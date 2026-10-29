Lịch sử đối đầu Everton vs Newcastle: Iwobi cứu Goodison, Barry nối tiếp màn ngược dòng kinh điển

Everton và Newcastle là hai đối thủ quen thuộc của bóng đá Anh, với những cuộc chạm trán kéo dài qua nhiều thế hệ. Cơ sở dữ liệu Football Web Pages ghi nhận 184 trận đấu giữa hai đội, trong đó không ít lần cuộc đối đầu chỉ được định đoạt ở những phút cuối cùng.

Newcastle vs Everton 2019: Ayoze Pérez lập cú đúp trong màn ngược dòng thắng 3-2

Ngày 9/3/2019, Newcastle tiếp đón Everton tại St James' Park trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh. Đội khách khi đó được dẫn dắt bởi HLV Marco Silva và nhanh chóng tạo ra lợi thế lớn nhờ khả năng tận dụng cơ hội của Dominic Calvert-Lewin cùng Richarlison.

Phút 18, Calvert-Lewin đánh đầu mở tỷ số cho Everton. Newcastle có cơ hội gỡ hòa khi được hưởng quả phạt đền, nhưng Matt Ritchie không thể đánh bại thủ môn Jordan Pickford. Chỉ ít phút sau, Richarlison tận dụng tình huống trước khung thành để nhân đôi cách biệt cho đội khách ở phút 32.

Bị dẫn 0-2 sau hiệp một, Newcastle đối diện nguy cơ nhận thất bại ngay tại sân nhà. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Rafael Benítez đã tạo nên màn trở lại đáng nhớ trong 45 phút còn lại.

Phút 65, Salomón Rondón ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2, thắp lại hy vọng cho Newcastle. Đến phút 81, Ayoze Pérez xuất hiện đúng lúc để ghi bàn gỡ hòa sau tình huống thủ môn Pickford cản phá cú sút của Miguel Almirón. Chỉ 3 phút sau, Pérez hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 3-2 cho đội chủ nhà.

Trận đấu này trở thành một trong những cuộc lội ngược dòng đáng nhớ của Newcastle dưới thời Benítez. Từ chỗ bị dẫn hai bàn và bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền, đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh vẫn giành trọn 3 điểm nhờ sự tỏa sáng của Pérez. Với Everton, thất bại tại St James' Park là lời nhắc nhở về sự nguy hiểm của việc đánh mất thế trận khi đang nắm lợi thế lớn.

Everton vs Newcastle 2020: Florian Lejeune ghi 2 bàn trong 2 phút bù giờ

Ngày 21/1/2020, Everton gặp Newcastle tại Goodison Park trong trận đấu mà đội chủ nhà tưởng như đã cầm chắc chiến thắng. Dưới sự dẫn dắt của HLV Carlo Ancelotti, Everton kiểm soát tốt thế trận và tạo ra lợi thế hai bàn trước khi bước vào những phút cuối.

Phút 30, Moise Kean mở tỷ số cho Everton sau đường chuyền của Bernard. Đây là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo người Italia trong màu áo đội bóng vùng Merseyside. Sang hiệp hai, Dominic Calvert-Lewin tiếp tục ghi bàn ở phút 54, nâng tỷ số lên 2-0 và giúp Everton tiến gần đến chiến thắng.

Trong phần lớn thời gian còn lại, Newcastle không tạo ra được sức ép đủ lớn để thay đổi cục diện. Tuy nhiên, khi trận đấu bước vào thời gian bù giờ, trung vệ Florian Lejeune bất ngờ trở thành nhân vật chính.

Phút 90+4, Lejeune thực hiện một pha ngả người dứt điểm đẹp mắt trong vòng cấm, rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Chỉ một phút sau, cầu thủ người Pháp tiếp tục xuất hiện trong tình huống lộn xộn trước khung thành Jordan Pickford và ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Newcastle.

Hai bàn thắng trong hai phút bù giờ giúp Newcastle giành lại một điểm theo cách khó tin. Đây cũng là một trong những trận đấu hiếm hoi mà một trung vệ vào sân thay người có thể ghi cú đúp vào cuối trận để cứu đội bóng khỏi thất bại.

Everton gần như làm chủ toàn bộ trận đấu, nhưng sự thiếu tập trung trong những thời khắc quyết định khiến họ đánh rơi chiến thắng. Cuộc hòa 2-2 này trở thành một trong những dấu mốc đặc biệt nhất khi nhắc đến lịch sử đối đầu giữa hai đội tại Goodison Park.

