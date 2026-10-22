Lịch sử đối đầu Dortmund vs Eintracht Frankfurt: Aubameyang từng định đoạt chung kết Cúp Quốc gia Đức

Dortmund vs Eintracht Frankfurt: Những cuộc đối đầu giàu bàn thắng

Borussia Dortmund và Eintracht Frankfurt đã nhiều lần gặp nhau tại Bundesliga và Cúp Quốc gia Đức. Trong những năm gần đây, các cuộc đối đầu giữa hai đội thường diễn ra hấp dẫn bởi cả hai đều sở hữu lối chơi tấn công tương đối cởi mở.

Theo bảng lịch sử đối đầu Dortmund và Frankfurt, trong 33 trận được ghi nhận từ năm 2010 đến 2026, Dortmund thắng 19, Frankfurt thắng 6 và hai đội hòa nhau 8 trận.

Đáng chú ý, Dortmund ghi tới 74 bàn trong giai đoạn này, trong khi Frankfurt có 42 bàn. Sự chênh lệch phản ánh ưu thế của đội bóng vùng Ruhr, đặc biệt trong những cuộc đối đầu trên sân Signal Iduna Park.

Dortmund 2-1 Eintracht Frankfurt ngày 27/5/2017: Aubameyang mang về chiếc cúp

Một trong những cuộc đối đầu quan trọng nhất giữa Dortmund và Frankfurt diễn ra ngày 27/5/2017 tại chung kết Cúp Quốc gia Đức.

Trận đấu được tổ chức trên sân Olympiastadion ở Berlin, nơi Dortmund quyết tâm chấm dứt chuỗi ba lần liên tiếp thất bại ở chung kết giải đấu.

Đội bóng vùng Ruhr nhập cuộc hiệu quả và vượt lên dẫn trước ngay phút thứ 8 nhờ pha lập công của Ousmane Dembélé. Tuy nhiên, Frankfurt nhanh chóng cho thấy họ không dễ bị khuất phục.

Phút 29, Ante Rebic ghi bàn gỡ hòa 1-1, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Frankfurt tiếp tục duy trì sự quyết tâm, khiến Dortmund phải đối mặt với không ít khó khăn trong việc tạo ra cơ hội.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 67 khi Pierre-Emerick Aubameyang thực hiện thành công quả phạt đền, giúp Dortmund vượt lên dẫn 2-1.

Trong thời gian còn lại, Frankfurt nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thành công. Dortmund bảo vệ được lợi thế và giành chức vô địch Cúp Quốc gia Đức.

Aubameyang trở thành nhân vật quyết định trong trận chung kết, còn Dortmund khép lại một mùa giải nhiều biến động bằng danh hiệu quan trọng.

Dortmund 5-2 Eintracht Frankfurt ngày 14/8/2021: Haaland tạo nên màn trình diễn bùng nổ

Ngày 14/8/2021, Dortmund có một trong những chiến thắng đậm nhất trước Frankfurt trong giai đoạn gần đây khi đánh bại đối thủ 5-2 tại Bundesliga.

Trận đấu chứng kiến hàng công Dortmund thi đấu hiệu quả, đặc biệt với sự xuất hiện của Erling Haaland.

Tiền đạo người Na Uy ghi hai bàn và tạo ra ảnh hưởng lớn trong những tình huống tấn công của đội chủ nhà. Marco Reus và các đồng đội cũng liên tục khai thác những khoảng trống nơi hàng phòng ngự Frankfurt.

Dù đội khách có hai bàn thắng, Dortmund vẫn duy trì thế trận áp đảo và kết thúc trận đấu với chiến thắng cách biệt ba bàn.

Kết quả này tiếp tục khẳng định sức mạnh của Dortmund trên sân nhà trước Frankfurt, đồng thời đánh dấu một màn trình diễn đáng nhớ của Haaland tại Bundesliga.

Dortmund 4-0 Eintracht Frankfurt ngày 22/4/2023: Chiến thắng trong cuộc đua vô địch

Một trong những cuộc đối đầu đáng chú ý khác diễn ra ngày 22/4/2023, khi Dortmund đánh bại Frankfurt 4-0 tại Bundesliga.

Đội chủ nhà bước vào trận đấu với quyết tâm giành điểm trong cuộc đua vô địch. Trước đối thủ có khả năng phản công tốt, Dortmund lựa chọn cách nhập cuộc chủ động và liên tục tạo sức ép.

Jude Bellingham, Donyell Malen và Mats Hummels đều để lại dấu ấn trong chiến thắng thuyết phục của đội bóng vùng Ruhr.

Đây là kết quả cho thấy Dortmund có khả năng kiểm soát trận đấu hiệu quả khi hàng tiền vệ duy trì được sự chủ động và hàng công tận dụng tốt cơ hội.

