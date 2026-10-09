Lịch sử đối đầu Dortmund vs Werder Bremen: Guirassy chờ nối dài mạch thắng, Füllkrug tái ngộ đội bóng cũ

Dortmund vs Werder Bremen: Cuộc đối đầu giàu truyền thống của Bundesliga

Trước màn so tài giữa Dortmund vs Werder Bremen ở vòng đấu tới của Bundesliga, lịch sử đối đầu giữa hai đội một lần nữa được nhắc lại. Đây là một trong những cặp đấu quen thuộc nhất của bóng đá Đức. Hai đội đã chạm trán rất nhiều lần ở Bundesliga lẫn DFB-Pokal.

Giai đoạn gần đây, Dortmund đang chiếm ưu thế. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, đội bóng vùng Ruhr thắng 3, hòa 2 và không để thua trận nào.

Dù vậy, lịch sử cặp đấu này từng chứng kiến nhiều kịch bản khó tin, nơi Bremen khiến Dortmund ôm hận ngay ở những phút cuối. Đó là lý do trận đấu sắp tới không hề dễ đoán. Dortmund đang có mạch toàn thắng, còn Bremen có Füllkrug, người hiểu rất rõ đội bóng cũ.

Dortmund vs Werder Bremen 2015: Trận đấu cuối cùng của Jürgen Klopp tại Bundesliga

Một trong những lần chạm trán giàu cảm xúc nhất giữa hai đội diễn ra ở vòng cuối Bundesliga mùa 2014/15. Đây là trận đấu cuối cùng của Jürgen Klopp trên băng ghế chỉ đạo Dortmund tại giải quốc nội.

Signal Iduna Park chứng kiến Dortmund thắng Bremen 3-2 trong bầu không khí đặc biệt. Chiến thắng không chỉ giúp đội bóng vùng Ruhr khép lại mùa giải một cách trọn vẹn. Nó còn là lời chia tay xứng đáng dành cho vị HLV đã mang về hai chức vô địch Bundesliga và một cúp quốc gia.

Với Bremen, thất bại ở trận này trở thành một phần trong ký ức đặc biệt của bóng đá Đức. Đây là ngày Dortmund khép lại một kỷ nguyên thành công.

Dortmund vs Werder Bremen DFB-Pokal 2019: Pizarro và loạt luân lưu định mệnh

Tháng 2/2019, hai đội gặp nhau ở vòng 1/8 DFB-Pokal tại Signal Iduna Park. Khi đó, Dortmund đang dẫn đầu Bundesliga và được đánh giá cao hơn hẳn.

Trận đấu diễn ra vô cùng kịch tính khi hai đội hòa 1-1 sau 90 phút, rồi tiếp tục bất phân thắng bại 3-3 sau hiệp phụ. Claudio Pizarro, khi đó đã ngoài 40 tuổi, ghi bàn quan trọng trong hiệp phụ để kéo Bremen trở lại. Ở loạt luân lưu, đội khách tỏ ra bản lĩnh hơn và giành vé đi tiếp.

Đây là minh chứng rõ ràng cho khả năng gây bất ngờ của Bremen trong những trận đấu loại trực tiếp, kể cả khi phải thi đấu trên sân đối phương.

Dortmund vs Werder Bremen DFB-Pokal 2020: Bremen tiếp tục loại Dortmund

Chỉ một năm sau, hai đội tái ngộ ở vòng 1/8 DFB-Pokal, lần này trên sân Weserstadion. Dortmund khi đó sở hữu Erling Haaland, tân binh đang gây sốt sau những màn trình diễn bùng nổ.

Bremen nhập cuộc tốt hơn và giành chiến thắng 3-2. Haaland vẫn kịp ghi bàn trong ngày ra sân từ băng ghế dự bị, nhưng không đủ để cứu Dortmund khỏi thất bại.

Hai lần liên tiếp loại Dortmund khỏi DFB-Pokal cho thấy Bremen từng là đối thủ rất khó chịu của đội bóng vùng Ruhr ở đấu trường cúp.

