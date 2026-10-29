Lịch sử đối đầu Chelsea vs MU: Ronaldo từng gieo sầu ở Moscow, Palmer chờ đòi nợ Cunha tại Stamford Bridge

Chelsea và Manchester United là hai trong những đối thủ nhiều duyên nợ nhất của bóng đá Anh. Theo dữ liệu 40 cuộc chạm trán được ghi nhận từ năm 2011 đến tháng 4/2026, mỗi đội giành 13 chiến thắng và hai bên hòa nhau 14 lần. Chelsea ghi 51 bàn, trong khi MU có 55 pha lập công. Đây là thống kê của giai đoạn 2011-2026, không phải toàn bộ lịch sử đối đầu giữa hai câu lạc bộ.

MU vs Chelsea 2008: Ronaldo mở tỷ số, Terry lỡ cơ hội vô địch Champions League

Ngày 21/5/2008, Chelsea và Manchester United gặp nhau tại sân Luzhniki ở Moscow trong trận chung kết Champions League đầu tiên giữa hai câu lạc bộ Anh. Đây là cuộc đối đầu đặc biệt khi MU của Sir Alex Ferguson đang sở hữu Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney và Carlos Tévez, còn Chelsea có Didier Drogba, Frank Lampard, Michael Ballack cùng John Terry.

MU nhập cuộc tốt hơn và nhanh chóng tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Phút 26, Cristiano Ronaldo bật cao đánh đầu sau đường chuyền của Wes Brown, đưa Quỷ đỏ vượt lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng của ngôi sao người Bồ Đào Nha khiến Chelsea phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm cơ hội gỡ hòa.

Đội bóng thành London dần lấy lại thế trận và tạo ra sức ép đáng kể về cuối hiệp một. Phút 45, Frank Lampard tận dụng tình huống bóng bật ra trong vòng cấm để ghi bàn gỡ hòa 1-1. Pha lập công giúp Chelsea bước vào giờ nghỉ với sự tự tin lớn hơn, đồng thời đưa trận chung kết trở lại thế cân bằng.

Sang hiệp hai, Chelsea có những cơ hội rất tốt để vượt lên. Didier Drogba thực hiện cú sút xa đưa bóng trúng cột dọc, trong khi Lampard cũng có tình huống dứt điểm chạm xà ngang ở hiệp phụ. Tuy nhiên, cả hai đội đều không thể ghi thêm bàn, buộc trận chung kết phải được phân định bằng loạt sút luân lưu.

Kịch tính xuất hiện khi Cristiano Ronaldo không thực hiện thành công lượt sút của mình, mở ra cơ hội để Chelsea lần đầu vô địch Champions League. John Terry bước lên với nhiệm vụ thực hiện cú sút có thể quyết định danh hiệu, nhưng đội trưởng Chelsea trượt chân và đưa bóng chệch khung thành.

Sau khi loạt sút tiếp tục, thủ môn Edwin van der Sar cản phá thành công cú đá của Nicolas Anelka, giúp MU thắng 6-5 và giành chức vô địch Champions League.

Đây là một trong những trận đấu nổi tiếng nhất lịch sử đối đầu Chelsea vs MU. Ronaldo ghi bàn mở tỷ số nhưng không thể hoàn thành lượt sút luân lưu, trong khi Terry từ vị thế có thể đưa Chelsea đến chức vô địch lại trở thành nhân vật gắn với khoảnh khắc đáng tiếc nhất trận đấu.

Với MU, chiến thắng tại Moscow mang về danh hiệu Champions League thứ ba trong lịch sử câu lạc bộ. Còn Chelsea phải chờ thêm bốn năm mới có thể lần đầu bước lên đỉnh châu Âu. Trận chung kết năm 2008 vì thế trở thành một phần không thể thiếu khi nhắc đến duyên nợ giữa hai đội bóng.

Chelsea vs MU 2012: Hazard cứu thua phút cuối, The Blues thắng 5-4 sau hiệp phụ

Ngày 31/10/2012, Chelsea tiếp đón MU tại vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh. Cuộc đối đầu diễn ra chỉ ba ngày sau khi Quỷ đỏ đánh bại Chelsea 3-2 ở Ngoại hạng Anh, khiến màn tái đấu tại Stamford Bridge càng được chờ đợi.

MU mở tỷ số nhờ công Ryan Giggs sau sai lầm trong quá trình triển khai bóng của Chelsea. Tuy nhiên, đội chủ nhà nhanh chóng đáp trả khi David Luiz thực hiện thành công quả phạt đền, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 1-1.