Everton vs Newcastle 2022: Alex Iwobi ghi bàn phút 90+9, cứu Everton trong cuộc đua trụ hạng

Ngày 17/3/2022, Everton tiếp Newcastle trong hoàn cảnh đội chủ nhà đang chịu áp lực lớn ở cuộc đua trụ hạng Ngoại hạng Anh. Đoàn quân của HLV Frank Lampard bước vào trận đấu với mục tiêu giành chiến thắng để tạo khoảng cách với nhóm cuối bảng, trong khi Newcastle đang có phong độ tốt hơn dưới thời Eddie Howe.

Cuộc đối đầu diễn ra căng thẳng và không có nhiều cơ hội thực sự rõ ràng. Everton cố gắng tận dụng lợi thế sân nhà, nhưng hệ thống phòng ngự Newcastle chơi tập trung và không để đối thủ dễ dàng tiếp cận khung thành Martin Dúbravka.

Tình thế trở nên khó khăn hơn với Everton ở giai đoạn cuối trận khi Allan bị truất quyền thi đấu ở phút 83. Chỉ còn 10 người trên sân, đội chủ nhà phải đối diện nguy cơ đánh rơi điểm số trong một trận đấu mà họ rất cần chiến thắng.

Tuy nhiên, ở phút 90+9, Alex Iwobi bất ngờ trở thành người hùng. Sau pha phối hợp với Dominic Calvert-Lewin, tiền vệ người Nigeria dứt điểm chính xác, ghi bàn thắng duy nhất giúp Everton đánh bại Newcastle 1-0.

Bàn thắng muộn của Iwobi tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất tại Goodison Park trong mùa giải 2021/22. Everton giành được 3 điểm quan trọng dù chơi thiếu người ở cuối trận, còn Newcastle phải nhận thất bại cay đắng khi chỉ còn cách kết quả hòa vài phút.

Trận thắng này cũng cho thấy tính chất đặc biệt của những cuộc gặp giữa Everton và Newcastle. Ngay cả khi không tạo ra nhiều cơ hội, một khoảnh khắc cá nhân vẫn có thể thay đổi toàn bộ kết quả và để lại dấu ấn lâu dài trong lịch sử đối đầu.

Everton vs Newcastle 2023: Dwight McNeil, Doucouré và Beto tạo chiến thắng 3-0

Ngày 7/12/2023, Everton tiếp Newcastle tại Goodison Park trong bối cảnh đội bóng vùng Merseyside đang nỗ lực thoát khỏi khu vực nguy hiểm trên bảng xếp hạng. Đội chủ nhà cần một chiến thắng để cải thiện vị trí, còn Newcastle bước vào trận đấu với mục tiêu duy trì khả năng cạnh tranh ở nhóm đầu.

Hiệp một diễn ra khá cân bằng khi cả hai đội đều không thể tận dụng những cơ hội được tạo ra. Everton chơi quyết tâm, liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương, nhưng phải đến cuối hiệp hai mới tìm được bàn mở tỷ số.

Phút 79, Dwight McNeil tận dụng sai lầm của Kieran Trippier để đoạt bóng, trước khi tiến vào vòng cấm và dứt điểm đưa Everton vượt lên dẫn trước. Bàn thắng này giúp đội chủ nhà giải tỏa áp lực và khiến Newcastle phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ.

Chỉ 7 phút sau, Trippier tiếp tục mắc sai lầm, tạo điều kiện cho Everton tổ chức tấn công. Abdoulaye Doucouré có mặt đúng lúc để ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Đến phút 90+6, Beto hoàn tất chiến thắng 3-0 bằng pha dứt điểm qua hai chân thủ môn Martin Dúbravka.

Ba bàn thắng trong khoảng 17 phút cuối trận giúp Everton giành chiến thắng thuyết phục trước Newcastle. Đây là kết quả quan trọng với đoàn quân của HLV Sean Dyche, bởi đội chủ nhà không chỉ giành trọn 3 điểm mà còn thoát khỏi nhóm xuống hạng ở thời điểm đó.

Trận đấu cũng ghi dấu một trong những màn trình diễn đáng thất vọng của hàng phòng ngự Newcastle dưới thời Eddie Howe. Những sai lầm cá nhân liên tiếp khiến đội khách phải trả giá, trong khi Everton cho thấy khả năng tận dụng cơ hội rất tốt ở giai đoạn quyết định.

