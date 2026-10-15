Lịch sử đối đầu Everton vs Chelsea: Từ bàn thắng 25 giây của Saha đến cú đúp Beto năm 2026

Everton vs Chelsea: Những cuộc đấu nhiều cảm xúc tại Ngoại hạng Anh

Everton và Chelsea là hai đối thủ quen thuộc trong lịch sử bóng đá Anh. Ngoài những cuộc đụng độ tại Ngoại hạng Anh, họ còn từng gặp nhau ở các trận đấu loại trực tiếp quan trọng, nổi bật là chung kết FA Cup năm 2009.

Trong 5 lần đối đầu gần nhất trước ngày 17/10/2026, Chelsea thắng 3 trận, Everton thắng 1 và hai đội hòa nhau một lần. Chelsea ghi 9 bàn, còn Everton có 3 pha lập công.

Tuy nhiên, kết quả gần nhất lại thuộc về Everton. Ngày 21/3/2026, đội bóng vùng Merseyside đánh bại Chelsea 3-0 trên sân Hill Dickinson, tạo nên một trong những chiến thắng đáng nhớ nhất của họ trước đại diện London trong những năm gần đây.

Trước cuộc tái đấu ngày 17/10, những ký ức về bàn thắng của Louis Saha, Romelu Lukaku, Cole Palmer và Beto một lần nữa trở thành tâm điểm.

Chelsea vs Everton năm 2009: Louis Saha ghi bàn sau 25 giây, Lampard định đoạt chung kết FA Cup

Ngày 30/5/2009, Chelsea và Everton gặp nhau trong trận chung kết FA Cup tại Wembley. Đây là một trong những cuộc đối đầu quan trọng nhất lịch sử hai câu lạc bộ.

Everton tạo nên cú sốc ngay sau tiếng còi khai cuộc. Louis Saha tận dụng cơ hội trong vòng cấm để ghi bàn chỉ sau 25 giây, lập kỷ lục bàn thắng nhanh nhất lịch sử các trận chung kết FA Cup.

Bàn mở tỷ số sớm khiến Chelsea chịu sức ép lớn, nhưng đội bóng của HLV Guus Hiddink nhanh chóng lấy lại thế trận. Didier Drogba đánh đầu gỡ hòa sau đường tạt bóng của Florent Malouda.

Bước ngoặt xuất hiện trong hiệp hai khi Frank Lampard tung cú sút chân trái từ ngoài vòng cấm, đưa Chelsea vượt lên dẫn 2-1. Everton nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thể đảo ngược tình thế.

Chelsea giành chức vô địch FA Cup, còn Everton phải chấp nhận thất bại dù sở hữu một trong những bàn thắng mở màn đáng nhớ nhất lịch sử giải đấu.

Trận chung kết năm 2009 đến nay vẫn là một dấu mốc đặc biệt mỗi khi hai đội chuẩn bị tái ngộ.

Everton vs Chelsea năm 2016: Romelu Lukaku lập cú đúp loại đội bóng cũ khỏi FA Cup

Ngày 12/3/2016, Everton tiếp đón Chelsea tại Goodison Park trong khuôn khổ tứ kết FA Cup. Cuộc đấu thu hút sự chú ý bởi Romelu Lukaku có cơ hội đối đầu với đội bóng cũ.

Hai đội thi đấu giằng co trong phần lớn thời gian. Chelsea sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm như Diego Costa, Willian và Cesc Fabregas, nhưng không thể tận dụng các cơ hội để vượt lên.

Phút 77, Lukaku tạo nên khoảnh khắc xuất sắc khi đi bóng vượt qua nhiều cầu thủ Chelsea trước khi dứt điểm mở tỷ số. Chỉ ít phút sau, tiền đạo người Bỉ tiếp tục lập công, hoàn tất cú đúp.

Everton thắng 2-0 và giành quyền vào bán kết FA Cup. Với Lukaku, đây là màn trình diễn mang nhiều ý nghĩa bởi anh trực tiếp khiến đội bóng từng sở hữu mình phải dừng bước.

Chiến thắng ấy cũng cho thấy Goodison Park từng là điểm đến không dễ chịu với Chelsea, bất kể sự chênh lệch về chất lượng đội hình.

Everton vs Chelsea năm 2023: Doucoure và Dobbin khiến The Blues trắng tay

Ngày 10/12/2023, Everton tiếp đón Chelsea ở Ngoại hạng Anh trong giai đoạn đội bóng vùng Merseyside đang chiến đấu để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Sau hiệp một không có bàn thắng, Abdoulaye Doucoure giúp Everton phá vỡ thế cân bằng. Đến thời gian bù giờ, Lewis Dobbin ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0, đồng thời có pha lập công đầu tiên tại Premier League.