Chiến thắng bốn bàn không gỡ trở thành một trong những cột mốc đáng nhớ ở giai đoạn cuối mùa giải 2022/23.

Eintracht Frankfurt 1-1 Dortmund ngày 28/10/2025: Kobel tỏa sáng trên chấm luân lưu

Ngày 28/10/2025, Dortmund và Frankfurt tiếp tục tạo nên một cuộc đối đầu căng thẳng tại vòng 2 Cúp Quốc gia Đức.

Frankfurt vượt lên dẫn trước ở phút thứ 7 khi Ansgar Knauff ghi bàn sau đường kiến tạo của Mario Götze. Đáng chú ý, cả hai cầu thủ đều từng có thời gian khoác áo Dortmund, khiến bàn mở tỷ số mang thêm ý nghĩa đặc biệt.

Dortmund nhanh chóng tìm lại sự cân bằng trong hiệp hai. Phút 48, Julian Brandt ghi bàn gỡ hòa 1-1 sau đường chuyền của Julian Ryerson.

Hai đội tiếp tục thi đấu giằng co và không thể tìm được bàn thắng quyết định trong thời gian chính thức lẫn hiệp phụ, buộc trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu.

Tại đây, thủ môn Gregor Kobel trở thành người hùng khi cản phá cú sút của Fares Chaibi. Dortmund giành chiến thắng 4-2 trên chấm luân lưu, qua đó giành quyền đi tiếp.

Đây là trận đấu cho thấy sự cân bằng giữa hai đội khi Frankfurt đủ khả năng gây khó khăn cho Dortmund, nhưng bản lĩnh ở thời điểm quyết định đã giúp đội bóng vùng Ruhr giành chiến thắng.

Eintracht Frankfurt 3-3 Dortmund ngày 10/1/2026: Màn rượt đuổi sáu bàn thắng

Cuộc đối đầu ngày 10/1/2026 tiếp tục cho thấy tính hấp dẫn của cặp đấu Dortmund và Frankfurt, khi hai đội hòa nhau 3-3 tại Bundesliga.

Sáu bàn thắng xuất hiện phản ánh khả năng tấn công của cả hai đội, đồng thời cho thấy những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự.

Dortmund sở hữu những cầu thủ có khả năng tạo đột biến, nhưng Frankfurt cũng không thiếu phương án ghi bàn khi được thi đấu trên sân nhà.

Kết quả hòa 3-3 tiếp tục nối dài danh sách những cuộc đối đầu có nhiều bàn thắng giữa hai câu lạc bộ, đồng thời khiến cuộc tái đấu ở lượt về được chờ đợi hơn.

Dortmund 3-2 Eintracht Frankfurt ngày 9/5/2026: Chiến thắng sát nút tại Signal Iduna Park

Lần gặp gần nhất trước mùa giải 2026/27 diễn ra ngày 9/5/2026, khi Dortmund giành chiến thắng 3-2 trên sân nhà.

Khác với những trận đấu Dortmund tạo ra cách biệt lớn, cuộc đối đầu này chứng kiến Frankfurt thi đấu kiên cường và có hai bàn thắng vào lưới đội chủ nhà.

Tuy nhiên, Dortmund vẫn cho thấy khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn để giành chiến thắng với cách biệt tối thiểu.

Kết quả này tiếp tục củng cố thành tích đối đầu thuận lợi của đội bóng vùng Ruhr, đặc biệt khi được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả Signal Iduna Park.

Nhận định Dortmund vs Eintracht Frankfurt: Guirassy tìm lại cảm giác ghi bàn

Dortmund bước vào cuộc tái đấu tại Bundesliga 2026/27 với hàng phòng ngự tương đối chắc chắn, nhưng hiệu quả tấn công chưa thực sự ổn định. Serhou Guirassy tiếp tục được kỳ vọng sẽ tạo khác biệt nhờ khả năng chọn vị trí và dứt điểm.

Frankfurt đang sở hữu những cầu thủ giàu tốc độ như Ritsu Doan, Jonathan Burkardt và Younes Ebnoutalib. Tuy nhiên, việc nhận 9 bàn thua trong 5 trận gần nhất cho thấy đội khách vẫn gặp vấn đề khi tổ chức phòng ngự.

Lợi thế sân nhà cùng thành tích đối đầu tốt hơn giúp Dortmund được đánh giá nhỉnh hơn.

Dự đoán tỷ số Dortmund vs Eintracht Frankfurt

Các cuộc đối đầu gần đây thường xuất hiện nhiều bàn thắng, trong khi Dortmund có lợi thế về hàng phòng ngự và sân nhà.

Tỷ số tham khảo: Dortmund 3-1 Eintracht Frankfurt.