Lịch sử đối đầu Brighton vs Arsenal: Từ cú sốc Emirates đến chuỗi thắng của Pháo thủ

Brighton vs Arsenal và những trận đáng nhớ

Brighton tiếp Arsenal lúc 21h00 ngày 19/9 tại Amex. Arsenal bước vào vòng 5 với 12 điểm tuyệt đối sau bốn trận.

Arsenal 0-3 Brighton ngày 14/5/2023

Brighton từng tạo cú sốc lớn tại Emirates khi thắng Arsenal 3-0 ở giai đoạn cuối mùa 2022/23.

Đó là trận đấu gây ảnh hưởng lớn tới cuộc đua vô địch của Arsenal và trở thành một trong những chiến thắng đáng nhớ nhất của Brighton trước “Pháo thủ”.

Brighton 0-3 Arsenal ngày 6/4/2024

Arsenal đáp trả bằng đúng tỷ số 3-0 tại Amex mùa kế tiếp.

Khác với thất bại một năm trước, đội bóng của Mikel Arteta kiểm soát trận đấu tốt hơn và không cho Brighton nhiều cơ hội khai thác khoảng trống.

Arsenal 1-1 Brighton ngày 31/8/2024

Hai đội chia điểm tại Emirates với tỷ số 1-1.

Trận hòa cho thấy Brighton vẫn duy trì được khả năng gây khó khăn bằng pressing và khả năng kiểm soát bóng ở tuyến giữa.

Arsenal 2-1 Brighton ngày 27/12/2025

Arsenal thắng 2-1 trên sân nhà ở mùa 2025/26.

Đây là một phần trong giai đoạn “Pháo thủ” bắt đầu thiết lập ưu thế rõ hơn về kết quả.

Brighton 0-1 Arsenal ngày 4/3/2026

Cuộc gặp gần nhất kết thúc với chiến thắng 1-0 cho Arsenal tại Amex. Bukayo Saka ghi bàn quyết định.

Nhận định Brighton vs Arsenal: Amex vẫn là bài kiểm tra pressing

Arsenal hiện có chiều sâu đội hình tốt hơn và không còn phụ thuộc vào duy nhất một hướng tấn công.

Brighton vẫn có khả năng biến trận đấu thành cuộc đấu về thoát pressing. Nếu Arsenal xử lý tốt lớp áp lực đầu tiên, khoảng trống phía sau đội hình chủ nhà có thể xuất hiện.

Quá khứ từng chứng kiến Brighton thắng 3-0 ngay tại Emirates, nhưng hai lần gặp mùa trước đều thuộc về Arsenal. Sự thay đổi ấy là điểm đáng chú ý nhất trước lần tái đấu.