Trước khi hiệp một khép lại, Javier Hernández tận dụng một tình huống mất bóng khác của Chelsea để đưa MU vượt lên dẫn trước 2-1. Sang hiệp hai, Gary Cahill đánh đầu gỡ hòa 2-2, nhưng Nani tiếp tục tạo ra khác biệt bằng pha dứt điểm tinh tế giúp Quỷ đỏ lần thứ ba dẫn trước.

Khi trận đấu bước vào những phút bù giờ, MU tưởng như đã cầm chắc chiến thắng. Tuy nhiên, Chelsea được hưởng quả phạt đền và Eden Hazard thực hiện thành công, gỡ hòa 3-3 để đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Trong khoảng thời gian thi đấu thêm, Daniel Sturridge tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự MU để ghi bàn nâng tỷ số lên 4-3. Sau đó, Ramires tiếp tục lập công, giúp Chelsea tạo ra cách biệt hai bàn. Ryan Giggs ghi thêm một bàn cho đội khách từ chấm phạt đền, nhưng chừng đó không đủ để thay đổi kết quả.

Chelsea giành chiến thắng 5-4 sau 120 phút, khép lại một trong những trận đấu có nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử đối đầu giữa hai câu lạc bộ ở giai đoạn hiện đại.

Chín bàn thắng cùng những lần thay đổi đội dẫn trước khiến trận đấu năm 2012 trở thành dấu mốc đặc biệt. MU ba lần vượt lên nhưng không thể bảo vệ lợi thế, trong khi Chelsea thể hiện khả năng trở lại mạnh mẽ với những bàn thắng của Hazard, Sturridge và Ramires.

Đáng chú ý, đây cũng là cuộc đối đầu mà Chelsea tận dụng rất tốt những sai lầm của hàng phòng ngự trẻ bên phía MU. Chiến thắng giúp đội bóng thành London giành quyền vào tứ kết Cúp Liên đoàn, đồng thời tạo nên màn đáp trả đáng nhớ sau thất bại tại Ngoại hạng Anh.

Chelsea vs MU 2018: Eden Hazard đánh bại Mourinho ở chung kết FA Cup

Ngày 19/5/2018, Chelsea và MU gặp nhau tại Wembley trong trận chung kết FA Cup. Đây là cuộc đối đầu giữa HLV Antonio Conte và José Mourinho, người từng có hai giai đoạn dẫn dắt Chelsea trước khi trở thành huấn luyện viên MU.

Cả hai đội đều bước vào trận chung kết với mục tiêu giành danh hiệu để khép lại mùa giải. Chelsea vừa trải qua một chiến dịch Ngoại hạng Anh không như kỳ vọng, trong khi MU cũng cần một chức vô địch để tạo thêm dấu ấn dưới thời Mourinho.

Trận đấu diễn ra khá thận trọng trong khoảng thời gian đầu, khi hai đội ưu tiên duy trì sự chắc chắn ở khu vực giữa sân. Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện ở phút 22 khi Eden Hazard bị Phil Jones phạm lỗi trong vòng cấm.

Chính Hazard bước lên thực hiện quả phạt đền và đánh bại David de Gea, ghi bàn mở tỷ số cho Chelsea. Pha lập công giúp The Blues có điều kiện triển khai lối chơi phòng ngự tập trung, trong khi MU buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ.

Sang hiệp hai, Quỷ đỏ tạo ra sức ép lớn hơn và có một số cơ hội nguy hiểm. Alexis Sánchez từng đưa bóng vào lưới Chelsea nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Paul Pogba cũng có cơ hội đánh đầu trong tư thế thuận lợi, song không thể tận dụng thành công.

Chelsea giữ vững tỷ số 1-0 đến hết trận, qua đó giành chức vô địch FA Cup lần thứ tám trong lịch sử.

Eden Hazard trở thành nhân vật quyết định với bàn thắng duy nhất, trong khi hàng phòng ngự Chelsea thể hiện sự chắc chắn để bảo vệ lợi thế trước sức ép từ đối thủ.

Chiến thắng này còn mang ý nghĩa đặc biệt đối với Antonio Conte khi ông đánh bại Mourinho, người có nhiều dấu ấn trong lịch sử Chelsea. Với MU, thất bại tại Wembley khiến đội bóng khép lại mùa giải mà không giành được danh hiệu lớn nào.

Đây cũng là lần gần nhất Chelsea và MU gặp nhau trong một trận chung kết FA Cup tính đến trước cuộc tái đấu tháng 10/2026.