Trận thắng giúp Everton nối dài chuỗi ba chiến thắng liên tiếp ở giải quốc nội. Họ cũng giữ sạch lưới trước Chelsea nhờ hệ thống phòng ngự kỷ luật và màn trình diễn chắc chắn của Jordan Pickford.

Đây là một ví dụ điển hình về cách Everton tận dụng lợi thế sân nhà để vượt qua đối thủ được đánh giá cao hơn.

Chelsea vs Everton năm 2024: Cole Palmer ghi 4 bàn trong chiến thắng 6-0

Ngày 15/4/2024, Chelsea tạo nên một trong những chiến thắng đậm nhất lịch sử đối đầu giữa hai đội khi đánh bại Everton 6-0 tại Stamford Bridge.

Cole Palmer là nhân vật chính của trận đấu. Cầu thủ người Anh ghi ba bàn chỉ trong 29 phút đầu tiên, lần lượt bằng chân trái, đầu và chân phải, trước khi có thêm bàn thứ tư trong hiệp hai. Nicolas Jackson và Alfie Gilchrist ghi hai bàn còn lại, khép lại màn trình diễn áp đảo của đội chủ nhà.

Đáng chú ý, cú hat-trick của Palmer trở thành hat-trick hoàn hảo được hoàn tất sớm nhất trong lịch sử Premier League tính đến thời điểm đó. Trận thắng cũng góp phần đưa anh trở thành một trong những cầu thủ tấn công nổi bật nhất giải đấu mùa 2023/24.

Với Everton, thất bại 0-6 là ký ức khó quên, đặc biệt bởi hàng phòng ngự gần như không tìm được phương án ngăn chặn Palmer.

Everton vs Chelsea ngày 21/3/2026: Beto lập cú đúp, Hill Dickinson mở hội

Cuộc chạm trán gần nhất giữa Everton và Chelsea diễn ra ngày 21/3/2026 tại Hill Dickinson Stadium. Trái ngược với thất bại nặng nề hai năm trước, Everton tạo nên một chiến thắng thuyết phục.

Beto mở tỷ số ở phút 33 sau đường chuyền tinh tế của James Garner. Tiền đạo này tiếp tục nhân đôi cách biệt ở phút 62, tận dụng tình huống tổ chức tấn công của Idrissa Gueye.

Phút 76, Iliman Ndiaye thực hiện pha dứt điểm kỹ thuật, ấn định chiến thắng 3-0. Beto khép lại ngày thi đấu xuất sắc với hai bàn thắng và một đường kiến tạo.

Ở chiều ngược lại, Chelsea bất lực trước hàng thủ Everton. Jordan Pickford có những pha cứu thua quan trọng, đồng thời đạt cột mốc 100 trận giữ sạch lưới cho câu lạc bộ.

Chiến thắng này không chỉ mang về 3 điểm mà còn đánh dấu một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất của Everton tại sân vận động mới.

Nhận định Everton vs Chelsea: David Moyes có tiếp tục khiến The Blues ôm hận?

Everton bước vào vòng 7 Ngoại hạng Anh 2026/27 với 10 điểm sau 6 trận, gồm 2 chiến thắng và 4 trận hòa. Đội bóng của David Moyes chưa phải nhận thất bại nào, cho thấy khả năng duy trì sự ổn định.

Chelsea cũng có 10 điểm sau 6 vòng, nhưng phong độ biến động hơn. Chiến thắng 5-1 trước Bournemouth ở vòng gần nhất cho thấy hàng công của HLV Xabi Alonso có thể tạo ra khác biệt lớn khi những cầu thủ tấn công tìm được sự kết nối.

Điểm mạnh của Everton nằm ở tổ chức phòng ngự và khả năng tận dụng các tình huống chuyển trạng thái. Kiernan Dewsbury-Hall, Jack Grealish và Thierno Barry là những nhân tố có thể gây khó khăn cho hàng thủ Chelsea.

Trong khi đó, Cole Palmer, João Pedro và Morgan Rogers giúp Chelsea sở hữu nhiều lựa chọn sáng tạo. Nếu kiểm soát tốt tuyến giữa, đội khách có thể tạo ra sức ép lớn lên hệ thống phòng ngự của Everton.

Tuy nhiên, ký ức về thất bại 0-3 hồi tháng 3 là lời nhắc nhở rằng Chelsea không thể đánh giá thấp đối thủ.

Dự đoán tỷ số Everton vs Chelsea

Everton có lợi thế sân nhà và sự ổn định trong cách tổ chức lối chơi. Chelsea sở hữu hàng công giàu khả năng tạo đột biến nhưng vẫn cần cải thiện khả năng bảo vệ khung thành. Một cuộc đấu với thế trận cạnh tranh chặt chẽ là kịch bản đáng chú ý.

Dự đoán tỷ số: Everton 2-1 Chelsea.