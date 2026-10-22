Lịch sử đối đầu Chelsea vs Tottenham: Palmer viết tiếp ác mộng derby London của Spurs

Chelsea vs Tottenham: Một trong những cặp derby đáng chú ý nhất London

Chelsea và Tottenham có lịch sử đối đầu kéo dài qua nhiều thế hệ tại bóng đá Anh. Những cuộc chạm trán giữa hai câu lạc bộ không chỉ mang ý nghĩa về điểm số mà còn là cuộc cạnh tranh danh dự giữa hai đại diện của London.

Trong những mùa giải gần đây, Chelsea chiếm ưu thế đáng kể. Đội chủ sân Stamford Bridge giành chiến thắng trong cả 6 cuộc đối đầu gần nhất tại Ngoại hạng Anh tính đến tháng 5/2026, trong đó có những trận đấu tạo ra nhiều bàn thắng và bước ngoặt đáng nhớ.

Đặc biệt, các ngôi sao như Nicolas Jackson, Cole Palmer hay Enzo Fernandez từng để lại dấu ấn quan trọng, giúp Chelsea duy trì thành tích thuận lợi trước Tottenham.

Chelsea 2-2 Tottenham ngày 2/5/2016: Trận derby khiến Spurs lỡ cơ hội vô địch

Một trong những cuộc đối đầu nổi tiếng nhất giữa Chelsea và Tottenham diễn ra ngày 2/5/2016 tại Stamford Bridge.

Khi ấy, Tottenham đang cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh với Leicester City và buộc phải đánh bại Chelsea để tiếp tục nuôi hy vọng.

Spurs nhập cuộc hiệu quả và vượt lên dẫn trước 2-0 trong hiệp một nhờ các bàn thắng của Harry Kane và Son Heung-min. Với lợi thế lớn, đội khách tưởng chừng có thể giành ba điểm để tiếp tục cuộc đua.

Tuy nhiên, Chelsea không dễ dàng chấp nhận thất bại ngay trên sân nhà. Gary Cahill rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở hiệp hai, trước khi Eden Hazard ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 83.

Bàn thắng của Hazard khiến Tottenham không thể giành trọn ba điểm, đồng nghĩa Leicester City chính thức trở thành nhà vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2015/16.

Đây là trận derby đặc biệt bởi kết quả không chỉ ảnh hưởng đến Chelsea và Tottenham mà còn trực tiếp quyết định cuộc đua vô địch của cả mùa giải.

Tottenham 1-4 Chelsea ngày 6/11/2023: Nicolas Jackson lập hat-trick

Ngày 6/11/2023, Chelsea tạo nên một trong những chiến thắng đáng nhớ nhất trước Tottenham khi đánh bại đối thủ 4-1 ngay trên sân khách.

Trận đấu khởi đầu thuận lợi cho Spurs khi Dejan Kulusevski mở tỷ số ngay phút thứ 6. Tuy nhiên, Tottenham sau đó gặp nhiều khó khăn khi Cristian Romero bị truất quyền thi đấu trong hiệp một.

Cole Palmer thực hiện thành công quả phạt đền, gỡ hòa 1-1 cho Chelsea. Sang hiệp hai, đội chủ nhà tiếp tục mất Destiny Udogie, khiến Spurs phải thi đấu với chỉ 9 người.

Chelsea tận dụng lợi thế hơn người để gia tăng sức ép. Nicolas Jackson ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 75, trước khi tiếp tục lập công hai lần trong thời gian bù giờ.

Cú hat-trick của Jackson giúp The Blues giành chiến thắng 4-1, đồng thời tạo nên một trong những trận derby London có nhiều diễn biến bất ngờ nhất mùa giải.

Đây cũng là trận đấu đánh dấu màn trở lại đáng nhớ của HLV Mauricio Pochettino trên sân Tottenham, nơi ông từng có nhiều năm dẫn dắt đội bóng áo trắng.