Chelsea vs MU 2024: Cole Palmer lập hat-trick, ghi bàn quyết định ở phút 90+11

Ngày 4/4/2024, Chelsea tiếp đón MU tại Stamford Bridge trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh. Đây là một trong những cuộc đối đầu kịch tính nhất lịch sử giải đấu, khi đội chủ nhà giành chiến thắng 4-3 dù vẫn bị dẫn trước khi trận đấu bước sang phút bù giờ thứ 10.

Chelsea nhập cuộc đầy quyết tâm và nhanh chóng tạo ra cách biệt hai bàn. Phút thứ 4, Conor Gallagher ghi bàn mở tỷ số sau một tình huống tấn công của đội chủ nhà. Đến phút 19, Cole Palmer thực hiện thành công quả phạt đền, nâng tỷ số lên 2-0.

Tuy nhiên, MU không chấp nhận thất bại dễ dàng. Phút 34, Alejandro Garnacho tận dụng sai lầm của Moisés Caicedo để ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống 1-2. Chỉ 5 phút sau, Bruno Fernandes đánh đầu gỡ hòa 2-2, đưa hai đội trở lại vạch xuất phát trước khi hiệp một khép lại.

Bước sang hiệp hai, Quỷ đỏ tiếp tục duy trì sự nguy hiểm trên hàng công. Phút 67, Garnacho hoàn tất cú đúp sau đường chuyền của Antony, đưa MU vượt lên dẫn trước 3-2 ngay tại Stamford Bridge.

Khi thời gian thi đấu chính thức kết thúc, đội khách vẫn đang nắm lợi thế. Tuy nhiên, Chelsea tiếp tục đẩy cao đội hình và tạo ra bước ngoặt ở những phút cuối. Phút 90+10, Palmer thực hiện thành công quả phạt đền thứ hai, gỡ hòa 3-3 cho đội chủ nhà.

Kịch tính chưa dừng lại ở đó. Chỉ khoảng một phút sau, Palmer tiếp tục nhận bóng từ tình huống phối hợp ngắn và dứt điểm đưa bóng chạm Scott McTominay trước khi đi vào lưới. Chelsea vượt lên dẫn 4-3, khiến Stamford Bridge bùng nổ.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng nghẹt thở dành cho đội bóng thành London. Palmer hoàn tất cú hat-trick đầu tiên trong màu áo Chelsea, trong đó bàn thắng quyết định được ghi khi đồng hồ chỉ 100 phút 39 giây.

Khoảnh khắc này trở thành một cột mốc lịch sử của Ngoại hạng Anh. MU vẫn dẫn trước khi trận đấu đã bước sang phút thứ 100, nhưng cuối cùng lại phải nhận thất bại vì hai bàn thắng liên tiếp của Palmer.

Với Chelsea, chiến thắng 4-3 cho thấy khả năng tạo khác biệt của ngôi sao người Anh trong những thời điểm khó khăn nhất. Còn MU phải đối diện với một trong những thất bại đáng tiếc nhất trước Chelsea, khi đánh mất lợi thế dù chỉ còn cách chiến thắng vài chục giây.

Trận đấu cũng góp phần đưa Palmer trở thành nhân vật đặc biệt trong những cuộc đối đầu giữa hai câu lạc bộ, tiếp nối dấu ấn mà Lampard, Hazard và nhiều ngôi sao Chelsea từng tạo ra trong quá khứ.

MU vs Chelsea 2025: Bruno Fernandes ghi bàn thứ 100, Quỷ đỏ thắng 2-1 tại Old Trafford

Ngày 20/9/2025, MU tiếp Chelsea tại vòng 5 Ngoại hạng Anh trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Đội chủ nhà bước vào trận đấu với áp lực cải thiện kết quả, trong khi Chelsea muốn tiếp tục duy trì thành tích tích cực ở giai đoạn đầu mùa giải.

MU nhập cuộc quyết tâm và nhanh chóng tạo ra lợi thế. Phút 14, Bruno Fernandes ghi bàn mở tỷ số sau pha phối hợp với Patrick Dorgu. Đây là bàn thắng thứ 100 của tiền vệ người Bồ Đào Nha trong màu áo Quỷ đỏ, đồng thời được thực hiện ở lần ra sân thứ 200 của anh tại Ngoại hạng Anh cho câu lạc bộ.

Bàn thắng giúp MU tiếp tục duy trì sức ép lên hàng phòng ngự đối phương. Phút 37, Casemiro đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0, giúp đội chủ sân Old Trafford bước vào giờ nghỉ với lợi thế quan trọng.

Chelsea cố gắng thay đổi thế trận sau giờ nghỉ và dần tạo ra những cơ hội nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, MU tổ chức phòng ngự tập trung, đồng thời tìm cách kiểm soát khu vực giữa sân để hạn chế sức ép từ đội khách.

