhất ngày 4/4/2026 tiếp tục mang đến một kịch bản khó tin. Freiburg dẫn Bayern 2-0 nhờ các bàn thắng của Johan Manzambi và Lucas Höler, nhưng cuối cùng vẫn phải nhận thất bại 2-3.

Tom Bischof mở đầu cuộc ngược dòng ở phút 81, sau đó ghi bàn gỡ hòa trong thời gian bù giờ. Khi trận đấu tưởng chừng sẽ khép lại với tỷ số 2-2, Lennart Karl ghi bàn quyết định ở phút 90+9.

Chiến thắng này trở thành minh chứng cho bản lĩnh và chiều sâu đội hình của Bayern. Ngay cả khi gặp bất lợi lớn, Hùm xám vẫn đủ khả năng duy trì sức ép đến những giây cuối cùng.

Đối với Freiburg, thất bại càng đáng tiếc khi họ đã ở rất gần một chiến thắng lịch sử trước đối thủ.

Nhận định Freiburg vs Bayern Munich: Suzuki thử thách Kane và Olise

Freiburg đang đứng thứ 3 Bundesliga với 13 điểm sau 6 trận. Đội chủ nhà có khả năng tấn công hiệu quả tại Europa-Park Stadion, ghi tới 11 bàn trong 3 trận sân nhà đầu mùa. Yuito Suzuki tiếp tục là một trong những điểm sáng với 4 bàn thắng.

Bayern Munich dẫn đầu bảng xếp hạng với 14 điểm và chưa thua sau 6 vòng. Hùm xám ghi tới 22 bàn, trong đó Michael Olise, Harry Kane và Luis Diaz đều nằm trong nhóm cầu thủ có thành tích ghi bàn tốt nhất giải.

Lịch sử rõ ràng nghiêng về Bayern, nhưng Freiburg từng tạo nên cú sốc tại Cúp Quốc gia Đức và nhiều lần khiến đối thủ gặp khó trên sân nhà. Sau thất bại 2-3 hồi tháng 4, Freiburg chắc chắn có thêm động lực để tránh lặp lại những sai lầm trong khâu bảo vệ lợi thế.

Cuộc tái đấu sắp tới vì thế sẽ là thử thách quan trọng với cả hai đội, đặc biệt khi khoảng cách trên bảng xếp hạng chỉ là một điểm.