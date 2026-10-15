Lịch sử đối đầu Espanyol vs Atletico Madrid: Từ màn ngược dòng 3-3 đến cú đúp Sorloth

Espanyol vs Atletico Madrid: Quá khứ nhiều bất ngờ tại La Liga

Espanyol và Atletico Madrid là hai đối thủ có lịch sử chạm trán lâu đời tại La Liga. Dù Atletico thường sở hữu lực lượng chất lượng hơn, những cuộc đối đầu giữa hai đội không ít lần tạo nên kết quả ngoài dự đoán.

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất trước ngày 17/10/2026, hai đội có thành tích cân bằng với mỗi bên một chiến thắng và 3 trận hòa. Atletico ghi 9 bàn, còn Espanyol có 8 pha lập công.

Điều đáng chú ý là Espanyol từng cầm hòa Atletico 3-3 sau khi bị dẫn trước ba bàn, đồng thời đánh bại đội bóng thành Madrid ngay tại RCDE Stadium trong trận mở màn La Liga mùa 2025/26.

Ở lần gặp nhau gần nhất ngày 21/2/2026, Atletico thắng lại 4-2 với cú đúp của Alexander Sorloth.

Những kết quả trái ngược này khiến cuộc tái đấu tại La Liga ngày 17/10/2026 mang đến nhiều điểm đáng chờ đợi, đặc biệt khi Espanyol được thi đấu trên sân nhà.

Espanyol vs Atletico Madrid năm 2019: Borja Iglesias lập cú đúp trong chiến thắng 3-0

Ngày 4/5/2019, Espanyol tiếp đón Atletico Madrid tại RCDE Stadium trong khuôn khổ La Liga mùa 2018/19.

Atletico khi đó sở hữu nhiều ngôi sao nổi bật như Antoine Griezmann, Alvaro Morata, Koke và Diego Godin. Tuy nhiên, đội bóng của Diego Simeone đã trải qua một trận đấu đáng quên.

Sau khoảng thời gian đầu tương đối cân bằng, Espanyol vượt lên ở phút bù giờ hiệp một khi Diego Godin đưa bóng về lưới nhà trong nỗ lực ngăn chặn đường căng ngang của đối thủ.

Bàn thắng này trở thành bước ngoặt lớn. Sang hiệp hai, Espanyol tiếp tục tận dụng những khoảng trống phía sau hàng phòng ngự Atletico.

Borja Iglesias nhân đôi cách biệt trước khi hoàn tất cú đúp bằng pha lập công từ chấm 11m ở những phút cuối. Chiến thắng 3-0 trở thành một trong những kết quả ấn tượng nhất của Espanyol trước Atletico trong giai đoạn hiện đại.

Đây cũng là minh chứng cho việc đội bóng xứ Catalonia hoàn toàn có thể đánh bại đối thủ mạnh hơn khi tận dụng tốt lợi thế sân nhà.

Atletico Madrid vs Espanyol năm 2022: Carrasco ghi bàn quyết định ở phút 90+10

Ngày 17/4/2022, Atletico Madrid tiếp đón Espanyol tại sân Metropolitano trong khuôn khổ vòng 32 La Liga.

Đội chủ nhà rất cần chiến thắng để duy trì vị trí trong nhóm dự Champions League. Tuy nhiên, Espanyol tổ chức phòng ngự chặt chẽ và khiến Atletico gặp nhiều khó khăn.

Phút 52, Yannick Carrasco giúp Atletico mở tỷ số. Dù vậy, Espanyol không bỏ cuộc và tìm được bàn gỡ nhờ cú sút phạt của Raul de Tomas ở phút 74.

Khi trận đấu bước vào thời gian bù giờ, kết quả hòa dường như đã ở rất gần. Tuy nhiên, Atletico được hưởng quả phạt đền trong những phút cuối cùng.

Carrasco thực hiện thành công ở phút 90+10, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà.

Đây là một trong những trận đấu thể hiện rõ bản lĩnh của Atletico dưới thời Diego Simeone. Ngay cả khi gặp khó khăn, họ vẫn có thể tìm được bàn thắng quyết định trong thời điểm cuối trận.

Espanyol vs Atletico Madrid năm 2023: Màn trở lại không tưởng từ tỷ số 0-3

Ngày 24/5/2023, Espanyol tiếp đón Atletico Madrid tại vòng 36 La Liga. Đây là một trong những cuộc đối đầu kịch tính nhất giữa hai câu lạc bộ trong nhiều năm.

Atletico khởi đầu thuận lợi khi Saul Niguez mở tỷ số ở phút 21. Antoine Griezmann nhân đôi cách biệt trước khi hiệp một khép lại.

Ngay đầu hiệp hai, Yannick Carrasco tiếp tục lập công, đưa Atletico dẫn trước 3-0. Với cách biệt lớn như vậy, đội khách tưởng chừng đã cầm chắc chiến thắng.

Tuy nhiên, Espanyol tạo nên màn phản kháng đầy bất ngờ.

Phút 64, Cesar Montes đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống 1-3. Đến phút 76, Joselu thực hiện thành công quả phạt đền, khiến cách biệt chỉ còn một bàn.

Ba phút sau, Vinicius Souza đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 3-3, hoàn tất màn trở lại khó tin của đội chủ nhà.

Chỉ trong vòng 15 phút, Espanyol ghi liên tiếp ba bàn để cứu lại một điểm từ thế bị dẫn 0-3.

Dù kết quả hòa không đủ giúp đội bóng xứ Catalonia thoát khỏi nguy cơ xuống hạng vào cuối mùa, trận đấu vẫn trở thành một trong những màn ngược dòng đáng nhớ nhất của họ trước Atletico.

