Lịch sử đối đầu Bournemouth vs AC Milan: Suso và Niang từng gieo buồn trên đất Anh

Bournemouth vs AC Milan: Từ trận giao hữu năm 2016 đến Europa League 2026

Trước cuộc so tài tại Europa League 2026/27, Bournemouth và AC Milan chưa có lịch sử chạm trán ở các giải đấu chính thức do UEFA tổ chức. Tuy nhiên, hai đội từng gặp nhau trong một trận giao hữu ngày 3/9/2016 tại Anh.

Cuộc đối đầu ấy kết thúc với chiến thắng 2-1 nghiêng về Milan, trong trận đấu chứng kiến cả ba bàn thắng xuất hiện chỉ trong khoảng ba phút của hiệp hai.

Dù mang tính chất giao hữu, kết quả này vẫn là một dấu mốc đáng chú ý trước khi hai câu lạc bộ bước vào cuộc so tài chính thức tại Europa League. Đặc biệt, địa điểm tổ chức trận đấu sắp tới vẫn là Vitality Stadium, nơi Milan từng giành chiến thắng cách đây hơn 10 năm.

Bournemouth 1-2 AC Milan ngày 3/9/2016: Ba bàn thắng trong ba phút

Lần gặp nhau được xác minh giữa Bournemouth và AC Milan diễn ra ngày 3/9/2016 trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Khi ấy, Bournemouth được dẫn dắt bởi HLV Eddie Howe, còn Milan đang bước vào giai đoạn xây dựng lực lượng dưới thời Vincenzo Montella.

Đội bóng Italia không có đầy đủ những cầu thủ quan trọng vì lịch thi đấu quốc tế. Dẫu vậy, trận giao hữu mang đến cơ hội cho nhiều gương mặt mới, trong đó có Mario Pasalic, Jose Sosa và Gianluca Lapadula.

Ở phía Bournemouth, sự xuất hiện của Jack Wilshere cũng thu hút sự chú ý. Tiền vệ người Anh vừa gia nhập đội bóng theo dạng cho mượn từ Arsenal và có cơ hội ra sân trước đối thủ giàu truyền thống của Serie A.

Hiệp một diễn ra tương đối cân bằng khi cả hai đội đều không thể tận dụng những cơ hội được tạo ra. Milan có một số pha dứt điểm nguy hiểm từ M'Baye Niang, nhưng hàng phòng ngự Bournemouth vẫn duy trì được sự chắc chắn.

Bước ngoặt chỉ xuất hiện trong hiệp hai. Phút 65, Suso đưa Milan vượt lên dẫn trước bằng pha dứt điểm chính xác. Tuy nhiên, Bournemouth nhanh chóng đáp trả khi Lys Mousset ghi bàn gỡ hòa 1-1 chỉ khoảng một phút sau đó.

Niềm vui của đội chủ nhà không kéo dài lâu. Phút 67, M'Baye Niang thực hiện thành công quả phạt đền, giúp Milan tái lập lợi thế dẫn bàn.

Trong những phút còn lại, Bournemouth cố gắng tìm kiếm bàn gỡ, nhưng đội bóng Italia bảo vệ thành công tỷ số 2-1. Đây trở thành kết quả đáng nhớ trong lịch sử ngắn ngủi giữa hai câu lạc bộ, nhất là khi ba bàn thắng xuất hiện liên tiếp trong một khoảng thời gian rất ngắn.

Chiến thắng của Milan cũng phản ánh khả năng tận dụng cơ hội của đại diện Italia, dù phải thi đấu với đội hình không có đầy đủ những cầu thủ quan trọng.

Bournemouth vs AC Milan tại Europa League 2026: Một cuộc đối đầu mang ý nghĩa mới

Mười năm sau trận giao hữu, Bournemouth và AC Milan bước vào cuộc gặp với vị thế khác biệt. Đại diện Ngoại hạng Anh đang tìm cách khẳng định khả năng cạnh tranh tại đấu trường châu Âu, trong khi Milan sở hữu truyền thống và kinh nghiệm thi đấu quốc tế vượt trội.

Bournemouth có sự chuẩn bị tích cực sau chiến thắng 3-0 trước Sturm và 2-0 trước Sunderland. Những kết quả này cho thấy đội bóng Anh đang tạo được sự cân bằng giữa khả năng tổ chức phòng ngự và triển khai tấn công.

AC Milan cũng duy trì hiệu suất ghi bàn đáng chú ý với chiến thắng 4-0 trước Salzburg và 3-2 trước Atalanta. Đội bóng áo sọc đỏ đen sở hữu nhiều phương án tấn công, nhưng cần đề phòng tốc độ chuyển trạng thái của Bournemouth.

Cuộc tái đấu lúc 2h00 ngày 23/10/2026 vì thế không chỉ mang ý nghĩa cạnh tranh điểm số tại Europa League. Đây còn là cơ hội để Bournemouth tìm kiếm kết quả tốt hơn so với thất bại trong trận giao hữu năm 2016. Thông tin về trận đấu được cập nhật tại trang Bournemouth vs AC Milan.

Dự đoán tỷ số Bournemouth vs AC Milan

Bournemouth có lợi thế sân nhà và đang duy trì tinh thần thi đấu tốt, nhưng Milan vẫn sở hữu kinh nghiệm cùng chất lượng tấn công đáng chú ý. Hai đội có cơ sở tạo ra một trận đấu cân bằng, trong đó khả năng tận dụng cơ hội có thể quyết định kết quả.

Tỷ số tham khảo: Bournemouth 1-1 AC Milan.