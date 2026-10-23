Lịch sử đối đầu Crystal Palace vs Newcastle: Mateta hai lần lập cú đúp, Isak từng góp mặt trong chiến thắng 5-0

Cuộc gặp giữa Crystal Palace và Newcastle ở vòng 8 Ngoại hạng Anh 2026/27 diễn ra trong bối cảnh hai đội đều cần cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Trận đấu tại Selhurst Park còn gợi nhớ những cuộc chạm trán nhiều cảm xúc trong vài mùa giải gần đây.

Newcastle vs Crystal Palace 2023: Chích chòe thắng đậm 4-0

Ngày 21/10/2023, Newcastle tiếp đón Crystal Palace trên sân St James' Park trong giai đoạn đội bóng của HLV Eddie Howe đang cho thấy sức mạnh đáng kể tại Premier League.

Đội chủ nhà nhanh chóng làm chủ thế trận và liên tục khai thác những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự của Palace. Newcastle ghi bốn bàn không gỡ, tạo nên một trong những chiến thắng cách biệt nhất của họ trước đại diện London trong những năm gần đây.

Kết quả này cho thấy Newcastle có thể trở nên nguy hiểm đến mức nào khi được thi đấu trên sân nhà. Khả năng tạo sức ép liên tục, phối hợp tốc độ và tận dụng cơ hội giúp Chích chòe chiếm ưu thế rõ rệt.

Tuy nhiên, Crystal Palace đã không mất nhiều thời gian để đáp trả bằng một chiến thắng đáng nhớ ở lần tái đấu tiếp theo.

Crystal Palace vs Newcastle 2024: Mateta lập cú đúp trong chiến thắng 2-0

Ngày 24/4/2024, Crystal Palace đánh bại Newcastle 2-0 trên sân Selhurst Park. Jean-Philippe Mateta trở thành nhân vật chính với hai bàn thắng trong hiệp hai.

Sau 45 phút đầu tiên không có bàn thắng, Mateta phá vỡ thế cân bằng ở phút 55 bằng pha xử lý chính xác trong vòng cấm. Tiền đạo người Pháp tiếp tục lập công ở phút 88, khép lại một trận đấu mà Palace thi đấu chủ động và hiệu quả.

Chiến thắng mang ý nghĩa đặc biệt khi Crystal Palace đang tìm lại sự ổn định dưới thời HLV Oliver Glasner. Mateta không chỉ ghi bàn mà còn trở thành điểm tựa quan trọng trong hệ thống tấn công của đội bóng London.

Đây cũng là lời khẳng định rằng Selhurst Park luôn có thể trở thành địa điểm khó khăn đối với Newcastle.

Newcastle vs Crystal Palace 2025: Isak góp mặt trong màn hủy diệt 5-0

Ngày 16/4/2025, Newcastle tạo nên một trong những chiến thắng đậm nhất lịch sử đối đầu gần đây khi đánh bại Crystal Palace 5-0 tại St James' Park.

Jacob Murphy mở tỷ số, trước khi Marc Guehi phản lưới nhà. Harvey Barnes và Fabian Schar tiếp tục ghi bàn trong hiệp một, giúp Newcastle tạo ra khoảng cách bốn bàn ngay trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Alexander Isak hoàn tất chiến thắng bằng bàn thắng thứ năm. Newcastle thể hiện sức mạnh tấn công vượt trội, trong khi Crystal Palace không thể tìm được phương án ngăn cản các đợt lên bóng liên tiếp của đội chủ nhà.

Trận thắng 5-0 cho thấy Newcastle có thể áp đảo đối thủ toàn diện khi các vị trí trên hàng công đạt phong độ cao. Đây vẫn là ký ức đáng nhớ của Chích chòe mỗi khi nhìn lại những lần đối đầu Palace.

Crystal Palace vs Newcastle 2026: Mateta ghi hai bàn cuối trận để ngược dòng

Ngày 12/4/2026, Crystal Palace tạo nên một trong những màn ngược dòng đáng nhớ nhất trước Newcastle. Đội khách mở tỷ số trong hiệp một nhờ William Osula và duy trì lợi thế đến những phút cuối.

Bước ngoặt chỉ xuất hiện khi Jean-Philippe Mateta được tung vào sân. Tiền đạo người Pháp ghi bàn gỡ hòa ở phút 80, trước khi hoàn tất cú đúp bằng quả phạt đền trong thời gian bù giờ.

Chiến thắng 2-1 khiến Selhurst Park bùng nổ và một lần nữa khẳng định Mateta là cái tên đặc biệt trong những cuộc đối đầu Newcastle. Sau cú đúp năm 2024, anh tiếp tục đóng vai người hùng bằng hai pha lập công quyết định.

Với Newcastle, thất bại này cũng là lời cảnh báo về khả năng đánh mất thế trận trong những phút cuối dù đã có lợi thế dẫn bàn.

Nhận định Crystal Palace vs Newcastle: Selhurst Park tiếp tục thử thách Chích chòe

Crystal Palace đang đứng thứ 14 với 7 điểm sau 7 trận. Đội bóng London vừa chịu thất bại 0-5 trước Brighton, trong khi hàng phòng ngự đã nhận tới 17 bàn thua từ đầu mùa. Tyrick Mitchell là một trong những cầu thủ ghi bàn nổi bật của đội với hai pha lập công.

Newcastle đứng thứ 11 với 8 điểm nhưng cũng chưa duy trì được sự ổn định. Hai trận gần nhất tại Premier League, Chích chòe đều không ghi bàn, còn Joe Willock và Anthony Elanga đang là những cầu thủ có thành tích ghi bàn tốt của đội.

Lịch sử cho thấy Newcastle có thể thắng đậm Crystal Palace tại St James' Park, nhưng Selhurst Park lại là nơi đội bóng London thường tạo ra thế trận khó chịu. Trận tái đấu sắp tới vì thế sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng tận dụng cơ hội và sự chắc chắn của hai hàng phòng ngự.

Nếu Newcastle muốn giành chiến thắng, họ cần tránh lặp lại những sai lầm từng khiến đội bóng phải nhận thất bại trước các pha lập công quyết định của Mateta.