Với Atletico Madrid, việc đánh rơi lợi thế ba bàn là lời cảnh báo về sự tập trung và khả năng kiểm soát trận đấu khi đã dẫn trước.

Espanyol vs Atletico Madrid năm 2025: Pere Milla khiến Atletico thất bại ngày ra quân

Ngày 17/8/2025, Espanyol tiếp đón Atletico Madrid trong trận mở màn La Liga mùa 2025/26. Atletico được đánh giá cao hơn và sớm tạo ra ưu thế. Phút 37, Julian Alvarez ghi bàn đưa đội khách vượt lên dẫn trước.

Sang hiệp hai, Espanyol nỗ lực tìm kiếm cơ hội. Những sự điều chỉnh về nhân sự giúp đội chủ nhà tạo ra thế trận tấn công tích cực hơn. Phút 73, Miguel Rubio ghi bàn gỡ hòa 1-1 sau một tình huống phối hợp từ bóng cố định.

Khi trận đấu còn khoảng sáu phút, Pere Milla đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 sau đường chuyền từ Omar El Hilali. Atletico đẩy cao đội hình trong những phút cuối nhưng không thể tìm được bàn gỡ.

Chiến thắng 2-1 giúp Espanyol có màn khởi đầu đầy cảm xúc ở mùa giải mới, đồng thời tiếp tục khẳng định RCDE Stadium không phải điểm đến dễ dàng với Atletico.

Atletico Madrid vs Espanyol ngày 21/2/2026: Alexander Sorloth lập cú đúp trong chiến thắng 4-2

Cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội diễn ra ngày 21/2/2026 tại Metropolitano. Espanyol bất ngờ vượt lên từ phút thứ 5 nhờ bàn thắng của Jofre Carreras. Bàn mở tỷ số sớm khiến Atletico phải thay đổi cách tiếp cận trận đấu.

Tuy nhiên, đội chủ nhà nhanh chóng lấy lại sự chủ động. Alexander Sorloth gỡ hòa ở phút 21, giúp Atletico đưa trận đấu về thế cân bằng trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Atletico tiếp tục gia tăng sức ép. Giuliano Simeone nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 49, trước khi Ademola Lookman ghi bàn thứ ba ở phút 57. Sorloth hoàn tất cú đúp ở phút 72, giúp Atletico dẫn trước 4-1. Espanyol chỉ có thể rút ngắn tỷ số xuống 2-4 nhờ pha lập công của Edu Exposito ở phút 79.

Chiến thắng này cho thấy sức mạnh tấn công của Atletico khi các cầu thủ tuyến trên phối hợp hiệu quả. Với Espanyol, thất bại cũng chỉ ra những hạn chế trong việc duy trì cấu trúc phòng ngự trước sức ép liên tục.

Đáng chú ý, hai lần gặp nhau ở mùa 2025/26 chứng kiến mỗi đội giành một chiến thắng, qua đó tiếp tục duy trì sự khó lường trong lịch sử đối đầu.

Nhận định Espanyol vs Atletico Madrid: Simeone phải cảnh giác với RCDE Stadium

Atletico Madrid bước vào vòng 9 La Liga 2026/27 với phong độ ấn tượng. Sau 8 trận, đội bóng của Diego Simeone giành 19 điểm, đứng thứ hai trên bảng xếp hạng với 6 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại.

Hàng công Atletico ghi 18 bàn, trung bình 2,25 bàn mỗi trận. Khả năng tạo sức ép và tận dụng cơ hội là những yếu tố giúp đội bóng thủ đô Tây Ban Nha duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu.

Trong khi đó, Espanyol mới có 8 điểm sau 8 vòng, đứng thứ 12. Đội bóng xứ Catalonia ghi 11 bàn và cũng để thủng lưới 11 lần, cho thấy sự thiếu ổn định giữa tấn công và phòng ngự.

Dù vậy, lịch sử đối đầu gần đây mang đến cơ sở để Espanyol tự tin. Họ từng đánh bại Atletico 3-0 năm 2019, ngược dòng hòa 3-3 năm 2023 và tiếp tục giành chiến thắng 2-1 vào tháng 8/2025.

Điểm mạnh của Atletico nằm ở khả năng tổ chức thế trận, những cầu thủ giàu kinh nghiệm cùng sự đa dạng trong các phương án tấn công. Julian Alvarez và Alexander Sorloth là những nhân tố có thể tạo ra khác biệt.

Ở chiều ngược lại, Espanyol cần cải thiện khả năng bảo vệ khu vực trước vòng cấm. Nếu để Atletico liên tục tiếp cận khung thành, đội chủ nhà có nguy cơ lặp lại những sai lầm từng mắc phải trong thất bại 2-4 hồi tháng 2.

Tuy nhiên, RCDE Stadium vẫn là địa điểm mang đến những ký ức đáng nhớ cho Espanyol. Nếu chơi kỷ luật và tận dụng tốt các tình huống phản công, đội chủ nhà đủ sức khiến Atletico phải trải qua 90 phút khó khăn.

Dự đoán tỷ số Espanyol vs Atletico Madrid

Atletico Madrid được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình, phong độ và sự ổn định trong giai đoạn đầu mùa giải.

Espanyol có lợi thế sân nhà cùng những chiến thắng đáng nhớ trong quá khứ, nhưng hàng thủ chưa đạt sự chắc chắn cần thiết.

Dự đoán tỷ số: Espanyol 1-2 Atletico Madrid.