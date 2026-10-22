Lịch sử đối đầu Coventry vs Fulham: Gyokeres từng khiến đội bóng London ôm hận

Coventry vs Fulham: Cuộc đối đầu kéo dài qua nhiều thế hệ

Coventry và Fulham từng nhiều lần gặp nhau trong lịch sử bóng đá Anh, chủ yếu ở các giải đấu hạng dưới trước khi có cơ hội tái đấu tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27.

Thống kê lịch sử ghi nhận hơn 30 lần chạm trán giữa hai câu lạc bộ. Thành tích tương đối cân bằng, với những giai đoạn Fulham nhỉnh hơn nhưng cũng có những thời điểm Coventry tạo ra chuỗi kết quả thuận lợi.

Đáng chú ý, hai cuộc gặp gần nhất trước mùa giải 2026/27 tại Championship 2021/22 đều chứng kiến chiến thắng dành cho Coventry. Đây là giai đoạn đội bóng áo xanh sở hữu một trong những hàng công đáng chú ý của giải đấu, với sự xuất hiện của Viktor Gyokeres.

Coventry 5-2 Fulham ngày 20/9/1947: Một trong những chiến thắng đậm nhất

Trong những cuộc chạm trán từ thế kỷ trước, chiến thắng 5-2 của Coventry trước Fulham ngày 20/9/1947 là một trong những kết quả đáng chú ý.

Khi ấy, hai đội vẫn đang xây dựng vị thế tại các giải bóng đá Anh. Coventry tận dụng tốt lợi thế sân nhà để tạo ra một trận đấu có nhiều bàn thắng, trong đó hàng công ghi tới năm bàn vào lưới Fulham.

Đối với Coventry, kết quả này trở thành một trong những chiến thắng cách biệt lớn nhất trước đội bóng London. Trong khi đó, Fulham phải chấp nhận thất bại dù cũng có hai lần đưa bóng vào lưới đối phương.

Trận đấu là một dấu mốc trong lịch sử lâu đời giữa hai câu lạc bộ, trước khi các cuộc đối đầu tiếp tục xuất hiện ở nhiều giai đoạn khác nhau.

Coventry 4-1 Fulham ngày 2/10/2021: Gyokeres lập cú đúp trong màn ngược dòng

Ngày 2/10/2021, Coventry và Fulham tạo nên một trong những cuộc đối đầu hấp dẫn nhất tại Championship.

Fulham nhập cuộc thuận lợi và vượt lên dẫn trước ở phút 18 sau pha phản lưới nhà của Kyle McFadzean. Tuy nhiên, lợi thế này không đủ để giúp đội khách kiểm soát trận đấu trong hiệp hai.

Ngay sau giờ nghỉ, Viktor Gyokeres ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 47. Chỉ bốn phút sau, Matt Godden thực hiện thành công quả phạt đền, giúp Coventry lần đầu vượt lên dẫn trước.

Sức ép của đội chủ nhà tiếp tục gia tăng khi Ian Maatsen ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 61. Đến phút 70, Gyokeres hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 4-1 cho Coventry.

Bốn bàn thắng trong hiệp hai giúp đội bóng áo xanh tạo nên một trong những màn ngược dòng đáng nhớ nhất mùa giải.

Đặc biệt, Gyokeres trở thành nhân vật nổi bật với hai pha lập công. Khả năng di chuyển và tận dụng cơ hội của tiền đạo Thụy Điển khiến hàng phòng ngự Fulham liên tục gặp khó khăn.

Chiến thắng này còn mang ý nghĩa quan trọng bởi Coventry vừa trải qua thất bại nặng nề trước Luton Town. Việc đánh bại Fulham giúp đội bóng nhanh chóng lấy lại sự tự tin.

Fulham 1-3 Coventry ngày 10/4/2022: Đội khách tiếp tục gieo buồn tại Craven Cottage

Cuộc tái đấu ngày 10/4/2022 tiếp tục chứng kiến Coventry giành chiến thắng, lần này với tỷ số 3-1 ngay trên sân Craven Cottage.

Nếu trận lượt đi được nhớ đến bởi màn ngược dòng ngoạn mục, cuộc gặp lượt về lại cho thấy khả năng tận dụng cơ hội tốt của Coventry khi phải thi đấu xa nhà.

Fulham bước vào trận đấu với mục tiêu duy trì thành tích trong cuộc đua thăng hạng, nhưng Coventry đã tạo ra nhiều khó khăn bằng lối chơi tập thể và những tình huống chuyển trạng thái hiệu quả.

Chiến thắng 3-1 giúp Coventry hoàn tất cú đúp trước Fulham trong mùa giải Championship 2021/22.

Đây là dấu mốc đáng nhớ bởi đội bóng áo xanh không chỉ thắng một đối thủ có chất lượng đội hình tốt mà còn làm được điều đó ở cả hai lượt trận.

Nhận định Coventry vs Fulham: Liệu quá khứ có lặp lại?

Coventry đang trải qua giai đoạn thi đấu chưa thực sự ổn định tại Ngoại hạng Anh 2026/27. Trong 5 trận gần nhất theo dữ liệu được cung cấp, đội bóng của Frank Lampard thắng 2 và thua 3, ghi 7 bàn nhưng nhận tới 12 bàn thua.

Fulham cũng chưa đạt được phong độ tốt nhất, nhưng kinh nghiệm thi đấu tại Ngoại hạng Anh cùng khả năng phối hợp ở khu trung tuyến giúp đội khách được đánh giá nhỉnh hơn.

Dẫu vậy, Coventry có cơ sở để tự tin khi từng giành hai chiến thắng liên tiếp trước Fulham trong lần gặp nhau gần nhất tại Championship.

Dự đoán tỷ số Coventry vs Fulham

Coventry có lợi thế sân nhà, nhưng Fulham sở hữu những cầu thủ giàu kinh nghiệm hơn ở giải đấu cao nhất nước Anh.

Tỷ số tham khảo: Coventry 1-2 Fulham.