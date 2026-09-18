Lịch sử đối đầu Everton vs Ipswich: Từ cú sốc 0-3 đến trận hòa 2-2 mùa 2024/25

Everton vs Ipswich và những cuộc đấu đáng chú ý

Everton tiếp Ipswich lúc 21h00 ngày 19/9 tại Hill Dickinson Stadium, vòng 5 Premier League.

Lịch sử hai đội kéo dài từ nhiều thập niên nên dưới đây là những trận mang nhiều câu chuyện nhất trước cuộc tái ngộ.

Everton 0-3 Ipswich ngày 30/9/2000

Ipswich từng tạo ra một trong những chiến thắng đậm nhất của họ trước Everton khi thắng 3-0 ngay tại Merseyside.

Đây là giai đoạn Ipswich sở hữu một tập thể rất khó chịu tại Premier League.

Ipswich 2-0 Everton ngày 24/2/2001

Ipswich tiếp tục thắng ở trận lượt về mùa 2000/01, lần này với tỷ số 2-0.

Hai trận cùng mùa giải chứng kiến Everton không ghi nổi bàn nào vào lưới đối thủ.

Everton 1-2 Ipswich ngày 2/2/2002

Everton lại thất bại 1-2 ở cuộc gặp tại Premier League đầu năm 2002.

Sau trận này, hai đội phải chờ hơn 22 năm mới có dịp đối đầu trở lại tại giải đấu cao nhất.

Ipswich 0-2 Everton ngày 19/10/2024

Khi Ipswich trở lại Premier League, Everton là đội giành ưu thế.

Đội bóng vùng Merseyside thắng 2-0 trên sân khách, đánh dấu chiến thắng đầu tiên của Everton trước Ipswich tại Premier League sau quãng thời gian dài.

Everton 2-2 Ipswich ngày 3/5/2025

Trận lượt về tại Goodison Park khép lại với tỷ số 2-2.

Ipswich chứng minh họ vẫn có thể gây khó khăn cho Everton dù không duy trì được vị trí tại giải đấu sau đó.

Nhận định Everton vs Ipswich: Moyes cần phá thế bế tắc

Everton đang tạo được nền tảng phòng ngự tương đối ổn định nhưng khả năng chuyển hóa cơ hội vẫn chưa thuyết phục.

Ipswich lại cho thấy khả năng tạo bất ngờ ở giai đoạn đầu mùa. Lịch sử cũng nhắc rằng đây từng là đối thủ nhiều lần khiến Everton mất điểm, đặc biệt trong giai đoạn đầu những năm 2000.

Trận hòa 2-2 gần nhất cho thấy Everton không thể chỉ dựa vào lợi thế sân nhà để kiểm soát hoàn toàn cặp đấu này.