Lịch sử đối đầu Brentford vs Chelsea: Bầy ong từng biến Stamford Bridge thành sân khấu của mình

Brentford vs Chelsea và chuỗi derby nhiều bất ngờ

Hai đội gặp nhau lúc 2h00 ngày 19/9 tại Brentford Community Stadium. Brentford bước vào trận trong tình trạng chưa thua tại Premier League mùa 2026/27.

Chelsea 1-4 Brentford ngày 2/4/2022

Một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử derby hiện đại xuất hiện tại Stamford Bridge.

Brentford thắng Chelsea tới 4-1, biến một trận sân khách thành màn trình diễn đáng nhớ.

Chelsea 0-2 Brentford ngày 26/4/2023

Brentford tiếp tục gieo buồn cho Chelsea ngay tại Stamford Bridge bằng chiến thắng 2-0.

Chỉ trong hai mùa, “Bầy ong” hai lần thắng tại sân của đối thủ cùng thành phố.

Chelsea 0-2 Brentford ngày 28/10/2023

Một lần nữa tỷ số 2-0 xuất hiện và người chiến thắng vẫn là Brentford.

Chuỗi kết quả này khiến Brentford trở thành một trong những đối thủ khó chịu nhất của Chelsea tại Premier League giai đoạn đó.

Brentford 2-2 Chelsea ngày 2/3/2024

Chelsea cải thiện kết quả nhưng vẫn không thể giành trọn ba điểm.

Hai đội hòa 2-2 trong trận derby có nhiều thời điểm thế trận đảo chiều.

Chelsea 2-1 Brentford ngày 15/12/2024

Chelsea cuối cùng cũng tìm được chiến thắng 2-1 tại Stamford Bridge.

Brentford 2-2 Chelsea tháng 9/2025 và Chelsea 2-0 Brentford tháng 1/2026

Mùa 2025/26, Brentford hòa Chelsea 2-2 trên sân nhà trước khi Chelsea thắng 2-0 ở trận lượt về.

Nhận định Brentford vs Chelsea: Derby không còn là câu chuyện lớn gặp nhỏ

Chelsea có nhiều cầu thủ sáng tạo hơn, với Cole Palmer đóng vai trò trung tâm trong những pha xử lý ở khu vực giữa các tuyến.

Nhưng lịch sử những mùa gần đây cho thấy Brentford đặc biệt phù hợp với cách đối phó Chelsea: phòng ngự có tổ chức, sau đó chuyển bóng nhanh vào khoảng trống khi đối thủ dâng cao.

Vì vậy, lợi thế chất lượng đội hình không đồng nghĩa Chelsea có thể dễ dàng kiểm soát trận derby.