Lịch sử đối đầu Como vs MU: Fabregas lần đầu gặp Quỷ đỏ, Carrick đối mặt thử thách tại Italy

Trước cuộc đối đầu lúc 23h45 ngày 21/10 trên sân Giuseppe Sinigaglia, Como và Manchester United chưa từng chạm trán trong một trận đấu chính thức. Đây sẽ là lần đầu tiên hai câu lạc bộ gặp nhau tại đấu trường châu Âu, đồng thời mở ra một dấu mốc mới trong lịch sử của đội bóng vùng Lombardy.

Como vs MU tại Champions League 2026: Cuộc gặp đầu tiên trong lịch sử

Trước mùa giải 2026/27, Como và Manchester United chưa từng gặp nhau ở bất kỳ trận đấu chính thức nào được ghi nhận. Hai đội vì thế không có thành tích thắng, hòa, thua hay số bàn thắng đối đầu để so sánh.

Sự khác biệt về lịch sử phát triển là điểm đáng chú ý. MU từng 3 lần vô địch Cúp C1/Champions League vào các năm 1968, 1999 và 2008, gắn liền với nhiều thế hệ cầu thủ nổi tiếng của bóng đá thế giới.

Trong khi đó, Como trải qua hành trình dài để trở lại Serie A và từng bước xây dựng vị thế trong bóng đá Italy. Dưới sự dẫn dắt của Cesc Fabregas, đội bóng vùng Lombardy chuyển mình với lối chơi kiểm soát bóng, ưu tiên khả năng phối hợp ở tuyến giữa và phát triển những cầu thủ trẻ giàu kỹ thuật.

Việc giành quyền tham dự Champions League 2026/27 đánh dấu bước tiến quan trọng của Como. Ngay trong mùa giải đầu tiên góp mặt, họ đã có cơ hội tiếp đón một trong những đội bóng nổi tiếng nhất thế giới.

Trận đấu trên sân Giuseppe Sinigaglia không chỉ mang ý nghĩa điểm số mà còn là cơ hội để Como khẳng định sự trưởng thành. Với MU, đây là chuyến làm khách trước một đối thủ ít tên tuổi hơn nhưng đang sở hữu tinh thần thi đấu tích cực.

Como vs RB Leipzig ngày 9/9/2026: Chiến thắng 4-1 mở ra lịch sử Champions League

Trước khi chuẩn bị đối đầu MU, Como đã tạo dấu ấn mạnh mẽ ở trận ra quân Champions League mùa giải 2026/27.

Ngày 9/9/2026, đội bóng Italy tiếp đón RB Leipzig trên sân Giuseppe Sinigaglia trong trận đấu đầu tiên tại vòng phân hạng. Đây là cột mốc quan trọng đối với một câu lạc bộ từng phải trải qua nhiều giai đoạn khó khăn ở các giải đấu hạng dưới.

Leipzig được đánh giá cao hơn nhờ kinh nghiệm thi đấu tại Champions League và chất lượng đội hình. Tuy nhiên, Como đã khiến đại diện Bundesliga bất ngờ bằng khả năng tổ chức tấn công và tận dụng cơ hội hiệu quả.

Đội bóng của Cesc Fabregas giành chiến thắng với tỷ số 4-1, tạo nên một trong những kết quả đáng chú ý ở lượt trận mở màn. Martin Baturina cùng các đồng đội cho thấy khả năng kiểm soát thế trận và tạo ra những tình huống nguy hiểm trước đối thủ đến từ Đức.

Chiến thắng cách biệt không chỉ mang về 3 điểm đầu tiên mà còn giúp Como khẳng định họ đủ sức cạnh tranh tại sân chơi lớn nhất châu Âu. Đáng chú ý, sân Giuseppe Sinigaglia trở thành điểm tựa quan trọng, nơi đại diện Italy có thể triển khai lối chơi chủ động trước những đối thủ giàu kinh nghiệm.

Đây cũng là cơ sở để Como tự tin trước cuộc tiếp đón Manchester United. Nếu tiếp tục duy trì được hiệu quả tấn công như trận gặp Leipzig, đội chủ nhà hoàn toàn có thể tạo ra khó khăn cho hàng phòng ngự Quỷ đỏ.

Feyenoord vs Como ngày 14/10/2026: Đại diện Italy nhận thất bại đầu tiên

Sau chiến thắng ấn tượng trước Leipzig, Como hành quân đến Hà Lan để đối đầu Feyenoord ở lượt trận thứ hai Champions League.