Everton vs Newcastle 2025: Malick Thiaw lập cú đúp trong chiến thắng 4-1 tại sân mới

Ngày 29/11/2025, Everton tiếp đón Newcastle tại Hill Dickinson Stadium trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh. Đây là một trong những cuộc đối đầu đáng chú ý đầu tiên giữa hai đội tại sân vận động mới của Everton, nhưng niềm vui lại thuộc về đội khách.

Newcastle chỉ mất khoảng một phút để mở tỷ số. Trung vệ Malick Thiaw đánh đầu ghi bàn sau pha kiến tạo của Lewis Miley, khiến Everton bất ngờ ngay từ những giây đầu tiên. Bàn thua sớm buộc đội chủ nhà phải thay đổi kế hoạch, trong khi Newcastle có điều kiện triển khai lối chơi thuận lợi hơn.

Phút 25, Lewis Miley tiếp tục ghi dấu ấn khi nhân đôi cách biệt cho Newcastle. Trước khi hiệp một khép lại, Nick Woltemade thực hiện pha dứt điểm tinh tế để nâng tỷ số lên 3-0, gần như định đoạt trận đấu chỉ sau 45 phút.

Sang hiệp hai, Thiaw tiếp tục cho thấy sự nguy hiểm trong những tình huống tham gia tấn công. Phút 58, trung vệ người Đức hoàn tất cú đúp bằng một pha đánh đầu khác, nâng tỷ số lên 4-0. Everton chỉ có bàn danh dự ở phút 69 nhờ công của Kiernan Dewsbury-Hall.

Chiến thắng 4-1 giúp Newcastle có trận thắng sân khách đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa 2025/26. Đáng chú ý, cả hai bàn thắng của Thiaw đều đến từ những tình huống không chiến, cho thấy sức mạnh của Newcastle không chỉ phụ thuộc vào các tiền đạo.

Với Everton, đây là thất bại đáng quên trên sân vận động mới. Đội bóng vùng Merseyside để thủng lưới 4 bàn trước đối thủ quen thuộc, trong khi hàng công không đủ hiệu quả để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Newcastle vs Everton 2026: Thierno Barry ghi bàn quyết định chỉ 74 giây sau khi đội nhà bị gỡ hòa

Cuộc gặp gần nhất giữa hai đội diễn ra ngày 28/2/2026 tại St James' Park. Sau thất bại 1-4 ở lượt đi, Everton bước vào trận tái đấu với quyết tâm đòi lại món nợ trước Newcastle, đồng thời tìm kiếm điểm số trong cuộc cạnh tranh vị trí trên bảng xếp hạng.

Phút 19, Jarrad Branthwaite đánh đầu mở tỷ số cho Everton sau đường kiến tạo của James Garner. Newcastle nhanh chóng đáp trả khi Jacob Ramsey ghi bàn gỡ hòa ở phút 32, nhưng niềm vui của đội chủ nhà không kéo dài lâu. Chỉ 2 phút sau, Beto tận dụng sai lầm của thủ môn Nick Pope để đưa Everton vượt lên dẫn 2-1.

Bước sang hiệp hai, Newcastle liên tục tìm kiếm bàn gỡ, trong khi Everton cố gắng bảo vệ lợi thế. Đến phút 82, Jacob Murphy dứt điểm đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 2-2, thắp lên hy vọng giành điểm cho đội chủ nhà.

Tuy nhiên, Newcastle một lần nữa phải trả giá vì sự thiếu tập trung ngay sau khi ghi bàn. Chỉ 74 giây kể từ pha lập công của Murphy, Thierno Barry xuất hiện đúng lúc để ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 cho Everton ở phút 83.

Những phút bù giờ, Newcastle vẫn có cơ hội cứu vãn kết quả, nhưng thủ môn Jordan Pickford thực hiện pha cứu thua xuất sắc trước cú dứt điểm của Sandro Tonali. Everton bảo toàn chiến thắng 3-2, khép lại một trong những trận đấu hấp dẫn nhất giữa hai đội trong những mùa giải gần đây.

Bàn thắng của Barry không chỉ giúp Everton giành trọn 3 điểm mà còn mang ý nghĩa đặc biệt khi đội bóng vùng Merseyside đòi lại món nợ thua 1-4 trước Newcastle ở lượt đi. Sau nhiều năm chứng kiến những cuộc lội ngược dòng từ đối thủ, Everton lần này trở thành đội tạo ra bước ngoặt quyết định ở những phút cuối.