Đến phút 80, Trevoh Chalobah đánh đầu ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2, thắp lại hy vọng giành điểm cho Chelsea. Trong những phút còn lại, đội khách tiếp tục tổ chức tấn công, nhưng không thể tìm được bàn gỡ hòa.

MU bảo vệ thành công chiến thắng 2-1, qua đó giành 3 điểm quan trọng trên sân nhà.

Trận đấu đặc biệt với Bruno Fernandes khi anh đạt cột mốc 100 bàn thắng cho MU. Tiền vệ người Bồ Đào Nha tiếp tục cho thấy vai trò quan trọng trong khả năng tổ chức tấn công và tạo ra sự khác biệt ở những thời điểm quyết định.

Với Chelsea, thất bại tại Old Trafford để lại nhiều tiếc nuối bởi đội khách đã chơi tốt hơn trong hiệp hai. Tuy nhiên, hai bàn thua trước giờ nghỉ khiến The Blues phải rượt đuổi trong phần lớn thời gian còn lại.

Chiến thắng 2-1 cũng giúp MU tạo lợi thế trước Chelsea trong giai đoạn gần đây, trước khi hai đội tái đấu tại Stamford Bridge vào tháng 4/2026.

Chelsea vs MU 2026: Matheus Cunha ghi bàn duy nhất, Quỷ đỏ thắng ngay tại Stamford Bridge

Lần gặp gần nhất giữa hai đội diễn ra ngày 18/4/2026 tại Stamford Bridge. Chelsea bước vào trận đấu với mục tiêu cải thiện vị trí trong cuộc đua giành vé dự Champions League, còn MU cũng đang cạnh tranh quyết liệt một suất tham dự giải đấu hàng đầu châu Âu.

Đội chủ nhà nhập cuộc tích cực và tạo ra nhiều cơ hội, nhưng không thể tận dụng thành công. Trong khi đó, MU lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn, tập trung duy trì sự chắc chắn trước khi tìm kiếm khoảng trống trên hàng công.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 43 khi Bruno Fernandes thực hiện đường chuyền tạo cơ hội cho Matheus Cunha. Tiền đạo người Brazil tận dụng tốt tình huống để ghi bàn mở tỷ số, đưa MU vượt lên dẫn trước 1-0 ngay trước giờ nghỉ.

Bị dẫn bàn trên sân nhà, Chelsea tăng cường sức ép trong hiệp hai. Đội bóng thành London kiểm soát bóng nhiều hơn, liên tục đưa bóng vào khu vực nguy hiểm và tạo ra một số cơ hội rõ rệt.

Đáng chú ý, Chelsea có tới ba tình huống dứt điểm đưa bóng chạm khung gỗ, trong đó Liam Delap suýt ghi bàn bằng một pha đánh đầu. Tuy nhiên, những nỗ lực của đội chủ nhà không mang lại bàn thắng, trong khi hàng phòng ngự MU bảo vệ thành công lợi thế mong manh.

Trận đấu khép lại với chiến thắng 1-0 dành cho Quỷ đỏ. Đây là kết quả quan trọng với MU trong cuộc đua giành vé dự Champions League, đồng thời khiến Chelsea tiếp tục gặp khó khăn về khả năng ghi bàn.

Matheus Cunha trở thành nhân vật quyết định bằng bàn thắng duy nhất, trong khi Bruno Fernandes một lần nữa cho thấy vai trò quan trọng ở khả năng tạo cơ hội. Dù không kiểm soát phần lớn thế trận, MU vẫn tận dụng tốt khoảnh khắc đáng chú ý nhất để giành chiến thắng.

Với Chelsea, thất bại này càng đáng tiếc khi đội chủ nhà tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Sau khi từng thắng MU 4-3 bằng cú hat-trick của Palmer năm 2024, The Blues lại phải nhận thất bại ngay trên sân nhà trước đối thủ.

Kết quả 1-0 cũng đánh dấu chiến thắng thứ hai liên tiếp của MU trước Chelsea, tạo thêm lợi thế tinh thần cho Quỷ đỏ trước cuộc tái đấu ngày 31/10/2026.

Nhận định Chelsea vs MU: Cole Palmer chờ cơ hội phục hận

Chelsea bước vào vòng 9 Ngoại hạng Anh 2026/27 với lợi thế sân nhà và hiệu suất tấn công khá tốt. Sau 8 vòng đấu, The Blues ghi 17 bàn, trung bình 2,13 bàn mỗi trận. Dù vừa để thua Tottenham 0-2, đội bóng thành London vẫn có những nhân tố đủ khả năng tạo khác biệt như Cole Palmer, Pedro Neto và Morgan Rogers.