Khác với trận mở màn trên sân nhà, đội bóng của Cesc Fabregas phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn khi thi đấu tại De Kuip. Feyenoord sở hữu lối chơi giàu tốc độ và tận dụng khá tốt lợi thế sân bãi để gây sức ép lên hàng phòng ngự Como.

Dù vậy, đại diện Italy vẫn thể hiện tinh thần thi đấu tích cực. Como ghi được 2 bàn thắng và liên tục tìm kiếm cơ hội trước khung thành đối phương, nhưng không thể ngăn Feyenoord giành chiến thắng 3-2.

Thất bại này cho thấy Como vẫn còn những điểm cần cải thiện, đặc biệt là khả năng duy trì sự chắc chắn khi đối phương đẩy cao tốc độ trận đấu.

Sau hai lượt trận, Como giành 3 điểm, ghi 6 bàn và nhận 4 bàn thua. Hiệu suất tấn công tương đối tốt là tín hiệu tích cực, nhưng hàng phòng ngự vẫn cần duy trì sự tập trung trước những đối thủ có chất lượng cá nhân cao.

Cuộc đối đầu MU vì thế trở thành cơ hội để Como chứng minh rằng chiến thắng trước Leipzig không phải kết quả nhất thời.

Manchester United trở lại Champions League và tiếp tục gặp khó khăn

Nếu Como đang tận hưởng hành trình Champions League đầu tiên, Manchester United lại bước vào giải đấu với kỳ vọng tìm lại vị thế của một câu lạc bộ giàu truyền thống.

Quỷ đỏ mở màn mùa giải 2026/27 bằng chiến thắng 4-0 trước Sabah Baku, qua đó có khởi đầu thuận lợi sau hai mùa giải không góp mặt tại Champions League.

Tuy nhiên, đến lượt trận thứ hai, MU phải nhận thất bại 0-2 trên sân Atletico Madrid. Đội bóng Tây Ban Nha sớm mở tỷ số và tiếp tục tận dụng những vấn đề trong hệ thống phòng ngự của Quỷ đỏ để giành chiến thắng.

Kết quả này khiến MU chỉ có 3 điểm sau hai lượt trận, bằng với Como nhưng xếp ngay phía sau đại diện Italy trên bảng xếp hạng trước cuộc đối đầu trực tiếp.

Đáng lo ngại hơn, phong độ tại Ngoại hạng Anh của MU vẫn chưa được cải thiện. Đoàn quân của Michael Carrick vừa hòa Leeds United 1-1 và kéo dài chuỗi trận không thắng trên mọi đấu trường lên con số 6.

Trong bối cảnh ấy, chuyến làm khách trước Como mang ý nghĩa quan trọng. Một kết quả không thuận lợi có thể khiến MU tiếp tục chịu sức ép, trong khi chiến thắng sẽ giúp họ lấy lại sự tự tin.

Nhận định Como vs MU: Fabregas có cơ hội gây bất ngờ trước Carrick

Como bước vào cuộc đối đầu với lợi thế sân nhà cùng tinh thần được củng cố sau chiến thắng 3-1 trước Fiorentina tại Serie A. Đội bóng vùng Lombardy đang đứng trong nhóm đầu bảng xếp hạng với 14 điểm sau 7 vòng đấu.

Nico Paz tiếp tục là nhân vật đáng chú ý trong cách tổ chức tấn công của Como. Khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp, phối hợp với Martin Baturina và hỗ trợ Tasos Douvikas có thể mang đến nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương.

Ở phía đối diện, MU vẫn sở hữu những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Bruno Fernandes, Harry Maguire và Bryan Mbeumo. Tuy nhiên, khả năng duy trì sự ổn định đang trở thành vấn đề lớn của đội bóng nước Anh.

Como có thể chủ động kiểm soát bóng và gây sức ép ngay từ đầu, trong khi MU cần tận dụng kinh nghiệm cùng chất lượng cá nhân để hạn chế sự hưng phấn của đội chủ nhà.

Lợi thế sân bãi và phong độ hiện tại giúp Como có cơ sở tạo bất ngờ, dù MU vẫn nhỉnh hơn về kinh nghiệm tại đấu trường châu Âu.

Phong độ và lịch sử đối đầu Como vs MU

Trong 5 trận chính thức gần nhất, Como giành 2 chiến thắng, 1 trận hòa và nhận 2 thất bại. Đội bóng Italy ghi 7 bàn và để thủng lưới 7 lần, phản ánh khả năng tấn công tích cực nhưng chưa duy trì được sự chắc chắn trong phòng ngự.