Nhận định Everton vs Newcastle: David Moyes tìm cách vượt qua đối thủ nhiều duyên nợ

Everton bước vào vòng 1/8 Cúp Liên đoàn Anh sau hai thất bại liên tiếp với cùng tỷ số 0-2 trước Chelsea và Arsenal. Hàng công của đội bóng do David Moyes dẫn dắt đang gặp khó khăn trong việc tạo ra khác biệt, trong khi khả năng tranh chấp thể lực và tổ chức phòng ngự vẫn là những điểm tựa quan trọng.

Newcastle cũng chưa đạt được sự ổn định cần thiết. Dù vừa đánh bại Crystal Palace 2-0, đội bóng của HLV Matthias Jaissle vẫn bộc lộ những hạn chế trong các trận đấu trước Coventry City và Leeds United. Harvey Barnes cùng Jacob Murphy có thể tạo ra khác biệt bằng tốc độ, nhưng đội khách cần cải thiện khả năng kiểm soát thế trận khi phải thi đấu xa nhà.

Lịch sử gần đây cho thấy hai đội thường tạo ra những trận đấu khó lường. Everton thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 lần gặp Newcastle gần nhất, trong đó chiến thắng 3-2 hồi tháng 2/2026 là minh chứng cho khả năng định đoạt trận đấu ở thời điểm quyết định.

Trước cuộc đối đầu tại vòng 1/8 Cúp Liên đoàn Anh, Everton có lợi thế sân nhà nhưng Newcastle đủ khả năng gây khó khăn bằng các pha chuyển trạng thái nhanh. Nếu duy trì được sự chắc chắn và tận dụng cơ hội tốt hơn, đội bóng của David Moyes có thể tạo ra khác biệt trong một trận đấu được dự báo khá cân bằng.

Dự đoán số bàn thắng Everton vs Newcastle

Trong 5 trận gần nhất, Everton ghi 4 bàn và để thủng lưới 6 lần, đạt trung bình 0,8 bàn thắng mỗi trận. Newcastle ghi 6 bàn nhưng nhận tới 10 bàn thua, cho thấy đội khách cũng chưa duy trì được sự chắc chắn cần thiết.

Đáng chú ý, 5 lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội xuất hiện tổng cộng 16 bàn thắng, trung bình 3,2 bàn mỗi trận. Tuy nhiên, Everton vừa trải qua hai trận liên tiếp không ghi bàn, còn Newcastle có thể lựa chọn cách nhập cuộc thận trọng khi phải thi đấu trên sân khách ở một trận đấu loại trực tiếp.

Dự đoán số bàn thắng: 1-2 bàn.

Tình hình lực lượng Everton vs Newcastle

Everton chưa ghi nhận trường hợp chấn thương đáng chú ý theo thông tin lực lượng được cung cấp. Newcastle dự kiến thiếu Ewen Jaouen và Tino Livramento vì chấn thương, ảnh hưởng đến một số phương án lựa chọn nhân sự của đội khách.

Phong độ và lịch sử đối đầu Everton vs Newcastle

Everton thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận gần nhất, ghi 4 bàn và để thủng lưới 6 lần. Đội bóng vùng Merseyside đang cần cải thiện hiệu quả tấn công sau hai thất bại liên tiếp.

Newcastle thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần đây, ghi 6 bàn và nhận 10 bàn thua. Đội khách có những thời điểm thi đấu tốt nhưng chưa duy trì được sự ổn định trong cả tấn công lẫn phòng ngự.

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Everton giành 3 chiến thắng, Newcastle thắng 1 trận và hai đội hòa nhau 1 lần. Everton ghi 8 bàn, trong khi Newcastle có 8 pha lập công.

Dự đoán tỷ số Everton vs Newcastle

Everton có lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu gần đây tốt hơn, nhưng hàng công đang gặp khó trước các đối thủ có khả năng tổ chức phòng ngự chặt chẽ. Newcastle cũng chưa thật sự ổn định, đặc biệt khi phải thi đấu xa nhà.

Trong một trận đấu loại trực tiếp, khả năng tận dụng cơ hội và hạn chế sai lầm có thể quyết định kết quả. Everton có cơ sở để hướng đến chiến thắng sát nút nếu giữ được sự tập trung như trận thắng 3-2 tại St James' Park hồi tháng 2/2026.

Dự đoán tỷ số: Everton 1-0 Newcastle.