Tottenham 3-4 Chelsea ngày 8/12/2024: Palmer tạo nên màn ngược dòng khó tin

Hơn một năm sau chiến thắng 4-1, Chelsea tiếp tục khiến Tottenham ôm hận bằng màn ngược dòng ấn tượng ngày 8/12/2024.

Spurs nhập cuộc mạnh mẽ và vượt lên dẫn trước 2-0 chỉ sau 11 phút. Dominic Solanke mở tỷ số, trước khi Dejan Kulusevski nhân đôi cách biệt, khiến Chelsea rơi vào tình thế khó khăn.

Tuy nhiên, Jadon Sancho nhanh chóng rút ngắn tỷ số xuống 1-2, giúp đội khách tìm lại sự tự tin.

Sang hiệp hai, Cole Palmer trở thành nhân vật trung tâm của trận đấu. Tiền vệ người Anh thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 61 để gỡ hòa 2-2.

Phút 73, Enzo Fernandez ghi bàn đưa Chelsea vượt lên dẫn 3-2. Đến phút 83, Palmer tiếp tục lập công từ chấm phạt đền bằng cú sút Panenka đầy tự tin, nâng tỷ số lên 4-2.

Son Heung-min ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống 3-4 trong thời gian bù giờ, nhưng Tottenham không còn đủ thời gian để tìm bàn gỡ.

Chiến thắng này trở thành một trong những màn ngược dòng đáng nhớ nhất của Chelsea trước Spurs trong những năm gần đây. Đặc biệt, cú đúp của Palmer giúp đội bóng áo xanh vượt qua đối thủ dù từng bị dẫn trước hai bàn từ rất sớm.

Chelsea 2-1 Tottenham ngày 19/5/2026: Fernandez tiếp tục gieo buồn tại Stamford Bridge

Lần gặp gần nhất giữa hai đội tại Ngoại hạng Anh trước mùa giải 2026/27 diễn ra ngày 19/5/2026, khi Chelsea đánh bại Tottenham với tỷ số 2-1.

The Blues nhập cuộc chủ động và vượt lên dẫn trước ở phút 18 nhờ bàn thắng của Enzo Fernandez. Tiền vệ người Argentina tận dụng tốt cơ hội để đưa Chelsea chiếm lợi thế ngay trong hiệp một.

Sang hiệp hai, Andrey Santos tiếp tục ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 67, khiến Tottenham rơi vào thế khó khăn.

Dù Richarlison rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 74, Spurs vẫn không thể tìm được bàn gỡ trong thời gian còn lại.

Chiến thắng này tiếp tục củng cố thành tích đối đầu thuận lợi của Chelsea trước đối thủ cùng thành phố, đồng thời khép lại thêm một trận derby đáng nhớ tại Stamford Bridge.

Nhận định Chelsea vs Tottenham: Palmer hướng đến chiến thắng tiếp theo

Chelsea bước vào cuộc tái đấu tại Ngoại hạng Anh 2026/27 với phong độ tương đối tích cực. Trong 5 trận gần nhất theo dữ liệu được cung cấp, The Blues thắng 3, hòa 1 và thua 1, ghi 15 bàn thắng.

Tottenham đang gặp khó khăn hơn khi chỉ thắng 1 trong 5 trận gần đây. Dù sở hữu những cầu thủ có khả năng tạo đột biến như Mohammed Kudus, James Maddison và Dominic Solanke, đội bóng áo trắng vẫn chưa tìm được sự ổn định cần thiết.

Lịch sử đối đầu gần đây cùng lợi thế sân Stamford Bridge tiếp tục giúp Chelsea được đánh giá cao hơn. Cole Palmer là một trong những cầu thủ đáng chú ý nhất, đặc biệt sau những màn trình diễn ấn tượng trước Tottenham trong quá khứ.

Dự đoán tỷ số Chelsea vs Tottenham

Chelsea có lợi thế về phong độ, sân nhà và thành tích đối đầu. Tottenham có thể tạo ra những cơ hội nguy hiểm, nhưng khả năng duy trì sự chắc chắn trong phòng ngự vẫn là dấu hỏi lớn.

Tỷ số tham khảo: Chelsea 2-0 Tottenham.