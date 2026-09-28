Lịch sử đối đầu đội tuyển Việt Nam - Thái Lan: Cán cân đang đổi chiều

Trong lịch sử, đội tuyển (ĐT) Thái Lan vẫn chiếm ưu thế về thành tích đối đầu. Tuy nhiên, những lần chạm trán gần đây lại cho thấy đội tuyển Việt Nam đã tạo được thế cân bằng, thậm chí duy trì mạch bất bại trước "Voi chiến" trong 4 cuộc đối đầu gần nhất.

Đội tuyển Việt Nam tập luyện trước trận đấu với đội tuyển Thái Lan.

ĐT Thái Lan vẫn áp đảo về lịch sử đối đầu

ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan là hai trong những đối thủ có nhiều duyên nợ nhất của bóng đá Đông Nam Á.

Theo thống kê, ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan đã có 24 lần chạm trán được ghi nhận trong khoảng thời gian từ ngày 4/12/2005 đến lần gặp nhau gần nhất vào ngày 26/8/2026.

Trong quãng thời gian này, Thái Lan chiếm ưu thế với 11 chiến thắng, trong khi Việt Nam thắng 5 trận và hai đội có 8 lần bất phân thắng bại. "Voi chiến" cũng ghi được 35 bàn thắng, nhiều hơn 14 bàn so với Việt Nam (21 bàn).

Những con số trên cho thấy Thái Lan vẫn nhỉnh hơn về thành tích đối đầu trong lịch sử được ghi nhận. Tuy nhiên, nếu thu hẹp phạm vi vào giai đoạn gần đây, khoảng cách giữa hai đội đã không còn lớn như trước.

Đáng chú ý, trong 4 lần chạm trán gần nhất đều diễn ra tại ASEAN Cup 2024 và ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam không phải nhận thất bại nào.

Tại ASEAN Cup 2024, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik toàn thắng Thái Lan ở cả hai lượt trận chung kết. Đó là một trong những dấu mốc quan trọng giúp "Những chiến binh sao vàng" đăng quang giải đấu khu vực.

Đến ASEAN Cup 2026, hai đội tiếp tục gặp nhau ở chung kết. Ở trận lượt đi trên sân Rajamangala, Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Thái Lan. Trong trận lượt về tại sân Mỹ Đình, hai đội hòa nhau 2-2.

Như vậy, trước cuộc tái đấu ngày 29/9, Việt Nam đang có 3 chiến thắng và 1 trận hòa trong 4 lần gần nhất gặp Thái Lan tại ASEAN Cup.

Trong 4 lần chạm trán gần nhất, ĐT Việt Nam bất bại trước ĐT Thái Lan.

Tái ngộ chỉ sau hơn một tháng

Cuộc đối đầu tại Bandung lần này càng đặc biệt khi hai đội vừa gặp nhau ở chung kết ASEAN Cup 2026. Khoảng cách giữa những lần chạm trán là rất ngắn, đồng nghĩa cả ĐT Việt Nam lẫn ĐT Thái Lan đều không xa lạ với cách vận hành chiến thuật cũng như những điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ.

Ở trận chung kết lượt đi ngày 22/8, Việt Nam giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân Rajamangala. Đến trận lượt về ngày 26/8 tại Mỹ Đình, hai đội hòa 2-2. Những kết quả này giúp Việt Nam tiếp tục duy trì thành tích tích cực trước Thái Lan trong các giải đấu khu vực gần đây.

Tuy nhiên, trận đấu ngày 29/9 mang tính chất hoàn toàn khác. Đây không phải một trận chung kết mà là cuộc đối đầu ở vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026, trong bối cảnh cả hai đội đều đã có 3 điểm sau lượt trận mở màn.

Việt Nam đánh bại Philippines 1-0 nhờ bàn thắng của Đình Bắc ở phút 25. Trong khi đó, Thái Lan có màn ra quân ấn tượng hơn về mặt tỷ số khi vượt qua Pakistan 4-0, với Teerasak Poeiphimai lập hat-trick. Sau lượt trận đầu tiên, Thái Lan tạm dẫn đầu bảng B nhờ hiệu số +4, còn Việt Nam đứng thứ hai với hiệu số +1.

Điều đó khiến màn so tài tại Bandung có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc đua giành ngôi đầu bảng B. Theo thể thức FIFA ASEAN Cup 2026, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào chung kết, trong khi hai đội xếp thứ hai tranh hạng ba.

Một trong những điểm đáng chú ý trước trận đấu là sự vắng mặt của Nguyễn Xuân Son. Tiền đạo này từng để lại dấu ấn đậm nét trong những lần Việt Nam đối đầu Thái Lan tại ASEAN Cup, nhưng hiện không thể góp mặt vì chấn thương.

Trong bối cảnh đó, hàng công Việt Nam sẽ phải trông chờ vào những gương mặt khác. Đình Bắc vừa ghi bàn quyết định giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua Philippines, trong khi Nguyễn Hai Long cũng là một trong những cầu thủ từng tạo dấu ấn trước Thái Lan.

Bên cạnh đó, Đỗ Hoàng Hên và Williams Minh Hoàng cũng được kỳ vọng mang đến thêm phương án tấn công cho HLV Kim Sang-sik. Việc Việt Nam bổ sung một số cầu thủ nhập tịch cũng tạo thêm lựa chọn về nhân sự cho đội tuyển.

Ở phía đối diện, Teerasak là cái tên đáng chú ý nhất khi tiền đạo này lập hat-trick ngay trận ra quân và hiện nằm trong nhóm dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải.

Lịch sử vẫn gọi tên ĐT Thái Lan, nhưng phong độ đối đầu gần đây đang tạo thêm cơ sở để ĐT Việt Nam bước vào trận đấu với sự tự tin.