Lịch sử đối đầu Bournemouth vs Sunderland: Ký ức xuống hạng năm 2017 và màn ngược dòng 3-2

Bournemouth và Sunderland đã gặp nhau từ cuối thập niên 1980, trước khi tái ngộ thường xuyên tại Ngoại hạng Anh. Trong 12 cuộc đối đầu được ghi nhận trên các đấu trường, Bournemouth giành 2 chiến thắng, Sunderland thắng 6 trận và hai đội hòa 4 lần.

Bournemouth vs Sunderland năm 2015: Chiến thắng đầu tiên tại Premier League

Ngày 19/9/2015, Bournemouth tiếp đón Sunderland trên sân Vitality trong mùa giải đầu tiên góp mặt tại Ngoại hạng Anh. Đội chủ nhà giành chiến thắng 2-0, tạo nên một trong những kết quả đáng nhớ ở giai đoạn đầu mùa giải.

Bournemouth nhập cuộc đầy tự tin và sớm tạo ra lợi thế trước đối thủ giàu kinh nghiệm hơn. Khả năng tổ chức tấn công cùng sự cổ vũ của khán giả nhà giúp đội bóng miền Nam nước Anh duy trì thế trận thuận lợi.

Chiến thắng không chỉ mang về 3 điểm mà còn cho thấy Bournemouth đủ khả năng cạnh tranh tại giải đấu cao nhất. Với Sunderland, thất bại phản ánh những khó khăn mà đội bóng này gặp phải trong mùa giải 2015/16.

Bournemouth vs Sunderland năm 2016: Đội khách thắng ngược 2-1

Ngày 5/11/2016, Sunderland hành quân đến sân Bournemouth trong hoàn cảnh chịu nhiều áp lực về thành tích. Dù bị đánh giá thấp hơn, đội khách tạo nên bất ngờ bằng chiến thắng 2-1.

Bournemouth mở tỷ số trước, nhưng Sunderland kiên trì tìm kiếm cơ hội để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Đội khách sau đó ghi bàn quyết định, qua đó giành chiến thắng quan trọng trong cuộc chiến trụ hạng.

Kết quả này trở thành một trong những điểm sáng hiếm hoi của Sunderland ở mùa giải 2016/17, giai đoạn đội bóng thường xuyên phải đối mặt với sức ép lớn tại Ngoại hạng Anh.

Sunderland vs Bournemouth năm 2017: Thất bại 0-1 khiến Mèo đen xuống hạng

Ngày 29/4/2017, Sunderland tiếp đón Bournemouth trên sân Stadium of Light trong trận đấu mang tính quyết định đến tương lai của đội bóng tại Ngoại hạng Anh.

Sunderland cần một chiến thắng để tiếp tục nuôi hy vọng trụ hạng, nhưng hàng công không thể tận dụng những cơ hội có được. Bournemouth duy trì sự tập trung trước khi Joshua King ghi bàn duy nhất ở những phút cuối.

Thất bại 0-1 khiến Sunderland chính thức xuống hạng sau 10 mùa giải liên tiếp góp mặt tại Premier League. Với người hâm mộ Mèo đen, đây là một trong những ký ức buồn nhất khi nhắc đến các cuộc đối đầu Bournemouth.

Ở chiều ngược lại, bàn thắng của Joshua King giúp Bournemouth giành chiến thắng quan trọng trên sân khách, đồng thời khép lại hy vọng trụ hạng của đối thủ.

Sunderland vs Bournemouth năm 2025: Màn lội ngược dòng từ 0-2 thành 3-2

Ngày 29/11/2025, Sunderland tiếp đón Bournemouth tại Stadium of Light và tạo nên một trong những trận đấu hấp dẫn nhất giữa hai đội.

Bournemouth khởi đầu như mơ khi Amine Adli và Tyler Adams lần lượt ghi bàn, giúp đội khách dẫn 2-0 chỉ sau 15 phút. Tuy nhiên, Sunderland không từ bỏ và từng bước tìm lại hy vọng.

Enzo Le Fée rút ngắn tỷ số từ chấm phạt đền ở phút 30. Ngay đầu hiệp hai, Bertrand Traoré ghi bàn gỡ hòa 2-2, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Phút 69, Brian Brobbey đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2, hoàn tất màn lội ngược dòng đáng nhớ cho Sunderland. Từ chỗ bị dẫn hai bàn, đội chủ nhà giành trọn 3 điểm bằng sự kiên trì cùng khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả.

Chiến thắng mang ý nghĩa đặc biệt với Sunderland khi họ trả được một phần món nợ từ thất bại khiến đội bóng xuống hạng năm 2017.

Bournemouth vs Sunderland năm 2026: Hai đội hòa 1-1 tại Vitality

Ngày 28/2/2026, Bournemouth và Sunderland tiếp tục gặp nhau tại Ngoại hạng Anh. Khác với cuộc rượt đuổi năm bàn ở lượt đi, trận đấu lần này khép lại với tỷ số 1-1.

Cả hai đội đều có những thời điểm tạo ra sức ép nhưng không thể tìm được bàn thắng quyết định. Bournemouth tận dụng lợi thế sân nhà để giành điểm, còn Sunderland tiếp tục thể hiện khả năng cạnh tranh trước đối thủ.

Trận hòa cũng khẳng định sự cân bằng trong lịch sử đối đầu gần đây. Sau 6 lần gặp nhau tại Premier League tính đến tháng 2/2026, mỗi đội có 2 chiến thắng và 2 trận hòa, cho thấy không bên nào thực sự chiếm ưu thế.

Nhận định Bournemouth vs Sunderland: Ký ức cũ trở lại Vitality

Bournemouth bước vào cuộc tái đấu với mục tiêu tận dụng lợi thế sân nhà để cải thiện phong độ. Đội bóng miền Nam nước Anh có khả năng tạo sức ép bằng những pha tấn công tốc độ, nhưng cần duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu.

Sunderland từng thắng ngược Bournemouth từ thế bị dẫn hai bàn, vì vậy đội khách có cơ sở để tự tin. Tuy nhiên, lịch sử cũng nhắc nhở Mèo đen về thất bại năm 2017, khi Bournemouth từng khiến họ phải chia tay Ngoại hạng Anh.

Cuộc tái đấu diễn ra lúc 20h00 ngày 18/10/2026 theo giờ Việt Nam. Sự cân bằng giữa hai đội được ghi nhận rõ trong lịch sử đối đầu Bournemouth vs Sunderland tại Báo Lâm Đồng.