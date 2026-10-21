Lịch sử đối đầu Club Brugge vs Lens: Tresoldi chờ viết dấu mốc đầu tiên tại Champions League

Club Brugge vs Lens: Lần đầu hai đội gặp nhau tại Champions League

Club Brugge và Lens chuẩn bị bước vào cuộc đối đầu tại sân Jan Breydel lúc 2h00 ngày 22/10/2026 (giờ Việt Nam). Trong dữ liệu đối đầu được cung cấp, hai đội chưa từng gặp nhau, khiến màn so tài này trở thành một dấu mốc mới với cả đại diện Bỉ lẫn Pháp.

Dù đều là những câu lạc bộ có lịch sử lâu đời tại bóng đá châu Âu, Club Brugge và Lens không có nhiều cơ hội gặp nhau ở các giải đấu quốc tế. Hai đội thường xuyên phải cạnh tranh với những đối thủ khác nhau, trong khi thành tích tại giải quốc nội quyết định khả năng góp mặt ở các sân chơi lớn.

Lần gặp này diễn ra trong bối cảnh Club Brugge đang có phong độ cao. Đội bóng Bỉ sở hữu chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó nổi bật là màn vượt qua Inter với tỷ số 4-3 ngay tại Italia.

Ngược lại, Lens đang cố gắng cải thiện kết quả sau những khó khăn tại Champions League. Đại diện Pháp cần một màn trình diễn tốt trên sân khách để duy trì khả năng cạnh tranh tại vòng phân hạng.

Club Brugge 4-3 Inter: Tresoldi tạo bước đệm trước cuộc đối đầu Lens

Trước lần đầu gặp Lens, Club Brugge đã có một trong những chiến thắng đáng nhớ nhất ở giai đoạn đầu mùa giải. Cuộc đối đầu Inter ngày 13/10 khép lại với tỷ số 4-3 nghiêng về đại diện Bỉ, trong đó Nicolò Tresoldi lập hat-trick.

Ba bàn thắng của Tresoldi là điểm nhấn đáng chú ý, cho thấy khả năng tận dụng cơ hội của tiền đạo này trước hàng phòng ngự có nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm.

Chiến thắng ngay trên sân khách giúp Club Brugge củng cố sự tự tin trước khi trở lại Jan Breydel. Tuy nhiên, việc để thủng lưới ba bàn cũng đặt ra yêu cầu cải thiện khả năng phòng ngự, đặc biệt khi đối thủ có những cầu thủ tấn công giàu tốc độ.

Nhận định Club Brugge vs Lens: Thauvin đối đầu sức trẻ của Tresoldi

Club Brugge được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà cùng hàng công đang hoạt động hiệu quả. Tresoldi là nhân vật đáng chú ý sau màn trình diễn trước Inter, trong khi Hans Vanaken có thể đóng vai trò quan trọng ở khả năng tổ chức và kết nối các đợt lên bóng.

Phía Lens, Florian Thauvin vẫn là cái tên có khả năng tạo đột biến nhờ kỹ thuật và kinh nghiệm thi đấu. Đại diện Ligue 1 có thể lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, giữ cự ly đội hình hợp lý và khai thác những khoảng trống khi chủ nhà dâng cao.

Sự khác biệt nằm ở hiệu quả tấn công gần đây. Club Brugge đang ghi bàn đều đặn, còn Lens cần cải thiện khả năng tận dụng cơ hội nếu muốn rời Bỉ với kết quả tích cực.

Phong độ Club Brugge vs Lens

Theo thống kê trước trận được cung cấp, Club Brugge toàn thắng 5 trận gần nhất, ghi 15 bàn và chỉ nhận 5 bàn thua. Lens thắng 3 và thua 2 trong cùng giai đoạn, ghi 8 bàn và để thủng lưới 6 lần.

Với hiệu suất ghi bàn trung bình 3 bàn mỗi trận, Club Brugge có lợi thế đáng kể. Tuy nhiên, Lens vẫn sở hữu những cầu thủ đủ khả năng tạo khác biệt nếu được chơi trong thế trận phù hợp.

Club Brugge vs Lens: Ai sẽ giành chiến thắng trong lần đầu gặp nhau?

Không có kết quả đối đầu trong quá khứ để so sánh, trận đấu tại Jan Breydel sẽ là cơ hội để hai đội thiết lập dấu mốc lịch sử đầu tiên.

Club Brugge có phong độ và lợi thế sân nhà, trong khi Lens mang đến sự khó lường của một đội bóng có khả năng phản công. Nếu tiếp tục duy trì hiệu suất như trước Inter, đại diện Bỉ có nhiều cơ sở hướng đến một kết quả thuận lợi.

Nhận định tỷ số: Club Brugge 3-2 Lens.