Manchester United có thành tích kém thuyết phục hơn với 3 trận hòa và 2 thất bại trong 5 trận gần nhất. Quỷ đỏ ghi 5 bàn nhưng đã để thủng lưới 8 lần, đồng thời trải qua chuỗi 6 trận không thắng trên mọi đấu trường.

Lịch sử đối đầu trực tiếp giữa Como và MU chưa ghi nhận trận đấu nào. Vì vậy, phong độ hiện tại, chất lượng đội hình và khả năng tận dụng lợi thế sân nhà là những yếu tố quan trọng để đánh giá tương quan trước cuộc gặp đầu tiên.

Tình hình lực lượng Como vs MU

Como không có sự phục vụ của Assane Diao và Moise Kean vì chấn thương. Trevoh Chalobah cũng bỏ ngỏ khả năng thi đấu sau khi gặp vấn đề về thể trạng ở trận thắng Fiorentina.

Tuy nhiên, những cầu thủ quan trọng như Nico Paz, Martin Baturina và Tasos Douvikas vẫn có thể góp mặt. Đây là cơ sở để HLV Cesc Fabregas duy trì các phương án tấn công quen thuộc.

Manchester United thiếu vắng Leny Yoro vì án treo giò sau trận gặp Atletico Madrid. Patrick Dorgu, Manuel Ugarte và Benjamin Sesko đang điều trị chấn thương, trong khi tình trạng của Lisandro Martinez, Luke Shaw, Kobbie Mainoo và Ayden Heaven cần được đánh giá trước giờ thi đấu.

Đội hình dự kiến Como vs MU

Como (4-2-3-1): Robert Sanchez; Yan Couto, Jacobo Ramon, Marc Kempf, Alex Valle; Maximo Perrone, Lucas Da Cunha; Martin Baturina, Nico Paz, Mattia Liberali; Tasos Douvikas.

MU (4-2-3-1): Lammens; Dalot, De Ligt, Maguire, Mazraoui; Carlos Baleba, Andrey Santos; Bruno Fernandes, Tielemans, Rashford; Mbeumo.

Thống kê đáng chú ý trước trận Como vs MU

Como đang có 14 điểm sau 7 vòng Serie A, với thành tích 4 chiến thắng, 2 trận hòa và 1 thất bại. Trong khi đó, MU mới giành 7 điểm sau 7 vòng Ngoại hạng Anh và chỉ có một chiến thắng kể từ đầu mùa.

Tại Champions League, hai đội cùng sở hữu 3 điểm sau hai lượt trận. Como ghi 6 bàn và nhận 4 bàn thua, trong khi MU ghi 4 bàn và để thủng lưới 2 lần.

Đáng chú ý, Como đã đánh bại Leipzig 4-1 trên sân nhà ở trận ra quân, còn MU vừa nhận thất bại 0-2 trước Atletico Madrid.

Theo lịch thi đấu Manchester United tại Champions League 2026/27, trận gặp Como thuộc lượt thứ ba vòng phân hạng, diễn ra lúc 23h45 ngày 21/10 theo giờ Việt Nam.

Como vs MU tại Champions League 2026: Fabregas có thể viết lại câu chuyện lịch sử?

Cuộc đối đầu tại Giuseppe Sinigaglia mở ra chương đầu tiên trong lịch sử giữa Como và Manchester United, hai câu lạc bộ có truyền thống và hành trình phát triển rất khác nhau.

Với Como, đây là dịp đặc biệt để đội bóng của Cesc Fabregas tiếp tục khẳng định sự trưởng thành. Chiến thắng trước Leipzig đã mang đến niềm tin rằng đại diện Italy đủ khả năng cạnh tranh với những đối thủ nổi tiếng tại Champions League.

Trong khi đó, MU đang đứng trước áp lực phải cải thiện phong độ. Michael Carrick cần tìm ra giải pháp để đội bóng duy trì sự chắc chắn, đồng thời phát huy khả năng tạo đột biến của những ngôi sao trên hàng công.

Điều khiến trận đấu trở nên đáng chờ đợi là sự đối lập giữa kinh nghiệm và phong độ. MU vượt trội về truyền thống châu Âu, nhưng Como đang sở hữu tinh thần thi đấu tích cực và lợi thế sân nhà.

Como có cơ sở để hướng đến một kết quả thuận lợi ngay trong lần đầu gặp Quỷ đỏ, trong khi MU cần thể hiện bản lĩnh nếu không muốn kéo dài giai đoạn khó khăn. Dù kết quả ra sao, cuộc đối đầu này vẫn sẽ trở thành một dấu mốc đáng nhớ trong lịch sử Champions League của đội bóng vùng Lombardy.