MU đang trải qua giai đoạn đáng thất vọng khi không thắng 5 vòng Ngoại hạng Anh liên tiếp. Đội bóng của HLV Michael Carrick gặp khó khăn ở khả năng tận dụng cơ hội, trong khi hàng phòng ngự chưa duy trì được sự chắc chắn cần thiết. Tuy nhiên, Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo và Amad Diallo vẫn có thể tạo ra những tình huống nguy hiểm nếu Chelsea để lộ khoảng trống.

Trong lịch sử đối đầu Chelsea vs Manchester United, những cuộc gặp tại Stamford Bridge thường chứng kiến nhiều diễn biến bất ngờ. Chelsea có thể kiểm soát thế trận tốt hơn, nhưng MU vẫn sở hữu những cầu thủ đủ khả năng định đoạt trận đấu từ một tình huống phản công.

Lợi thế sân nhà và phong độ tấn công giúp Chelsea được đánh giá nhỉnh hơn, song hai thất bại gần nhất trước Quỷ đỏ là lời cảnh báo để The Blues duy trì sự tập trung.

Dự đoán số bàn thắng Chelsea vs MU

Chelsea ghi 9 bàn và nhận 8 bàn thua trong 5 trận Ngoại hạng Anh gần nhất. Trong khi đó, MU chỉ có 3 pha lập công và nhận 11 bàn thua trong 5 trận gần đây trên mọi đấu trường, cho thấy sự khác biệt đáng kể về hiệu suất tấn công giữa hai đội.

Năm cuộc đối đầu gần nhất giữa Chelsea và MU xuất hiện tổng cộng 12 bàn thắng, trung bình 2,4 bàn mỗi trận. Trong đó, trận thắng 4-3 của Chelsea năm 2024 là cuộc gặp nhiều bàn thắng nhất, còn hai trận gần nhất đều kết thúc với chiến thắng cách biệt một bàn dành cho MU.

Với khả năng tấn công của Chelsea cùng những hạn chế phòng ngự bên phía đội khách, cuộc đối đầu tới có thể xuất hiện nhiều cơ hội ghi bàn.

Dự đoán số bàn thắng: 2-4 bàn.

Tình hình lực lượng Chelsea vs MU

Chelsea có một số trường hợp cần đánh giá thể trạng, gồm João Pedro, Reece James, Emmanuel Emegha và Pep Chavarría. Cole Palmer được kỳ vọng đóng vai trò quan trọng trên hàng công sau những lần tạo dấu ấn trước MU.

MU cũng gặp khó khăn về nhân sự khi Manuel Ugarte, Benjamin Šeško, Kobbie Mainoo, Luke Shaw và Patrick Dorgu nằm trong nhóm có vấn đề về thể lực hoặc chấn thương theo thông tin được cung cấp. Khả năng ra sân của các cầu thủ này cần được xác nhận trước trận.

Phong độ và lịch sử đối đầu Chelsea vs MU

Chelsea thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận Ngoại hạng Anh gần nhất, ghi 9 bàn và nhận 8 bàn thua. The Blues vừa để thua Tottenham 0-2 nhưng vẫn sở hữu hàng công ghi bàn tương đối hiệu quả ở giai đoạn đầu mùa.

MU chưa thắng trong 5 vòng Ngoại hạng Anh gần nhất, với 3 trận hòa và 2 thất bại. Nếu xét 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường theo dữ liệu cập nhật ngày 27/10, MU hòa 2, thua 3, ghi 3 bàn và nhận 11 bàn thua.

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, mỗi đội giành 2 chiến thắng và hai bên hòa 1 trận. MU thắng cả hai cuộc đối đầu gần đây, lần lượt với các tỷ số 2-1 và 1-0.

Dự đoán tỷ số Chelsea vs MU

Chelsea có lợi thế sân nhà, khả năng ghi bàn tốt hơn và nhiều phương án tấn công để khai thác những hạn chế của MU. Cole Palmer được kỳ vọng tiếp tục tạo ra khác biệt, đặc biệt khi The Blues đang quyết tâm chấm dứt chuỗi hai trận thua trước đối thủ.

MU có cơ sở để tự tin từ những chiến thắng gần đây, nhưng phong độ hiện tại chưa mang đến sự yên tâm. Nếu tận dụng tốt cơ hội và duy trì sự chắc chắn trong phòng ngự, Chelsea đủ khả năng giành chiến thắng.

Dự đoán tỷ số: Chelsea 3-1 MU.