Dortmund vs Werder Bremen 2022: Ngược dòng không tưởng trong 6 phút cuối

Lần chạm trán gây sốc nhất trong thời gian gần đây diễn ra ở vòng 2 Bundesliga mùa 2022/23 tại Signal Iduna Park. Dortmund dẫn trước 2-0 đến phút 89 và gần như chắc chắn có 3 điểm.

Tuy nhiên, Bremen tạo nên màn ngược dòng hiếm thấy khi ghi liền 3 bàn trong những phút cuối, thông qua Lee Buchanan, Niclas Füllkrug và Oliver Burke. Đội khách thắng 3-2, khiến khán giả Dortmund chết lặng.

Điểm đáng chú ý là Füllkrug, người ghi bàn trong trận đấu đó, sau này khoác áo Dortmund và cùng đội bóng vào chung kết Champions League 2024. Giờ đây, tiền đạo này trở lại đối đầu với chính đội bóng cũ.

Dortmund vs Werder Bremen những năm gần đây: Ưu thế nghiêng về đội bóng vùng Ruhr

Sau trận thua ngược năm 2022, Dortmund dần lấy lại thế chủ động trước Bremen. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, đội bóng vùng Ruhr thắng 3 và hòa 2.

Tuy nhiên, các cuộc đối đầu này không quá bùng nổ, với trung bình chỉ 2,4 bàn mỗi trận. Điều đó cho thấy Bremen luôn biết cách kéo trận đấu vào thế chặt chẽ, kể cả khi không được đánh giá cao.

Nhận định Dortmund vs Werder Bremen: Hàng thủ thiếu người của Dortmund coi chừng Füllkrug

Dortmund bước vào vòng đấu với vị thế rất tốt sau chuỗi chiến thắng liên tiếp. Điểm tích cực của đội bóng vùng Ruhr không chỉ nằm ở kết quả mà còn ở khả năng kiểm soát các giai đoạn khác nhau của trận đấu. Họ có thể pressing quyết liệt khi cần, nhưng cũng sẵn sàng lùi đội hình và đưa bóng nhanh tới Serhou Guirassy, Maximilian Beier để khai thác khoảng trống.

Guirassy tiếp tục là trung tâm trong cách Dortmund vận hành hàng công. Khả năng làm tường và thu hút trung vệ của tiền đạo này tạo điều kiện cho các cầu thủ phía sau xâm nhập. Joey Veerman và Felix Nmecha giúp Dortmund có thêm phương án luân chuyển bóng từ tuyến hai, thay vì chỉ dựa vào tốc độ ở hành lang biên.

Khó khăn của đội chủ nhà nằm ở hàng phòng ngự khi Nico Schlotterbeck cùng một số lựa chọn khác không thể góp mặt. Điều này có thể khiến Dortmund gặp khó trước những pha tấn công trực diện của Bremen.

Werder Bremen không phải đối thủ dễ bị áp đảo. Sự trở lại của Füllkrug mang đến điểm tựa rõ ràng trên hàng công, đặc biệt ở những tình huống bóng dài và tạt cánh. Marco Grüll cùng Eren Dinkçi có thể tận dụng khoảng trống xung quanh tiền đạo cắm để tăng tốc khi Dortmund mất bóng.

Dẫu vậy, đội khách cũng thiếu khá nhiều nhân sự và hàng thủ chưa thực sự chắc chắn. Nếu Dortmund kiểm soát được Füllkrug và thắng các pha tranh chấp bóng hai, ưu thế sân nhà cùng chất lượng tấn công nhiều khả năng sẽ giúp họ tạo khác biệt.

Tình hình lực lượng Dortmund vs Werder Bremen

Dortmund không thể sử dụng Emre Can, Giannis Konstantelias, Justin Lerma, Filippo Mane và Nico Schlotterbeck. Sự vắng mặt của Schlotterbeck là tổn thất lớn nhất, bởi trung vệ này giữ vai trò quan trọng trong việc triển khai bóng từ tuyến dưới.

Werder Bremen vắng Felix Agu, Salim Musah, Justin Njinmah, Jens Stage và Keke Topp. Ngoài ra, Cedric Itten, Senne Lynen và Moussa Ndiaye còn bỏ ngỏ khả năng thi đấu. Nếu Lynen không thể ra sân, tuyến giữa của đội khách sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ trước sức ép từ Dortmund.

Phong độ và lịch sử đối đầu Dortmund vs Werder Bremen

Dortmund đang có phong độ rất cao với 5 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Năm trận này có tổng cộng 23 bàn thắng, trung bình 4,6 bàn mỗi trận, cho thấy các trận đấu của đội bóng vùng Ruhr luôn rất sôi động.

Werder Bremen thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đại diện vùng Tây Bắc nước Đức không bùng nổ như Dortmund, nhưng vẫn cho thấy sự ổn định đáng ghi nhận.

Lịch sử đối đầu gần đây nghiêng về Dortmund. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, đội chủ nhà thắng 3, hòa 2 và không thua trận nào.

Đội hình dự kiến Dortmund vs Werder Bremen

Dortmund có thể sử dụng sơ đồ 3-4-2-1 với Gregor Kobel trong khung thành. Bộ ba trung vệ gồm Joel Gadou, Waldemar Anton và Ramy Bensebaini. Julian Ryerson, Joey Veerman, Felix Nmecha và Daniel Svensson đá ở tuyến giữa. Phía trên, Karetsas cùng Maximilian Beier hỗ trợ cho Serhou Guirassy.

Werder Bremen nhiều khả năng đá 4-2-3-1 với Hein bắt chính. Bộ tứ phòng ngự gồm Arthur, Pieper, Friedl và Deman. Regeer cùng Reis án ngữ tuyến giữa. Dinkçi, Chuki và Marco Grüll hỗ trợ cho Niclas Füllkrug trên hàng công.

Thống kê đáng chú ý trước trận Dortmund vs Werder Bremen

Dortmund bất bại trong 5 lần gặp Bremen gần nhất, với 3 chiến thắng và 2 trận hòa.

Bremen từng hai năm liên tiếp loại Dortmund khỏi DFB-Pokal vào các năm 2019 và 2020.

Năm 2022, Bremen ghi 3 bàn trong khoảng 6 phút cuối để ngược dòng thắng Dortmund 3-2 ngay tại Signal Iduna Park.

Füllkrug từng ghi bàn vào lưới Dortmund trong màu áo Bremen, sau đó khoác áo Dortmund và góp mặt ở chung kết Champions League 2024.

Trận đấu cuối cùng của Jürgen Klopp với Dortmund tại Bundesliga là chiến thắng 3-2 trước chính Bremen năm 2015.

Dortmund vs Werder Bremen: Füllkrug và chương mới của cặp đấu kinh điển

Dortmund vs Werder Bremen tiếp tục là cặp đấu mang nhiều câu chuyện. Quá khứ gần gọi tên Dortmund với chuỗi 5 trận bất bại, nhưng lịch sử cũng cho thấy Bremen luôn biết cách gây bất ngờ ở những thời điểm khó lường nhất.

Dortmund vẫn là đội được kỳ vọng nhiều hơn. Guirassy, Beier, Nmecha và Veerman giúp đội bóng vùng Ruhr có nhiều phương án để kiểm soát trận đấu.

Dù vậy, hàng thủ thiếu Schlotterbeck là điểm yếu mà Bremen có thể khai thác. Nếu Füllkrug được hỗ trợ tốt và đội khách giữ được cự ly đội hình, Dortmund hoàn toàn có thể trải qua một trận đấu nhiều áp lực.

Dự đoán tỷ số Dortmund vs Werder Bremen

Dortmund có lợi thế rõ ràng về phong độ, sân nhà và chất lượng tấn công. Bremen là đội bóng khó chịu, có điểm tựa Füllkrug và đủ khả năng ghi bàn. Dù vậy, nếu Dortmund kiểm soát tốt các pha bóng bổng và tận dụng cơ hội hiệu quả, đội chủ nhà vẫn có nhiều cơ sở để giành trọn 3 điểm.

Dự đoán tỷ số: Dortmund 3-1 Werder Bremen.